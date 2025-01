Ocalałym z IPO „zdecydowanie zaleca się” zaprzestanie nurkowania

Międzynarodowi eksperci medycyny nurkowej wydali wspólne oświadczenie w sprawie obrzęku płuc spowodowanego zanurzeniem (IPO), schorzenia, które zaczęło niepokoić zarówno nurków, jak i osoby pływające z rurką oraz innych osób pływających na powierzchni.

Najważniejszym wnioskiem jest to, że grupa specjalistów stanowczo radzi nurkom, u których podejrzewano lub potwierdzono IPO, aby dobrze się zastanowili, zanim zdecydują się na kolejne nurkowanie z użyciem sprężonego gazu.

Tacy nurkowie powinni skonsultować się z lekarzem lub kardiologiem, który specjalizuje się w medycynie nurkowej, zanim rozważą wznowienie swoich aktywności pod wodą – twierdzą – ponieważ przeżycie jednego incydentu nie oznacza, że ​​przeżyją kolejny.

Nurkowie, którzy doświadczyli IPO, powinni zostać dokładnie przebadani, aby zidentyfikować wszelkie choroby, które predysponują ich do tego schorzenia, twierdzą eksperci, ponieważ może to mieć implikacje niezwiązane z przyszłym nurkowaniem. Stwierdzono, że IPO występuje u nurków ze znaczną chorobą wieńcową, chorobą zastawki serca, kardiomiopatią i zwężeniem tętnicy nerkowej, wśród innych dolegliwości.

Eksperci medyczni należący do wpływowego Południowopacyficznego Towarzystwa Medycyny Podwodnej (SPUMSY) Neil Banham, David Smart i Simon J Mitchell opracowali raport w konsultacji z Brytyjską Komisją Medycyny Nurkowej (UKDMC) członkowie Peter Wilmshurst, Mark S Turner i Philip Bryson.

Wszyscy uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się podczas 52. dorocznego spotkania naukowego SPUMS na Fidżi w maju, aby omówić ten temat.

Celem oświadczenia jest dostarczenie lekarzom wskazówek dotyczących IPO i nurkowania, a w szczególności zarządzania w sytuacjach nagłych i zasadności powrotu nurków do sportu po zdarzeniu, u którego zdiagnozowano IPO lub istnieje silne podejrzenie wystąpienia IPO.

Czynniki ryzyka IPO

IPO to nagromadzenie się płynu w płucach, które wpływa na zdolność poszkodowanego do oddychania i jest potencjalnie śmiertelne. Ponieważ tlen nie dostaje się do krwi, a organizm nie jest w stanie wydalić dwutlenku węgla, stan ten występuje również u osób pływających na powierzchni, a u nurków może być zaostrzony przez ich aparaty oddechowe.

Jak podano w oświadczeniu, wśród zidentyfikowanych dotychczas czynników ryzyka osobistego dla IPO znajdują się: wcześniejsze wystąpienie epizodu, płeć żeńska, wiek oraz nadciśnienie tętnicze i/lub wcześniej istniejąca choroba układu sercowo-naczyniowego.

Czynniki zewnętrzne obejmują zimniejsze wody; regulatory powodujące nadmierne ujemne ciśnienie wdechowe; rebreathery; duży wysiłek i nadmierne nawodnienie. Wynurzanie może być również problematyczne, szczególnie w obiegu otwartym, z objawami związanymi z niedotlenieniem występującymi lub pogarszającymi się podczas wynurzania i/lub po wynurzeniu, ponieważ ciśnienie parcjalne tlenu (PO 2 ) maleje.

Eksperci twierdzą, że jeśli nurkowie, którzy przeżyli incydent IPO, zdecydują się na ponowne nurkowanie, mimo zaleceń lekarskich, powinni to zrobić dopiero po uzyskaniu zadowalającego leczenia lub ustąpieniu wszelkich powiązanych chorób lub zidentyfikowanych czynników ryzyka.

Powinni również znać potencjalne strategie ograniczania ryzyka, takie jak stosowanie wyłącznie wysokiej jakości, dobrze dopasowanej ochrony termicznej, a także konieczność unikania dużego wysiłku pod wodą, pracy w środowisku nad głową lub nurkowania dekompresyjnego.

Powinni nurkować tylko wtedy, gdy mają pewność, że tlen awaryjny będzie łatwo dostępny, i powinni unikać przewodnienia przed nurkowaniem. Nurkowie korzystający z obiegu zamkniętego (CCR) powinni unikać używania przeciwpłuc zamontowanych na plecach.

Ograniczanie głębokości nurkowania nie jest akceptowalną strategią ograniczania ryzyka IPO – zgadzają się eksperci, którzy podkreślają, że nie ma żadnego znanego związku między IPO a chorobą dekompresyjną (DCI).

Jeśli nurek rozwinie IPO podczas nurkowania na głębokości, wynurzenie się i wyjście z wody zajmie mu więcej czasu. Wprowadza to również dodatkowe ryzyko, szczególnie w przypadku obiegu otwartego, ponieważ PO 2 spada, a pozycja głowy w wodzie powoduje oddychanie podciśnieniowe.

W związku z udowodnionym związkiem między wystąpieniem IPO a rozwojem nadciśnienia, u nurków, którzy przeżyli IPO, ciśnienie krwi powinno być regularnie kontrolowane przez całe życie.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Objawy IPO mogą obejmować kaszel, duszność, pienistą, czasami różową plwocinę, wilgotne lub rzężące odgłosy oddechowe oraz świszczący oddech, uczucie ucisku w klatce piersiowej, sinicę i hipoksemię (niski poziom tlenu we krwi), dezorientację, pobudzenie, utratę przytomności i zatrzymanie krążenia i oddychania.

Nurkowie powinni być świadomi oznak, na które powinni zwracać uwagę zarówno u siebie, jak i u partnera: te wymienione powyżej, a także przyspieszony oddech, widoczny w postaci wydychanych pęcherzyków powietrza w obiegu otwartym lub szybko spadającego ciśnienia na manometrze; błędne przekonanie o braku gazu oddechowego lub niesprawnym sprzęcie do oddychania; panika i potrzeba wynurzenia.

W przypadku podejrzenia incydentu IPO, nurkowie powinni natychmiast zakończyć nurkowanie i opuścić wodę tak szybko, jak to możliwe.

Podczas gdy wejścia muszą być wykonywane bezpiecznie, przystanki bezpieczeństwa mogą być pominięte, jeśli to konieczne, podobnie jak obowiązkowe przystanki dekompresyjne w poważnych przypadkach, w których tlen musi być podany tak szybko, jak to możliwe. Kamizelek bezpieczeństwa nie należy przepompowywać na powierzchni, a służby ratunkowe powinny zostać natychmiast powiadomione.

Klatkę piersiową poszkodowanego należy podeprzeć w pozycji pionowej, aby umożliwić mu oddychanie, należy zdjąć ciasny sprzęt do nurkowania i piankę, ale nurkowi należy zapewnić ciepło.

Personelowi medycznemu zapewniono dalsze wskazówki kliniczne dotyczące leczenia w nagłych wypadkach i oceny pod kątem przyszłego nurkowania. wspólne oświadczenie stanowiska, który został niedawno opublikowany przez SPUMS w Nurkowanie i Medycyna Hiperbaryczna Tom 54.

