Nurkowanie na własną rękę w Wakatobi

Nowicjusz, entuzjasta czy fanatyk? Lider, naśladowca czy solista? Niezależnie od Twojego stylu nurkowania, zapraszamy do nurkowania na swój sposób w Wakatobi Dive Resort.

Nurek podziwiający piękno jednego z wielu miejsc do nurkowania w Wakatobi, Treasure Chest.

Dzięki połączeniu zróżnicowanego podwodnego krajobrazu oraz eksperckiego i pomocnego zespołu nurkowego goście nigdy nie są narażeni na doświadczenie nurkowania w jednym rozmiarze dla wszystkich i mogą tworzyć podwodne doświadczenia dostosowane do ich osobistych zainteresowań. Może to oznaczać relaksującą wycieczkę z nurkowaniem z plaży, przedłużony pobyt poza ulubionym temat, dryfowanie po grzbiecie koralowym lub nocna wyprawa na krajobraz, który nabiera nowej osobowości pod osłoną ciemności.

Oto kilka sposobów, w jaki goście Wakatobi mogą zaspokoić swoją potrzebę zanurzenia się.

Do usług

Przewodnik nurkowy Wakatobi czaruje gości na ich pokładzie fotografia podwodna.

Zespół nurkowy Wakatobi jest dumny z tego, że zapewnia nurkowanie na poziomie concierge, zapewniając każdemu nurkowi odpowiedni poziom osobistej obsługi. Personel chętnie zajmie się wszystkimi szczegółami konfiguracji, przenoszenia i przechowywania sprzętu. Ale jeśli wolisz sam zadbać o swój sprzęt, nie ma problemu.

Przewodnicy zapewniają dokładne odprawy przed nurkowaniem i są w wodzie przez cały czas nurkowania, aby wskazywać drogę, wskazywać wyjątkowe znaleziska, mieć oko na wszystko i w razie potrzeby udzielać pomocy. Początkujący nurkowie doceniają dodatkową pomoc i osobistą uwagę, jaką zapewniają nasi przewodnicy. Bardziej doświadczonym nurkom ufa się, że sami zajmą się swoimi profilami. Mimo to wielu z nich decyduje się trzymać blisko przewodników, aby wykorzystać ich lokalną wiedzę na temat miejsca i ich niemal niesamowitą umiejętność dostrzegania nieuchwytnego życia morskiego.

Uczyń to wielopoziomowym

Nurkowie w Wakatobi mogą w pełni wykorzystać zalety raf i ścian dostępnych na miejscu, aby jak najlepiej wykorzystać każde nurkowanie.

Komputery nurkowe umożliwiają znacznie dłuższe przebywanie na dnie w miejscach, w których można zacząć głębiej, a następnie powoli wznosić się ku powierzchni w trakcie nurkowania. Niewiele miejsc na świecie jest tak dobrze przystosowanych do profili wielopoziomowych jak Wakatobi. Ściany i strome zbocza występujące w wielu miejscach wznoszą się na kilka stóp nad powierzchnię i zanurzają się poza zasięgiem nurkowania rekreacyjnego. W tych miejscach, komputer- wyposażeni nurkowie mogą tworzyć profile trwające znacznie dłużej niż godzinę i kończące się dłuższym rejsem wzdłuż grzbietu rafy.

Płyń z prądem

Nurkowie płynący wzdłuż stromego zbocza.

Wakatobi utrzymuje boje cumownicze, aby zapobiec uszkodzeniu kotwicy, ale wiele ulubionych profili nurkowych nie zaczyna się i nie kończy w tym samym punkcie, a zamiast tego są przeprowadzane jako nurkowania dryfowe. Jak każdy, kto wykonał prawidłowo wykonane nurkowanie dryfowe, wie, może to być bardzo satysfakcjonujące doświadczenie. Nie ma potrzeby powrotu do punktu początkowego, obliczania zapasów powietrza ani płynięcia pod prąd; po prostu wychodzisz za burtę i podążasz wzdłuż rafy.

Odkryj z brzegu

Wsiądź na pokład jednej z przestronnych łodzi nurkowych Wakatobi lub wejdź do wody z końca molo ośrodka i zanurkuj w rafie koralowej House Reef – wybór należy do Ciebie.

Dzięki porannym, przedpołudniowym i popołudniowym odpływom łodzi nurkowie w Wakatobi nigdy nie muszą długo czekać na kolejną wycieczkę. Ale nie musisz łapać łodzi, aby cieszyć się wyjątkowym nurkowaniem.

Rafa koralowa ośrodka jest znana jako jedno z najlepszych miejsc do nurkowania z brzegu na świecie, a ten legendarny pas podwodnej nieruchomości można odkryć, po prostu wchodząc do wody z plaży lub wchodząc na końcu molo ośrodka. Niektóre z najrzadszych znalezisk dzikich zwierząt w regionie zostały dokonane tuż przy molo, w tym ghost i ornamentate ghost pipefish, leaf scorpionfish i juvenile cuttlefish.

Dwóch nurków schodzi w dół ściany, aby zbadać rafę koralową Wakatobi.

Rafa Domowa Wakatobi zadowoli szerokie grono nurków. Miłośnicy dalekiego zasięgu mogą podążać ścianami i zboczami, aby odkryć czarne korale w głębinach; fotografowie mogą wypełnić karty pamięci portretami makro lub wykorzystać światło otoczenia, aby stworzyć oszałamiające panoramy szerokokątne. Początkujący i okazjonalni nurkowie mogą pozostać blisko grzbietu rafy, gdzie kolory osiągają szczyt, a obserwacje, takie jak ryby ukwiałowe i stacje czyszczące, są powszechne.

Goście, którzy pragną przeżyć coś pośredniego między nurkowaniem z brzegu a nurkowaniem z łodzi, mogą również skorzystać z usług taksówek wodnych Wakatobi, które zabiorą ich w bardziej odległe rejony rafy koralowej, aby móc malowniczą spływem wzdłuż ściany z powrotem do pomostu.

Porzuć czołgi

Rano, po południu, a nawet wieczorem, nurkowanie z rurką przy płytkich rafach w Wakatobi może być nieograniczoną okazją do podziwiania różnorodnego życia morskiego bez wchłaniania dodatkowego azotu.

Z licznymi rafami wznoszącymi się na metr lub dwa nad powierzchnią, Wakatobi jest głównym miejscem do nurkowania z rurką. Większość miejsc odwiedzanych przez łodzie nurkowe ośrodka jest równie dobrze przystosowana dla osób nurkujących z rurką, które są zawsze mile widziane na pokładzie i mają przewodnika, który udziela kompleksowych informacji przed wejściem do wody. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla par, w których jest jeden nurkujący i jeden nurkujący z rurką, ponieważ mogą oni dzielić wiele takich samych doświadczeń w wodzie. Dla nurków, którzy po prostu nie mogą spędzić wystarczająco dużo czasu w wodzie, popołudniowe nurkowanie z rurką może być dodatkową okazją do utrzymania głowy pod wodą bez wchłaniania dodatkowego azotu.

Night Moves

Po zmroku rafy Wakatobi stają się jeszcze bardziej aktywne, gdyż zwierzęta, które w ciągu dnia drzemały lub ukrywały się, wychodzą na żer lub na polowanie. Ośmiornica, kałamarnice i węgorze wychodzą z ukrytych szczelin, skorpeny stają się bardziej aktywne, a płazińce wychodzą z ukrytych szczelin.

Ci, którzy dopiero zaczynają nurkować nocą, mogą rozpocząć wieczorne zanurzenia tuż po zachodzie słońca, w znanych obszarach House Reef. Daje to czas na przyzwyczajenie się do słabnącego światła otoczenia i oswojenie się z otoczeniem, zanim zapadnie całkowita ciemność. Przewodnicy są zawsze dostępni, aby pomóc oświetlić drogę, ale nurkowie są również mile widziani, aby samodzielnie eksplorować House Reef.

Dziwne twarze w ciemnościach mogą przybierać różne formy, jak widać na przykładzie ławicy pręgowanych sumów.

Kilka razy w tygodniu ośrodek oferuje również nocne nurkowania łodzią do niektórych z najpopularniejszych miejsc w okolicy. Aby zobaczyć jeszcze bardziej odkrywcze, co kryje się pod powierzchnią, goście mogą zapisać się na doświadczenie Fluo-dive. Polega ono na użyciu specjalnych lamp nurkowych UV, które ukazują niektóre koralowce i zwierzęta w świecących fluorescencyjnych odcieniach, co jest podwodnym odpowiednikiem plakatu z czarnym światłem.

Niewiele ośrodków nurkowych może się tym pochwalić, ale Wakatobi to w pełni funkcjonalny ośrodek nurkowy przystosowany do nurkowania z rebreatherami, wyposażony w tlen, sorbent, butle z O2, Dil i butle awaryjne, a na życzenie także hel.

Niezależnie od tego, jak zdecydujesz się eksplorować rafy Wakatobi – płytko czy głęboko, w dzień czy w nocy, pozostając na miejscu lub dryfując wzdłuż ściany – jedno jest pewne: nie zabraknie Ci rzeczy do zobaczenia lub zrobienia. I być może to jeden z wielu powodów, dla których tak wielu gości wraca po więcej.

Zapytaj o wycieczkę do Wakatobi >tutaj lub skontaktuj się z nimi bezpośrednio pod adresem biuro@wakatobi.com.