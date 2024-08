5 najlepszych miejsc do nurkowania w Raja Ampat: spostrzeżenia Jo, menadżera nurkowania Meridian Adventure

Raja Ampat, archipelag w indonezyjskiej prowincji Papua Zachodnia, słynie z zapierających dech w piersiach podwodnych krajobrazów i niezrównanej różnorodności biologicznej. Jo, doświadczona Dive Manager w Meridian Adventure Dive, dzieli się swoimi pięcioma miejscami do nurkowania, które trzeba odwiedzić w tym podwodnym raju.

Jo uwielbia lokalną kulturę i fantastyczny personel MAD. Od siedmiu lat zajmuje się logistyką nurkową i zarządzaniem administracją kurortu. Oprócz ciepłego powitania gości, pokazuje im także podczas nurkowania najlepsze podwodne miejsca w Raja Ampat.

1. Molo Sawandarek: Miasto Żółwi

5 najlepszych miejsc do nurkowania w Raja Ampat 6

Molo Sawandarek, pieszczotliwie zwane „Miastem Żółwi”, to spełnienie marzeń nurka. Miejsce to szczyci się różnorodnym życiem morskim, co sprawia, że ​​jest to obowiązkowa wizyta dla każdego miłośnika podwodnego świata. Gdy zejdziesz do czystych wód, powitają Cię liczne przyjazne żółwie, które często z wdziękiem pływają lub odpoczywają na tętniących życiem koralowcach. Obfitość żółwi świadczy o zdrowym ekosystemie tego miejsca. Oprócz tych majestatycznych stworzeń nurkowie mogą spotkać rekiny rafowe, gigantyczne małże i wiele kolorowych ryb, które żyją w tym podwodnym raju.

2. Cape Kri: rekord świata w liczbie ryb

5 najlepszych miejsc do nurkowania w Raja Ampat 7

Przylądek Kri jest znany nie tylko w Raja Ampat, ale posiada rekord świata w zakresie największej liczby gatunków ryb zliczonych podczas jednego nurkowania – oszałamiające 367 gatunków! To miejsce nurkowe jest żywym świadectwem niesamowitej różnorodności biologicznej Raja Ampat. Podwodna sceneria to żywy gobelin kolorów i życia, przedstawiający wszystko, od małych ryb rafowych po duże gatunki pelagiczne. Nurkowie mogą tu spodziewać się ekscytujących spotkań z rekinami rafowymi czarnopłetwymi, rekinami szarymi rafowymi i zadziwiającą różnorodnością ławic ryb, które tworzą dynamiczny podwodny spektakl.

3. Mioskon: Szkolny Raj Snapperów

5 najlepszych miejsc do nurkowania w Raja Ampat 8

Mioskon słynie z dużych, społecznych szkół lucjanów, które tworzą hipnotyzujące podwodne pokazy. Przemierzając tętniącą życiem rafę, znajdziesz się w otoczeniu lucjanów w niebieskie paski, które poruszają się zgodnie, tworząc żywy, wirujący taniec kolorów. Zdrowe formacje koralowe w tym miejscu stanowią idealne tło dla fotografia, a wśród koralowców możesz także dostrzec figlarne pasiaste węże morskie. Bogata różnorodność biologiczna Mioskon i dynamiczne życie morskie sprawiają, że jest to ulubione miejsce nurków poszukujących przygód i spokoju.

4. Błękitna magia: spektakl manty

Zrzut ekranu

Blue Magic to wspaniałe miejsce nurkowe, które zasługuje na swoją nazwę, szczególnie w sezonie mant. Silne prądy w tym miejscu przyciągają majestatyczne manty, które bez wysiłku suną po wodzie, zapewniając nurkom inspirujące bliskie spotkania. Oprócz mant Blue Magic może poszczycić się tętniącymi życiem rafami, w tym ławicami barakud, waletów i różnych ryb rafowych. Imponująca topografia tego miejsca i bogate życie morskie sprawiają, że jest to ekscytujące nurkowanie, oferujące niezapomniane podwodne przeżycia.

5. Ogród Melissy: marzenie fotografa

Zrzut ekranu

Ogród Melissy to prawdziwa podwodna kraina czarów i raj dla podwodnych fotografów. To miejsce nurkowe słynie z rozległych i dziewiczych ogrodów koralowców staghorn, będących domem dla milionów kolorowych ryb Anthiinae. Obserwowanie tych żywych ryb tańczących wśród koralowców to wizualna uczta, tworząc nieziemską scenę, która urzeka nurków. Bogata różnorodność biologiczna i oszałamiające formacje koralowe sprawiają, że Ogród Melissy jest obowiązkowym miejscem dla każdego, kto chce uchwycić esencję podwodnego piękna Raja Ampat.

Miejsca nurkowe Raja Ampat oferują niezwykłe życie morskie, tętniące życiem rafy koralowe i niezapomniane podwodne przeżycia. Według Jo, menedżera ds. nurkowania w Meridian Adventure, pięć najlepszych miejsc do nurkowania – Sawandarek Jetty, Cape Kri, Mioskon, Blue Magic i Melissa's Garden – zapewnia wyjątkowe i inspirujące spojrzenie na podwodne cuda tego indonezyjskiego raju. Niezależnie od tego, czy jesteś zapalonym nurkiem, czy nowicjuszem, te strony obiecują przygody, które wprawią Cię w oczarowanie i będziesz pragnął więcej.

