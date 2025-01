Magiczna rafa Ningaloo

at 6: 27 am

Todd Thimios Magiczna rafa Ningaloo dla odkrywców

Kilka lat temu miałem szczęście polecieć do Exmouth i spędzić tam trochę czasu, badając książkę, którą napisałem o najlepszych nurkowaniach na świecie. Minęło wiele lat od mojej poprzedniej podróży do Ningaloo i szczerze mówiąc, spodziewałem się, że Exmouth będzie teraz o wiele bardziej zaludnione.

Podczas gdy mój kanał w mediach społecznościowych wydaje się teraz strumieniem zdjęć młodych fotografów pracujących na łodziach do polowań na rekiny wielorybie, gmina Exmouth i jej mały południowy sąsiad, Coral Bay, są wciąż odrobinę zbyt odległe, aby większość ludzi rozważała przeprowadzkę tam. Dodatkowa przeszkoda w postaci ograniczonego zakwaterowania sezonowego również ogranicza napływ potencjalnych mieszkańców.

Magiczna rafa Ningaloo 4

Fragment książki

Poniżej znajduje się zredagowany fragment książki Ultimate Dive Sites autorstwa Todda Thimiosa, wydanej przez Hardie Grant Explore – ukaże się 1 lutego 2025 r. Zdobądź swój egzemplarz of Najlepsze miejsce do nurkowania teraz!

W lutym spodziewaj się bardziej szczegółowego artykułu na temat rafy Ningaloo problem nurka Magazyn ANZ!

Dlaczego jest to wyjątkowe

Jedź 13 godzin na północ od Perth, a dotrzesz do jednego z najbardziej odległych miast Australii, Exmouth, bramy do rafy Ningaloo, lub Nyinggulu w języku tradycyjnych właścicieli, ludu Baiyungu, Thalanyji i Yinigurdira. Tutaj, na australijskim wybrzeżu koralowym, gdzie pustynia spotyka się z rafą, cała akcja dzieje się na morzu. Jest łódź na co drugim podjeździe (gdy wieje wiatr), a miasto ma bardzo mało sklepów.

Magiczna rafa Ningaloo 5

Od marca do października populacja tego 3000-tysięcznego miasta podwaja się, gdy turyści przybywają do Ningaloo, aby popływać z najbardziej znanym corocznym gościem. To tutaj co roku ma miejsce największe na świecie udokumentowane skupisko rekinów wielorybich.

Pierwszego rekina wielorybiego zobaczyłem w Ningaloo i mam zamiar przywieźć tu moje córki, aby zobaczyły również ich pierwszego. Jest to również trasa migracji ponad 40,000 XNUMX humbaków rocznie, a tutaj jest tak cicho, że nocą można usłyszeć ich oddech z plaży.

Magiczna rafa Ningaloo 6

Zdjęcia Todda Thimiosa