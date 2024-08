Znaczenie posiadania partnera do nurkowania

Jak poprowadzić wąż do suchego skafandra? #zapytajo cokolwiek



@denisb8426

#askmark Cześć Mark, niedawno zrobiłem swoje pierwsze nurkowania w suchym skafandrze. Na lądzie odbyłem kilka dyskusji na temat poprowadzenia węża do pompowania suchego skafandra. Moi bardziej doświadczeni kumple powiedzieli mi, żebym założył go na uprząż... więc tylko od 1. etapu... pod pachą... do suchego skafandra. Widziałem wiele filmów, na których ludzie wkładali go POD uprząż... Czy masz powody, aby zrobić to lub drugie? Pozdrowienia z Niemiec. Gust Luft! Denis



#scuba #nurkowanie #scubadiver

LINKI



Zostań fanem: https://www.scubadirmag.com/join

Zakup sprzętu: https://www.scubadirmag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------

NASZE STRONY INTERNETOWE



Strona internetowa: https://www.scubadirmag.com ➡️ Nurkowanie, Fotografia podwodna, Wskazówki i porady, Recenzje sprzętu do nurkowania

Strona internetowa: https://www.divernet.com ➡️ Wiadomości nurkowe, fotografia podwodna, wskazówki i porady, relacje z podróży

Strona internetowa: https://www.godivingshow.com ➡️ Jedyny pokaz nurkowy w Wielkiej Brytanii

Strona internetowa: https://www.rorkmedia.com ➡️ W celu reklamy w ramach naszych marek

-------------------------------------------------- ---------------------------------

ŚLEDŹ NAS W SOCIAL MEDIA



FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadirmag

TWITTER: https://twitter.com/scubadirmag

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadirmagazine



Współpracujemy z https://www.scuba.com i https://www.mikesdivestore.com w zakresie całego niezbędnego sprzętu. Rozważ użycie powyższego linku partnerskiego do wspierania kanału.



Informacje zawarte w tym filmie nie mają na celu ani nie są sugerowane jako substytut profesjonalnego szkolenia SCUBA. Cała zawartość, w tym tekst, grafika, obrazy i informacje, zawarta w tym filmie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie zastępuje szkolenia prowadzonego przez wykwalifikowanego instruktora nurkowania.