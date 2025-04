Recenzja aparatu Canon EOS R5 Mk II

Ta jednostka przyniosła znaczące ulepszenia do flagowego modelu Canon, mówi NIRUPAM NIGAM, który testował ją pod wodą i zrobił tutaj wszystkie zdjęcia. Nigam jest redaktorem naczelnym amerykańskiego Underwater Photography Guide i prezesem Bluewater Photo

Przez ostatnie cztery lata popularność aparatu Canon R5 nie zmalała. Następcą tego przełomowego aparatu jest Canon EOS R5 Mk IIW porównaniu do R1 uważamy, że R5 Mk II to Canon prawdziwy flagowy aparat fotograficzny ze względu na szybszą prędkość odczytu danych, ulepszony system autofokusa i możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 8K/60p RAW.

Brakuje tylko globalnego systemu migawki A9 III, ale Canon R5 Mk II wydaje się (prawie) mieć wszystko. Z pewnością w fotografii podwodnej te ulepszenia są bardzo ekscytujące. W końcu R5 II był pierwszym aparatem bezlusterkowym, którego używaliśmy, który konsekwentnie i skutecznie śledził ryby, lwy morskie i wszystko pomiędzy.

Czy te ulepszenia są na tyle znaczące, że uzasadniają aktualizację? Przejście na Canon R5 Mk II jest oczywistą decyzją, jeśli trzymałeś się swojego Lustrzanka Canon 5D Mark IVJeśli obecnie robisz zdjęcia pod wodą aparatem Canon EOS R5, jednym z najpopularniejszych na świecie aparatów podwodnych, będziesz mieć więcej kwestii do rozważenia po przejściu na model R5 Mk II.

Wszystkie zmiany wyglądają świetnie na papierze. Jednak przetestowanie R5 Mk II z jedną z obudów podwodnych, które dopiero zaczynają pojawiać się na rynku, jest jedynym sposobem, aby ustalić, czy te ulepszenia są równie niezwykłe w terenie.

Testowaliśmy R5 Mk II w obudowie Ikelite w Port Hardy, Kolumbia Brytyjska, podczas warsztatów fotografii podwodnej. Nawet w gorszych warunkach nurkowania, dawał spektakularne rezultaty. Bluewater Photo, Bluewater Travel i UB Diving wsparły tę recenzję.

Nagoskrzelny sfotografowany aparatem Canon EOS R5 Mk II w obudowie Ikelite z obiektywem typu rybie oko Canon 8-15 mm (f/22, 1/160, ISO 200))

Specyfikacja Canon R5 Mark II

Nowy 45-megapikselowy pełnoklatkowy przetwornik CMOS z tylnym podświetleniem

Mocowanie obiektywu RF

Procesor DIGIC X z koprocesorem DIGIC Accelerator

Zdjęcia seryjne w formacie RAW z szybkością 30 kl./s w trybie elektronicznej migawki

Prędkość synchronizacji lampy błyskowej mechanicznej 1/250, prędkość synchronizacji lampy błyskowej elektronicznej 1/160

Tryb fotografowania przed ciągłym

Nowe tryby Dual Pixel Intelligent AF i AF: priorytet akcji, ulepszony AF z kontrolą wzroku firmy Canon

Ulepszona stabilizacja obrazu w korpusie

Nagrywanie wideo w jakości 8K/60p i 4K/120p

Możliwość nagrywania w formatach RAW i C-Log2

Dwa gniazda na karty: CFexpress typu B i UHS-II

Elektroniczny wizjer OLED o rozdzielczości 5.76 miliona punktów

Akumulator LP-E6P o zwiększonej mocy wyjściowej

Wymiary: 138.5 101.2 x x 93.5mm

Waga: 746g

Sugerowana cena detaliczna: 4,299 USD (3,300 GBP)

Klasyczna scena rafy koralowej w zimnej wodzie sfotografowana aparatem Canon R5 Mark II. Autofokus był wyjątkowy – nawet przy słabym oświetleniu (f/11, 1/50, ISO 400)

EOS R5 Mk II kontra EOS R5

Na pierwszy rzut oka oba aparaty Canon są stosunkowo podobne, mają podobne wymiary i sterowanie oraz czujnik 45 MP. Jednak korpusy różnią się na tyle, że każdy aparat wymaga unikalnego obudowa podwodna.

Porównując oba aparaty, odkryliśmy, że do najbardziej imponujących udoskonaleń należą: nowy system autofokusa, AF z kontrolą ruchu oka, nowy przetwornik obrazu z funkcją zdjęć seryjnych i szybszą prędkością odczytu, szybsza liczba klatek na sekundę w filmach 8K i nagrywanie w standardzie C-Log2.

Chociaż oryginalny R5 może pochwalić się doskonałym autofokusem, jeśli chcesz fotografować najlepszym systemem na świecie, Mk II może być najlepszą opcją. Jeśli bardziej interesuje Cię filmowanie i nie używasz jeszcze Canon EOS R5, rozważ niesamowite specyfikacje Mk II.

Będziemy musieli poczekać, aby dowiedzieć się, czy nowe obudowy podwodne do modelu Mk II będą kompatybilne z uchwytem chłodzącym akumulator, więc do tego czasu model R5 C będzie dla niektórych bardziej atrakcyjny.

Jedną z największych zalet aparatu R5 Mk II w porównaniu z modelem R5 jest mniejsze prawdopodobieństwo, że cząsteczki znajdujące się w wodzie zakłócą ciągłe śledzenie serwa autofokusa.

Główne cechy

Dysponując zestawem nowych funkcji, które dobrze wyglądają na papierze, przyjrzymy się bliżej najważniejszym cechom aparatu Canon EOS R5 Mk II, w tym ich znaczeniu, celowi ich zastosowania i temu, czy są to udoskonalenia funkcjonalne w naszych testach terenowych fotografii podwodnej.

Canon EOS R5 Mk II

Poprawiona prędkość odczytu

Najnowszym trendem w fotografii podwodnej jest osiąganie większych prędkości odczytu, co jest efektem takich innowacji jak globalna migawka firmy Sony w aparacie Sony a9 III.

Chociaż R5 Mk II nie ma globalnej migawki, rekompensuje to szybkim transferem danych z czujnika do procesora dzięki koprocesorowi DIGIC Accelerator. Istotnym elementem tej szybkości jest nowy 45-megapikselowy czujnik „stacked”.

Ten zaawansowany czujnik znacznie redukuje efekt rolling shutter, co skutkuje ostrzejszymi obrazami szybko poruszających się obiektów podczas korzystania z elektronicznej migawki i minimalizuje zniekształcenia w nagraniach wideo. W naszych testach podwodnych nawet wideo z ręki było niezwykle stabilne.

Kolejną zaletą czujnika stacked jest imponująca zdolność aparatu do robienia zdjęć seryjnych – do 30 klatek na sekundę w formacie RAW. Jak na aparat o rozdzielczości 45 megapikseli, jest to niezwykłe.

Podczas gdy fotografowie podwodni używający lamp błyskowych nie zawsze potrzebują tak dużych prędkości, Mk II może synchronizować się z lampami błyskowymi nawet w trybie elektronicznej migawki (z prędkością synchronizacji ograniczoną do 1/160 s). Używanie lamp błyskowych z szybkim odzyskiem światła, takich jak Sea & Sea YS-D3 Duo lub Marelux Apollo III, sprawia, że ​​uchwycenie szybkich obiektów w ciemnej wodzie jest bardziej osiągalne, nawet przy niższej mocy lampy błyskowej.

Jednak podobnie jak w przypadku innych aparatów z matrycą warstwową, takich jak Nikon Z8 lub Z6 III, większa szybkość może wiązać się z niewielkim kompromisem w zakresie dynamiki.

Wstępne testy Petapixela sugerują, że R5 Mk II ma nieco więcej szumów w porównaniu z oryginalnym R5, choć podczas naszych podwodnych zdjęć różnica była ledwo zauważalna. Nie będzie to problemem dla większości fotografów, chociaż ci, którzy często fotografują sceny o wysokim zakresie dynamiki (takie jak zdjęcia szerokokątne z rozbłyskami słońca), mogą woleć trzymać się oryginalnego R5.

Mimo to Mk II dorównuje innym topowym modelom, takim jak Nikon Z8, Sony a9 III i Nikon Z6 III, nawet jeśli chodzi o kule słoneczne.

Chociaż sensor Canon R5 Mk II jest ułożony warstwowo, nadal zapewnia doskonałą, profesjonalną jakość obrazu. Na tym zdjęciu widać zakres dynamiki, jaki zapewnia sensor (f/22, 1/250, ISO 200))

Najlepszy na świecie system autofokusa

Można powiedzieć, że EOS R5 Mk II wprowadził na rynek najlepszy system autofokusa. Podczas gdy autofokus Dual Pixel firmy Canon jest już wysoko oceniany – często porównywany do autofokusa z detekcją obiektu firmy Sony – ta nowa wersja przynosi jeszcze więcej innowacji.

Najważniejszą poprawą dla fotografów podwodnych jest zdolność Mk II do ignorowania obiektów, które przechodzą przed śledzonym obiektem. Jest to niezwykle pomocne podczas fotografowania wielu ryb lub ruchomych obiektów.

Podczas naszych nurkowań w mętnych wodach Pacyfiku Północno-Zachodniego, gdzie cząstek było pod dostatkiem, kamera stale pozostawała zablokowana na zamierzonym obiekcie bez żadnych problemów. Co więcej, gdy ustawiliśmy kamerę w serwo autofokusa z szerokim obszarem autofokusa, nie miała ona żadnych problemów z identyfikacją i śledzeniem ryb i lwów morskich.

Autofokus Canon Eye-Control, który pojawił się po raz pierwszy w R3, jest również obecny w R5 Mk II. Ta funkcja umożliwia przesuwanie punktu ostrości poprzez samo patrzenie na obiekt. Niestety, ta technologia nie działa wystarczająco dobrze podczas korzystania z maski nurkowej lub powiększonego wizjera, aby była przydatna dla fotografów podwodnych.

Aparat R5 Mk II nie miał problemu ze złapaniem ostrości na tych szybkich, gwiezdnych lwach morskich (f/13, 1/250, ISO 320))

Ulepszenia w zakresie wideo 8K i możliwości nagrywania

Canon wprowadził nagrywanie wideo 8K w aparacie bezlusterkowym wraz z wydaniem oryginalnego R5. Teraz firma rozwinęła tę technologię, oferując wideo 8K z prędkością do 60 klatek na sekundę w modelu Mk II, co stawia go na równi z modelami takimi jak Nikon Z8 i Z9.

Model Mk II oferuje również ulepszoną wbudowaną stabilizację obrazu, dzięki czemu filmy nagrywane z ręki pod wodą są o wiele płynniejsze, co można zobaczyć na filmach nagranych podczas naszych testów.

Nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K zapewnia dodatkową elastyczność, szczególnie dla tych, którzy nagrywają makro, a mogą przyciąć do 4K, aby uzyskać ściślejsze kadrowanie lub dodatkowe b-roll. Mk II może również nagrywać do 120 klatek na sekundę w 4K, co jest idealne do ujęć w zwolnionym tempie i dodatkowej stabilizacji.

Ponadto obsługuje nagrywanie wideo RAW i nowy profil C-Log2. Profile log rejestrują więcej szczegółów w światłach i cieniach, oferując większy zakres dynamiki i elastyczność edycji. Podczas gdy wideo RAW jest zazwyczaj zarezerwowane dla wysokiej klasy produkcji, profil C-Log2 będzie cennym narzędziem dla wielu wideografów.

Obawy związane z przegrzaniem

Pojawiły się obawy dotyczące tendencji oryginalnego Canon R5 do przegrzewania się podczas nagrywania w wysokiej rozdzielczości i liczbie klatek na sekundę. Podczas naszych początkowych testów R5 mógł wytrzymać tylko około 20 minut podczas nagrywania wideo 8K lub 4K/120p. Późniejsza aktualizacja oprogramowania układowego poprawiła to, a Canon R5C został zaprojektowany z ulepszonym chłodzeniem, aby wyeliminować te problemy.

Mk II ma opcjonalny uchwyt chłodzący, choć nie jest jasne, czy obudowy podwodne będą go obsługiwać. Chociaż nie przeprowadziliśmy pełnego testu przegrzewania podczas tej recenzji, Mk II nie przegrzał się podczas nagrywania wideo 4K/60p podczas żadnego z naszych nurkowań.

Obudowy podwodne

Jak można było się spodziewać po wprowadzeniu na rynek tak popularnego aparatu, najwięksi producenci oferują obudowy podwodne. Anodowana aluminiowa jednostka Nauticamoraz Marelux i Obudowa Ikelite R5 Mk II z poliwęglanu, są dostępne w sklepie Bluewater Photo, a wkrótce na pewno pojawią się tam kolejne obudowy.

Obudowa podwodna Ikelite Canon R5 Mk II

Soczewki podwodne

Tematy fotografii podwodnej są tak różnorodne, jak fotografowie, którzy je robią, wymagając wyboru obiektywów. Niezależnie od tego, czy interesujesz się makro i supermakro, wolisz uchwycić większe zwierzęta i krajobrazy, czy też chcesz nadać swoim zdjęciom więcej artystycznego charakteru, znajdziesz idealny obiektyw do sparowania z aparatem EOS R5 Mk II.

Macro

Uchwycenie małych – a nawet mikroskopijnych – stworzeń pod wodą wymaga obiektywu makro. Miłośnicy aparatów Canon udający się do jednego z najlepsze miejsca do robienia zdjęć makro będą chcieli spakować do swojego aparatu R5 Mk II jeden ze zgodnych obiektywów makro firmy Canon:

Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM: Najlepszy do fotografowania płochliwych stworzeń, ponieważ pozwala na większą odległość roboczą. Możesz również dodać makro dioptrię, aby robić supermakro zdjęcia. Powiększenie jest większe w przypadku RF w porównaniu z EF, co pozwala na robienie zdjęć w imponującym stosunku 1.4:1. Należy pamiętać, że pierścień kontroli aberracji sferycznej w obiektywie Canon RF 100mm nie jest zalecany do fotografii podwodnej.

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS (z adapterem EF-EOS R): Kolejna świetna opcja do fotografowania małych, nieśmiałych obiektów z większej odległości roboczej. W połączeniu z makro dioptrią jest to również niezbędne narzędzie do fotografii supermakro.

Obiektyw Canon RF 85 mm f/2.8 Macro: Choć może się wydawać, że to dobry wybór w świetnej cenie, jego autofokus jest praktycznie bezużyteczny pod wodą ze względu na zaskakująco powolny ruch tubusu ustawiania ostrości.

Skóra gwiazdy morskiej uchwycona aparatem Canon R5 Mk II z obiektywem makro EOS 100 mm

Zalecane dioptrie na mokro

Nauticam Super Macro Converter: Jeden z najostrzejszych i najmocniejszych dioptrii na rynku, pomoże Ci robić ostre zdjęcia makro i super-makro. Do super-makro używaj go z obiektywem makro Canon 100 mm f/2.8.

Kraken +13 dioptrii i Weefine +13 dioptrii: Doskonałe opcje ze spektakularnym powiększeniem, te dwa modele dioptrii oferują tę samą jakość co Nauticam, ale w bardziej przystępnej cenie.

Bluewater +7 dioptrii: Polecany dla początkujących. Bluewater +7 może mieć mniejsze powiększenie, ale nadaje się do stosowania z obiektywami średniej klasy i zapewnia dodatkowe powiększenie do obiektywu makro Canon 100 mm. Przeczytaj nasz kompletny przewodnik po obiektywach makro do fotografii podwodnej.

Obiektywy typu rybie oko szerokokątne

Uchwyć ultraszerokie pola widzenia za pomocą szerokokątnego obiektywu typu rybie oko, idealnego do fotografowania najbardziej spektakularnych raf koralowych na świecie. Zdjęcia wykonane obiektywem typu rybie oko są często powiązane z zniekształceniem w rogach zdjęć; jednak to zniekształcenie jest naturalnie redukowane pod wodą przez refrakcję światła.

Canon EF 8-15mm f/4L circular fisheye (z adapterem EF-EOS R): najlepsza opcja dla pełnoklatkowego obiektywu typu rybie oko z opcjonalnymi winietami. Spodziewaj się fajnych, artystycznych winiet przy 8 mm i obrazów bez winiet przy powiększeniu do 15 mm.

Skupione ukwiały zostały sfotografowane aparatem Canon EOS R5 Mk II i obiektywem typu rybie oko Canon 8-15 mm

Obiektywy szerokokątne prostoliniowe

Wybierz prostoliniowy obiektyw szerokokątny, aby uchwycić fascynującą topografię lub duże zwierzęta bez zniekształceń tworzonych przez obiektyw typu rybie oko. Prostoliniowe obiektywy szerokokątne są idealne do nurkowania z rekinami, pływania z wielorybami lub fotografowania obiektów z daleka.

Obiektyw Canon RF 14-35 mm f/4 L IS USM:To nasz najlepszy wybór do sparowania obiektywu szerokokątnego z EOS R5, dzięki jego niesamowitej ostrości narożników. Powoduje winietowanie przy 14 mm, więc należy go używać tak, jak 16-35 mm.

Obiektyw ultraszerokokątny Canon EF 16-35 f/2.8 III (z adapterem EF-EOS R): Jeśli nie dysponujesz ograniczonym budżetem, to doskonały wybór.

Obiektyw szerokokątny Canon EF 16-35 mm f/2.8L II (z adapterem EF-EOS R): od lat bestseller wśród pełnoklatkowych obiektywów Canon. Zapewnia ostrość w narożnikach, szybkość i rozsądną cenę.

Obiektyw ultraszerokokątny Canon EF 11-24 mm f/4L (z adapterem EF-EOS R): najszerszy obiektyw na rynku, choć cięższy i droższy, zapewnia perspektywę umożliwiającą fotografowanie ogromnych wraków i rozległych raf.

Czy Canon R5 Mk II jest dla Ciebie odpowiedni?

Jeśli Twoje zdjęcia wymagają użycia najwyższej klasy systemu śledzenia ostrości, Canon R5 Mk II jest najlepszym na rynku aparatem tego typu. Umożliwia on fotografowanie obiektów bez ingerencji czynników zakłócających widoczność.

Czerwony irlandzki władca sfotografowany aparatem Canon EOS R5 Mk II w obudowie Ikelite (f/11, 1/50, ISO 400))

Wideofilmowcy poszukujący spektakularnej rozdzielczości filmów 8K i 60 kl./s uznają aparat EOS R5 Mk II za idealny (zakładając, że przejdzie testy przegrzewania).

Podsumowanie? Jeśli szukasz najlepszego aparatu Canon, jaki możesz kupić do fotografii podwodnej, to jest to. Znajdź Oryginalny ocena w przewodniku po fotografii podwodnej.

