Przewodnik turystyczny po ochronie mórz i raf Sabah

Czy Ty, podobnie jak wielu ludzi na świecie, zacząłeś stukać w laptop, szukając miejsc do odwiedzenia, czując ulgę, że powróciło poczucie normalności w podróżach międzynarodowych i marząc o tym, by w końcu odbyć podróż, którą zacząłeś planować lata temu? Czy wpisujesz w Google hasła takie jak wycieczki na wyspy, miejsca do nurkowania i życie morskie, czy też przeszukujesz Instagram, używając hashtagów #plaża, #ocean i #natura?

Jeśli tak, nie zapomnij dodać tego tagu do swojej listy: Sabah. Z 4,500 km linii brzegowej (wliczając wyspy i laguny) Sabah ma wiele do zaoferowania dzięki swoim dziewiczym plażom i czarującemu życiu podwodnemu. Ale jako obywatel świata dotknięty dominującymi skutkami zmiany klimatu, musisz zadać sobie pytanie – i to jest nasze ostatnie pytanie, obiecuję – jaki wpływ mają moje plany podróży na ocean? A potem musisz dokonać wyboru.

W miarę zbliżania się Dnia Oceanu zachęcamy do głębszego zastanowienia się nad tym, dokąd się udać i co robić. Bądź odpowiedzialnym podróżnikiem. Dowiedz się więcej o społecznościach, których życie jest tak ściśle powiązane z zasobami naszych mórz. Dowiedz się, dlaczego surowe osądy dotyczące sposobu, w jaki kładą jedzenie na stoły, nie przyczyniają się do rozwiązań chroniących nasze cenne życie morskie, a następnie dowiedz się, co je zapewnia. Pomóż zachować zarówno naszą bogatą bioróżnorodność morską, jak i niematerialne aspekty kultury Sabah, jednocześnie odhaczając pozycje z listy obowiązkowych do zobaczenia gatunków oceanicznych i zwierząt morskich.

Oto krótka lista, od której możesz zacząć.

Przywróćmy olbrzymie małże, przywróćmy rafy

Wizyta w parku Tunku Abdul Rahman daje Ci doskonałą okazję do zanurzenia stóp, jeśli nie planujesz zapuszczać się daleko od stolicy Sabah. TARP to grupa wysp, które rozsiane są po wodach u wybrzeży Kota Kinabalu, a na jej największej wyspie – Gaya – znajduje się MERC, Centrum Badań Ekologii Morskiej. Nagradzane miejsce edukacji ekologicznej, odwiedzający centrum mogą wziąć udział w godzinnej wycieczce z przewodnikiem lub spędzić cały dzień z biologiem morskim, ucząc się z pierwszej ręki o produkcji i przywracaniu olbrzymich małży oraz o ich ekologicznym znaczeniu dla naszych raf.

Przewodnik podróżnika po ochronie mórz i raf Sabah 8

Olbrzymie małże odgrywają ważną rolę w filtrowaniu wody morskiej, co pomaga w walce z nadmiernym zakwitem glonów. Zdjęcia kredyt: MERC

Zarejestruj się jako EcoDiver

Chociaż do Mantanani trzeba kawałek drogi (półtorej godziny samochodem z Kota Kinabalu, a potem jeszcze godzinę łodzią), jej krystalicznie czyste turkusowe wody i oszałamiające piękno natury sprawiają, że warto tam pojechać. Turystyka rozwijała się na wyspie w zawrotnym tempie, co otwierało dodatkowe możliwości zarobkowania dla jej mieszkańców, ale potrzeba inicjatyw integrujących turystykę, ochronę przyrody i rozwój społeczności stała się niezwykle oczywista. Reef Check Malaysia's projekty na Mantanani Celem jest poprawa warunków życia społeczności poprzez budowanie potencjału i szkolenia zawodowe, poprawa samopoczucia poprzez zarządzanie odpadami oraz zwiększanie świadomości na temat korzyści płynących z ochrony raf koralowych.

Przewodnik podróżnika po ochronie mórz i raf Sabah 9

Certyfikowani EcoDiverowie są przeszkoleni w zakresie przeprowadzania corocznych przeglądów raf Reef Check, które mają na celu monitorowanie stanu raf, w tym również raf Mantanani. Zdjęcia kredyt: Reef Check Malaysia

Wspieraj wysiłki kobiet w zakresie dywersyfikacji produktów

W wielu częściach świata kobiety odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu zasobami naturalnymi, a to samo dotyczy społeczności wyspiarskich w Sabah. Wystarczy spojrzeć na północ, na wielofunkcyjny morski obszar chroniony Tun Mustapha Park, gdzie grupa kobiet połączyła siły, aby wspólnie pracować nad L'NU, zarejestrowany podmiot, który produkuje mydło z zużytego oleju spożywczego. Nie tylko uzupełniają swoje główne źródło dochodu, zmniejszając w ten sposób zależność od dochodów z ryb, ale te kobiety również przeznaczają część swoich zysków na działania na rzecz ochrony środowiska prowadzone przez ich społeczności.

Podobnie, w pobliżu Semporna, małego miasteczka na południowo-wschodnim wybrzeżu Sabah, znanego jako brama do raju dla nurków w Sabah, członkinie Women of Omadal (WAPO) starają się poprawić bezpieczeństwo swoich dochodów, jednocześnie promując świadomość ekologiczną i ochronę środowiska. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2012 r. przy wsparciu WWF-Malaysia i do dziś członkinie nadal aktywnie produkować i promować rękodzieło, przywracając tradycje tkackie z wykorzystaniem liści palmy pandanowej i eksplorując nowe wzory i produkty, aby poszerzyć swoją ofertę rękodzieła. WAPO ma również specjalną jednostkę, która patroluje plaże wyspy Omadal, aby powstrzymać kłusownictwo żółwi.

Przewodnik podróżnika po ochronie mórz i raf Sabah 10

Juliana, przedsiębiorca z LA'NU, ścina trawę cytrynową, składnik używany do produkcji mydła. Zdjęcia kredyt: Norcy BeautyLab

Przewodnik podróżnika po ochronie mórz i raf Sabah 11

Mata utkana według wzoru Pinamak (krewetki), przez kobiety z Omadal. Zdjęcia autor: Roziah Jalalid/WAPO

Wyciągnij rękę i wesprzyj inicjatywy prowadzone przez społeczność

Mabul, miejsce do nurkowania, położone zaledwie 20 minut od znanej na całym świecie wyspy Sipadan, przyciąga nurków zarówno z zagranicy, jak i z kraju, których fascynują rzadkie i wyjątkowe makrostworzenia. Niestety, duża liczba turystów przyciąganych na jej brzegi i wody wywiera presję ekologiczną na wyspę, co sprawia, że ​​kluczowe staje się zwiększenie odporności wyspy na stale rosnące zapotrzebowanie na jej zasoby i zmiany klimatu. Mając to na uwadze, Zielona Semporna została stworzona jako platforma, aby umożliwić młodzieży i lokalnej społeczności zaangażowanie się w szereg inicjatyw ochrony środowiska. Wolontariusze aktywnie rehabilitują koralowce, rozwijają swoje umiejętności przywódcze poprzez szkolenia, uczą się sztuki filmowania, aby dzielić się historiami ze swojej społeczności, szukają rozwiązań problemów niedoboru wody w Mabul i wiele więcej!

Przewodnik podróżnika po ochronie mórz i raf Sabah 12

W miejscowym meczecie odbyła się projekcja pierwszej wersji krótkometrażowego filmu „Opowieści klimatyczne” nakręconego przez młodzież z Mabul. Uczestniczyło w niej ponad 100 mieszkańców wyspy. Zdjęcia kredyt: Green Semporna

Przywróć rafy koralowe u wybrzeży Semporny

Około 30 kilometrów na północny wschód od Semporny znajduje się wyspa Pom Pom, będąca bazą Centrum Badań i Ochrony Tropikówlub TRACC, organizacja zajmująca się ochroną żółwi morskich i odbudową zniszczonych raf koralowych. Programy prowadzone przez TRACC trwają od dwóch tygodni do ponad czterech miesięcy i mogą obejmować takie działania, jak tworzenie sztucznych raf w celu przywrócenia funkcjonalności ekologicznej, prowadzenie badań naukowych i badań w celu uzyskania holistycznego obrazu środowiska morskiego, usuwanie rozgwiazdy cierniowej, aby umożliwić przetrwanie i wzrost zniszczonych raf i wiele więcej. Doskonały program, jeśli chcesz aktywnie odbudowywać rafy, a jeśli nie jesteś jeszcze certyfikowanym nurkiem, TRACC oferuje kursy PADI, które Cię zainteresują.

Przewodnik podróżnika po ochronie mórz i raf Sabah 13

Sztuczne rafy mające na celu odtworzenie formacji koralowych rozwijają się w wodach u wybrzeży wyspy Pom Pom. Zdjęcia źródło: Robin Philippo/TRACC Borneo

Odwiedź obszar chroniony morski

Ostatni, ale nie mniej ważny, jest Sugud Islands Marine Conservation Area, obszar na wschodnim wybrzeżu Sabah obejmujący wyspy Lankayan, Billean i Tegapil. SIMCA jest prywatnie zarządzana przez Strażnik rafy, którego ostatecznym celem jest zrównoważenie potrzeb turystyki i ochrony przyrody. Dedykowane zespoły monitorują aktywność lęgową żółwi, promują świadomość ochrony żółwi wśród odwiedzających i przeprowadzają badania raf w celu monitorowania ich stanu zdrowia. Ponadto egzekwowanie ograniczeń połowowych pozwala populacjom ryb rozwijać się zarówno w granicach obszaru ochrony przyrody, jak i poza nimi.

Przewodnik podróżnika po ochronie mórz i raf Sabah 14

Odwiedzający SIMCA mogą wesprzeć działania organizacji Reef Guardian na rzecz ochrony przyrody, adoptując gniazdo.

Zdjęcia autor: Achier Chung/Reef Guardian

Być może zainteresuje Cię również informacja, że ​​niedaleko SIMCA znajduje się Turtle Islands Park, park morski utworzony w 1977 r. Odwiedzający wyspę Selingan, jedną z trzech wysp tworzących park, mają okazję codziennie oglądać gniazdujące żółwie i wziąć udział w Programie Adopcji Żółwi.

Wszystko w Twoich rękach. Żadna akcja nie jest zbyt mała. Żaden wysiłek nie pozostaje niedoceniony. Zgodnie z odwiecznym powiedzeniem, oprócz odcisków stóp, zapraszamy Cię do pozostawienia pozytywnego wpływu na nasze rafy. I nie, nie sugerujemy, abyś stąpał po naszych koralowcach!

Do zobaczenia w Sabah.

Napisane przez Robin Philippo