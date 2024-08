Meridian Adventure Dive przedstawia miesięczną serię artykułów o stworzeniach z Raja Ampat: ośmiornice

Raja Ampat's reefs are home to many stunning and mysterious creatures. The ośmiornica stands out among these captivating divers and snorkellers with its intelligence, camouflage abilities, and unique behaviour.

Raja Ampat Creature Feature Ośmiornica 2

Dokładnie zbadaliśmy dziesięć aspektów dotyczących ośmiornic, aby poszerzyć wiedzę naszych gości na temat niezwykłego doświadczenia, jakim jest obserwacja tych stworzeń pod wodą.

What Predators Does Ośmiornica Mieć?

Sharks: Dogfish sharks, Whitetip reef sharks and nurse sharks. Dolphins: they shake and toss the ośmiornica on the water’s surface and sometimes grasp it with their teeth before slapping it down. Seals and otters. Moray Eels: their snake-shaped body can invade the holes and small openings octopuses use as hideouts. Birds: Diving sea and shore birds such as gulls or penguins. Fish: like cod, barracudas, or scorpion fishes. Rays: hides in the sand until the ośmiornica approaches close enough, and then, suddenly, the ray strikes.

Jak ośmiornice kamuflują się w otoczeniu?

Potrafią zmieniać kolor i fakturę, aby wtopić się w naturalne otoczenie.

Zmiana koloru jest osiągana przez komórki znane jako chromatofory, które znajdują się pod skórą i zawierają worek pełen kolorowych pigmentów. Kurcząc i rozszerzając ten worek, ośmiornica może zmieniać odcień swojego koloru i jego intensywność.

Ośmiornice mogą zmieniać fakturę skóry, zmieniając rozmiar brodawek na skórze. Aby wydawać się bardziej groźnymi, ośmiornice mogą imitować kolce, guzki i grzbiety. W ciągu kilku sekund mogą zmienić swój wygląd, aby w ogóle nie przypominać gatunku.

Dlaczego ukrywają się przed ludźmi?

Głównym powodem, dla którego ośmiornica chowa się przed ludźmi, jest jej bezpieczeństwo i ochrona. Ośmiornice to genialne zwierzęta. Jeśli człowiek podejdzie zbyt blisko, może szybko uciec, wystrzeliwując się do przodu, wypuszczając wodę z muskularnej rurki zwanej syfonem.

Co jedzą ośmiornice?

Ośmiornice są mięsożerne, co oznacza, że ​​żywią się głównie mięsem. Kiedy są młode, zjadają małe stworzenia, takie jak widłonogi, larwy krabów i rozgwiazdy. Jako dorosłe polują na kraby, małże, ślimaki i małe ryby, preferując kraby, krewetki i homary. Ośmiornice mają bardzo wrażliwe przyssawki

które wspomagają ich zdolność do odczuwania smaku tego, czego dotkną. W nocy polują, rzucając się na swoją ofiarę i owijając ją pajęczyną między ramionami. Ich przewaga polega na wyjątkowej zdolności widzenia w ciemnych i mętnych wodach.

W jaki sposób i z której części ciała jedzą ośmiornice?

Ośmiornice są znane ze swoich zasadzek. Spadają na swoją ofiarę, otaczają ją ramionami i wciągają do pyska za pomocą potężnych dziobów. Ich dieta często obejmuje ofiarę z muszlami, do których mogą uzyskać dostęp, rozpuszczając tkanki łączące toksyną ze swoich ciał.

Mając do czynienia z różnymi ofiarami, ośmiornice wykazują wyrachowane podejście, wstrzykując toksynę do jednego lub dwóch otworów, jeśli jest to konieczne. Sugeruje to instynktowne zrozumienie, jak uzyskać jak najwięcej z posiłku.

Jakie jest środowisko życia ośmiornicy?

Ośmiornice różnych gatunków żyją w oceanach na całym świecie, tylko w wodzie słonej. Są

przystosowalne i żyją we wszystkim, od małych basenów jaskółczych po głębokości do 2000 m. Większość jest pelagiczna, co oznacza, że ​​żyją blisko powierzchni wody w muszlach i rafach koralowych. Niektóre inne gatunki ośmiornic żyją na dnie oceanu, budując swoje domy w jaskiniach.

Dlaczego ośmiornice umierają po stworzeniu dzieci?

Ośmiornice są zwierzętami semelparycznymi, co oznacza, że ​​rozmnażają się raz, a następnie umierają. Rodzic płci męskiej umiera po kopulacji, a samica przeżywa, aż jej jaja się wyklują.

Samice składają zazwyczaj od 200,000 400,000 do XNUMX XNUMX jaj, co różni się w zależności od gatunku. Pilnuje jaj, aż się wyklują. Nawet przestaje jeść. Po wykluciu się jaj jej ciało zwraca się przeciwko niej. Przechodzi przez komórkowe samobójstwo, które rozrywa jej tkanki i organy, aż umrze. Tymczasem samiec odpłynął i został zabity po kilku miesiącach.

Dlaczego ośmiornice tryskają atramentem?

Ośmiornice wykorzystują atrament jako mechanizm obronny, pozwalający im unikać drapieżników.

Gdy są zagrożone, wyrzucają znaczne ilości atramentu do wody za pomocą syfonu, aby zdezorientować agresora. Ten atrament wytwarza gęstą chmurę, która zasłania drapieżnikowi pole widzenia, umożliwiając ośmiornicy szybką ucieczkę.

Czy ośmiornice są przyjazne?

Ośmiornice są znane ze swojej wesołej i ciekawej natury. Niektóre gatunki angażują się w zachowania przytulania, podczas gdy inne tworzą więzi z ludźmi. Są uważane za jedne z najbardziej rozwiniętych bezkręgowców i wielu biologów uważa, że ​​posiadają inteligencję. Dzięki złożonemu układowi nerwowemu ośmiornice mogą się uczyć i wykazywać pamięć.

Ośmiornice lubią bawić się zabawkami, wykazują zachowania zabawowe i rozwiązują proste labirynty. Potrafią rozpoznawać ludzkie twarze w warunkach laboratoryjnych i oceanicznych. Jeśli miały wcześniej pozytywne interakcje z ludźmi, mało prawdopodobne jest, aby tryskały atramentem.

Jak długo może żyć ośmiornica?

Typowa długość życia w naturalnym środowisku waha się od 1 do 5 lat, w zależności od gatunku.

Ośmiornica jest świadectwem cudów życia morskiego. Jej inteligencja, zdolność adaptacji i wyjątkowe zachowania sprawiają, że jest fascynującym przedmiotem badań i atrakcją dla nurków eksplorujących te tętniące życiem rafy. W miarę jak dowiadujemy się więcej o tych zagadkowych stworzeniach, staje się coraz bardziej jasne, jak ważne jest chronienie i zachowanie ich naturalnych siedlisk, zapewniając, że rafy Raja Ampat pozostaną rajem dla ośmiornic i niezliczonych innych gatunków.

