Lokalny przewodnik po miejscach nurkowych Raja Ampat # Yenkoranu Reef

Yenkoranu Reef, położona w pobliżu wioski Yenkoranu na wyspie Kri w Raja Ampat, oferuje fantastyczne miejsce do nurkowania, które zadowoli każdego, od osób nurkujących z rurką i początkujących nurków po doświadczonych profesjonalistów. To nurkowanie na pochyłej rafie jest znane z łączenia dużych gatunków pelagicznych i mniejszych organizmów morskich, co czyni je fascynującym miejscem do podwodnej eksploracji.

Typ: Rafa pochyła

Głębokość: 3 m do 30 m

Temperatura wody: 29/30°C

Poziom nurkowania: odpowiedni dla osób nurkujących z rurką, początkujących i doświadczonych nurków

Yenkoranu Jetty zaczyna się na niewielkiej głębokości 3 metrów, co zapewnia doskonały start dla początkujących lub osób chcących uprawiać snorkeling. Podczas schodzenia rafa stopniowo opada do maksymalnej głębokości około 25 do 30 metrów, oferując dostępny profil nurkowania dla różnych poziomów umiejętności. Dzięki stale ciepłym wodom o średniej temperaturze 29-30°C Yenkoranu zapewnia komfortowe nurkowanie przez cały rok.

Jedną z atrakcji Yenkoranu Reef jest bliskość do przystani wioski, która przyciąga różnorodne życie morskie. Nurkowie mogą spodziewać się wielu czarnopłetwych i białopłetwych rekinów rafowych, zwłaszcza w głębszych częściach zbocza. Te wdzięczne drapieżniki są dobrze znanym widokiem, ekscytującym zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych nurków.

Innym częstym gościem tego miejsca jest zielony żółw morski. Często widywany, jak skubie twarde korale otaczające rafę, te żółwie dodają spokojnego kontrastu do rekinów patrolujących w pobliżu. Ich powolne, rozważne ruchy sprawiają, że są ulubieńcami podwodnych fotografów.

Dla szczęśliwców Yenkoranu oferuje również szansę na rzadkie spotkanie z płaszczką orlego szybującą w błękicie, szczególnie w dni o lepszej widoczności. Te majestatyczne stworzenia są mniej powszechne, ale gdy się pojawią, stanowią niezapomniany widok.

Co sprawia, że ​​Yenkoranu Rafa szczególnie atrakcyjna jest różnorodność życia, którą można zobaczyć podczas jednego nurkowania. Podczas gdy rekiny czarnopłetwe i białopłetwe zapewniają ekscytację na miarę większych stworzeń morskich, nurkowie i osoby nurkujące z rurką będą mogli również podziwiać mniejsze stworzenia zagnieżdżone wśród rafy. Ławice kolorowych ryb rafowych przemykają się wokół formacji koralowych, a uważni obserwatorzy mogą dostrzec ślimaki nagoskrzelne i inne fascynujące makroskopowe życie ukryte wśród koralowców.

Niepowtarzalne nachylenie Yenkoranu i różnorodność życia morskiego sprawiają, że jest to idealne miejsce dla nurków na każdym poziomie zaawansowania. Początkujący mogą cieszyć się bezpieczeństwem płytkich obszarów, a jednocześnie napotykać imponującą różnorodność życia morskiego. Jednocześnie bardziej doświadczeni nurkowie mogą schodzić głębiej, aby eksplorować większe gatunki ryb i okazjonalnie orlenice. Snorkelerzy mogą delektować się pięknem rafy, unosząc się nad płytkimi ogrodami koralowymi, które tętnią życiem.

