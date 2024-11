Diugonie zauważone na przylądku Kri

Kiedy ludzie myślą o Raja Ampat, często myślą o jego żywych rafach koralowych i różnorodnym życiu morskim. Jednak niewielu zdaje sobie sprawę, że ta rajska wyspa jest również schronieniem dla jednego z najbardziej nieuchwytnych i zagrożonych stworzeń Indonezji — diugonia. Te łagodne ssaki morskie są zależne od spokojnych zatok Raja Ampat i rozległych łąk trawy morskiej, które oferują im idealne siedlisko do żerowania i schronienia.

Rzadkie i ekscytujące spotkanie w wodach Raja Ampat dziś rano, 23 października 2024 r.

Diugonie, powszechnie znane jako „krowy morskie”, żywią się powoli trawą morską i są spokrewnione z manatami. Pomimo spokojnej natury, zwierzęta te stoją w obliczu poważnych zagrożeń. Występujące w całym Indo-Pacyfiku populacje diugoni gwałtownie spadły w ostatnich dekadach, głównie z powodu niszczenia siedlisk, działalności człowieka i nielegalnych połowów. W Indonezji, gdzie diugonie kiedyś dobrze prosperowały, ich liczba spadła do alarmujących szacunków poniżej 1,000 osobników.

Trawa morska jest głównym źródłem pożywienia diugoni, a ekosystemy te są niezbędne do utrzymania zdrowego środowiska przybrzeżnego. Łąki trawy morskiej pomagają stabilizować dno oceanu, zmniejszają erozję wybrzeża i działają jako żłobki dla wielu gatunków morskich. Diugonie odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu tych siedlisk, żerując na trawie morskiej, co zapobiega jej nadmiernemu wzrostowi i umożliwia efektywny obieg składników odżywczych w ekosystemie.

Niestety, zanieczyszczenie, przełowienie i rozwój wybrzeża poważnie zagrażają łąkom trawy morskiej w Indonezji. Niezrównoważone metody połowu, takie jak dynamit i cyjanek, jeszcze bardziej zdegradowały te siedliska. Wraz ze znikaniem łąk trawy morskiej, znika również główne źródło pożywienia diugonia, co zbliża gatunek do wyginięcia.

Pomimo ich historycznej obecności w Indonezji, informacje naukowe na temat diugonii nie są jeszcze dostępne. Niewiele wiadomo o ich zachowaniu, liczebności lub konkretnych wzorcach rozmieszczenia. Wiadomo, że diugonii są bardzo migrujące, przemieszczają się przez obszary przybrzeżne w poszukiwaniu pożywienia, ale śledzenie ich ruchów i zrozumienie trendów populacji jest trudne ze względu na brak kompleksowych badań. Ten brak danych utrudnia działania ochronne, co utrudnia skuteczną ochronę gatunku.

W Indonezji diugonie mają znaczenie kulturowe i są wplecione w tradycyjne opowieści. Wiele starożytnych mitów opowiada historie o kobietach wchodzących do morza i przemieniających się w diugonie, łącząc ludzi z tymi morskimi zwierzętami w folklorze. Uważa się również, że pierwsi żeglarze, którzy widzieli diugonie, przyczynili się do powstania mitu syren, widząc ich sylwetki w wodzie i myląc je z mistycznymi istotami. Do dziś w lokalnej społeczności papuaskiej Raja Ampat diugonie są nazywane „syrenami”, a ich rzadkie spotkania są celebrowane.

W przeciwieństwie do wielu regionów Indonezji, które uległy nadmiernemu rozwojowi, Raja Ampat pozostała stosunkowo nietknięta, głównie dzięki zaangażowaniu w zrównoważoną turystykę i ochronę przyrody. Bogate w składniki odżywcze wody regionu wpływają do płytkich zatok otoczonych namorzynami, tworząc rozległe łąki trawy morskiej, na których diugonie mogą żerować i żyć. Te siedliska są kluczowe dla ich przetrwania, a ochrona tych obszarów pomogła Raja Ampat stać się jednym z niewielu miejsc, w których diugonie nadal można zobaczyć na wolności.

Lokalne społeczności i ośrodki nurkowe w Raja Ampat są niezbędne do zachowania siedlisk diugoni. Wiele firm ekoturystycznych, takich jak Meridian Adventure Dive, jest głęboko zaangażowanych w ochronę środowiska morskiego. Te organizacje ściśle współpracują z lokalnymi domami gościnnymi i promują zrównoważone praktyki, które pomagają chronić delikatne ekosystemy, na których polegają diugonie.

Diugonie to duże, łagodne stworzenia, dorastające do 3 metrów długości i ważące 400 kilogramów. Są nieśmiałe i nieuchwytne pomimo swoich rozmiarów, wolą skubać trawę morską w cichych, płytkich wodach. Diugonie używają swoich ogonów w kształcie płetwy i płetw przypominających wiosła, aby płynąć z gracją, często mylone z małymi wielorybami ze względu na ich wygląd. Co ciekawe, diugonie są bliżej spokrewnione ze słoniami niż z innymi zwierzętami morskimi, dzieląc podobnie długą długość życia, która może sięgać do 70 lat bez ingerencji człowieka.

Diugonie są zazwyczaj zwierzętami samotnymi, czasami widywanymi w parach matka-cielę. Samice diugoni mają powolny cykl rozrodczy, nosząc cielę przez roczną ciążę, a cielę pozostaje z matką do 18 miesięcy. Te długie okresy rozrodcze i zależność gatunku od określonych siedlisk sprawiają, że diugonie są podatne na zmiany środowiskowe.

Obserwacje diugongów w Raja Ampat są rzadkie, ale pozostawiają trwałe wrażenie, gdy już się pojawią. Diugongi mogą pozostać zanurzone nawet przez sześć minut, wynurzając się na krótko, aby zaczerpnąć powietrza, a następnie nurkując z powrotem, aby pożywić się trawą morską. Takie zachowanie daje najlepszą szansę na dostrzeżenie tych nieuchwytnych ssaków podczas nurkowania z rurką lub bez.

Ponieważ siedliska diugongów kurczą się z powodu działalności człowieka, te stworzenia stały się bardziej mobilne, podróżując między chronionymi zatokami w poszukiwaniu pożywienia. Jednak ich powolne tempo reprodukcji i kurczące się siedliska sprawiają, że zapewnienie im długoterminowego przetrwania staje się coraz trudniejsze.

Aby diugonie znów mogły rozkwitnąć w wodach Indonezji, niezbędne są surowsze przepisy dotyczące ochrony siedlisk, zrównoważonych praktyk połowowych i zwiększonej świadomości społecznej. Raja Ampat pozostaje latarnią nadziei, pokazującą, jak podejście społeczności do ochrony przyrody może chronić zagrożone gatunki, jednocześnie promując zrównoważony rozwój. Kontynuując te wysiłki, istnieje nadzieja, że ​​diugonie będą nadal zdobić wody Indonezji przez pokolenia.

O ośrodku Meridian Adventure Dive Resort:

Położony w oszałamiającym Raja Ampat w Indonezji, Nurkowanie przygodowe Meridian jest pięciogwiazdkowym ośrodkiem ekologicznym PADI.