Dlaczego nawet profesjonaliści nurkowie powinni uważać na CESA

Nowe badania nad wpływem fizjologicznym na nurków wykonujących ćwiczenia CESA (kontrolowane awaryjne wynurzanie) w warunkach szkoleniowych wykazały, że ćwiczenia te mogą powodować obciążenie płuc, nawet jeśli nie dają żadnych zewnętrznych objawów.

CESA to standardowa procedura bezpieczeństwa nurkowania, zapobiegająca urazom płuc spowodowanym nadmiernym rozprężeniem podczas braku gazu. Jednak, według francuskiego zespołu badawczego, ryzyko dla płuc związane z tym ćwiczeniem było w przeszłości słabo udokumentowane.

W raporcie podano, że w przypadku incydentów związanych z CESA powikłania obejmowały zarówno łagodne objawy, takie jak kaszel i krwioplucie (kaszel z krwią), jak i poważne skutki, takie jak odma opłucnowa, odma śródpiersia (powietrze lub gaz między płucami) oraz zator gazowy tętnicy mózgowej.

Entuzjaści szkoleń CESA twierdzą, że wszelkie urazy wynikały przede wszystkim z nieprawidłowej techniki, zwłaszcza niewystarczającego wydechu, i podkreślają potrzebę ciągłego monitorowania przez instruktorów w trakcie wspinaczki.

Autorzy badania, specjaliści medycyny nurkowej Olivier Castagna, Vianney Hamar, Bruno Schmid i Arnaud Druelle, utrzymują, że do incydentów dochodziło nawet pod ścisłym nadzorem, co sugeruje, że czynniki mechaniczne wykraczające poza technikę wydechu mogą przyczyniać się do stresu płuc.

Badanie przeprowadzono w dwóch fazach, z udziałem oddzielnych grup doświadczonych nurków wojskowych z Francuskiej Wojskowej Szkoły Nurkowania w Saint-Mandrier na południu Francji. Używali oni otwartego obiegu wody morskiej o temperaturze 18°C, w piankach i oddychali nitroksem 40.

W fazie pierwszej poproszono siedmiu nurków, aby wykonali po dwa nurkowania na otwartej wodzie na głębokość 10 m. Jedno z nich było nurkowaniem kontrolnym, podczas którego oddychano normalnie przez regulatori drugie nurkowanie CESA, podczas którego podczas wynurzania powietrze jest ciągle wydychane, bez użycia ustnika.

Przed i po każdym nurkowaniu naukowcy uzyskiwali „ultradźwiękowe komety płucne”, czyli ULC, czyli obrazy pokazujące zwiększoną ilość wody pozanaczyniowej w płucach, jak to ma miejsce w przypadku obrzęku płuc lub śródmiąższowej choroby płuc.

W fazie drugiej czterech nurków wykonywało ćwiczenia CESA na głębokości 5 i 10 metrów, aby zarejestrować „kinetykę wentylacji” – szybkość i wydajność, z jaką organizm dostosowuje tempo i głębokość oddychania, aby sprostać zmieniającemu się zapotrzebowaniu na tlen podczas aktywności fizycznej.

Stres dla płuc

Chociaż żaden z nurków nie wykazywał żadnych objawów, ich ULC znacząco wzrosło po nurkowaniach z CESA – choć nie po nurkowaniach kontrolnych. Sugerowało to, że CESA powodowały subkliniczne obciążenie płuc, a analiza wykazała znaczną zmienność między poszczególnymi nurkami.

Umiarkowane nagromadzenie wody pozanaczyniowej w płucach, ujawnione przez ULC, prawdopodobnie było związane ze zmianami ciśnienia i objętości podczas wznoszenia.

„Te odkrycia wskazują, że nawet wyszkoleni nurkowie nie zawsze dostosowują wysiłek wydechowy do rozprężania gazu, co potencjalnie zwiększa obciążenie mechaniczne płuc” – stwierdza zespół. „Trening CESA może zatem narażać zdrowe osoby na niezauważone obciążenie pęcherzyków płucnych, co podkreśla potrzebę ulepszonych narzędzi monitorujących i indywidualnej oceny wentylacji podczas treningu wynurzania”.

Naukowcy chcą teraz ustalić, czy powtarzające się narażenie na tak krótkotrwałe czynniki stresogenne, jakie mogą wystąpić u nurków, może skutkować długotrwałym uszkodzeniem pęcherzyków płucnych lub predysponować daną osobę do późniejszych problemów płucnych.

„Te odkrycia podważają założenie, że brak objawów jest równoznaczny z brakiem urazu” – twierdzą. „Potwierdzają one rodzącą się koncepcję »cichego uszkodzenia pęcherzyków płucnych«, która może wykraczać poza fizjologię nurkowania i obejmować szersze konteksty kliniczne”.

Badanie można przeczytać w Journal of Physiology Stosowanej

