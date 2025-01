Dlaczego osoby uprawiające snorkeling powinny wziąć sobie do serca dochodzenie w sprawie śmierci

Dwie trzecie ofiar ponad 300 zgonów w Australii w tym stuleciu podczas nurkowania z rurką i nurkowania swobodnego miało nadwagę lub otyłość, a prawie połowa z nich miała choroby współistniejące, które mogłyby predysponować je do incydentów związanych z arytmią.

Te i inne niepokojące statystyki pochodzą z prawdopodobnie największego zbioru danych dotyczących zgonów związanych z nurkowaniem z rurką i nurkowaniem swobodnym, jaki kiedykolwiek przeanalizowano. Opublikowano je w ramach nowego przeglądu 317 zgonów odnotowanych w Australii w latach 2000–2021.

Badanie, którego celem było dokładniejsze ustalenie przyczyn zgonów i środków zaradczych, przeprowadził specjalista medycyny nurkowej dr John Lippmann, założyciel DAN Asia-Pacific i posiadacz Orderu Australii za zasługi w zakresie bezpieczeństwa nurkowania, reanimacji i pierwszej pomocy.

Przegląd opiera się na danych posiadanych przez Australasian Diving Safety Foundation, której Lippmann jest prezesem i dyrektorem generalnym, oraz National Coronial Information System. W badaniu uczestniczyły również wydział zdrowia publicznego i medycyny zapobiegawczej Monash University oraz Royal Lifesaving Society.

Wcześniejsze raporty z badania uwzględniały już dane z lat 2001–2013 i 2014–2018 w celu określenia trendów w tych okresach.

Podczas gdy szacunkowo 88,000 15 Australijczyków w wieku 56 lat i starszych co roku uprawia snorkeling lub nurkowanie swobodne, miejsca takie jak Wielka Rafa Koralowa (GBR) i Ningaloo przyciągają również setki tysięcy gości z całego świata. XNUMX% wszystkich zgonów miało miejsce w Queensland, ponieważ dla wielu turystów zagranicznych w średnim lub starszym wieku „snorkeling powierzchniowy” na GBR jest zajęciem, które trzeba koniecznie zrobić.

Analiza objęła również bardziej doświadczonych nurków swobodnych i łowców podwodnych, którzy zginęli podczas uprawiania sportów podwodnych lub podczas wstrzymywania oddechu.

Spośród wszystkich odnotowanych zgonów 198 ofiar (62%) prawdopodobnie w przeważającej części było osobami nurkującymi z rurką na powierzchni, podczas gdy 113 (36%) wykonywało jakąś formę nurkowania na wstrzymanym oddechu.

Głównie mężczyźni

Wśród ofiar przeważali mężczyźni – 88% z nich, ze średnią wieku 48 lat. Kobiety były zwykle starsze, ich średnia wieku wynosiła 60 lat, podczas gdy wśród mężczyzn uprawiających nurkowanie swobodne średnia wieku wynosiła 35 lat, a wśród kobiet 58 lat.

Wiele śmiertelnych ofiar nurkowania z rurką dotyczyło mężczyzn w wieku 50 lat i starszych. Często byli to otyli, niedoświadczeni nurkowie z rurką, z wcześniej istniejącymi schorzeniami, które mogły prowadzić do incydentów arytmii serca (nieregularnego bicia serca).

Z kolei osoby uprawiające freediving były zazwyczaj stosunkowo młode, zdrowe i doświadczone, jednak istniało u nich ryzyko utonięcia, często w wyniku niedotlenienia bezdechowego (niskiego poziomu tlenu we krwi).

44% wszystkich ofiar to turyści zagraniczni, których mediana wieku wyniosła 60 lat; 8% to turyści z Australii, a pozostali Australijczycy nurkujący w Australii. 15% nigdy wcześniej nie nurkowało z rurką, 24% nie miało doświadczenia, a 33% miało doświadczenie (w przypadku pozostałych incydentów nie podano doświadczenia).

34% ofiar uprawiało snorkeling z operatorami komercyjnymi (głównie na Wielkiej Rafie Koralowej), 63% uprawiało turystykę, 20% łowiło ryby podwodne, a 11% nurkowało w celu zbierania mięczaków i skorupiaków.

Stan zdrowia

post mortem raporty z badań były dostępne w 92% przypadków, przy czym wskaźnik masy ciała (BMI) odnotowano u 248 ofiar. Średni BMI wynosił 27.5, przy czym 41% ofiar sklasyfikowano jako osoby z nadwagą (BMI 25-29.9), a 26% jako otyłe (BMI powyżej 30).

U prawie połowy ofiar śmiertelnych stwierdzono wcześniej występujące schorzenia, takie jak choroba niedokrwienna serca (IHD) i przerost lewej komory (LVH), które mogą predysponować ofiarę do incydentów związanych z nurkowaniem z rurką i arytmią.

U jednej trzeciej ofiar prawdopodobnie doszło do kalectwa z powodu arytmii serca, a co najmniej 137 zgonów nastąpiło wskutek utonięcia, w tym 34 z powodu niedotlenienia wywołanego bezdechem.

Choroby serca i przerost lewej komory serca predysponują wiele osób starszych do śmierci podczas nurkowania z rurką, a co najważniejsze, Lippmann zauważa, że ​​ryzyko to można „w pewnym stopniu ograniczyć” dzięki ukierunkowanym badaniom przesiewowym w kierunku chorób serca.

Do 11% wszystkich ofiar utonęło w wyniku niedotlenienia spowodowanego bezdechem i długotrwałym wstrzymywaniem oddechu, osiem w basenach, a sześć w obecności innych osób, które nie były monitorowane. 32% nurkowało samotnie, a tylko 25% zmarło w obecności innej osoby.

W raporcie wskazano, że aby ograniczyć ryzyko, freedivingowcy powinni ćwiczyć w kontrolowanym środowisku i w większym stopniu skupiać się na efektywnej współpracy z innymi nurkami oraz lepszym nadzorze, zwłaszcza jeśli nie mają doświadczenia.

Czynnikami predysponującymi do uprawiania nurkowania swobodnego są: słaba kondycja fizyczna, istniejące wcześniej schorzenia, brak doświadczenia, niesprzyjające warunki na morzu, niewystarczający nadzór oraz polowanie na owoce morza lub ich pozyskiwanie w rejonach, w których występują duże drapieżniki.

Od choroby do krokodyli

Uważa się, że istniejące wcześniej schorzenia związane ze zdrowiem przyczyniły się do 48% wszystkich zgonów. Najczęściej były to schorzenia kardiologiczne (112), w szczególności umiarkowana do ciężkiej choroba niedokrwienna serca, przerost lewej komory i/lub powiększenie serca (kardiomegalia) (73). U 56 ofiar stwierdzono zarówno znaczną chorobę niedokrwienną serca, jak i przerost lewej komory/kardiomegalię.

Co najmniej 101 ofiar śmiertelnych otrzymało już opiekę medyczną w związku ze zidentyfikowanym lub powiązanym schorzeniem. 33 osoby leczono z powodu nadciśnienia (24 z nich okazało się mieć LVH i/lub kardiomegalię), osiem z powodu astmy, osiem z powodu cukrzycy, a sześć z powodu drgawek. Alkohol lub narkotyki przyczyniły się do lub spowodowały pięć zgonów.

Słabe planowanie – głównie podejmowanie decyzji o nurkowaniu w pojedynkę, oddaleniu się od partnera lub wyruszeniu w niesprzyjających warunkach morskich – prawdopodobnie przyczyniło się do 43% zgonów. Słabe umiejętności i brak doświadczenia prawdopodobnie przyczyniły się do co najmniej 26% zgonów, podczas gdy czynności o wyższym ryzyku, takie jak przedłużony bezdech bez odpowiedniego nadzoru, doprowadziły do ​​15%.

U jednego z nurków swobodnych wystąpił zator tętniczy mózgu po nurkowaniu i oddychaniu z aparatu nurkowego swojego przyjaciela przed wynurzeniem (bez wystarczającego wydechu).

Do zgonów w wyniku urazów doszło w wyniku spotkań z rekinami (9), zderzeń z łodziami (5), spotkań z krokodylami (3), obrażeń spowodowanych przez płaszczkę (1), a w jednym przypadku zderzenia ze skałami na wzburzonym morzu.

Utonięcie i arytmia

Utonięcie tradycyjnie odnotowywano jako domyślną przyczynę zgonu w przypadkach, gdy osobę wyłowiono z wody bez określonych skutków dla płuc i bez żadnej innej oczywistej przyczyny zgonu.

Według raportu różnica między 61% osób nurkujących z rurką, u których jako przyczynę zgonu podano utonięcie, a 43%, u których podano uduszenie, może odzwierciedlać liczbę przypadków, w których utonięcie było wtórne w stosunku do arytmii.

U osób nurkujących z rurką powierzchniową ryzyko kalectwa w wyniku problemów z sercem było większe niż u osób nurkujących na wstrzymanym oddechu (50/15%), a ryzyko kalectwa w wyniku utonięcia było mniejsze (41/61%).

Może wydawać się zaskakujące, że pomimo wszystkich dyskusji na temat obrzęku płuc spowodowanego zanurzeniem (IPO) lub „utonięcia od środka” w ostatnich latach, zostało to zidentyfikowane jako przyczyna śmierci tylko w czterech przypadkach. Jednak stan ten może być tak trudny do odróżnienia od utonięcia, że ​​prawdopodobnie w wielu przypadkach nie zostanie zidentyfikowany, jak przyznaje Lippmann.

Arytmie serca mogą być wywołane po prostu przez zanurzenie lub zanurzenie, wyjaśnia przegląd. Ponieważ wyporność przeciwdziała efektom grawitacji, sprzyja redystrybucji krwi żylnej z kończyn do klatki piersiowej, powodując znaczny wzrost obciążenia serca.

Obciążenie to może zostać dodatkowo zwiększone przez takie czynniki, jak wysiłek fizyczny, lęk, zwężenie naczyń krwionośnych wywołane zimnem, opór oddechowy i przyspieszone tętno.

Wstrzymywanie oddechu może również wywołać arytmię, zwłaszcza w chłodniejszych wodach, niezależnie od wieku i stanu zdrowia danej osoby, ale nie ma jednoznacznych danych na ten temat. post mortem Lippman twierdzi, że należy przeprowadzić test, aby ustalić, czy tak się stało.

Jego badania wskazują, że „zaburzenia rytmu serca były prawdopodobną przyczyną wielu z tych często cichych zgonów”, dlatego też, jak twierdzi, nurkom w wieku 45 lat i starszym zaleca się poddanie się badaniu lekarskiemu pod kątem nurkowania, ze szczególnym uwzględnieniem oceny układu sercowo-naczyniowego.

„Ponieważ wiele z potencjalnych czynników wyzwalających problemy z sercem opisanych powyżej jest powszechnych u nurków i osób uprawiających snorkeling, wydaje się rozsądne, aby starsi, aktywni lub potencjalni nurkowie również omówili swoje zdrowie serca ze swoimi lekarzami” – podsumowano w raporcie.

Wzmocniony nadzór

Lippmann sugeruje ponadto, że jeśli osoby nurkujące z rurką i wiedzące o swoim stanie zdrowia planują wziąć udział w komercyjnej wycieczce nurkowej, powinni poinformować o swoim stanie zdrowia, aby organizator mógł zaoferować środki bezpieczeństwa, takie jak zwiększony nadzór, kolorowa etykieta na rurce lub kamizelka wypornościowa.

Ponieważ wielu nurków z rurką słabo pływa, jego zdaniem pomocne byłoby, gdyby nauczyli się stosować system partnerski, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że czasami od wyznaczonych obserwatorów oczekuje się nadzoru nad większą liczbą nurków naraz, niż jest to praktyczne.

Operatorzy komercyjnych urządzeń do nurkowania z rurką powinni być również zobowiązani do posiadania odpowiedniego sprzętu pierwszej pomocy, w tym tlenu i defibrylatorów, a także do zatrudniania personelu przeszkolonego w ich obsłudze.

„Pomimo wspaniałych możliwości, nurkowanie z rurką nie jest łagodną aktywnością, a ludzie powinni być świadomi potencjalnych wyzwań i niekorzystnych predyspozycji oraz odpowiednio sobie z nimi radzić” – powiedział Lippmann Divernet, Jego recenzja została opublikowana Międzynarodowe czasopismo badań środowiskowych i zdrowia publicznego.

Jego recenzja została opublikowana Międzynarodowe czasopismo badań środowiskowych i zdrowia publicznego.