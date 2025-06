Zdjęcia Canon wspierają laboratorium hodowli koralowców na Seszelach

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

at

at 7: 13 am

Od pewnego czasu standardowym podejściem do odbudowy raf jest ogrodnictwo koralowe, czyli metoda polegająca na pobieraniu fragmentów koralowców z istniejących raf, hodowaniu ich w szkółkach, a następnie przesadzaniu z powrotem do zdegradowanych obszarów.

Prowadzi to jednak do powstania raf zamieszkanych przez koralowce o identycznej genetyce, a wielu ekspertów uważa, że ​​nie będą one wystarczająco odporne, aby w dłuższej perspektywie przeciwstawić się procesowi bielenia koralowców.

Canon 5DMKIII 100mm makro, f/4.5, 1/30, ISO 400 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/80, ISO 640 (Canon / Coral Spawning Lab)

Alternatywą jest rozmnażanie koralowców drogą płciową na lądzie, które pozwala uniknąć tego, co uważa się za „krytyczną słabość”, poprzez hodowlę zdrowych, zróżnicowanych koralowców z larw zebranych w czasie tarła.

Teraz producent aparatów fotograficznych Canon EMEA poparła tę koncepcję i sponsoruje lądowe laboratorium hodowli koralowców, które ma być pierwszym tego typu laboratorium w zachodniej części Oceanu Indyjskiego.

Uruchomiono we współpracy z brytyjskim zespołem badawczym Laboratorium tarła koralowców (CSL) i lokalna organizacja charytatywna Natura SeszeleW projekcie wykorzystana zostanie najnowocześniejsza technologia obrazowania, która ma na celu zwiększenie odporności raf na zmiany klimatu.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5 6 zdjęć w stosie @ f/8.0, 1/100, ISO 2500 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII 100mm makro, f/11, 1/60, ISO 800 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon finansuje Nature Seychelles w celu zbudowania i prowadzenia obiektu, a także dostarcza sprzęt do obrazowania niezbędny do poprawy obserwacji tarła koralowców i ich dokumentowania, do wykorzystania w nauce obywatelskiej i edukacji. Przykłady obrazów koralowców można zobaczyć tutaj.

Oczekuje się, że ośrodek Assisted Recovery of Corals (ARC) organizacji Nature Seychelles umożliwi głębsze zrozumienie czasu reprodukcji koralowców, wzrostu i przeżywalności po zasiedleniu, a także ułatwi wykonywanie mikrofotografii, fotogrametrii i produkcję wysokiej jakości obrazów i filmy dla badaczy.

ARC utworzy bank genetyczny odpornych koralowców, którego budowę poprowadzi CSL, a który będzie również zapewniał szkolenia dla operatorów placówki.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x1, stos obrazów, f/8, 1/160, ISO 640 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/7.1, 1/30, ISO 1000 (Canon / Coral Spawning Lab)

„Zestaw zdjęć Canon 5DMKIII MPE65mm @x4, f/6.3, 1/100, ISO 1600 (Canon / Coral Spawning Lab)



„Obecnie zasadniczo klonujemy koralowce, tworząc rafy genetycznie identycznych gatunków” – wyjaśnia dr Nirmal Shah, dyrektor generalny Nature Seychelles. „Ewolucja rozwija się dzięki różnorodności – silnym, słabym, zdrowym i wszystkiemu pomiędzy.

„Aby zbudować naprawdę odporne rafy, musimy przyjąć prawdziwą różnorodność. Partnerstwo Canon, wraz z wiedzą specjalistyczną Coral Spawning Lab, pozwala nam to zrobić, umożliwiając nam hodowlę koralowców i tworzenie banku genetycznego odpornych gatunków.

„Technologia firmy Canon pozwoli nam również odkryć tajemnice rozmnażania się koralowców, co doprowadzi do opracowania skuteczniejszych strategii ochrony, a ostatecznie zainspiruje prawdziwą zmianę w sposobie, w jaki chronimy i regenerujemy te kluczowe ekosystemy.

Canon 5DMKIII MPE65mm @x3, stos obrazów, f/3.5, 1/80, ISO 800 (Canon / Coral Spawning Lab)

Canon 5DMKIII MPE65mm @x5, f/8, 1/160, ISO 640 (Canon / Coral Spawning Lab)

„Rafy koralowe są podstawą naszej gospodarki, naszego środowiska i naszego stylu życia” — mówi Shah. „To partnerstwo z Canon nie dotyczy tylko przywracania raf; chodzi o ochronę przyszłości Seszeli”.

Coral Spawning Lab jest opisywane jako pionier w lądowej reprodukcji seksualnej koralowców. „Jako były podwodny operator kamery znam moc obrazów w przekazywaniu złożonych pojęć naukowych i inspirowaniu do działania” — mówi jego współzałożyciel, biolog morski dr Jamie Craggs.

„Dzięki współpracy z firmą Canon możemy dzielić się ze światem pięknem i delikatnością raf koralowych”.

Również w Divernet: WSPARCIE LARW DLA CHORUJĄCYCH RAF KORALOWYCH NA BONAIRE, PROJEKT REEFSEED CORAL WITAMY NA MALEDIWACH, TARŁO KORALOWE NA WIELKIEJ RAFIE KORALOWEJ, DUŻA ODPORNOŚĆ NA CIEPŁO DZIĘKI SUPER-KORALOM SECORE