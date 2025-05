Rork Media przejmuje Scuba Show i California Diving News

Dzięki temu przejęciu Rork Media umacnia swoją obecność na świecie i zdobywa znaczącą pozycję na amerykańskim rynku nurkowym.

Niezależny wydawca Rork Media, potęga stojąca za wiodącymi markami mediów poświęconych nurkowaniu, w tym Scuba Diver Magazyn, Divernet.comi Idź pokaz nurkowania, ogłosiła przejęcie praw i aktywów dobrze prosperującej spółki California Wiadomości nurkowe i Pokaz nurkowania w Long Beach, California.

Od 38 lat, jako największe w kraju konsumenckie targi nurkowe, Scuba Show jest stałym punktem kalendarza branży nurkowej w USA. Teraz dołączy do globalnego portfolio wydarzeń Rork Media, które obejmuje niezwykle udane GO Diving Show UK i niedawno uruchomione GO Diving Show ANZ w Australii. Łącznie te trzy wydarzenia przyciągają ponad 25,000 500 nurków i obejmują ponad XNUMX wystawców z całego świata, łącząc społeczności nurkowe na różnych kontynentach.

Scuba Show to najważniejsza konsumencka impreza nurkowa w Ameryce Północnej

W ramach akwizycji California Wiadomości nurkowe zostanie zrestrukturyzowany, aby dostosować swój format do innych publikacji Rork Media, ale nadal będzie służył California społeczność nurków – i szerszy rynek amerykański – z dedykowanym, regionalnym magazyn, Dodatkowo Nurek z Ameryki Północnej wykorzysta ugruntowaną sieć dystrybucji CDN i bazę abonentów, umożliwiając Rork Media wprowadzenie dwupoziomowego modelu reklamowego. To podejście otwiera drzwi dla firm, które wcześniej były poza zasięgiem reklamowania się w wiodącej na rynku publikacji.

California Od wielu lat Diving News jest nieustającym źródłem inspiracji i edukacji dla nurków w regionie

Ross Arnold, dyrektor ds. publikacji w Rork Media, powiedział: „W ramach przejęcia z radością witamy Marka Younga w zespole Rork Media. Mark spędził ostatnią dekadę, rozwijając Scuba Show w wydarzenie, do którego dążą nurkowie w USA, i cieszymy się, że będzie kontynuował tę tradycję z nami.

„Jego doświadczenie będzie nieocenione, gdy będziemy rozszerzać naszą obecność w Ameryce Północnej i kontynuować globalny rozwój działalności Rork Media”.

Mark Evans, dyrektor redakcyjny Rork Media, skomentował: „Kiedy Mark Young po raz pierwszy zwrócił się do nas z prośbą o omówienie przyszłości Scuba Show, byliśmy zaszczyceni, że uznał nas za właściwy zespół do podjęcia się tego konsumenckiego filaru targów, który obchodzi 38. rocznicę istnienia.th rocznicę w 2025 roku. Nie możemy się doczekać współpracy, aby wynieść to wydarzenie na jeszcze wyższy poziom”.

Mark Young powiedział: „Od czasu rozpoczęcia Dive Szkolenia i magazyny Dive Centre Business 34 lata temu byłem głęboko zaangażowany w branżę nurkową i niedawno zacząłem myśleć o tym, komu zaufać, aby kontynuował Scuba Show i California Diving News. Ross Arnold i Mark Evans z Rork Media idealnie do siebie pasowali, z ich globalną ofertą magazynów, wydarzeń nurkowych, stron internetowych i YouTube Kanał.

„Kiedy zobaczyłem wizję stojącą za wszystkim, co robią, i kiedy rozmawiali o swoich planach zwiększenia swojej wartości dla branży, poczułem się zobowiązany do rozpoczęcia dialogu, który doprowadził do przejęcia przez nich Scuba Show i California Diving News.

„Będę dumny, patrząc, jak rozwijają Scuba Show i California Diving News poza ich obecny sukces, i nie mogę się doczekać, aby kontynuować z nimi tę podróż”.

To strategiczne przejęcie podkreśla zaangażowanie Rork Media w obsługę globalnej społeczności nurkowej poprzez wiodące w branży treści, wydarzenia i doświadczenia w wersji drukowanej, cyfrowyi platformy stacjonarne.