Festiwal Dive Dauin

Festiwal Dive Dauin i konkurs fotografii podwodnej

Festiwal Dive Dauin, od momentu swojego powstania w 2021 r., w ciągu zaledwie kilku krótkich lat stał się najbogatszym i wkrótce największym na Filipinach konkursem fotografii podwodnej makro i szerokokątnej, o międzynarodowej renomie, w którym można wygrać ponad 10,000 XNUMX USD w gotówce i nagrody. Konkurs odbywa się w czerwcu każdego roku na wyspie Negros Oriental, światowej klasy miejscu błotnistym, w którym można znaleźć niezliczone gatunki ślimaków nagoskrzelnych, krewetek, koników morskich, ryb z rodziny ghost pipe i wiele innych małych stworzeń, które można znaleźć na rafach rozsianych wzdłuż czarnych zboczy piasku. Ponadto większa megafauna i koralowce.

Wzdłuż wybrzeża utworzono morskie sanktuaria, aby chronić rafy i łąki trawy morskiej. Są to niezbędne żerowiska dla żółwi i domy dla innych wyjątkowych stworzeń zamieszkujących te wody, w których żyje 29 z 33 znanych gatunków żabnic (drugi odcinek programu BBC Planet Earth Frog Fish został nakręcony w AivyMaes Divers Resort House Reef, znanym jako Población 2 Dauin North Marine Sanctuary, chronionym od ponad 1 lat). Praktyki nurkowania są surowo egzekwowane, a sędziowie zdyskwalifikują fotografów, jeśli ich zdjęcia będą zawierały oznaki manipulacji lub stresu zwierząt.

Dla tych, którzy pragną szerokiego kąta lub nieco większego życia morskiego, maleńka wyspa Apo Island, położona zaledwie 35 minut łodzią (5 km) od brzegów Dauin, jest wyznaczonym obszarem chronionym (MPA) od 1982 roku. W 1982 roku naukowiec zajmujący się morzem, dr Angel Alcala, który dorastał w tym regionie, przekonał nieco sceptycznych mieszkańców, że utworzenie obszaru chronionego przyniesie korzyści okolicznym łowiskom. Jego teoria była taka, że ​​dorosłe ryby wypłyną z obszaru chronionego na okoliczny teren, gdzie obszar chroniony pełni funkcję schronienia dla ryb, aby mogły uciec, dojrzeć i złożyć ikrę.

Tarło ryb w strefie chronionej powodowałoby larwy, które są przenoszone przez prądy do innych społeczności na rafie. Prawdziwa historia sukcesu ochrony środowiska morskiego na Filipinach, jest to najstarszy ciągły obszar chroniony na Filipinach. Pomogło to ukształtować festiwal Dive Daiun w raj dla fotografów makro i miłośników szerokiego kąta!

Ta maleńka, mała wyspa odegrała zasadniczą rolę w kształtowaniu wysiłków na rzecz ochrony środowiska morskiego w całym kraju. Taki sukces sanktuarium opartego na społeczności, które zostało tu założone, zainspirował podobne projekty na Filipinach, a nawet na całym świecie, jako bezpośredni rezultat, obecnie istnieje ponad 1,500 małych obszarów chronionych na Filipinach, założonych przez lokalne społeczności, które chciały naśladować sukces wyspy Apo. Jako bezpośredni rezultat udanej implementacji MPA, turystyka nurkowa rozkwitła, a Filipiny są obecnie stale wybierane jako miejsce nurkowe numer 1 na świecie jako bezpośredni rezultat.

Konkurs Dive Dauin Festival (pierwotnie nazwany Dive 7) przekazuje silny, oparty na społeczności, zrównoważony przekaz środowiskowy z mieszkańcami, lokalnymi firmami, sklepami nurkowymi, departamentem turystyki, lokalnymi LGU i ośrodkami nurkowymi, którzy współpracują, aby organizować porządki zarówno wzdłuż brzegu, jak i pod wodą, wnosząc wyjątkową perspektywę do wydarzenia. Nawet trofea są wykonane z materiałów poddanych recyklingowi i recyklingowi.

Operatorzy Dive traktują konkurencję bardzo poważnie i starają się pomóc swoim klientom „wygrać” kategorię i zostać kurortem numer jeden fotografa. Robią wszystko, co mogą, nie zakłócając ekosystemu, aby pomóc swoim klientom wygrać! Nikt nie traktuje tego poważniej niż Ośrodek wypoczynkowy Silver Reef, które przed wydarzeniem organizuje liczne warsztaty prowadzone przez uznanych, nagradzanych fotografów podwodnych i szczyci się światowej klasy zapleczem do fotografii podwodnej, co czyni je preferowanym gospodarzem wydarzeń dla profesjonalnych fotografów.

Przewodnicy nurkowi są również szkoleni przez fotografów, którzy uczą ich, jak wypatrywać idealnego obiektu, od najmniejszego stworzenia po idealne ujęcie szerokokątne lub zachowanie zwierząt. Przewodnicy nurkowi przeszkoleni w tej specjalności są nazywani „Spotters” i traktują swój zawód bardzo poważnie, pilnie strzegąc tajnych lokalizacji „najrzadszych stworzeń” i dzieląc się nimi tylko z klientami, co sprawia, że ​​wybór ośrodka, w którym dokona się rezerwacji przed wydarzeniem, jest bardzo ważny.

Naturalnie, najlepsi z najlepszych spotterów są rezerwowani na długo przed zawodami. Alternatywnie, Ośrodek nurkowy AivyMaes obsługuje zarówno nowicjuszy, jak i profesjonalistów, oferując niedrogą opcję z nurkowaniem w miejscu dla nowicjuszy i profesjonalistów, z pakietami, które nie zrujnują Twojego budżetu i zatrudniają profesjonalnie przeszkolonych „spotterów stworzeń”, którzy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc swojemu klientowi wygrać. Konkurencja przeniosła się na „spotterów stworzeń”, z których każdy rywalizuje o to, aby być najlepszym i zapewnić zwycięstwo swojemu klientowi/ośrodkowi!

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym fotografem podwodnym, nowicjuszem czy kimś pomiędzy, festiwal Dive Dauin ma coś do zaoferowania każdemu. Każdego roku można wygrać większe, lepsze nagrody. W połączeniu z „Nurkowaniem światowej klasy” jest to obowiązkowy punkt w kalendarzu nurkowym. (Więcej informacji można znaleźć w magazynie Scuba Diver Magazine ANZ, wydanie 73)