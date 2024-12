Top 5 miejsc do nurkowania na wyspie Uepi

Top 5 miejsc do nurkowania na wyspie Uepi i jak je fotografować

Położona na północnej rafie barierowej oszałamiającej laguny Marovo, wyspa Uepi jest idealnie położona, aby uzyskać dostęp do najlepszych miejsc do nurkowania, jakie oferuje ten znany obszar. Dzięki bogatym w składniki odżywcze prądom New Georgia Sound na północy i bioróżnorodnym wodom laguny na południu, niektóre z tych niesamowitych miejsc znajdują się zaledwie pięć minut łodzią od ośrodka!

Aby nurkować w tych miejscach w najlepszy możliwy sposób, niezbędna jest wiedza fachowa, a właściciele Uepi, Jill i Grant Kelly, wraz ze swoim oddanym zespołem nurków, dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu znają te miejsca jak własną kieszeń.

Miałem szczęście, że Jill i Grant osobiście mnie oprowadzali po niemal wszystkich miejscach. Chciałbym podzielić się z wami moimi pięcioma ulubionymi miejscami – a także kilkoma wskazówkami, jak je fotografować!

#1 Punkt Uepi

Położony na północno-zachodnim krańcu Przesmyku Charapoana, pomiędzy wyspą Uepi a pobliską wyspą Charapoana, punkt Uepi jest powszechnie uważany za sztandarowe miejsce do nurkowania w tej części laguny Marovo – i to nie bez powodu.

„Punkt” jest jednym z kilku miejsc wzdłuż północnej rafy barierowej, gdzie starożytne linie uskoków geologicznych wypiętrzyły wyspy i wyrzeźbiły przejścia do laguny. Unikalna szerokość, głębokość i podwodna topografia Charapoana Passage tworzą idealne warunki dla bogatych w składniki odżywcze wód z głębokich basenów New Georgia Sound, które mogą przepływać i odżywiać rafę.

Porwany przez te pełne składników odżywczych prądy, Uepi Point oferuje wgląd w podwodny świat, tak jak zamierzyła Matka Natura. Spotkasz oszałamiające miękkie koralowce, ogromne wachlarze morskie filtrujące bogate wody i oszałamiającą gamę życia morskiego, w tym imponującą liczbę szarych rekinów rafowych patrolujących błękit.

Jest tu tak wiele do zobaczenia, że ​​trudno zdecydować, na czym się skupić, ale dla mnie Uepi Point to wyjątkowe nurkowanie szerokokątne. Naprawdę błyszczy podczas przypływu wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. W tych momentach połączenie czystszej wody z New Georgia Sound i miękkiego, kątowego światła ożywia to miejsce.

Nurkując w Uepi Point, polegam na moim aparacie Nikon Z8 w połączeniu z wszechstronnym obiektywem Z14-30mm. Przy ogniskowej 14 mm jest idealny do uchwycenia dużych wachlarzy morskich i żywych ogrodów koralowych. Doskonały zakres zoomu obiektywu i stosunkowo bliskie ogniskowanie pozwalają na różnorodne kompozycje, dzięki czemu można fotografować wiele obiektów – wszystko podczas jednego nurkowania!

#2 Łokieć Uepi

Uepi Elbow stanowi najdalej na północ wysunięty punkt wyspy, sięgający najdalej w głąb cieśniny New Georgia Sound, co oznacza, że ​​jest to najlepsze miejsce na wypatrzenie pelagicznych ryb niesionych przez prądy oceaniczne.

Sam „łokieć” ma pochyłą ścianę, która zanurza się w głębinach Sound. Ta ściana jest ozdobiona oszałamiającą gamą wachlarzy morskich, żywych biczów morskich i wspaniałych miękkich koralowców.

Z fotograficznego punktu widzenia Uepi Elbow to wyjątkowe nurkowanie szerokokątne. Mnóstwo uderzających obiektów na ścianie wymaga szerokiego obiektywu, aby oddać im sprawiedliwość, a na pewno nie chcesz zostać złapany obiektywem makro, jeśli pojawi się gatunek pelagiczny!

Niemniej jednak, dla miłośników fotografii makro, bogaty ekosystem muru oferuje niezliczone możliwości odkrywania mniejszych, fascynujących obiektów ukrytych wśród koralowców.

Jednak dla mnie Uepi Elbow najlepiej eksplorować z szerokokątnym obiektywem. Ponownie sięgam po mój obiektyw Nikon Z14-30mm, który uchwyca pełną wspaniałość tętniącego życiem muru, a jednocześnie sprawia, że ​​jestem gotowy na wszelkie niespodziewane spotkania z przepływającymi pelagicznymi gatunkami.

#3 Punkt Charapoana

Położony na krańcu wyspy Charapoana, dokładnie po drugiej stronie cieśniny od Uepi Point, Charapoana Point jest nieco mniej dynamicznym odpowiednikiem swojego słynnego sąsiada.

Północna strona Charapoana Point oferuje wiele do odkrycia, a życie morskie jest gęsto skoncentrowane wokół punktu, gdzie prądy zataczają róg. Jednak moje najbardziej pamiętne doświadczenia miały miejsce za punktem i dalej w kanał, gdzie wody są bardziej osłonięte.

Zaskakująco, ta spokojniejsza okolica często odkrywa bogactwo fascynujących tematów, zarówno dużych, jak i małych.

Pod względem fotograficznym Charapoana Point jest wszechstronny, oferując możliwości zarówno szerokokątnej, jak i makrofotografii. Osobiście wolę nurkować tutaj uzbrojony do szerokokątnego makro, a moim ulubionym zestawem jest obiektyw typu rybie oko Nikon 8-15 mm z zoomem w połączeniu z małym portem kopułkowym.

Ten obiektyw, pierwotnie zaprojektowany do lustrzanek Nikon DSLR, działa bezproblemowo z moim bezlusterkowcem Nikon Z8, gdy jest używany z adapterem FTZ. Przy 8 mm obiektyw wytwarza okrągły efekt rybiego oka, a przy 15 mm działa jak standardowe rybie oko – żaden z nich nie jest idealny do szerokokątnego makro.

Aby się do tego dostosować, używam telekonwertera Kenko 1.4, który w połączeniu z małym portem kopułkowym zmienia zakres ogniskowej na efektywny zoom 14–22 mm i oferuje doskonałą wszechstronność w szerokokątnej fotografii makro.

Dzięki możliwości niezwykle bliskiego ogniskowania obiektyw umożliwia Ci dotarcie do współpracujących obiektów, uchwycenie ich wraz z otoczeniem, aby stworzyć wyjątkowe, przyciągające wzrok obrazy. Osłonięty obszar na początku kanału jest szczególnie satysfakcjonującym miejscem do znajdowania tych obiektów, co czyni go moim ulubionym obszarem do eksploracji i fotografowania.

#4 Powitalne molo Uepi

Wizyta w Uepi nie byłaby kompletna bez spotkania ze stadem szarych rekinów rafowych zamieszkujących lagunę Marovo przy Welcome Jetty.

Położone na skraju głównego kanału, molo najlepiej nurkować podczas przypływu. Kluczem do niezapomnianych wrażeń jest ustawienie się tuż przed molo na około 5 metrach i cierpliwe czekanie. Rekiny, przyzwyczajone do nurków i z natury ciekawe, często podpływają, aby zbadać.

Jill i Grant Kelly nurkują i uprawiają snorkeling z rekinami z Marovo od ponad 30 lat i mówią, że nigdy nie czuli się przez nie zagrożeni. W rzeczywistości, jak opisała to Jill, rekiny czują się komfortowo i są ciekawe w towarzystwie nurków, ponieważ nigdy nie były przez nich zagrożone!

Fotograficznie rekiny są wyjątkowymi obiektami. Ich ciekawość często sprawia, że ​​są wystarczająco blisko, aby uzyskać oszałamiające zdjęcia szerokokątne. Polecam używanie obiektywu Nikon Z14-30mm do klasycznych kompozycji szerokokątnych lub obiektywu typu rybie oko Nikon 8-15mm w połączeniu z szerokokątnym makro, aby uchwycić uderzające obrazy z bliska, które pokazują zarówno rekiny, jak i ich otoczenie.

#5 Deku Dekuru

Na koniec, ale nie mniej ważne, znajduje się niezwykle fotogeniczna Deku Dekuru, cudowna seria jaskiń i przepływów, położona około 25 minut od kurortu Uepi.

Jaskinie te najlepiej zwiedzać późnym rankiem lub wczesnym popołudniem, gdy słońce jest wysoko na niebie, a promienie słoneczne wpadają przez otwory nad nimi, rzucając snopy światła, które oświetlają podwodny krajobraz w niemal eteryczny sposób.

Wstęp do jaskiń jest całkowicie bezpieczny, jednak aby się po nich poruszać, potrzebny jest doświadczony przewodnik, który pomoże wybrać najlepsze trasy i podziwiać najlepsze widoki.

Deku Dekuru to kwintesencja nurkowania z wykorzystaniem szerokokątnego obiektywu, dlatego koniecznie zabierz ze sobą najszerszy kąt widzenia, by uchwycić jaskinie oraz grę światła i cienia.

Dona Silcocka

Don jest starszym redaktorem ds. podróży w Scuba Diver i mieszka na Bali w Indonezji. Jego strona internetowa www.indopacificimages.com zawiera obszerne przewodniki, artykuły i zdjęcia dotyczące najlepszych miejsc do nurkowania w regionie Indo-Pacyfiku oraz przeżyć związanych z „dużymi zwierzętami” na całym świecie.

