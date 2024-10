Dauin i Zamboangita, Negros Oriental, Antennarius Frogfish Stolica Filipin!

Sygnały gatunku Antennarius!

Urok jego przynęty. To urzekające stworzenie, odwieczny faworyt wśród nurków, wykracza poza swoją pokerową twarz i charakterystyczne ziewnięcie.

Dobrze znana miłośnikom fotografii podwodnej i doświadczonym nurkom, ryba ta dla większości wydaje się fikcyjna, a dla pozostałych stanowi fantastyczne znalezisko.

Frogfish porusza się po rafie, wykorzystując napęd odrzutowy za pomocą otworów umieszczonych pod płetwami piersiowymi. Jeśli nie wykonuje putt-putu jak niezdarny balon, może również wybrać się na spacer, wykorzystując płetwy piersiowe i miedniczne.

Antennarius Żabnica Stolica Filipin 2

Autor zdjęcia: Analynne Sison (trenerka obserwacji nurkowych i dyrektor generalna Silver Reef Dive Resort).

Dauin i Zamboangita, w Negros Oriental, mają szeroką gamę gatunków żabnic zamieszkujących ich wybrzeże i sąsiednią wyspę Apo. Jest 12 gatunków żabnic, bardzo poszukiwanych przez nurków, udokumentowanych tutaj w naszych wodach, z czego co najmniej 13 gatunków rozprzestrzenionych w Visayas, centralnej części Filipin.

Niedawno dyrektor generalny Silver Reef Dive Resort i trener spotterów, wraz z Danielem Gearym, biologiem morskim znanym jako „Dr. Frogfish”, który badał żabnice od 10 lat, udokumentowali żabnicę Hispid/Shaggy w Zamboanguita, sąsiednim mieście Dauin, znanym jako stolica nurkowania na wyspie Negros na Filipinach. Po wielu badaniach uważa się, że jest duże prawdopodobieństwo, że jest to pierwsze udokumentowane zaobserwowanie tego gatunku w prowincji Negros Oriental.

Wielu przewodników nurkowych potwierdza potencjalne dostrzeżenie w 2010 r., ale nie ma zdjęć, które by to potwierdzały. Prawie wszystkie zdjęcia online, z uwzględnieniem lokalizacji, pochodzą z Indonezji, a żadne (poprawnie zidentyfikowane) nie pochodzi z Filipin, więc potencjalnie może to być pierwsze, jeśli nie jedno z pierwszych udokumentowanych doniesień o tym gatunku w tym kraju. To rzeczywiście było epickie odkrycie Randalla Gunna, nurka technicznego, który przeprowadził się do Dauin, którego rafa koralowa jest domem dla pary tych jasnożółtych, przypominających mango żabnic. Jedna z naszych lokalnych artystek, Alma Zosan, będzie musiała poprawić swój plakat Frogfishes of the Visayas, aby uwzględnić ten 13. gatunek.

Sezon żabich ryb w Dauin i Zamboanguita Negros Oriental zwykle zaczyna się w okolicach lutego i trwa do sierpnia, ale natura wyznacza własny kurs, więc jest to tylko średnia. Niektóre pojawiają się trochę wcześniej, podczas gdy inne pojawiają się później i zostają dłużej, co oznacza, że ​​jest kilka, które zostają, aby znaleźć je ci, którzy wiedzą, gdzie się ukrywają lub którzy uczęszczają na specjalistyczne kursy dr Frogfish.

Niedawno odwiedził nas Daniel Geary, „Dr. Frogfish”, który nurkował z nami, aby fotografować te żabnice Hispid/Shaggy i mogliśmy porozmawiać o żabnicach, a konkretnie o tym, jakie są jego ulubione znaleziska i jakie zachowania są dla niego najbardziej pamiętne.

„Mam kilka niezwykle pamiętnych odkryć, jeśli chodzi o żabnice. Moje najlepsze odkrycie, którego prawdopodobnie nie przebije, miało miejsce w 2016 roku. Podróżowałem do Ambon w Indonezji, ponieważ dostałem cynk, że potwierdzono tam obserwacje żabnic psychedelicznych. Miałem szczęście zobaczyć dwa z nich podczas mojego drugiego nurkowania.

Kolejne niesamowite znalezisko miało miejsce w Malapascua na Filipinach w 2022 roku. Mój ulubiony lokalny przewodnik zabrał mnie do jednego ze swoich sekretnych obszarów z dwoma dodatkowymi przewodnikami i znaleźliśmy żabnicę marmurkową… z jajami! Wciąż rozwijające się jaja były prawie w pełni uformowane, idealne repliki ich dorosłych wersji.

Jednym z moich ulubionych znalezisk, szczerze mówiąc, była ta para żabnicowatych/kudłatych. Mieszkałem w Dauin przez prawie 10 lat i nigdy żadnego nie widziałem. Te dwie żabnice zostały znalezione, gdy byłem tam dwa tygodnie, idealny moment.

Widziałem wiele zachowań żabnicowatych, ale kilka się wyróżnia. Nigdy nie widziałem kanibalizmu żabnicowatych, chociaż widziałem próby. Moim ulubionym zachowaniem, jakie widziałem, było kopulacja dwóch żabnicowatych/brodawkowatych. Mogłem obserwować, jak flirtują, podpływają, łączą się w pary i obserwuję, jak tratwa z jajami odpływa. Drugi samiec żabnicowatych przybiegł po skałach kilka sekund później, niestety za późno na imprezę.

Zawsze uwielbiam oglądać samca żabnicy próbującego flirtować z samicą. Samce uwielbiają wysuwać wszystkie płetwy i potrząsać całym ciałem, to niezręczny rodzaj tańca żabnicy. Nie jestem pewien, dlaczego to robią, ale oglądanie tego jest całkiem zabawne.

Drapieżnictwo żabnicy to rzadki widok, ale też gratka. Widziałem żabnicę zjadającą różne ofiary, od osy po smoczki i kardynałki. Moim ulubionym drapieżnictwem, którego byłem świadkiem, było kręcenie filmu BBC Planet Earth, nakręconego w Dauin, gdzie byliśmy świadkami, jak żabnica Clown/Warty połyka małą rybę Lionfish, z kolcami i wszystkim.

Ośrodek nurkowy Silver Reef

Srebrna Rafa oferuje usługi fotografa kamerdynera świadczone przez wyspecjalizowanych Spotterów, którzy znają się na sprzęcie fotograficznym i jego obsłudze przed i w trakcie nurkowania. Celem jest wspólne wynurzenie się, czasami przy użyciu podwodnych skuterów jako usługi taksówkowej „just grab on” dla fotografów stawiających czoła prądom i innym wyzwaniom.

Ośrodek nurkowy AivyMaes

Ośrodek nurkowy AivyMaes jest wyjątkowo położony w sercu plaży Dauin z absolutnym dostępem do nurkowania na piechotę do trzech najlepszych miejsc do nurkowania w Dauin, stale plasujących się w pierwszej dziesiątce miejsc do nurkowania w błocie na świecie. Nasi profesjonalnie przeszkoleni obserwatorzy pomogą Ci znaleźć idealne ujęcie makro lub szerokokątne. Z Apo Island, zaledwie 35 minut rejsu łodzią, oferujemy światowej klasy nurkowanie.

Odkrywcy morza

Założona w 1989, Odkrywcy morza jest pionierskim centrum nurkowym na Visayas. Oferujemy nurkowanie światowej klasy z ekstrawaganckimi mątwami, ośmiornicami imitującymi, skorpenami Ambon i nieuchwytnymi rekinami młotami w Malapascua. Odkryj Dauin i Sipalay, aby zobaczyć więcej niesamowitych stworzeń morskich. Nasi doświadczeni filipińscy Divemasterzy zapewniają niezapomniane nurkowania. Odkryj Filipiny — nurkuj z uśmiechem.

Ośrodek nurkowy Azure

Opona Ośrodek Azure Dive Resort wizją jest świadczenie usług na światowym poziomie i ostatecznie osiągnięcie doskonałości w branży nurkowej. Azure jest kwintesencją filipińskiego ducha — ciepłe jak zapraszające błękitne wody prywatnej plaży; łagodne jak liście palmowe, które uginają się na wietrze. Ośrodek jest żywym dowodem oddania Dauin jako destynacji, która spełni marzenia o nurkowaniu.