Nurkowanie na wyspie Apo i w Dauin

Nurkowanie na wyspie Apo i w Dauin z AivyMaes Divers Resort

Jeśli marzysz o żywych ogrodach koralowych, żółwiach morskich dryfujących w krystalicznie czystych wodach i nurkowaniu w błocie światowej klasy, nie szukaj dalej Wyspa Apo i Dauin to dwa najbardziej cenione miejsca nurkowe na Filipinach. Ukryte wzdłuż wybrzeża Negros Oriental, te miejsca, stale oceniane jako 10 najlepszych miejsc nurkowych na świecie, obiecują niezapomnianą podwodną przygodę — i nie ma lepszego sposobu, aby jej doświadczyć, niż z Nurkowie AivyMaes dogodnie położony w sercu Plaża Dauinzaledwie 5 km rejsu łodzią z Dauin do Wyspa Apoi jest znane na całym świecie ze zdrowych raf koralowych i wyjątkowej bioróżnorodności morskiej.

AivyMaes Divers, ośrodek nurkowy w sercu Dauin, wyznacza nowe standardy ochrony środowiska morskiego i prawdziwie zrównoważonej turystyki.

Nasza misja opiera się na zachowaniu żywych ekosystemów morskich Filipin poprzez edukację, wzmocnienie pozycji i współpracę. Dzięki Dyrektor generalny ISC Barry Coleman, przyznano już pięć pełnych stypendiów, dzięki czemu utalentowani młodzi mieszkańcy mogą zostać liderami w turystyce morskiej. Szkolenie lokalnej młodzieży/młodych dorosłych z ubogich rodzin — nie tylko po to, aby zostali profesjonalnymi Dive Masters/Specialist Critter spotterami i instruktorami, ale także naukowcami-obywatelami, którzy poświęcą się ochronie naszych oceanów dla przyszłych pokoleń.

Współpracując ściśle z gminą Dauin, identyfikujemy niedoprzywilejowanych młodych mężczyzn i kobiety i zapewniamy im umiejętności i wiedzę potrzebne do rozwoju w branży nurkowej. Osoby te z kolei stają się mentorami i wzorami do naśladowania, inspirując innych z podobnym pochodzeniem do przyjęcia i ochrony ich wyjątkowego środowiska morskiego, jednocześnie budując satysfakcjonującą karierę.

„Mieszkańcy miejscowi szkolą miejscowych” — to nasz model zrównoważonej ekoturystyki i działa.

Wyspa Apo jest od 1982 r. uznawana za obszar chroniony morski (MPA), jest to wzór udanej ochrony przyrody prowadzonej przez społeczność — dzięki pionierskiej biologowi morskiemu Dr Angel Alcala, „Ojca morskich obszarów chronionych”. Dr Angel Alcala, który dorastał w tym regionie, przekonał nieco sceptycznych mieszkańców, że utworzenie obszaru chronionego przyniesie korzyści okolicznym łowiskom.

Jego teoria zakładała, że ​​nastąpi rozlanie się dorosłych ryb z obszaru chronionego na otaczający obszar, gdzie obszar chroniony działa jako schronienie dla ryb, aby mogły uciec, dojrzeć i złożyć ikrę. Ryby składające ikrę na obszarze chronionym produkowałyby larwy, które są przenoszone przez prądy do innych społeczności na rafie. Prawdziwa historia sukcesu ochrony środowiska morskiego na Filipinach i najstarszy ciągły obszar chroniony morski na Filipinach, który przekształca tę maleńką wyspę w raj dla fotografów makro i szerokokątnych!

Ta maleńka, mała wyspa odegrała ważną rolę w kształtowaniu wysiłków na rzecz ochrony środowiska morskiego w całym kraju. W rzeczywistości sukces sanktuarium opartego na społeczności, które zostało tutaj założone, zainspirował podobne projekty na Filipinach, a nawet na całym świecie, a bezpośrednim rezultatem jest obecnie ponad 1,500 małych obszarów chronionych na Filipinach, założonych przez lokalne społeczności, które chciały naśladować sukces wyspy Apo. Bezpośrednim rezultatem udanej implementacji MPA była turystyka nurkowa, a Filipiny są obecnie stale wybierane jako miejsce nurkowe numer 1 na świecie.

Najlepsze miejsca do nurkowania w Apo: Chapel Point – Dramatyczne nurkowanie przy ścianie z doskonałymi formacjami koralowymi i częstymi widokami żółwi morskich, ławic jacków i okazjonalnych barakud. Miękkie i twarde korale rozwijają się tutaj, podobnie jak ślimaki nagoskrzelne i ryby rafowe. Punkt Cogon-Znane z silnych prądów, co czyni je ekscytującym nurkowaniem dryfowym. Spodziewaj się zobaczyć duże ławice ryb, takich jak trevally, snapper i ostrobokowate, a także zdrowe ogrody koralowe i czasami pelagiczne przepływające obok. Najlepsze dla nurków średniozaawansowanych i zaawansowanych.

Rock Point Wschód i Zachód – Delikatne nurkowanie na stoku z mnóstwem makrożycia, w tym skorpeny, żabnice i różne ślimaki nagoskrzelne. Miękkie wachlarze koralowe i ukwiały zdobią dno morskie. Świetne dla fotografów, łagodne stoki idealne do wypatrywania żółwi i kolorowych ryb rafowych. Sanktuarium-Jest to część rezerwatu morskiego i oferuje najbardziej dziewicze koralowce na wyspie. Życie morskie jest obfite: żółwie morskie, ryby spustowe, papugoryby. Ograniczony dostęp w celu ochrony rafy; czasami dozwolone jest tylko nurkowanie z rurką.

Odkryj magię Dauin , Światowej sławy nurkowanie w błocie:Obszary chronione Dauin's Marine

Zaledwie krótka przejażdżka od Dumaguete, gmina Dauin— rozszerzyło swoje działania na rzecz ochrony środowiska morskiego poprzez szereg morskich obszarów chronionych (MPA) utworzonych wzdłuż wybrzeża w ciągu ostatnich ponad 40 lat. Te MPA nie tylko ożywiły lokalne rybołówstwo, ale także pobudziły ekoturystykę, a opłaty MPA pomogły w zarządzaniu funduszami i egzekwowaniu przepisów zakazujących połowów. Nurkowie z kolei wspierają zrównoważoną turystykę, po prostu robiąc to, co kochają — nurkując.

W przeciwieństwie do wielu obszarów chronionych, które skupiają się wyłącznie na rafach koralowych, MPA Dauin obejmują również ławice trawy morskiej i zbocza z piasku/gruzów — główne siedliska nurkowe, które umieściły Dauin na światowej mapie nurkowej. Słynące ze swoich zboczy z czarnego piasku, Dauin oferuje szansę na spotkanie niesamowitej gamy rzadkich i dziwacznych stworzeń morskich: ośmiornic imitujących, ekstrawaganckich mątw, żabnic, koników morskich, igliczniowatych i niezliczonych gatunków ślimaków nagoskrzelnych, krewetek i krabów. Te zróżnicowane ekosystemy są również ważnymi żerowiskami dla żółwi i innych morskich megafauny.

Dauin z dumą szczyci się 29 z 33 znanych gatunków żabnicowatych — wyróżnienie to znajduje się w BBC Planeta Ziemia III, Odcinek 2, który rzucił światło na bogatą bioróżnorodność tego obszaru. Wzdłuż wybrzeża operatorzy nurkowi prowadzą specjalistyczne „polowania na stworzenia”, prowadzone przez ekspertów-obserwatorów z wyczuciem, by znaleźć nawet najmniejsze i najbardziej nieuchwytne podwodne stworzenia, co sprawia, że ​​Dauin jest obowiązkowym miejscem do odwiedzenia dla fotografów podwodnych i miłośników nurkowania makro.

Najpopularniejsze miejsca do nurkowania w Dauin: wszystkie to AivyMaes Divers Resort Dom rafowy, wygodny spacer po brzegu Nurkowania

Znajduje się w sercu Dauina na plaży, AivyMaes Divers oferuje wygodny bezpośredni dostęp (spacer) do słynnych na cały świat miejsc nurkowych w błocie w Dauin, w tym ich słynnej rafy koralowej, AivyMaes House Reef, znanej jako Población 1 Dauin North Marine Sanctuary, chronionej od ponad 40 lat. To miejsce roi się od niezwykłych makro stworzeń, co czyni je rajem dla fotografów podwodnych, rajem makro i rajem dla miłośników życia morskiego.

Dauin Północ i Południe – Nurkowanie z brzegu / Muck Głębokość: 5–25 mt Pochylony czarny piasek z rozrzuconymi śmieciami i sztucznymi strukturami przyciągającymi stworzenia, żabnice, iglicznie, ślimaki nagoskrzelne, koniki morskie, ośmiornica (w tym mimic i wonderpus) Doskonałe do makro fotografia i nurkowanie nocne.

Sanktuarium Masaplod – tętniąca życiem rafa koralowa z okazjonalnymi widokami żółwi Rafa koralowa / Sanktuarium morskie Głębokość: 5–30 m – Żywa rafa z dobrą pokrywą koralową i ławicami ryb. Ostropłetwce, lucjany, żółwie, mureny. Doskonała widoczność, dobra zarówno do zdjęć makro, jak i szerokokątnych.

Samochody i Ginama-an - Zakres głębokości: 24–28 metrów Miejsce Car Wrecks roi się od makro stworzeń i ryb rafowych, w tym: skorpeny, mureny, płaszczki niebieskoplamiste, żabnice, iglicznice, ryby z rodziny igliczniowatych, ćmy morskie, kraby porcelanowe, iglicznice harlekinowe, ryby krokodyle, skalary cesarskie, ślimaki nagoskrzelne, krewetki boksery. Same wraki są często pokryte kolorowymi koralami, gąbkami i wachlarzami morskimi, co zapewnia doskonałe możliwości fotografia podwodna.

Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym nurkiem, czy nowicjuszem pragnącym odkrywać podwodny świat, Dauin oferuje niezrównane możliwości nurkowania. Nurkowie AivyMaes zapewniają wyjątkowe usługi, fachowe doradztwo i wspólne zaangażowanie w ochronę środowiska morskiego. Wybierając nurkowanie w naszych ośrodkach, nie tylko wyruszasz na niezapomnianą przygodę, ale także wspierasz działania mające na celu ochronę i zachowanie naszych oceanów dla przyszłych pokoleń. Ich doświadczeni mistrzowie nurkowania i instruktorzy są przeszkolonymi obserwatorami stworzeń, zapewniając gościom wzbogacające i świadome ekologicznie nurkowanie.