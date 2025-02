Mnóstwo stworzeń w Muck Diving Hotspot Dauin

Nurkowanie w błocie to ważna gałąź przemysłu w Dauin, gdzie znajduje się kilka rezerwatów morskich i mnóstwo niesamowitych miejsc do nurkowania pełnych stworzeń.

Chris Hiem (dyrektor generalny Sea Explorer's Philippines) założył pierwszy ośrodek nurkowy w Dauin w 1986 r. i zaczął promować różnorodność morskich stworzeń zamieszkujących wybrzeże.

Bardzo szybko po makro fotografia entuzjaści i miłośnicy rzadkich gatunków, takich jak żabnice, ekstrawaganckie mątwy, ślimaki nagoskrzelne, koniki morskie i wiele innych, przyjechali z całego świata, aby odkryć te egzotyczne stworzenia i wykonać nagradzane zdjęcia makro. DAUIN słynie obecnie ze swojej różnorodności, ponieważ można tam znaleźć 29 z 33 gatunków żabnic na świecie.

Mnóstwo stworzeń w Muck Diving Hotspot Dauin 5

Jest ponad 20 miejsc do nurkowania wzdłuż czarnych wulkanicznych brzegów Dauin. Wszystkie bardzo blisko AivyMaes Divers Resort.

Zaczynając od północy na południe, mógłbym opisać wszystkie wspaniałe miejsca do nurkowania, takie jak Mainit, San Miguel – północ i południe, Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary – północ i południe, Ginama Point, Bahura i Pyramids, ale na szczególną uwagę zasługuje Masaplod – północ i południe.

To szczególne miejsce nurkowe oferuje jedną z najróżniejszych kolekcji stworzeń. Można tu zobaczyć mnóstwo gatunków, w tym koniki morskie, kilka gatunków żabnic (jedne z moich ulubionych), ośmiornice cudowne, ośmiornice mimetyczne i ośmiornice błękitne. Krótko mówiąc, jest to niezwykłe miejsce.

Innym z najbardziej spektakularnych miejsc do nurkowania w okolicy jest rafa AviyMaes Divers Resort House, która znajduje się bezpośrednio przed ośrodkiem i można ją wykonać jako bardzo wygodne nurkowanie z brzegu. Nurkowanie Dauin Nth Reef/Car Wrecks to miejsce, w którym kręcono odcinek 2 Planet Earth 2, Frog fish special, w którym dwa duże Commerson Frogfish znajdują się blisko siebie.

Mnóstwo stworzeń w Muck Diving Hotspot Dauin 6

Wyspa Apo

Dauin nie jest jednak miejscem wyłącznie nurkowania w błocie. Apo Island znajduje się zaledwie 30 minut łodzią od wybrzeża Dauin. Wyspa jest wyznaczonym obszarem chronionym (MPA) od 1982 roku. Jest to zasługą naukowca zajmującego się morzem, dr Angela Alcali.

Dorastał w tym regionie i przekonał nieco sceptycznych mieszkańców, że utworzenie obszaru chronionego przyniesie korzyści okolicznym łowiskom, w zasadzie ustanawiając pierwszy morski obszar chroniony na Filipinach. Dauin wkrótce poszedł w jego ślady, podobnie jak wiele innych miejsc w Visayas, tworząc to, co jest dziś światowej klasy rajem makro i miejscem do nurkowania szerokokątnego.

Mnóstwo stworzeń w Muck Diving Hotspot Dauin 7

Dla tych, którzy kochają majestatyczne i kolorowe rafy, pełne miękkich koralowców zamieszkiwanych przez żółwie morskie i pelagiczne gatunki, wyspa Apo, około 12 km od Dauin, jest miejscem, w którym warto się znaleźć. To kultowe miejsce do nurkowania i jedno z najsłynniejszych na Filipinach, często oceniane jako jedno z najlepszych miejsc do nurkowania na świecie.

Zdrowe rafy wokół wyspy Apo mogą pochwalić się ponad 400 udokumentowanymi gatunkami koralowców – to 65% koralowców na świecie znalezionych w jednym miejscu! Ta wyspa ma kilka miejsc do nurkowania, które są organizowane w zależności od prądów dnia, takich jak słynny Rock Point – wschód i zachód, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars and Tires Point i inne.

AivyMaes Divers Resort organizuje jednodniową wycieczkę, która odbywa się na tradycyjnej lokalnej łodzi z wygodnymi siedzeniami i łazienką na pokładzie. Będziesz cieszyć się 3 nurkowaniami na wyspie. Obejmuje śniadanie, lunch i napoje, a wrócisz do ośrodka około 4:XNUMX, kończąc w ten sposób idealny dzień z wspomnieniami pełnymi podwodnych obrazów.

Oprócz nurkowania na wyspie Apo, centrum nurkowe organizuje również na życzenie nurkowania nocne i nurkowania w Blackwater.

Mnóstwo stworzeń w Muck Diving Hotspot Dauin 8

Przygody na powierzchni

Ale nie tylko nurkowanie jest tutaj. Możesz również odwiedzić stary kościół, targ, wodospady Casaroro, wybrać się na górskie wędrówki, odwiedzić czarne i białe plaże w południowej części Dauin w Zamboanguita i Siaton, oprócz tych w Apo, gdzie możesz nurkować w różnych miejscach.

Spacer po Dauin jest bardzo interesujący i możesz cieszyć się doskonałą kuchnią w restauracjach i barach, takich jak Lokal Resto, Anahaw, Soga i Frontemare, a także wykwintną włoską pizzerią położoną tuż przy plaży Dauin. Jeśli masz czas, polecam również wizytę w Dumaguete, aby zobaczyć nabrzeże i targ, gdzie można spróbować pysznych owoców morza złowionych w okolicy.

Krótko mówiąc, gorąco polecam to łatwo dostępne miejsce do nurkowania. Jeśli chcesz swobodnej atmosfery w stylu „proszę siebie”, zdecydowanie polecam pobyt w Ośrodek nurkowy AivyMaes z zakwaterowaniem w pokojach Deluxe Ac z prywatną łazienką, Native Style Beach Huts lub Dorm Style native hut, jest coś dla całej rodziny, pary podróżującej lub samotnego podróżnika, co nie zrujnuje Twojego budżetu. Aby uzyskać spersonalizowane, osobiste doświadczenie, od powitania do pożegnania, napisz do nas na adres aivymaesdivers@gmail.com .