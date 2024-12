Tarło koralowców na Wielkiej Rafie Koralowej

Tarło koralowców: Wszystkie ręce na pokładzie dla baby boomu Wielkiej Rafy Koralowej

Operatorzy turystyczni i lokalny przemysł rafowy pracowali całą noc podczas najbardziej niezwykłego tarła na świecie, poznając najnowocześniejsze techniki odbudowy koralowców, aby pomóc w zwiększeniu ich zdrowej populacji.

Roczne tarło koralowców, wywoływane przez listopadową pełnię księżyca, to czas, w którym wspaniałe koralowce Wielkiej Rafy Koralowej budzą się do życia podczas podwodnej „śnieżycy”, uwalniając do wody biliony jaj i plemników. Jest to zjawisko masowego rozrodu, które Sir David Attenborough określa jako „jedno z najwspanialszych widowisk naturalnych”.

Wydarzenie to jest również najważniejszym dniem w roku dla naukowców zajmujących się koralowcami, którzy badają innowacyjne metody zwiększenia skali odbudowy raf, aby chronić ten naturalny symbol przed coraz poważniejszymi skutkami zmiany klimatu.

Aby zwiększyć liczbę koralowych dzieci pochodzących z tegorocznego tarła, zespół z Australian Institute of Marine Science (AIMS) po raz pierwszy szkoli przemysł morski Cairns i Port Douglas – w tym turystykę – w zakresie korzystania z innowacyjnej techniki zaszczepiania larw koralowych znanej jako Coral IVF. Ta nocna misja, której celem jest złapanie milionów jaj koralowych i plemników w specjalnie zaprojektowanych pływających basenach larw, rozmieszczonych w dwóch różnych miejscach w regionie, ma na celu wsparcie naturalnego procesu regeneracji rafy.

Delikatne pakiety ikry pozostaną w basenach żłobkowych przez okres do tygodnia, aż rozwiną się w koralowce. Gdy będą gotowe, zostaną umieszczone na rafach, które obejmują miejsca, które zostały dotknięte ostatnimi wydarzeniami bielenia, gdzie mogą wyrosnąć na zdrowe młode koralowce i pomóc w tchnięciu nowego życia w Wielką Rafę Koralową.

Naukowcy szacują, że Coral IVF zwiększa wskaźnik skutecznego zapłodnienia koralowców stukrotnie — zwiększając szansę z jednej na milion w warunkach naturalnych do jednej na 100 10,000 dzięki tej innowacyjnej technice.

Anna Marsden, dyrektor zarządzająca Great Barrier Reef Foundation, powiedziała: „W zeszłym roku Wielka Rafa Koralowa doświadczyła kolejnego niszczycielskiego zjawiska bielenia, co po raz kolejny pokazało, że rafy koralowe są na pierwszej linii frontu zmian klimatycznych. Opracowanie zestawu narzędzi rozwiązań, które pomogą nam przywrócić to, co zostało utracone, i chronić to, co pozostało, przed skutkami zmian klimatycznych, jest niezwykle ważne.

„Ta współpraca między naukowcami i operatorami turystycznymi, znana jako Boats4Corals, została pomyślnie przetestowana w Whitsundays za pośrednictwem naszej inicjatywy Reef Islands Initiative i przełamuje jedno z największych wąskich gardeł w odbudowie rafy – skalę. Dzięki temu sukcesowi, przy wsparciu Qantas, stosujemy to samo podejście w innych obszarach rafy. Umożliwiając chętnym operatorom turystycznym i mieszkańcom dodanie tej techniki do ich obecnego zestawu narzędzi do ochrony, mamy nadzieję rozszerzyć lokalny ruch odnowy rafy, który opiera się na nauce i jest skalowalny.

„Łącząc przywództwo branży turystycznej i morskiej, statki, lokalne doświadczenie i siłę ludzi, dążymy do odbudowy raf na o wiele większą skalę, niż mogliby osiągnąć sami badacze. To naprawdę potężne partnerstwo”.

Nowe dane z tego tygodnia z badań AIMS Great Barrier Reef na północy pokazują, że masowe bielenie koralowców w 2024 r. spowodowało największy roczny spadek pokrywy twardych koralowców w rejonie Lizard Island od czasu rozpoczęcia badań 39 lat temu. Wstępne wyniki monitorowania z badań w wodzie między Lizard Island a Cairns pokazują, że ponad jedna trzecia twardych koralowców została utracona z powodu bielenia. Naukowcy nadal badają obszary na całej Wielkiej Rafie Koralowej, a pełna ocena zostanie opublikowana w 2025 r.

Główny inżynier systemów i dyrektor programu AIMS, dr Mark Gibbs, powiedział: „Wspaniale było wczoraj wieczorem szkolić się z nowymi lokalnymi przedsiębiorstwami na wodzie i dzielić się informacjami na temat raf koralowych w regionie Cairns i Port Douglas.

„Mieliśmy bardzo udane tarła, a baseny są teraz pełne rozwijających się larw koralowych. Pomimo strat, jakie rafy w tym regionie poniosły od lata, jesteśmy podbudowani poziomem tarła, jaki zaobserwowaliśmy w tym rejonie.

„Podejścia, których używamy, zostały opracowane w ramach wspólnego programu Reef Restoration and Adaptation Program. Podczas gdy są one nadal udoskonalane, nasz zespół wykorzystuje siłę lokalnych ludzi, statków i umiejętności, poddając je próbie, aby zapewnić, że można je przełożyć z badań na rzeczywistość.

„Współpracowaliśmy z tymi lokalnymi ekipami przez ostatnie tygodnie. Każda z branż wnosi swoje unikalne mocne strony i możliwości, które staramy się wspólnie wykorzystać.

„Chociaż zbiór ikry może się zakończyć, nadal szkolimy lokalnych operatorów, aby monitorowali rozwijające się koralowce i rozprowadzali je na lokalnych rafach, gdy będą gotowe. Tak więc w nadchodzących tygodniach czeka nas mnóstwo szkoleń i współpracy”.

Wielka Rafa Koralowa jest największą i najcenniejszą naturalną ikoną Australii, Badania Deloittepokazując, że Wielka Rafa Koralowa przyczynia się do gospodarki Australii kwotą 6.4 miliarda dolarów, utrzymując ponad 64,000 XNUMX miejsc pracy, z których większość związana jest z działalnością turystyczną.

Phil Coulthard, kierownik ds. środowiska i zgodności z przepisami w Quicksilver Group, powiedział: „Programy ochrony miejsc, mające na celu dbanie o nasze lokalne rafy koralowe, były historycznie głównym celem Quicksilver Group. Jednak aby zwiększyć odporność na przyszłe obciążenia środowiskowe, konieczne są wspólne działania w ramach branży turystyki morskiej oraz partnerstwa z innymi branżami, rządem, tradycyjnymi właścicielami i oczywiście naszą społecznością naukową.

„Projekty takie jak ten są doskonałym przykładem. Ostatnie kilka tygodni było niesamowitą okazją dla naszego zespołu do współpracy z innymi operatorami branżowymi i Australian Institute of Marine Science, aby dowiedzieć się więcej o technikach interwencji w koralowce, które mamy nadzieję nie tylko przyniosą korzyści lokalnym rafom, ale także staną się platformą dla projektów ekspansji zarówno tutaj na GBR, jak i dla raf na całym świecie”.

„Ale oczywiście najważniejszym wydarzeniem była szansa, aby ponownie być świadkiem największego na świecie zsynchronizowanego tarła na rafie Agincourt u wybrzeży Port Douglas. Sama skala wydarzenia była imponująca i świadczy o odporności i pięknie naszej Wielkiej Rafy Koralowej. Bycie świadkiem miliardów osobników, które w tym samym czasie uwalniają cuchnące jaja i plemniki, to nie tylko cud natury, ale także wzmacnia delikatną równowagę naszych ekosystemów morskich i ich zależność od przewidywalności środowiskowej”.

Kierownik GBR Biology, dr Eric Fisher, powiedział: „Budowanie partnerstw między prywatnym przemysłem, badaczami i tradycyjnymi właścicielami jest kluczowe dla wspierania naturalnej odporności raf koralowych i zabezpieczenia Wielkiej Rafy Koralowej na przyszłość. GBR Biology zobowiązuje się do wspierania programu Coral IVF. Idealnie pasuje on do naszych istniejących programów odnowy raf wspomaganych lokalnie, takich jak kontrola drapieżników koralowych, mieszanie wody i stabilizacja gruzu koralowego”.

Badania te są finansowane przez Reef Trust, agencję rządową Australii, oraz Australian Institute of Marine Science, przy wsparciu linii lotniczych Qantas, w ramach 10-letniego partnerstwa z Great Barrier Reef Foundation, na kwotę 10 milionów dolarów.

Fiona Messent, pełniąca obowiązki dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju w Qantas, powiedziała: „Łączenie klientów, z bliska i daleka, z naszymi niesamowitymi naturalnymi krajobrazami jest sednem tego, co robimy. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać ekspansję współpracy Boats4Coral poprzez nasze partnerstwo z Great Barrier Reef Foundation, aby operatorzy turystyczni i naukowcy mogli współpracować w celu skalowania odnowy rafy i pomocy w ochronie naturalnej ikony Australii”.

W projekcie wykorzystano innowacje opracowane w ramach Programu odnowy i adaptacji raf koralowych, który jest finansowany ze środków partnerskich między australijską organizacją rządową Reef Trust i fundacją Great Barrier Reef Foundation, a także wspierany przez linie lotnicze Qantas.

Dyrektor wykonawczy Reef Restoration and Adaptation Program dr Cedric Robillot powiedział: „Szybkość, z jaką zmiany klimatu wpływają na rafy koralowe na całym świecie, jest alarmująca. Ta wymiana wiedzy i współpraca w regionie Cairns i Port Douglas stanowi kluczowy krok w kierunku przełożenia naukowych innowacji zapoczątkowanych przez Reef Restoration and Adaptation Program na zestaw narzędzi rozwiązań naziemnych.

„Zostanie to osiągnięte dzięki wieloletniemu i szerszemu wdrożeniu pilotażowemu w celu ustanowienia przyszłego przemysłu odnowy i adaptacji raf, dzięki któremu społeczności rafowe, przemysł, tradycyjni właściciele i zarządcy będą co roku umieszczać na rafie miliony koralowców o wyższej tolerancji na ciepło”.

O Fundacji Wielkiej Rafy Koralowej

Fundacja Wielkiej Rafy Koralowej tworzy przyszłość dla raf koralowych na świecie poprzez przywracanie raf i siedlisk przybrzeżnych oraz pomaganie im w dostosowywaniu się do skutków zmiany klimatu. Zbudowaliśmy organizację współpracy, aby zbierać fundusze, inwestować w innowacyjne pomysły i projektować rzeczywiste, skalowalne programy ochrony, które przynoszą przełomy w przywracaniu środowiska morskiego i lądowego. Idąc w krok z rdzennymi mieszkańcami i społecznościami pierwszej linii, Fundacja przyspiesza i wdraża rozwiązania na całym świecie.

Dlaczego tarło koralowców jest ważne?

Nikt nie wyjaśnia tego lepiej niż Sir David Attenborough:

Żaden z mieszkańców Reef nie byłby tutaj bez jednego naprawdę niezwykłego wydarzenia. Ma ono miejsce tylko raz w roku i jest jednym z największych naturalnych widowisk. Naukowcy odkryli je dopiero w latach 1980. XX wieku, tutaj na Wielka Rafa Koralowa. Kilka nocy w roku, gdy warunki są idealne, na całej długości rafy koralowej, nagle wybuchają koralowce wielu różnych gatunków. To wielkie wydarzenie tarłowe i jeden z cudów świata przyrody. To jedyny raz w roku, gdy same koralowce nie tylko rosną przez rozgałęzianie się, ale rozmnażają się płciowo, a jest to niezbędne dla przetrwania rafy.

Czym jest tarło koralowców?

Tarło koralowców to czas, kiedy na rafie zaczyna się nowe życie. Dzieje się to raz w roku, w fascynującym zjawisku naturalnym, które zostało opisane jako podwodna śnieżyca. Późną wiosną koralowce na Wielkiej Rafie Koralowej uwalniają jaja i plemniki, które wychodzą jako małe kulki, które unoszą się na powierzchni oceanu w zwolnionym tempie. Tarło odbywa się tylko w nocy, kiedy planktonożerne ryby rafowe śpią, co zmniejsza ryzyko zjedzenia jaj.

Tworzy różowobrązową, śliską warstwę na powierzchni, gdzie ikra spotka się z kompatybilnym jajkiem i wytworzy larwę, która potrzebuje około dziesięciu dni, aby w pełni dojrzeć do polipa koralowego. Wiele z tych małych wiązek stanie się młodymi koralowcami, dając nadzieję na przyszłość naszej Wielkiej Rafy Koralowej.

Tarło koralowców nie zostało odkryte aż do 1982 r. na Magnetic Island. Rafy przybrzeżne mają tendencję do tarła miesiąc przed rafami zewnętrznymi, gdzie tarło jest bardziej spektakularne. Zazwyczaj ma to miejsce na rafach zewnętrznych u wybrzeży Cairns i Port Douglas dwie do sześciu nocy po listopadowej pełni księżyca, gdy temperatura wody wynosi 27-28°C.

Źródło zdjęcia: Great Barrier Reef Foundation