Ochrona przyrody w Raja Ampat

W ciągu zaledwie dwóch dekad Raja Ampat – „Czterech Królów” odległego regionu Papui Zachodniej w Indonezji – przekształcił się z mało znanego zakątka w jedno z najbardziej pożądanych miejsc do nurkowania na świecie.

Kiedy po raz pierwszy odwiedziłem to miejsce w 2005 roku, działalność nurkowa ograniczała się do kilku łodzi mieszkalnych i prowizorycznych ośrodków ekologicznych. Dziś w szczycie sezonu po wodach tych pływa prawie 100 łodzi, a zakwaterowanie obejmuje zarówno proste, wiejskie kwatery, jak i luksusowe ośrodki wypoczynkowe. Nie zmienił się jednak zapierający dech w piersiach krajobraz i podwodna bioróżnorodność, która pozostaje tak samo żywa jak zawsze.

Wtedy rekiny były rzadkością. Teraz drapieżniki główne odżyły, a spotkania z mantami rafowymi i oceanicznymi są coraz częstsze. Raja Ampat to jedno z niewielu miejsc na Ziemi, gdzie populacja mant rośnie.

Infrastruktura nad wodą poprawiła się równie znacząco. Sorong ma teraz nowoczesne lotnisko i udogodnienia miejskie, takie jak centra handlowe i hotele. Pytanie brzmi: jak Raja Ampat tak bardzo się rozwinął, chroniąc jednocześnie środowisko?

Odpowiedź leży w wyjątkowym, zorientowanym na społeczność wysiłku na rzecz ochrony środowiska, kierowanym przez pasjonatów. Ten artykuł – pierwszy z serii – skupia się na jednym z takich liderów: Marku Erdmannie, którego połączenie wiedzy naukowej i głębokiej wiedzy kulturowej pomogło ukształtować sukces Raja Ampat.

Kim jest Mark Erdmann?

Erdmann, amerykański ekolog raf koralowych z doktoratem Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, mieszkał w Indonezji przez 23 lata, zanim w 2014 roku wraz z żoną i dziećmi przeprowadził się do Nowej Zelandii. Obecnie jest wiceprezesem ds. programów morskich Azji i Pacyfiku w Conservation International (CI), gdzie nadzoruje inicjatywy morskie w całym regionie.

Erdmann wykonał ponad 14,000 215 nurkowań i przyczynił się do odkrycia 260 nowych gatunków ryb, koralowców i krewetki modliszkowej. Jest autorem ponad XNUMX prac naukowych i współautorem trzytomowej książki „Reef Fishes of the East Indies” (Ryby rafowe Indii Wschodnich) wraz z ichtiologiem dr. Geraldem Allenem.

Odkrywanie Raja Ampat

Pierwsza wizyta Erdmanna na Raja Ampat miała miejsce w 2002 roku w ramach wyprawy Nature Conservancy, która potwierdziła twierdzenie CI, że obszar ten jest globalnym epicentrum bioróżnorodności morskiej. Pod przewodnictwem lokalnego pioniera nurkowania Maxa Ammera, Erdmann szybko potwierdził wyjątkowość regionu dzięki swoim badaniom nad ustonogami (krewetkami modliszkowymi).

Ale znalazł też wyraźne ślady zniszczeń – bombardowanie ryb, połowy z użyciem cyjanku, obcinanie płetw rekinom i kłusownictwo żółwi. Było dla niego jasne, że pilnie potrzebna jest ochrona przyrody i że to jest jego powołanie.

Przytłaczające wyzwania

W tamtym czasie Raja Ampat była niezwykle odległa, z niewielką infrastrukturą i nieudokumentowaną, ale wyrafinowaną lokalną kulturą. Region był pod presją ze strony osób z zewnątrz eksploatujących jego zasoby, a organy ścigania praktycznie nie istniały.

Mimo to Erdmann widział drogę naprzód, jeśli uda się zapewnić odpowiednie finansowanie i lokalne wsparcie. W 2004 roku CI zwerbowało go do pomocy w tworzeniu programu ochrony środowiska morskiego dla Raja Ampat.

Przygotowanie/montaż okazu w terenie z dr. Allenem

Budowanie fundamentów naukowych

Erdmann rozumiał, że twarde dane będą niezbędne do uzyskania poparcia. Ale jak zbadać dynamiczny system raf i odkryć nowe gatunki?

Przełom nastąpił na początku 2005 roku, kiedy Erdmann nawiązał współpracę z dr. Gerrym Allenem podczas oceny szkód po tsunami. Allen, doświadczony ichtiolog, udoskonalił metodę Szybkiej Oceny Ekologicznej (SSO), umożliwiającą szybkie szacowanie różnorodności ryb.

Założyli partnerstwo, które trwa do dziś. Pracując jako dwuosobowy zespół, Allen bada płytsze rafy (do 40 m), podczas gdy Erdmann nurkuje głębiej (40–70 m), korzystając z przystanków dekompresyjnych, aby rejestrować ukryte gatunki na płyciznach.

Ich praca potwierdziła bioróżnorodność Raja Ampat: ponad 1,660 gatunków ryb rafowych i 574 gatunki koralowców, z czego co najmniej 70 gatunków jest endemicznych dla tego regionu. Ugruntowało to reputację Raja Ampat jako „fabryki gatunków”.

Dr Allen fotografuje okaz zebrany przez Marka przed wypłynięciem, aby udokumentować prawdziwe kolory ryby

Holistyczna strategia ochrony

Uzbrojeni w przekonujące dane, Erdmann i oddany zespół indonezyjskich specjalistów ds. ochrony środowiska wdrożyli holistyczną strategię ochrony przyrody. Biegle władając językiem bahasa i doskonale znając indonezyjski krajobraz polityczny, Erdmann pomógł połączyć lokalne interesy Papui z krajowymi i międzynarodowymi celami ochrony przyrody.

Co kluczowe, zespół uznał, że lokalne społeczności Melanezji, które utrzymują tradycyjne prawa morskie do swoich raf, muszą być w centrum każdego rozwiązania. Dla nich ochrona przyrody nie polegała tylko na różnorodności biologicznej – chodziło o zapewnienie pożywienia i środków do życia.

Morskie Obszary Chronione (MPA) zostały wprowadzone nie jako ograniczenia, lecz jako narzędzia prawne wzmacniające prawa społeczności. Społeczności pomogły wyznaczyć granice MPA, ustalić zasady i ograniczyć dostęp do nich rybakom z zewnątrz.

Wzmocnienie pozycji lokalnych interesariuszy

Zamiast angażować zewnętrznych ekspertów do zarządzania morskimi obszarami chronionymi, CI wspierało szkolenie i zatrudnianie lokalnych Papuasów jako strażników i pracowników. Choć niewielu z nich miało formalne wykształcenie, wnieśli oni dogłębną wiedzę o rafach i długofalowe zaangażowanie w swoje społeczności.

Ten model oparty na społeczności okazał się skuteczny i zrównoważony. Zapewnił lokalne zaangażowanie, zachował tradycje kulturowe i ochronił ekosystem morski.

Dziedzictwo w ruchu

Dziedzictwo Marka Erdmanna w Raja Ampat to wizjonerska nauka oparta na szacunku do lokalnej społeczności. Łącząc dane dotyczące bioróżnorodności, zaangażowanie społeczne i strategiczne partnerstwa, pomógł położyć podwaliny pod to, co obecnie jest jedną z najskuteczniejszych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska morskiego na świecie.

Ta historia to dopiero początek. W kolejnych artykułach poznamy innych obrońców Raja Ampat – ludzi, którzy, podobnie jak Erdmann, nadal chronią serce Trójkąta Koralowego.

Napisane przez Dona Silcocka

Don jest starszym redaktorem działu podróży w Scuba Diver, mieszka na Bali i prowadzi swoją stronę internetową www.indopacificimages.com zawiera obszerne przewodniki, artykuły i zdjęcia dotyczące najlepszych miejsc do nurkowania w regionie Indo-Pacyfiku oraz przeżyć związanych z „dużymi zwierzętami” na całym świecie.