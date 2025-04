Konkurs fotograficzny Nautilus Scuba Club 2025

at 11: 36 am

Klub Nurkowy Nautilus w Cairns rozpoczyna coroczny konkurs fotograficzny i wystawę od 1 maja

Kurs Klub nurkowy Nautilus Cairns wspiera lokalną społeczność nurkową i promuje nurkowanie w Far North Queensland. Klub ma około 400 członków, co czyni go jednym z największych klubów nurkowania rekreacyjnego w Australii.

Kurs Roczny Konkurs Fotografii Podwodnej jest najważniejszym wydarzeniem w kalendarzu Klubu. Obejmuje kategorie zdjęć i wideo i jest oceniane przez uznanych i niezależnych profesjonalnych fotografów. Konkurs i towarzyszące mu Wystawa są sponsorowane przez lokalnych i regionalnych operatorów nurkowych i zwolenników, w tym niektóre z największych nazwisk w australijskiej branży nurkowania. W 2024 r. wystawę w Cairns odwiedziło ponad 5,000 osób Centrum Sztuki Czołgów, gdzie publicznie wystawiono ponad 500 wysokiej jakości zdjęć i filmów.

Konkurs 2025 będzie otwarty dla zgłoszeń członków klubu finansowego od 1 do 13 maja, Wystawa odbędzie się w Centrum Sztuki Czołgów na dłuższy okres od 18 lipca do 10 sierpnia. Wstęp do Tanks Arts Centre jest bezpłatny, a wystawa cieszy się popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów.

Zwycięzcy konkursu w 2025 r. zostaną ogłoszeni podczas gali wręczenia nagród w Tanks w sobotę 2 sierpnia.

Odwiedź stronę internetową klubu, aby uzyskać więcej informacji i aktualności na temat zawodów:

www.nautilus-scuba.net/whats-on/photo-competition/

Wystawa 2024

Kluczowe informacje o wydarzeniu:

Wystawa: 18th Lipiec do 10th Sierpień 2025

Lokalizacja: Cairns Tanks Arts Centre (Tank 4)

Godziny otwarcia: Dni powszednie: 9:00 - 4:30

Weekendy: 10:00-2:00

Noc nagród: Sobota 2nd Sierpień 2025

Lokalizacja: Cairns Tanks Arts Centre (Tank 4)

Czas: 6:00

Kto tam będzie: Członkowie i uczestnicy Nautilus

Sponsorzy i przedstawiciele branży nurkowej

Media

Więcej informacji: David George

sekretarz@nautilus-scuba.net

www.nautilus-scuba.net

Okładka autorstwa Libby Sterling