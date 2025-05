Recenzja podwodna Nikona Z6III

Ten aparat to wszechstronny hybrydowy aparat dla fotografów i wideofilmowców podwodnych – i powrót do formy dla firmy Nikon, donosi NIRUMPAM NIGAM, redaktor naczelny Fotografia podwodna Guide and president of Bluewater Photo, who took all the photos here

Pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy Nikon Z6III łączy zaawansowaną technologię z dostępnymi funkcjami, oferując potężne, a jednocześnie przyjazne użytkownikowi doświadczenie. Jest on szczególnie odpowiedni dla użytkowników lustrzanek Nikon rozważających przejście na aparat bezlusterkowy, ponieważ wprowadza aktualizacje w zakresie autofokusa, stabilizacji obrazu i nagrywania wideo – wszystkie kluczowe ulepszenia odziedziczone po Nikon Z9 i Z8 series.

Aparat Z6III może pochwalić się „pierwszym na świecie częściowo warstwowym przetwornikiem CMOS”, zaprojektowanym w celu zwiększenia szybkości przetwarzania i zminimalizowania efektu przesunięcia migawki.

Jednak ostatnie testy czujników wskazują na niewielką redukcję zakresu dynamiki przy niższych wartościach ISO w porównaniu z Z6II, co może niepokoić niektórych fotografów. Fotografowie podwodni, szczególnie ci, którzy fotografują sceny szerokokątne o wysokim kontraście (takie jak „kulki słoneczne”), mogą to zauważyć w skrajnych przypadkach.

Podczas nurkowania przeprowadziliśmy dokładne testy aparatu Z6III w obudowie podwodnej Ikelite Z6III. ulubione lokalne miejsca do nurkowania na południu California, pushing the limits of dynamic range to demonstrate the camera’s performance in the area in which it has been most critiqued. Thank you to Dave at Diving Catalina for supporting this review – check out his new truck at the Avalon Dive Park!

Scena lasu wodorostów o dużym zakresie dynamiki uchwycona aparatem Nikon Z6III w obudowie Ikelite z obiektywem typu rybie oko Canon 8-15 mm (f/16, 1/160, ISO 100))

Kluczowe dane techniczne Nikona Z6 III

24.5 MP pełnoklatkowy, częściowo ułożony przetwornik CMOS

Pięcioosiowa stabilizacja obrazu w korpusie (do ośmiu stopni)

Procesor EXPEED 7 zapewniający szybszą wydajność

Mocowanie obiektywu Z (kompatybilne z obiektywami z mocowaniem F i adapterem FTZ)

Zdjęcia seryjne z szybkością 14 kl./s przy użyciu migawki mechanicznej i 20 kl./s przy użyciu migawki elektronicznej

Nagrywanie wideo w rozdzielczości 6K/30p, 5.4K/60p i 4K/60p z nadpróbkowaniem

Nagrywanie N-Log, N-RAW i ProResRAW

Pełnowymiarowe złącze HDMI 2.1

Prędkość synchronizacji 1/200 sekundy

Ulepszony autofokus z wykrywaniem i śledzeniem obiektu

Czułość AF przy słabym oświetleniu do -10 EV

10.46 stopni zakresu dynamiki przy ISO 100

Dwa gniazda na karty: CFexpress typu B i UHS-II

Wymiary: 14 x 10 x 7.5cm

Waga: 670g

Przyjrzyjmy się bliżej nowemu czujnikowi

With a similar resolution to its predecessors, the Z6III features Nikon’s first “partially stacked” sensor with 3.5 times faster read-out speeds than the Z6II. Rolling shutter is nearly eliminated, an advantage for shooting fast-moving subjects in action, wildlife and fotografia podwodna.

Możesz spodziewać się wyraźniejszych zdjęć delfinów, rekinów i żaglic, których prędkość zwykle ogranicza wydajność aparatu.

Nasz test zakresu dynamiki ujawnia niewielką redukcję zakresu dynamiki, ale większość fotografów podwodnych nie zauważyłaby tego. To zdjęcie powinno mieć niższą ekspozycję, ale udało nam się uzyskać przyzwoity poziom szczegółów (f/13, 1/30th, ISO100)

Jedną wadą Z6III jest zmniejszony zakres dynamiki przy niższych wartościach ISO. W większości sytuacji oświetleniowych fotografowie raczej tego nie zauważą. Jednak wiele podwodnych środowisk wymaga jak największego zakresu dynamiki.

Nasze testy wykazały, że trudno jest zauważyć utratę zakresu dynamiki na prawidłowo naświetlonym zdjęciu, jednak na prześwietlonym zdjęciu (powyżej), odzyskiwanie było nieco trudniejsze niż w przypadku Nikona Z6 lub Z6II. Naszym zdaniem zachęca to do stosowania właściwych technik fotograficznych, a nie jest wadą aparatu.

Nikon Z6 III uchwycił zarówno promienie światła w tej scenie, jak i szczegóły w cieniach pod gęstą koroną wodorostów. Zdjęcie zrobione z obudową Ikelite Z6III (f / 13, 1/30, ISO 100)

Ulepszony autofokus

Jedną z najważniejszych ulepszeń Z6III jest autofokus. Podczas gdy Z6 i Z6II miały solidne systemy autofokusa, często pozostawały w tyle za konkurentami, takimi jak Sony i Canon. Dzięki temu, że Z6III przyjął ten sam system autofokusa, co flagowe aparaty Nikon Z8 i Z9, śledzenie i wykrywanie obiektów jest znacznie szybsze i dokładniejsze.

During underwater testing, focusing on small or fast-moving subjects such as a pyrosome floating in the otwarta woda (poniżej) was quick and reliable, making it a game-changer for underwater macro and action fotografia.

Nie mogę wystarczająco podkreślić, jak bardzo ulepszony jest system autofokusa w porównaniu do Nikona Z6 II. Nawet pole autofokusa jest mniejsze i dokładniejsze niż w Z6 II.

Aparat Nikon Z6III zapewni zdjęcia o wyższej jakości podczas fotografowania w trudnych warunkach, np. nurkowanie w czarnej wodzie. Ten poziom precyzji ponownie stawia firmę Nikon w rywalizacji z Sony a7 IV i Aparat Canon R6 Mark II w przedziale cenowym 2,500 dolarów (1,911 funtów).

Autofokus Nikona Z6 III jest szybki i precyzyjny – ogromna poprawa w porównaniu z oryginalnym Nikonem Z6 i Nikonem Z 6II. Obiektyw makro Nikon 105 mm Z użyty na tym zdjęciu jest wolniejszy od wersji z mocowaniem F, ale autofokus był więcej niż akceptowalny w przypadku Z6III (f / 16, 1/160, ISO 100)

Stabilizacja obrazu w korpusie (IBIS)

Pięcioosiowy IBIS w aparacie Z6III, oferujący do ośmiu stopni korekcji, to kolejny ważny wyróżnik. Pozwala fotografom robić zdjęcia przy dłuższych czasach otwarcia migawki bez rozmycia spowodowanego drżeniem aparatu.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla fotografów podwodnych wykonujących zdjęcia przy słabym oświetleniu, gdzie wymagane są wyższe wartości ISO, lub w warunkach, w których dłuższe czasy otwarcia migawki mogą pomóc uchwycić więcej światła otoczenia i uzyskać dramatyczne, szerokokątne ujęcia.

Podczas naszych testów w lasach wodorostów Wyspa Catalina, byliśmy w stanie wykonać ostre, nieporuszone zdjęcia przy 1/30 sekundy – dowód możliwości IBIS aparatu Z6III. Dla podwodnych wideofilmowców ta stabilizacja sprawia, że ​​zdjęcia z ręki są znacznie płynniejsze, zapewniając wysokiej jakości kinowe ujęcia.

Pod baldachimem lasu wodorostów nie ma zbyt wiele światła otoczenia. Ulepszona stabilizacja obrazu w korpusie aparatu Z6III pozwoliła mi zmniejszyć czas otwarcia migawki do 1/30 sekundy bez rozmycia spowodowanego drżeniem aparatu (f/13, 1/30, ISO 100)

Widok z tyłu kamery

Najlepsze w swojej kategorii funkcje wideo

Nikon Z6III również błyszczy w dziale wideo. Obsługuje nagrywanie wideo 6K/30p i 4K/60p z nadpróbkowaniem i opcjami dla formatów N-Log, N_RAW i ProRes RAW. Ta elastyczność jest idealna do produkcji wideo wysokiej klasy, a możliwość nagrywania w 4K/60p bez przycinania sprawia, że ​​jest to konkurencyjny wybór dla pełnoklatkowych aparatów średniej klasy.

Chociaż Nikon historycznie miał problemy z ustawieniem ręcznego balansu bieli w głębszych warunkach podwodnych, udało nam się osiągnąć solidne rezultaty do 18 m podczas naszych nurkowań. Chociaż kolory nadal nie do końca pasują do tych z aparatów Sony lub Canon, Nikon znacznie się poprawił w tym obszarze.

Nie ma wątpliwości, że po przejęciu firmy RED firma Nikon zamierza w najbliższej przyszłości skupić się na innowacjach w dziedzinie wideo.

Obudowy podwodne

Dzięki popularności aparatów Nikon z serii Z, kilka czołowych marek wypuściło już obudowy do modelu Z6III, w tym obudowy z anodowanego aluminium Obudowa podwodna Nauticam Nikon Z6III i poliwęglanu Obudowa podwodna Ikelite Nikon Z6III.

Obudowa Ikelite, której użyliśmy do naszych testów, jest szczególnie godna uwagi ze względu na przyjazne użytkownikowi sterowanie, zaktualizowany projekt pokrętła dla łatwiejszej obsługi w rękawiczkach oraz wbudowaną przegrodę do ładowania i przesyłania danych. Spodziewamy się nadchodzących wydań od innych głównych producentów, takich jak Marelux, Isotta i Aquatica.

Obudowa podwodna Ikelite Nikon Z6III w terenie na wyspie Catalina

Polecane obiektywy podwodne

Wszechstronność aparatu Z6III obejmuje również kompatybilność z obiektywami zarówno z mocowaniem Z, jak i F (za pośrednictwem Adapter Nikon FTZ) działa wyjątkowo dobrze pod wodą. Oto kilka najlepszych wyborów:

Obiektywy makro:

Nikon Z 105mm f/2.8 makro: One of the sharpest macro lenses available, although slightly slower than the F-mount version. Its enhanced autofocus makes it my top pick for macro fotografia.

Nikon F 105 mm f/2.8 makro (z adapterem FTZ): szybszy, ale nie tak ostry, niż mocowanie Z, obiektyw F 105 mm doskonale nadaje się do dyskretnego fotografowania nieśmiałych obiektów makro ze względu na zwiększoną odległość roboczą.

Nikon F 60mm f/2.8 macro (with FTZ adapter): Closer focus makes it my favourite choice for blackwater fotografia. You can also get a 154° field of view when paired with the Obiektyw szerokokątny Kraken KRL-09s.

Tekstury pyska ukwiału uchwycone obiektywem makro Nikon Z 105 mm i aparatem Nikon Z6III (f/16, 1/160, ISO 100))

Obiektywy szerokokątne:

Obiektyw typu rybie oko Nikon F 8-15 mm (z adapterem FTZ): Mój ulubiony obiektyw typu rybie oko, oferuje szereg widoków do zdjęć raf z bliska i scen szerokokątnych. Idealny do uchwycenia kolorowych szczegółów obiektów rafowych.

Nikon Z 14-30mm szerokokątny obiektyw prostoliniowy: Idealny do obiektów znajdujących się w większej odległości, takich jak delfiny i rekiny, tworząc ostre rogi. Przekształca się w obiektyw typu rybie oko, gdy jest używany z Nauticam FCP-1.

Szerokokątna scena uchwycona obiektywem typu rybie oko Nikon 8-15 mm i adapterem FTZ z aparatem Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100))

Wnioski: Nikon wraca do formy

Nikon Z6III to znaczący krok naprzód w bezlusterkowej podróży Nikona, oferujący doskonałą równowagę funkcji zdjęć i wideo. Ulepszony autofokus, stabilizacja obrazu w korpusie i możliwości wideo sprawiają, że jest to silny konkurent dla modeli Sony i Canon w tym samym przedziale cenowym.

Dla fotografów i wideofilmowców zajmujących się podwodną fotografią i filmowaniem oferuje narzędzia niezbędne do robienia wysokiej jakości, profesjonalnych zdjęć i nagrań, nawet w trudnych warunkach.

While the reduction in dynamic range has raised some concerns Online, our tests show that it’s not a deal-breaker for most underwater scenarios. As long as you expose your images properly, the Z6 delivers impressive results, making it one of the best mid-range full-frame cameras on the market today.

Gkrajobraz miękkiej rafy koralowej Orgoni uchwycony aparatem Nikon Z6III (f/14, 1/100, ISO 100))

Recenzent Nikon Z6III recenzja podwodna 12 Underwater photographer and fisheries scientist Nirupam Nigam grew up in Los Angeles and pursued fotografia podwodna in the local Channel Islands. He received degrees in aquatic & fisheries science and general biology and a minor in Arctic Studies at the University of Washington. After working as a fisheries observer on Bering Sea and North Pacific boats, he became editor-in-chief of the Przewodnik po fotografii podwodnej i prezes firmy zajmującej się sprzedażą detaliczną podwodnych zdjęć i filmów wideo Zdjęcie Bluewater. See his fotografia at www.zdjęciazthesea.com

