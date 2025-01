Najlepszy ośrodek nurkowy na Fidżi rozpoczyna rok 2025 w wielkim stylu

As 2025 dawns, Fiji’s premier dive destination, Volivoli Beach Resort, is kicking off the year with a bang. In an exciting and meaningful display of commitment to both staff development and marine safety, twenty-four (24) of the resort’s crew and interns, including members from the security and mechanical teams, have successfully completed the prestigious Marine Safety Authority of Fiji (MSAF) Boat Master and Restricted Master Engineer Class 6 (RME6) Captain course. This rigorous, hands-on trening program marked an essential milestone in their professional journey and highlights Volivoli Beach Resort’s dedication to ongoing education and excellence in the diving and watersports sector.

Głębokie, praktyczne doświadczenie



Kurs trening, a blend of classroom theory and practical workshops, ensured that participants were kept engaged and challenged at every turn. Topics covered during the course were both comprehensive and crucial for any maritime professional. These included key areas such as duty of the master, safety equipment usage, voyage planning, weather forecasting, and emergency procedures. Students also learned the practical skills of boat handling—berthing, unberthing, anchoring procedures, and much more.



Być może jednym z najcenniejszych aspektów kursu było praktyczne doświadczenie zdobyte podczas licznych egzaminów praktycznych, które odbywały się zarówno na lądzie, jak i na morzu. Dzięki temu każdy uczestnik mógł zastosować wiedzę teoretyczną w warunkach rzeczywistych, co dodatkowo podkreślało znaczenie bezpieczeństwa, profesjonalizmu i pracy zespołowej w środowisku morskim.

Dumne osiągnięcie



Simon Doughty, kierownik ds. sprzedaży i marketingu w Volivoli Beach Resort, z dumą mówił o ciągłych wysiłkach ośrodka, aby inwestować w swoich ludzi i lokalną społeczność. „Podążając za etosem ciągłego doskonalenia, ciągłej edukacji i inwestycji w lokalną społeczność, jesteśmy dumni, że zostaliśmy uznani nie tylko za najbardziej wykwalifikowanego i doświadczonego operatora nurkowania i sportów wodnych na Fidżi, ale także za jedną z najlepszych operacji nurkowych na świecie” — podzielił się Simon.



Kurs trening initiative exemplifies the resort’s dedication to professional excellence. By empowering its team with the skills and certifications needed to operate safely and effectively, Volivoli Beach Resort ensures that every guest has a world-class experience in the healthy vibrant waters surrounding Fiji.

Pokaz lokalnego wsparcia



Zakończenie kursu zostało uświetnione oficjalną ceremonią wręczenia dyplomów i wręczenia dyplomów, podczas której uczestników zaszczyciła swoją obecnością Tu Ko Navitilevu Ratu Emori BoloboloJego obecność podkreśliła znaczenie inwestowania w lokalne społeczności i znaczący wpływ, jaki takie inicjatywy mają zarówno na ośrodek, jak i na cały naród Fidżi.



„Vinaka vakalevu” (serdeczne podziękowania) zostało przekazane Marine Safety Authority of Fiji za ich wskazówki i wiedzę fachową podczas całego kursu. Ta współpraca nie tylko poszerzyła wiedzę uczestników, ale także wzmocniła relacje między ośrodkiem a władzami ds. bezpieczeństwa morskiego Fidżi.



Jako jeden z wiodących ośrodków nurkowych na Fidżi, Volivoli Beach Resort nadal stawia wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, obsługę i rozwój społeczności. Ukończenie kursu MSAF Boat Master i RME6 to tylko jeden z wielu kroków, jakie Volivoli Beach Resort podjął, aby zapewnić, że jego zespół pozostanie na czele branży nurkowania i sportów wodnych, zapewniając gościom zarówno bezpieczne, jak i niezapomniane wrażenia.



In an industry where expertise is paramount, Volivoli Beach Resort is proving time and again that it’s not just about offering world-class diving experiences—it’s about continuously investing in people, trening, and safety to ensure that the waters remain as pristine and safe as they are beautiful.

Patrząc w przyszłość



Gdy ośrodek patrzy w przyszłość, nadal jest zaangażowany w podtrzymywanie swojej reputacji jako jednej z najbardziej wykwalifikowanych operacji nurkowych na świecie. Z silnym naciskiem na lokalny rozwój, ochronę środowiska morskiego i wiodące w branży standardy, rok 2025 zapowiada się jako kolejny rok sukcesu, wzrostu i niezwykłych osiągnięć dla Volivoli Beach Resort i jego niesamowitego zespołu.



Dla tych, którzy chcą przeżyć niezapomnianą przygodę, wiedząc, że bezpieczeństwo, profesjonalizm i dbałość o środowisko są najważniejsze, Volivoli Beach Resort obiecuje niepowtarzalne przeżycia — oparte na umiejętnościach, edukacji i duchu wspólnoty.

O ośrodku Volivoli Beach Resort:



Volivoli Beach Resort to najlepszy ośrodek nurkowy na Fidżi, położony w zachwycającym regionie Suncoast tuż przy Bligh Water, regionie nr 1 do nurkowania na Fidżi. Znany z doświadczonych przewodników nurkowych, zapierających dech w piersiach podwodnych krajobrazów i zaangażowania w zrównoważony rozwój, Volivoli Beach Resort oferuje zarówno początkującym, jak i doświadczonym nurkom niezrównany dostęp do jednych z najbardziej tętniących życiem ekosystemów morskich na świecie.



Napisz do swojego zespołu w dowolnym momencie res@volivoli.com – lub sprawdź je na www.volivoli.com – może to być Twoja najlepsza decyzja w 2025 roku