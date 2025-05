Scuba Diver ANZ, wydanie 81, już dostępne

Podsumowanie wiadomości

Pierwsza w Australii akcja Snorkel-Out for Climate, globalni eksperci jednoczą się w Soneva Fushi, a HMAS Brisbane zmaga się z cyklonem Alfred.

Australia

Jak wyjaśnia P.T. Hirschfield, w raju dla miłośników nurkowania brzegowego na Półwyspie Mornington w Melbourne znajomość lokalnych warunków jest w przypadku wielu miejsc nurkowych opcjonalna.

Tajlandia

Wyspa Koh Lanta jest najbliższym punktem wypadowym do jednych z najlepszych miejsc do nurkowania w południowej części Morza Andamańskiego w Tajlandii, z których najbardziej znane to Hin Mueng, Hin Daeng i wysepki Koh Haa.

Wyspy Salomona

To romantyczna wizja, którą ma większość z nas, ale niewielu ją sobie uświadamia... Znajdź rajską wyspę, z dala od współczesnego świata, a następnie zmień ją w marzenie o bezludnej wyspie. Ale gdzie byś to zrobił? I co ważniejsze, jak? Don Silcock się o tym dowiaduje.

Divers Alert Network

Wskazówki i porady, jak sprawić, by nurkowanie z łodzi było bezpieczniejsze i przyjemniejsze.

Linia medyczna DAN

Divers Alert Network Eksperci dyskutują na temat powrotu do zdrowia po chorobie dekompresyjnej.

Nurkowanie z… Danielem Sly’em

P.T. Hirschfield rozmawia z inżynierem ds. napromieniowania, który ma talent do robienia zachwycających portretów życia morskiego.

Kącik Konserwatorski

Jak wyjaśnia Marine Conservation Society, niebieski obława stał się kołem ratunkowym w Nowej Południowej Walii.

TECHNIKA: Filmowanie w ciemności

Jak wyjaśnia znakomity telewizyjny podróżnik Andy Torbet, kręcenie filmów w mrocznym, podwodnym świecie nie obyło się bez wyzwań.

Malediwy

Fuvammulah to zaledwie mały punkt na Oceanie Indyjskim, ale ta niewielka wyspa równikowa na dalekim południu Malediwów zyskuje ogromną sławę dzięki zamieszkującej ją populacji rekinów tygrysich, co pokazuje Andrew Nieuwenhof.

Australia

W 1967 roku członkowie Underwater Research Group of Queensland wpadli na nowatorski pomysł stworzenia miejsca nurkowego w zatoce Moreton w Brisbane, a rok później zatopili starą pogłębiarkę, tworząc w ten sposób pierwszą na świecie sztuczną rafę zbudowaną przez nurków dla nurków, jak wyjaśniają Helen Rose i Nigel Marsh.

Co nowego

Na rynku pojawiają się nowe produkty, m.in. Apeks EVX, system membrany nitrox NRC AirPro Nano, Scubapro Navigator Lite i OrcaTorch ZD710 MK2.

Test dodatkowy

Dyrektor wydawniczy Mark Evans ocenia i recenzuje niedrogi regulator temperatury Seac IT 500 Ice.