Życie Dauina w skali nie makro

Niewielkie miasteczko Dauin na wyspie Negros w regionie Visayas na Filipinach od dawna znane jest jako mekka miłośników obserwowania stworzeń i nurkowania w błocie, ale tym, co zaskakuje wielu nurków odwiedzających Dauin, jest liczba znacznie większych stworzeń, dla których to siedlisko jest prawdziwą oazą.

Podczas gdy zapaleni fotografowie przeszukują rafy i piaszczyste obszary w poszukiwaniu maleńkich, rzadkich gatunków, zielone żółwie (Chelonia mydas) z radością pasą się na obfitej trawie morskiej w niewielkiej odległości. Dorosłe osobniki ważą od 240 do 420 funtów (110–190 kg), więc z pewnością trudno je przegapić!

Obserwowanie żółwi na pobliskiej wyspie Apo, chronionym na szczeblu krajowym morskim sanktuarium, jest popularną aktywnością ekoturystyczną zarówno dla osób nurkujących z rurką, jak i dla nurków. Niektóre żółwie tak przyzwyczaiły się do pływaków i nurków, że ich obecność zupełnie ich nie interesuje. Badania przeprowadzone w 2016 r. przez Large Marine Vertebrates Institute of the Philippines (LAMAVE) ujawniły zdrową populację żółwi zielonych i spore plemię krytycznie zagrożonych żółwi szylkretowych (Eretmochelys imbricata).

Zainspirowani pracą LAMAVE i przy wsparciu członków Negros Oriental Dive Association (NOrDA), takich jak AivyMaes Divers Resort, Silver Reef Dive Resort, Azure Dive Resorts i Sea Explorers Dauin, w tym roku ruszył projekt mający na celu zbadanie 13-kilometrowego odcinka wybrzeża Dauin i dowiedzenie się więcej o lokalnej populacji żółwi.

Projekt Pawikan (po filipińsku „żółw morski”), finansowany przez Community Grant z PADI Aware i kierowany przez PADI 5-Star Resort Mike's Dauin Beach Resort, tworzy katalog żółwi, coś w rodzaju szkolnego rocznika, który umożliwia identyfikację poszczególnych osobników. Dzięki zdjęciom przesłanym przez odwiedzających nurków i lokalnych przewodników, a także licznym dedykowanym ankietom, niepublikowane dotąd życie żółwi Dauin zaczyna wychodzić na światło dzienne.

„Twarze” żółwi są pokryte łuskami, znanymi jako łuski, a wzory, które tworzą, nie są po prostu unikalne dla każdego żółwia, ale pozostają takie same przez wiele dziesięcioleci, tak jak nasze własne odciski palców. Ta nieinwazyjna metoda identyfikacji okazuje się skuteczna w śledzeniu wielu innych gatunków morskich, takich jak rekiny wielorybie i manty, bez konieczności stosowania procedur znakowania typu złap i wypuść lub drogich technologii śledzenia satelitarnego. Zastosowanie oprogramowania do dopasowywania wzorców pomaga również w identyfikacji, jeśli żółw nie jest od razu widoczny na zdjęciach katalogowych. Wszystkie zebrane dane zostaną wprowadzone do Krajowego Katalogu Żółwi, którego kuratorem jest LAMAVE, co umożliwi łączenie danych dotyczących obserwacji z danymi z innych krajów, pomagając w tworzeniu obrazów wzorców migracji na duże odległości.

Za pośrednictwem strony projektu w mediach społecznościowych każdy może przesłać zdjęcia lub filmy żółwi napotkanych w Dauin i otrzymać szybką odpowiedź od zespołu, z kim właśnie spędzili czas w oceanie. Jeśli, jak już się zdarzyło kilka razy, żółwia nie ma w archiwach, szczęśliwy nurek może nadać swojemu nowemu odkryciu nazwę (witamy Otisa i Alice!)

Wiedza o tym, który żółw jest który, pomaga w mapowaniu populacji, obserwowaniu jego zdrowia i zachowań. Być może zaskakujące jest dowiedzieć się na przykład, że w przypadku zwierzęcia związanego z migracją setek, jeśli nie tysięcy kilometrów do plaż godowych i lęgowych, zielone żółwie lubią przebywać w jednym ściśle określonym miejscu przez miesiące, jeśli nie lata, prawie nigdy nie będąc widzianymi mieszającymi się z sąsiadami oddalonymi o zaledwie kilkaset metrów.

Ułatwia to identyfikację, ponieważ liczba żółwi skatalogowanych do tej pory sięga setek. Pokazuje również, gdzie występują stabilne skupiska żółwi, co pomaga w informowaniu lokalnego planowania środowiskowego, a także umożliwia skierowanie osób nurkujących z rurką, nurków swobodnych i nurków do najlepszych miejsc do przebywania z tymi łagodnymi olbrzymami.

Ich osobowości stają się również widoczne, im częściej je odwiedzasz. Niektóre z największych dorosłych są dość wyluzowane, pozwalając na bliskie podejścia, a w jednym przypadku na wyjęcie małego haczyka wędkarskiego osadzonego w ich płetwach. Inne rzucają się do ucieczki, gdy tylko cię zobaczą, i są dość szybkie, nawet jeśli masz mini-DPV, aby spróbować dotrzymać im kroku!

Projekt Pawikan już wzbudza zainteresowanie odkrywaniem większej ilości informacji o populacjach żółwi w innych częściach Filipin. Zamboangita, sąsiednie miasto Dauin, zaobserwowało gniazdowanie żółwi na trafnie nazwanej Turtle Island, co jest rzadkością na tym odcinku wybrzeża, a pobliskie miejsce do nurkowania Moalboal rozpoczyna własny projekt Citizen Science dotyczący żółwi. Im więcej dowiemy się o tym, gdzie te gatunki dzwonów pogody odpoczywają, żerują i gniazdują, tym bardziej będziemy mogli chronić ich siedliska i nadal cieszyć się magicznymi spotkaniami z tymi ukochanymi stworzeniami.

Dobra wiadomość dla każdego nurkującego Dauin żółwie są tam 365 dni w roku i nie wydają się być sezonowe. Więc w rzadkich przypadkach, gdy nie możesz znaleźć tego wyjątkowego stworzenia, które chciałeś zobaczyć, możesz liczyć na to, że pojawi się jeden lub więcej z tych miejscowych – chociaż możesz nie być w stanie zmieścić ich w kadrze za pomocą obiektywu makro!

