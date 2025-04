Szkółka łąki trawy morskiej na Mauritiusie

Four Seasons Resort Mauritius w Anahicie jest pionierem ochrony środowiska morskiego dzięki szkółce łąk trawy morskiej

Obiekt Four Seasons Resort Mauritius zlokalizowany jest pod adresem Anahita ogłasza, że ​​będzie pierwszym kurortem na Oceanie Indyjskim, który stworzy szkółkę trawy morskiej w Barachois, metrowej głębokości (40 cali) słonowodnym zbiorniku wodnym w pobliżu obiektów gastronomicznych, w którym obecnie żyje ponad 200 roślinożernych i wszystkożernych ryb. Ta inicjatywa jest częścią projektu Blue Carbon Ecosystems Project: Restoration of Blue Carbon Ecosystems, którym obecnie kieruje Fundacja Odysseo, lokalna organizacja zajmująca się projektami ochrony środowiska morskiego na Mauritiusie.

Projekt jest częścią Fonds Business Biodiversité Ocean Indien (FBBOI) pod Program Varuny, wdrożone przez Ekspertyza Francja i finansowane przez rząd francuski poprzez l'Agence Française du Développement (AFD) i we współpracy z Stowarzyszenie na rzecz rozwoju trwałego, Fundacja Postawi Fondation Solidarité Eclosia – organizacje realizujące projekty ochrony środowiska na Oceanie Indyjskim i na całym świecie.

Rick-Ernest Bonnier, Resort Ocean Environment Manager, wyjaśnia: „Szkółka trawy morskiej to projekt pilotażowy, którego celem jest przywrócenie łąk trawy morskiej w strefie morskiej wokół ośrodka. Zarówno przeszczepy, jak i nasiona zostaną zebrane ze środowiska naturalnego i wykorzystane do stworzenia szkółki trawy morskiej w Barachois w ośrodku.

Nasiona zostaną wykiełkowane w laboratorium Odysseo, a następnie wyhodowane sadzonki zostaną przesadzone do Barachois w ośrodku, aż do osiągnięcia dojrzałości. Mamy nadzieję wyprodukować zdrowe trawy morskie, które można wykorzystać do odbudowy łąk trawy morskiej, tworząc zdrowe siedlisko dla życia morskiego, takiego jak ryby, żółwie, koniki morskie, płaszczki i inne”.

Szczegółowe badania jakości wody i osadów w Barachois na terenie ośrodka wykazały, że w kurorcie panują korzystne warunki dla niektórych gatunków trawy morskiej, takich jak Syringodium isoetifolium i Halodule uninervis.

Bernardo Nascimento, kierownik, kurator i szef ds. edukacji fundacji Odysseo, wspomina: „To wielka przyjemność mieć Four Seasons jako naszego partnera w tym projekcie, szczególnie w inicjatywie szkółki trawy morskiej. O ile nam wiadomo, będzie to pierwszy raz, kiedy szkółka trawy morskiej zostanie utworzona na Oceanie Indyjskim, co oznacza znaczący krok naprzód w odbudowie trawy morskiej.

Te ekosystemy świadczą istotne usługi dla ludzkości, gdyż są niezwykle wydajnymi pochłaniaczami dwutlenku węgla, co ma kluczowe znaczenie w walce z globalnym ociepleniem. Pełnią też funkcję ważnych żłobków ryb, których utrata stanowiłaby zagrożenie dla wielu gatunków stanowiących istotne źródło pożywienia dla organizmów morskich i narodów wyspiarskich, takich jak Mauritius.

W przypadku szkółki stworzonej w Four Seasons zespół badaczy i biologów morskich będzie zbierał nasiona ze środowiska naturalnego do laboratorium Odysseo. Następnie nasiona otrzymają optymalne parametry fizyczne, takie jak światło, zasolenie, osad i temperatura, aby mogły wykiełkować. Gdy rośliny trawy morskiej będą wystarczająco silne, zostaną przeniesione i zasadzone w Barachois w ośrodku.

„Ekosystem niebieskiego węgla, który obejmuje siedliska przybrzeżne, takie jak namorzyny i trawa morska, odgrywa kluczową rolę w łagodzeniu zmiany klimatu” — mówi Shane Sunassee, kierownik projektu. „Trawa morska nie tylko wychwytuje i magazynuje węgiel, ale także zapewnia niezbędne usługi, takie jak ochrona linii brzegowej, poprawa jakości wody, wsparcie bioróżnorodności i utrzymanie lokalnej gospodarki. Aby chronić te bezcenne ekosystemy, konieczne jest skupienie się na działaniach na rzecz ochrony, zrównoważonych praktykach zarządzania i przywracaniu zdegradowanych siedlisk, zapewniając, że te zasoby naturalne nadal będą łagodzić zmianę klimatu i dostarczać szeroki zakres korzyści ekologicznych i ekonomicznych”.

Martin Dell, Dyrektor Generalny, mówi: „Jesteśmy niezwykle dumni, że nie tylko możemy wziąć udział w takim projekcie, ale także być pionierami w dziedzinie ochrony środowiska morskiego na Mauritiusie. Przyczyniamy się do długoterminowego rozwiązania mającego na celu podniesienie bioróżnorodności morskiej wokół ośrodka.

Nasi goście będą mogli obserwować naukowców w akcji podczas procesu przesadzania, a także będą świadkami barwnego i tętniącego życiem życia morskiego Oceanu Indyjskiego podczas nurkowania z rurką nad łąkami. Łąki trawy morskiej mogą zwiększyć prawdopodobieństwo zobaczenia żółwi, ryb, płaszczek i naszych słynnych koników morskich, ponieważ jest to znane zdrowe siedlisko dla nich. Dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej, Rick zaoferuje wycieczki z przewodnikiem po Barachois i wyjaśni naukę stojącą za projektem oraz korzyści płynące z łąk trawy morskiej w naszych oceanach”.

Projekt Seagrass Nursery to jeden z wielu sposobów, w jaki goście Four Seasons mogą zaangażować się w lokalne środowisko w ośrodku. Rick wnosi do swojej pracy osiem lat doświadczenia w ochronie przyrody na miejscu i pasję, a goście są zapraszani do wzięcia udziału w jego Resort Nature Walks, gdzie dzieli się spostrzeżeniami na temat fauny i flory ośrodka, jednocześnie identyfikując dźwięki ptaków i gatunki kwiatów. Inną ulubioną aktywnością gości jest Seahorse Snorkel, gdzie Rick prowadzi osoby nurkujące z rurką do laguny otoczonej namorzynami w pogoni za tymi rzadkimi, małymi, ale pięknymi stworzeniami. Te inicjatywy ochrony przyrody są przykładem zaangażowania ośrodka w wywieranie pozytywnego wpływu na lokalne środowisko i społeczność.