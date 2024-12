Nurkowanie w Lifou, skamieniałym atolu

PIERRE CONSTANT nawiązuje wiele niespodziewanych połączeń, gdy wyrusza na nurkowanie do mało znanej części Nowej Kaledonii

Wyjazd odbył się wczesnym rankiem Betico 2, w kierunku wyspy Lifou. Zameldowanie o 6 rano w terminalu promowym w Numea, głównym porcie Nowej Kaledonii.

Maksymalny limit bagażu wynosił 15 kg plus 6 kg bagażu podręcznego, więc musiałem przyjechać dzień wcześniej, aby zabrać mój 42 kg nadbagażu jako ładunek – to znaczy mój sprzęt do nurkowania i fotografii podwodnej. Dla nurka nie było innej opcji!

Latanie również ogranicza cię do 15 kg. W zależności od warunków morskich, przeprawa przez ocean do Lifou, na Wyspach Lojalności, trwa siedem godzin. Prom płynie przez Wyspy Mare, zanim dopłynie do Wé, na wschodnim wybrzeżu Lifou, krótko przed 2:XNUMX.

To był mój drugi raz w Nowej Kaledonii. Podczas mojej pierwszej podróży, w marcu 2022 r., nie miałem czasu, aby zobaczyć Wyspy Lojalności.

Wysoki, szczupły, długowłosy Francuz z Bretanii, Pascal z Wé Plongée, czekał na mnie i przenieśliśmy się do jego wiejskiego domu w poobijanej starej, szarej Dacii Logan. W tej krainie Kanaków większość samochodów wydaje się być w jakiś sposób uszkodzona. Lifou miało być moim domem przez ponad dwa tygodnie.

Topografia

Wyspy Lojalności rozciągają się na ponad 500 km z północnego zachodu na południowy wschód. Oddzielone są od lądu Morzem Koralowym o szerokości 100 km i głębokości 2 km. Od południowego wschodu wyspy to Walpoles, Mare, wszystkie 1,115 kmXNUMX Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré i zatopiona rafa Astrolabe.

Wyspy Lojalności to starożytny łuk wulkaniczny powstały w wyniku subdukcji płyty australijskiej pod płytą pacyficzną. Atole powstały między pliocenem a plejstocenem w wyniku powtarzającej się subsydencji.

25 milionów lat temu Lifou było wyspą wulkaniczną z rafą koralową. Pięć milionów lat temu, pomimo nowych erupcji, wulkan uległ erozji, a 300,000 120 lat temu poziom morza był o XNUMX m wyższy niż obecnie, a atol miał wewnętrzną lagunę. Następnie ocean się cofnął.

Podczas epoki lodowcowej Riss-Würm, 15,000 100 lat temu, poziom morza był 3 m niższy niż obecnie, a jaskinie i podziemne rzeki utworzyły się. Większość jaskiń jest dziś zalana. Zbudowana z zwartego wapienia rafa barierowa leży XNUMX km od brzegu.

Chłopiec skaczący do serca Lifou, plaża Peng

Centrum wyspy jest płaskie, stara laguna wypełniona jest skrystalizowanym wapieniem, piaskiem i zlepieńcami. Na północy płaskowyż ma 25 m wysokości, a korona rafy wznosi się na 90 m. Na południu płaskowyż ma 40 m wysokości, a korona wznosi się na 110 m.

Największe i najstarsze jaskinie w Lifou – Hnanawei, Wanaham i Inegoj – powstały 190-130,000 XNUMX lat temu. Nie ma tu rzek powierzchniowych; wszystko płynie pod ziemią. W sezonie luty/marzec występują ulewne deszcze, a część tej wody gromadzi się pod ziemią.

Pod palmami kokosowymi, plaża Peng

Jeśli chodzi o historię ludzkości, Austronezyjczycy z południowo-wschodniej Azji przybyli do Melanezji w 3000 r. p.n.e. Pierwsza migracja ludzi z północnej Melanezji (Wysp Admiralicji) do Nowej Kaledonii datuje się na 1700 r. p.n.e. Ceramika Lapita znaleziona w Kone na zachodnim wybrzeżu Nowej Kaledonii datowana jest na 1400 r. p.n.e. Od XVI do początku XIX wieku miały miejsce migracje Tongańczyków i Samoańczyków do Lifou, prawdopodobnie również z Vanuatu.

Jeśli kapitan James Cook rzeczywiście „odkrył” Nową Kaledonię 4 września 1774 r., to dopiero pod koniec XVIII wieku dwa brytyjskie statki wylądowały w Lifou. Wyspy Lojalności zostały nazwane na cześć jednego z tych statków.

Wielorybnicy odwiedzali Wyspy Lojalnościowe już od 1810 r., ale dopiero w 1829 r. francuski nawigator i odkrywca Dumont d'Urville „odkrył na nowo” Wyspy Lojalnościowe i sporządził ostateczną mapę morską.

Plongée

Baza w marinie Wé, niedaleko miejsca, gdzie Betico 2 doki, Wé Plongée działa od 2018 roku. Pascal założył centrum nurkowe w kontenerze, który pełni również funkcję prywatnej piekarni, ponieważ codziennie piecze chleb!

Centrum nurkowe Wé Plongée mieści się w kontenerze

Pascal z Wé Plongée

Francuski instruktor FFESSM, PADI i SSI, Pascal prowadzi zajęcia Discover Scuba Diving, a także szkolenia nurkowe na różnych poziomach. Wycieczki w zatoce Chateaubriand odbywają się przy użyciu pontonów, a większość miejsc nurkowych znajduje się nie dalej niż pięć minut drogi.

Nurkowie na pokładzie

Pozwolenie na nurkowanie w określonym obszarze musi zostać przyznane przez władze plemienne. Aktywności poza zatoką są zarezerwowane dla tradycyjnych klanów. Wykwalifikowani nurkowie mogą wybrać się na dwa nurkowania rano, podczas gdy DSD i szkolenie nurkowe odbywają się po południu.

Prowincja Dobra i Kaniony

Pierwszego dnia plan nurkowania zakładał odwiedzenie dość podobnych Province Good and Canyons. Rafa jest ogromna, pocięta licznymi kanionami, przesmykami i tunelami, z białymi piaszczystymi plamami wokół.

Było to raczej klimatyczne doświadczenie, ponieważ życie ryb było niepozorne – żadnych dużych okazów, żadnych ławic, tylko zwykłe ryby motyle, papugoryby, ryby pokolce, sporadycznie pokolce i dziwne ławice pasiastych leszcz złotoplamistych (Gnathodentex aureolineatus).

Stos koralowców liściowych w prowincji Good

Kolonie pomarańczowopłetwych ryb błazenkowatych (Amfiprion chrysopterus) z białymi ogonami były powszechne, podobnie jak błazenkowate Clarka (Clarkii). Świnia czarnoogoniasta (Bodianus loxonotus) były częstym widokiem. Ananasowy ogórek morski (Czerwonogłówka ananasowa) widziano na piaszczystym dnie, a także olbrzymie małże (Tridacna squamosa) też.

Różowe łodygi gąbkowe, Province Good

Koral stołowy Acropora i inne gatunki koralowców, prowincja Good

Ryba motylica niebieskoplama (Chaetodon plebeius) i ryba motylica czarna (C flavirostris)

Olbrzymia małża (Tridacna squamosa) w Canyons

Koral rogaty i koral stołowy w Canyons

Głóg przystani

Drugiego dnia Pascal zabrał mnie do jednego ze swoich ulubionych miejsc, popularnego miejsca do treningu. Tombant de la Marina to niewielki spadek o maksymalnej głębokości 13 m z białym piaskiem i rozproszonymi koralowymi bommies.

Życie ryb było bardziej widoczne, w tym żółwie zielone, rekiny rafowe białopłetwe, wargacze Napoleona, seriole błękitnopłetwe, zębacze koralowe (Cefalopolis miniata) i pawik (Cargus), najeżkowate i perliczki rozdymkowate.

Zielony żółw w Tombant de la Marina

Natrafiłem na kilka czerwonych i czarnych rybek błazenek (Amphiprion melanopus), skorpena diabelska (Scorpaenopsis diabolus) z żółtymi i czerwonymi płetwami piersiowymi, motyl owalny (Wziernik Chaetodon), papugoryba żółtopłetwa (Blizna polna) i skalara w skórce cytrynowej (Centropyge flavissimus) w kolorze żółtym z niebieską obwódką wokół oka.

„Któregoś dnia, podczas treningu, widzieliśmy mantę, a nawet rekina młota” – oświadczył z entuzjazmem Pascal.

Pasztety z Hnasse

Motylnik łezkowaty (Chaetodon unimaculatus) w Patates de Hnassé

Patates de Hnassé okazał się być całkiem przyjemnym miejscem – to zbiór dużych koralowców rozrzuconych na piaszczystych równinach, z zewnętrznym zboczem otwartym na błękit.

Widziałem między innymi motyle łezkowate (Chaetodon unimaculatus), skorpena papuaska (Skorpion papuensis), motylik szewronowy (C. powięziowa) i motyli błękitny (C plebejusz). Węgorze ogrodowe dwuplamkowe (Heterokonger hassi) miejscami zdobiły piaszczyste dno.

Skorpion papuaski ( Scorpaenopsis papuensis ) w Patates de Hnassé

W rodzinie zębaczy występowały miody (Epinephelus merra), czarnopłetwy (E marginalis) z czerwonym kolorem i białymi plamami oraz księżycowym ogonem Ospa wietrzna.

Szeroka plama Alveopora koralowce okazały się warte obejrzenia ze względu na swoje małe polipy przypominające stokrotki oraz płaszczki o niebieskich i czarnych plamkach (Neotrygon kuhlii), błazenkowate i wargacze (Epibulus insidiator) popisywał się.

Anemonefish Clarka (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Granik czarnogłowy (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Motyl błękitny (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, położona między czerwonymi i zielonymi bojami w pobliżu wejścia do kanału, składa się z czterech ustawionych w jednej linii bommies, z głębokim spadkiem w lewo opadającym do 25 m lub więcej.

Można było zobaczyć zarówno żółwie zielone, jak i szylkretowe, a także murenę białopłetwą (Gąsienica meleagris), jasnobrązowy z białymi kropkami, skalar półkolisty (Pomacanthus semicirculatus) i wielkookie (Priacanthus hamrur) w kolorze szkarłatnym z czarnym okiem. Egipska rozgwiazda (Gomophia egipska) również przykuło uwagę.

Murena białolica (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Gwiazda egipska (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Do jaskiń

W dzień wolny od nurkowania zaleca się zwiedzanie północy lub nawet całego Lifou wynajętym samochodem. Droga asfaltowa zaprowadziła mnie do Hnathalo, skąd droga do Tingeting okazała się nie lada wyzwaniem. To dlatego, że młodzieńczym zajęciem jest niszczenie istniejących tablic informacyjnych, gdziekolwiek by się znajdowały, co wymaga ciągłego pytania o drogę.

Rzeźba z drewna wzdłuż drogi

W końcu trafiłem do Jaskini Diabła, gdzie starsi właściciele ziemscy zażądali opłaty za wstęp wynoszącej około 14 funtów. 10-minutowa leśna ścieżka prowadziła do podstawy klifu, zewnętrznej wapiennej korony atolu.

Jaskinia Diabła, Tingeting

Wewnątrz jaskini kanibali

Wspinając się w górę i w dół, znalazłem mocno spękaną jaskinię z otwartym dachem. W jamie po lewej leżało mnóstwo ludzkich kości, a na skalnej półce nad nimi kilka czaszek uśmiechało się stoicko. „Pozostałości czasów kanibali i makabrycznych rytuałów” – powiedziano mi.

Czaszka kanibala

Liczba jaskiń w Lifou jest imponująca, niektóre rozciągają się na 8 km. Po przeczytaniu o obecności wody w niektórych z nich zdecydowałem się zanurkować w jaskini Luengoni na południowo-wschodnim wybrzeżu. Pozwolenie musi zostać udzielone przez właściciela ziemi.

Wyglądający atletycznie Pascal Qazing, samozwańczy obrońca niepodległości Kanaków, organizował wycieczki do jaskini i zgodził się zabrać mnie ze sobą pewnego poranka. Zapalił małe świece wewnątrz jaskini i częściowo wokół wewnętrznego jeziora, gdzie goście rozkoszowali się chłodną kąpielą.

Wejście do jaskini Luengoni

W jaskini Luengoni

Z czołgiem na plecach zanurzyłem się w czystym basenie. Temperatura wynosiła 21°C. Podążałem wąskim tunelem z kilkoma stalaktytami i stalagmitami w górę i w dół, nic specjalnego, aż dotarłem do halokliny na głębokości 10 m.

Mój obiektyw kopułkowy nagle zaparował. To była tylko kondensacja z cieplejszej wody morskiej, ale odwróciłem się, zirytowany, bojąc się, że zalałem kamerę.

Pascal wychodzący z przeprawy przez rzekę Trone De Fer

Pascal przechodzi przez wąwóz w rafie w Trone De Fer

Jaskinia Luengoni

W poszukiwaniu jaskini Inegoj znalazłem 78-letniego właściciela ziemskiego siedzącego przy stole i słuchającego radia. Skierował mnie do mężczyzny w mieście, który zarządzał tym obszarem, ale moja zgoda na wizytę za kilka dni nie została udzielona, ​​ponieważ jedyny możliwy przewodnik był zajęty polami jamowymi. Musiałem zrezygnować z 500-metrowego tunelu prowadzącego do podziemnego jeziora.

Rafa Gorgones

Gorgonie na rafie Gorgones

Ryba pilnikowata żółtooka (Canntherhies dumerilii) na rafie Gorgones

Pascal polecił mi skontaktować się z centrum nurkowym w Easo, na północno-zachodnim wybrzeżu Lifou, prowadzonym przez Bastiena, twardo wyglądającego, ale przyjaznego łysola. Lagoon Safaris działało od 2013 r., dysponując 7.5-metrową łodzią z włókna szklanego z silnikiem zaburtowym o mocy 175 KM, która mogła zabrać ośmiu nurków do około 25 miejsc nurkowych na północ od Baie de Jinek.

Bastien, dyrektor ds. nurkowania w Lagoon Safaris w Easo

Nurkowanie kontrastowało z nurkowaniem w zamkniętych wodach Baie de Chateaubriand, z kobaltowymi wodami, krystalicznie czystą widocznością i mnóstwem ryb witających mnie na Gorgones Reef. Otwarte na ocean i skąpane w regularnym prądzie płynącym na północ, miejsce to oferowało bogactwo gorgoni i miękkich koralowców i okazało się zdrową, żywą rafą.

Dwa szczyty wznosiły się z 30m+ na białym piasku, a temperatura wody wynosiła 27°C. Bluefin jack w parze z barcheek jack (Carangoides plagiotaenia), zauważalne dzięki szewronom na srebrnych bokach i czarnej kreski na pokrywie skrzelowej. Czerwony lucjan (Lutjanus bohar) zmieszane z dużym stadem czarnych lucjanów (Macolor niger) blisko powierzchni pomiędzy iglicami.

Rekin białopłetwy

Jakiś duży tuńczyk zębaty (Gymnosarda jednorocznar) przepłynął obok w głębinach, a rekiny białopłetwe były czasami widywane odpoczywające na piaszczystym dnie. Na szczycie szczytu wargacz sling-jaw (Epibulus insidiator) ze swoimi żółtymi i brązowymi fazami przykuł moją uwagę.

Jack błękitnopłetwy, rafa Gorgones

Młody wargacz zwyczajny (Epibulus insidiator), rafa Gorgony

Chmura czarnego lucjana (Macolor niger)

Rzut kamieniem dalej znajdował się Łuk, gigantyczne przejście łukowe ozdobione czarującymi czerwonymi i złotymi gorgoniami. Na szczycie kopca trzy pompanosy o krótkich ogonkach (Trachinotus blochii), srebrzyste z żółtymi płetwami, w towarzystwie ławicy raczej nieśmiałych ostroboków.

Kamuflażowy zębacz (Epinephelus polyphekadion) przy Łuku

Gorgonie w łuku

Ryba jednorożec (Naso vlamingii) przy łuku

Ryba pilnik żółtooka (Czerwonogłówka pospolita) pojawił się ciekawsko. Paw i koralowy zębacz wędrowały wszędzie, a kamuflażowy zębacz (Epinephelus polyphekadion) ukrył się pod nawisem i spokojnie na mnie spojrzał.

2-metrowy szary rekin rafowy płynął leniwie na głębokości. Jednorożce z krótkimi ogonami (Nos źrebaka) były wizualną ucztą, z niebieskimi włóknami biegnącymi na końcu.

Czapka Martina

Cap Martin, dalej na północ, oferował widok na duży koralowy bommie z dala od ściany. Miejsce było pełne gorgoni i miękkich koralowców. Gdy eksplorowałem mniejszy bommie chroniony przed silnym prądem, Bastien gorączkowo wskazywał na coś za mną.

Odwróciłam się akurat na czas, by z podziwem spojrzeć na beżowego rekina młota rysującego wdzięczną krzywiznę na moim grzbiecie. To było takie zaskoczenie, że nie miałam nawet czasu na zdjęcie!

Gorgonie i nurkowie na Cap Martin

Miękkie koralowce (Dendronephthya sp.) w Cap Martin

Tomoko

Łódź Lagoon Safaris na molo Easo

W Tomoko linia brzegowa jest usiana jaskiniami morskimi. W jednej z nich znajduje się kryjówka langusty widłorogiej (Panilurus penicillatus). Bastien przekonał mnie, żebym dołączył do niego na nurkowanie nocne. „Dobra okazja, żeby spotkać nautilusa” – rozpromienił się. Oferta była zbyt kusząca, żeby odmówić.

Langusty widłorogie (Panulirus penicillatus) w Tomoko

Tunel z gorgoniami i nurkami w Tomoko

Wyruszając z plaży w Easo po zmroku, pływaliśmy z rurką przez około 10 minut, zanim zanurzyliśmy się. Wkrótce byłem świadkiem festiwalu gwiazd koszykowych (Astroboa naga), w pełni rozłożony w pozycji do karmienia. Bastien znalazł czarnego płazińca Hancocka (Pseudobiceros hancockanus), z pomarańczowo-białym pasem.

Płaziniec Hancocka (Pseudobiceros hancockanus) podczas nocnego nurkowania w Easo

Podziwiałem różowego aksamitina Coriocella sp z czarnymi liniami, czego nigdy wcześniej nie widziałem i podejrzewam, że to nowy gatunek. Pomarańczowy krab pudełkowy (Calappa lophos) postawiona na skale oraz murena żółtobroda (Gymnothorax flavimarginatus) prezentował się pod koralowcem z poroża jelenia.

Różowy welutynid (Coriocella sp) w Easo

Krab pudełkowy pomarańczowo cętkowany (Calappa lophos) w Easo

Aby dodać trochę pikanterii, można użyć dużego, pasiastego kraita morskiego (Laticauda saintgironsi) żerowali na otwartej przestrzeni piaszczystych równin, nieświadomi mojej obecności.

Krait pasiasty (Laticauda saintgironsi) podczas nocnego nurkowania w Easo

Murena żółtobrzeżna (Gymnothorax flavimarginatus) w Easo

Kauri tygrysie (Cypraea tigris), Easo

Labirynt

Motylek dwusiodłowy (Chaetodon ulietensis), Labyrinthe

Czarny motylik (Chaetodon flavirostris), Labyrinthe

Przed moim wyjazdem Pascal nalegał, żeby zabrać mnie do Labyrinthe, jednego z wybranych przez niego miejsc. To był prawdziwy labirynt kanionów, przepływów i tuneli, przez które przeciska się jak szczur. To była moja szansa na spotkanie nieuchwytnego kolorowego harlequina tuskfish (Choerodon fasciatus), czerwony z białymi i szarymi paskami, kryjący się w ciemności.

Droga pętlowa prowadzi na północ wyspy do Hnathalo, lotniska Wanaham, Jokin i Xepenehe. Inna okrąża wybrzeże zachodnie (Drehu), południowe (Mu) i wschodnie (Traput).

Plaża i sosny Nowej Kaledonii w Mu

Lifou oferuje wiele możliwych wycieczek i wędrówek z przewodnikiem do jaskiń lub malowniczych punktów widokowych, takich jak klify Jokin lub Marmites du Cap des Pins, gdzie na podwyższonych tarasach rafowych znajdują się ogromne baseny pływowe. To zaproszenie do kąpieli z widokiem.

Jeśli masz ochotę na idylliczne plaże, wybór jest pomiędzy Chateaubriand, Luengoni i Peng. A za zielonym skrawkiem rodzimego lasu, odosobniona plaża Kiki jest klejnotem dla miłośników natury, u podnóża klifu na południe od Xepenehe. Na północ od Easo, Baie de Jinek oferuje ekscytujący podwodny szlak dla osób nurkujących z rurką, które mogą tam pływać samodzielnie, małe boje z flagami oznaczają drogę.

Aby uzyskać optymalne wrażenia z nurkowania, polecam tydzień na Lifou, podzielony między Wé Plongée na wschodnim wybrzeżu, a następnie Lagoon Safaris na północno-zachodnim wybrzeżu. Jeśli czas na to pozwoli, możesz również zwiedzić inne wyspy Loyalty, takie jak Mare lub Ouvea.

Muszle łodzika wyrzucone na brzeg w Mu

Ostatniego dnia spotkanie z Hamanem o 6 rano zaprowadziło mnie do ukrytego miejsca za lotniskiem Wanaham. Zamierzałem odwiedzić mało znaną jaskinię Fetra He. „Nie pracuję na polach jam w niedzielę, to dzień Pański” – wyznał Haman.

Zgodnie z obyczajem, usiedliśmy i pogawędziliśmy chwilę w jego ogrodzie, aby mógł zrozumieć mój cel. Ukryty w lesie za jego domem, pojawił się mały ganek jaskini. Musieliśmy kucnąć, aby wejść, jaskółki jaskiniowe latały dookoła, przypadkowo uderzając mnie w twarz. „Oto strażnik jaskini”, szepnął, wskazując na prawo.

Moje oczy padły na czaszkę w niszy. Czołgając się na czworakach z latarką czołową, przedzieraliśmy się przez ciemne, ciasne przejścia zabrudzone guano nietoperzy. Wokół leżało kilka zmiażdżonych ludzkich kości. Po 100 m brudnego postępu moje dłonie i kolana były czarne jak sadza.

Otworzyła się przestronna komnata z ciemnymi stalagmitami i stalaktytami. Ku mojemu zdziwieniu ściany były pokryte szablonami odręcznymi w kolorze czarnym, czasami czerwonym. „Archeolodzy przybyli tu ponad 30 lat temu i je datowali. Mają 3,000 lat i należą do ludu Lapita” – powiedziano mi.

Do ciemnego korytarza jaskini Fetra He

Haman zwrócony twarzą do ściany z szablonowymi dłońmi w Fetra He

Odciski dłoni sprzed tysięcy lat

Ci wczesni nawigatorzy z Azji Południowo-Wschodniej pozostawili ślady swojej migracji w postaci słynnych wyrobów ceramicznych na całym Pacyfiku. Przodkowie Lifou przybyli z północnej Melanezji, z Wysp Admiralicji w Papui-Nowej Gwinei, gdzie kiedyś mieszkałem.

Wszystko się ułożyło. Moja intuicja podpowiadała mi, że od kilku lat podążam śladami ludu Lapita. Jakbym w poprzednim życiu był jednym z nich.

Za ekranem pewników umysł działa w tajemniczy sposób…