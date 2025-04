Zanurz się w tym, co zwyczajne, dzięki 3 epickim wyprawom

2025: Twój rok, by wyjść poza przeciętność z Dancing Wind Liveaboard

Miłośnicy nurkowania, poszukiwacze przygód, podwodni odkrywcy! Jesteście gotowi porzucić wydeptane ścieżki i zanurzyć się w sercu ukrytych podwodnych skarbów Indonezji? W Dancing Wind Liveaboard tworzymy plan podróży na rok 2025, który mniej polega na odhaczaniu pól, a bardziej na rozpalaniu pasji do głębin. Wykraczamy poza to, co znane, poza Raja Ampat (choć nadal je kochamy!) i wkraczamy w krainy Halmahera, Cendrawasih Bay i Triton Bay.

Lipiec: Rekiny wielorybie i dziewicze tajemnice zatoki Cendrawasih

Wyobraź sobie szybowanie obok łagodnych gigantów, rekinów wielorybich, w ich naturalnym placu zabaw. To właśnie to, czego doświadczysz w Zatoce Cendrawasih w lipcu. Oferujemy dwie wyjątkowe podróże:

Manokwari do Biak: Zanurz się w sercu morskich cudów Cendrawasih i zakończ swoją przygodę w tętniącym życiem miasteczku Biak. (8–18 lipca 2025 r.)

Zanurz się w sercu morskich cudów Cendrawasih i zakończ swoją przygodę w tętniącym życiem miasteczku Biak. (8–18 lipca 2025 r.) Napisz do Manokwari: Przeżyj magię na odwrót, odkrywając te same zapierające dech w piersiach miejsca z nowej perspektywy. (21–31 lipca 2025 r.)

Lotnisko: Manokwari (MKW) i Biak (BIK)

Cendrawasih to zapierający dech w piersiach raj dla tych, którzy szukają prawdziwych interakcji z różnorodnym życiem morskim. Ten oszałamiający region charakteryzuje się żywymi rafami koralowymi, które są schronieniem dla wielu kolorowych gatunków ryb, tworząc podwodny kalejdoskop. Wśród tych naturalnych cudów majestatyczna obecność rekinów wielorybich wdzięcznie sunie przez czyste, turkusowe wody, przyciągając nurków i osoby nurkujące z rurką z całego świata. Unikalny ekosystem obejmuje również inne dzikie zwierzęta, takie jak manty i żółwie morskie, co sprawia, że ​​Cendrawasih jest obowiązkowym miejscem do odwiedzenia zarówno dla miłośników natury, jak i poszukiwaczy przygód.

Sierpień: Halmahera Korona: Skrzyżowanie Cudów

Sierpień oferuje ekscytującą wyprawę, podróż, która poprowadzi Cię przez niektóre z najbardziej zróżnicowanych miejsc do nurkowania w Indonezji. Wyruszamy w podróż z Sorong do Bitung, podróż, która obejmuje:

Kalejdoskopowe rafy koralowe Misool.

Nieskażone piękno Halmahery.

Znane na całym świecie nurkowanie w cieśninie Lembeh.

Lotnisko Sorong (SOQ) i/lub Manado Bitung (BTJ)

A dla tych, którzy chcą przeżyć to wszystko w odwrotnej kolejności, oferujemy podróż powrotną z Bitung do Sorong. Ta przeprawa to prawdziwe marzenie odkrywcy, szansa na zobaczenie ogromnej różnorodności podwodnego świata Indonezji.

Grudzień: Ukryte klejnoty Zatoki Trytona: Dla prawdziwych miłośników nurkowania

Teraz dla tych z was, którzy widzieli już wszystko i pragną kolejnego poziomu przygody nurkowej, grudzień przynosi Triton Bay. To tutaj naprawdę zapuszczamy się w krainę niezwykłości. Organizujemy dwa wyjazdy jeden po drugim:

Sorong do Kaimany: Odkryj południowe krańce Misool i zanurz się głęboko w dziewiczym pięknie Zatoki Trytona.

Odkryj południowe krańce Misool i zanurz się głęboko w dziewiczym pięknie Zatoki Trytona. Kaimana do Soronga: Odkryj te niesamowite miejsca jeszcze raz, ale z nowej perspektywy.

Zatoka Trytona to kraina podwodnych klejnotów:

Ogrody miękkich koralowców kipiące kolorami.

Częste spotkania z rekinami wielorybimi.

„Walking Sharks” Rekiny z naramiennikami.

Gatunek endemiczny, którego nie można spotkać nigdzie indziej.

Dziewicze rafy koralowe nietknięte przez masową turystykę.

To nurkowanie dla koneserów, dla nurków poszukujących tego, co rzadkie, niepowtarzalne i niezapomniane.

Dancing Wind: Twój dom niezapomnianych przygód

At Taniec Wiatru Liveaboard, nie chodzi nam tylko o zabranie Cię do niesamowitych miejsc do nurkowania; chodzi nam o stworzenie doświadczenia. Nasz statek jest zaprojektowany dla wygody i przygody:

Przestronne i komfortowe kabiny.

Specjalnie przygotowany pokład nurkowy, umożliwiający bezproblemowe nurkowanie.

Załoga pełna pasji i doświadczenia.

Wykwintne dania, które dodadzą Ci sił podczas Twoich przygód.

Nitrox umożliwiający dłuższe przebywanie pod wodą.

Dedykowane zaplecze fotograficzne, pozwalające uchwycić magiczne chwile.

Duży, zacieniony taras słoneczny.

„Zanurz się w niezapomnianej przygodzie, w której każda chwila jest podróżą odkrywczą i szansą na nawiązanie znaczącej więzi z hipnotyzującym podwodnym światem. Nasze elastyczne rozwiązania kabinowe są dostosowane do potrzeb osób pragnących niedrogiego, ale luksusowego doświadczenia. Wybierz jedną z naszych ekscytujących opcji kabin trzyosobowych, zaprojektowanych tak, aby oferować niesamowitą wartość, jednocześnie zapraszając do eksploracji i tworzenia trwałych wspomnień pod falami!”

Gotowy na skok poza przeciętność?

Rok 2025 to Twój rok odkrywania ukrytych cudów Indonezji z Dancing Wind Liveaboard. Miejsca są ograniczone, a te wyjątkowe trasy szybko się zapełniają. Nie przegap swojej szansy, aby stać się częścią czegoś naprawdę niezwykłego.

PS Jeśli masz dość tych samych, starych miejsc do nurkowania i pragniesz przygód i odkryć, Dancing Wind jest Twoim biletem do najbardziej ukrytych skarbów podwodnego świata.