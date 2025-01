Mono święci triumfy w konkursie fotografii Ocean Art

Ogłoszono zwycięzców 13. edycji konkursu fotografii podwodnej Ocean Art Underwater Photography Competition. W edycji 2024 nadesłano prace z ponad 90 krajów, co według organizatorów wskazuje na szerszy zasięg niż kiedykolwiek wcześniej.

Nagrodę Best in Show otrzymał Eduardo Labat za zdjęcie Dancing Whitetips, czarno-białe zdjęcie zrobione na odległym archipelagu Revillagigedo u wybrzeży Meksyku.

Kategorię czarno-białą wyróżnił organizator wydarzenia z siedzibą w USA Przewodnik po fotografii podwodnej (UPG) okazała się w tym roku niezwykle konkurencyjna. Kategoria Conservation została również wyróżniona za zwrócenie uwagi na niszczycielski wpływ ghost-fishingu.

„Tegoroczny konkurs Ocean Art był po prostu niezwykły” – skomentowała organizatorka konkursu Nirupam Nigam, UPGRedaktor naczelny i prezes Bluewater Photo.

„Te zdjęcia robią więcej niż tylko zdobywają nagrody; one urzekają serca i umysły, docierając do milionów ludzi na całym świecie i przypominając nam o naszej wspólnej odpowiedzialności za ochronę piękna oceanu. To zaszczyt widzieć, jak konkurs rośnie w zakresie i wpływie każdego roku”. Zasięg zwycięskich zdjęć opiera się na ich prezentacji przez około 250+ światowych mediów – takich jak Divernet.

W jury jak zwykle zasiadali fotografowie Tony Wu, Marty Snyderman i Mark Strickland, choć dołączył do nich nowy panelista, Ipah Uid Lynn, który oceniał kategorie Podwodna sztuka cyfrowa i Podwodna moda.

Ocean Art rozdał ponad 60,000 14 USD w nagrodach w postaci sprzętu do fotografii podwodnej i wycieczek nurkowych ufundowanych przez ośrodki nurkowe i operatorów liveaboardów. Poniżej przedstawiono zwycięskie zdjęcia w każdej z XNUMX kategorii:

Zwycięzca w kategorii „Szeroki kąt”:

Hwanhee Kim / Światło

(Hwanhee Kim / Sztuka oceanu)

„Tydzień przed tym, jak zrobiłem to zdjęcie, w Cancun [Meksyk] padały ulewne deszcze” – mówi Kim. „Osad i składniki odżywcze z pobliskiej myjni samochodowej zostały wypłukane do cenote, tworząc oszałamiające kolory dzięki różnicy w stężeniu. Deszcz jest zazwyczaj wyzwaniem dla fotografii podwodnej, ale w tym przypadku wytworzył żywe odcienie rzadko spotykane pod wodą.

„Światło słoneczne, ze swoją silną witalnością, przebiło się przez czerwonawe wody, odsłaniając magiczny moment. Światło służyło jako połączenie między lądem a podwodnym światem, a także między naturą a ludźmi. Czułem się uprzywilejowany, będąc świadkiem tego piękna i szczęśliwy, że mogłem je udokumentować”.

Nagroda: Czterodniowy wyjazd nurkowy dla dwóch osób w Atmosphere Resorts & Spa na Filipinach.

Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D850 + obiektywem Nikon 8-15 mm w obudowie Nauticam, światło naturalne. 1/125, f/7.1, ISO 1100

Zwycięzca makro:

Adam Martin / Młody nietoperz

(Adam Martin / Sztuka oceanu)

Tę młodą rybę nietoperz znaleziono na głębokości 26 m w Tulamben, Bali w Indonezji. Snoot został użyty do próby odizolowania stroboskopu od obiektu, bez oświetlania zbyt dużej części tła. Oświetlenie podkreśla fakturę i strukturę ciała ryby, podkreślając jej wdzięczne linie i żywe ubarwienie.

Nagroda: Dziewięciodniowa wyprawa nurkowa na Komodo lub Raja Ampat z Mermaid Liveaboards

Zdjęcie zrobione aparatem Sony A7RV + Canon 100mm Macro w obudowie Nauticam, lampa błyskowa Inon ze snootem. 1/250, f/13, ISO 320

Zwycięzca w kategorii Zachowanie życia morskiego:

Yoichi Sato / Narodzony z ust

(Yoichi Sato / Sztuka oceanu)

„Pewnej letniej nocy, gdy większość stworzeń spała, pojawił się samiec Ostorhinchus właściwy, po zakończeniu tygodniowego okresu inkubacji, zebrał całą swoją energię i drżącym ruchem wypuścił rój larw z pyska”, mówi Sato, który zrobił zdjęcie w Minamisatsuma, Kagoshima, Japonia. „Aby zminimalizować stres u ryb, obserwowałem proces przy słabym czerwonym świetle.

„Podczas momentu wyklucia użyłem czerwonego oświetlenia ze specjalnym ustawieniem, które wyłączało czerwone światło, gdy tylko wykryto przedbłysk lampy błyskowej. To ustawienie skutecznie wyeliminowało interferencję czerwonego światła na zdjęciu, zapewniając, że obraz uchwycił moment tak naturalnie, jak to możliwe”.

Nagroda: Siedem nocy i 12 nurkowań dla dwóch osób w ośrodku Meridian Adventure Dive Resort, Raja Ampat, Indonezja.

Zdjęcie zrobione aparatem Canon EOS R5 + EF-S 60mm F2.8 Macro USM w obudowie Nauticam, dwoma INON Z330, jednym RG Blue S02RE-SNC. f/13, 1/125, ISO 400

Zwycięzca konkursu na portret:

Stefano Cerbai / Wyjątkowa wysyłka

(Stefano Cerbai / Sztuka oceanu)

„Byłem w podróży poślubnej w Australii i wśród wielu niesamowitych miejsc, które odwiedziliśmy, znalazła się południowa Australia, gdzie miałem okazję nurkować i szukać nieuchwytnego smoka morskiego – zwierzęcia, o którego zobaczeniu marzyłem od lat.

„Miałem niesamowite szczęście nie tylko dlatego, że udało mi się znaleźć i zaobserwować jednego, ale także dlatego, że udało mi się zrobić mu zdjęcie, na którym niesie jaja, chroniąc je na grzbiecie, w pobliżu ogona”.

Nagroda: lampa podwodna Ikelite DS230 z oświetleniem modelującym.

Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D7200 + Tokina 10/17 w obudowie Isotta, lampa błyskowa Ikelite. f/16, 1/160, ISO 250

Zwycięzca Coldwater:

James Emery / Ciekawski Kormoran

(James Emery / Sztuka oceanu)

„Podczas nurkowania w Monterey [Kalifornia] fotografowałem pola Metridium, gdy zauważyłem kormorana płynącego w naszym kierunku. Ku mojemu zaskoczeniu zaczął dziobać głowę mojej żony, ale ona zupełnie się tym nie przejęła.

„Szybko podpłynąłem, żeby zrobić kilka zdjęć, a potem uwaga kormorana przeniosła się na odbicie w kopule mojego aparatu. Został z nami przez około 20 minut, podpływając po powietrze, zanim wrócił, żeby nas ponownie sprawdzić. To był wyjątkowy i zabawny moment, który pozwolił mi zajrzeć w ciekawość kormorana”.

Nagroda: bon upominkowy Ultralight o wartości 300 dolarów

Zdjęcie zrobione aparatem Sony A7III + Canon 8-15 mm z adapterem Metabones w obudowie Nauticam, lampa Kraken KS160. 1/80, f/13, ISO 500

Zwycięzca w kategorii Nudibranch:

Borut Furlan / Nagoskrzelne kapturowe

(Borut Furlan / Sztuka oceanu)

„To była moja pierwsza wizyta na wyspie Vancouver w październiku 2024 r. i moja pierwsza wizyta w Kanadzie w ogóle” — mówi Furlan. „Nie miałem zbyt dużej wiedzy o tym obszarze, więc zdecydowałem się używać szerokokątnego obiektywu z zoomem podczas większości moich nurkowań ze względu na jego różnorodność.

„Kiedy dotarłem do lasu wodorostów z kapturkowatymi nagoskrzelnymi, byłem po prostu w szoku. Nigdy wcześniej nie widziałem tylu nagoskrzelnych w jednym miejscu. Było ich wiele tysięcy i były wszędzie, na dnie, na wodorostach, a nawet pływały. Zrobiłem setki różnych zdjęć i to jest jedno z tej serii”.

Nagroda: Do 10 nocy na Oceanii z Walindi Plantation Resort, PNG

Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP (przerobiony na Seacam), dwie lampy Seacam 150D. 1/40, f/14, ISO 400

Zwycięzca Blackwater:

Kyungshin Kim / Polowanie

(Kyungshin Kim / Sztuka oceanu)

„Zrobiłem to zdjęcie podczas nurkowania w czarnej wodzie w Anilao [Filipiny] w zeszłym listopadzie” – mówi Kim, który na początku zauważył dwie kałamarnice zlepione ze sobą i założył, że się parzą. „Po bliższym przyjrzeniu się zorientowałem się, że nie parzą się – jedna kałamarnica zjadała drugą, mniejszą kałamarnicę.

„Wiadomo, że kalmary uprawiają kanibalizm, ale rzadko można zobaczyć małe kalmary zjadające się nawzajem podczas nurkowania w czarnej wodzie. Uważnie je śledziłem i obserwowałem, udało mi się zrobić kilka zdjęć.

„Po około 10 minutach kolor mniejszej kałamarnicy zaczął blednąć. W końcu wypuściła strumień czarnego atramentu. Niedługo potem kałamarnica, która skończyła jeść, powoli zniknęła w oddali, podczas gdy kałamarnica, która stała się jej ofiarą, zatonęła w ciemnych głębinach morza”.

Nagroda: Siedmiodniowy pakiet nurkowy w Dive Resort w ośrodku nurkowym Puerto Galera na Filipinach od El Galleon / Asia Divers

Zdjęcie zrobione aparatem Nikon Z8 + 60 mm makro w obudowie Nauticam, dwoma Kraken S160 i jedną lampą Weefine 5000. 1/200, f/20, ISO 200

Zwycięzca w kategorii Ochrona podwodna:

Kimber Greenwood / Tonąc w plastiku

(Kimber Greenwood / Sztuka oceanu)

To zdjęcie zrobione w High Springs powstało w ramach projektu uświadamiającego dla Rady Florida Springs na temat wpływu butelkowania wody na lokalną Florida Springs. Co minutę w zakładach butelkujących wodę, takich jak te zlokalizowane kilka minut od źródła, z którego zrobiono to zdjęcie, produkuje się ponad 300 butelek wody.

„Butelki te nie tylko trafiają na wysypiska śmieci i wprowadzają mikroplastiki do naszego środowiska, ale butelkowanie „wody źródlanej” powoduje utratę wody z wodonośnika Florydy, co prowadzi do zmniejszenia poziomu wody i przepływu wody, a w efekcie pogorszenia stanu źródeł i rzek” – mówi Greenwood.

„Butelki użyte do tego zdjęcia zostały podarowane przez lokalnego aktywistę na rzecz ochrony środowiska, który ściągnął je z taśmy produkcyjnej lokalnej rozlewni”. Obrazy są wykorzystywane w mediach społecznościowych i kampaniach reklamowych w prasie, aby zachęcić ludzi do przejścia na butelki wielokrotnego użytku.

Nagroda: Dwie lampy błyskowe Marelux Apollo S i Lumilink

Zdjęcie zrobione aparatem Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM. 1/500 f/3.5, ISO 400

Zwycięzca w kategorii Podwodna sztuka cyfrowa:

Unkoo Kim / Pożądanie

(Unkoo Kim / Sztuka oceanu)

Morze w Seogwipo na wyspie Jeju w Korei Południowej jest bliskie sercu Kima, ale dalekie od idealnego środowiska do fotografii podwodnej, często mętne i z silnymi prądami. „Wody Seogwipo zostały dodatkowo dotknięte przez rosnące temperatury morza, brak obiektów i inne czynniki” — mówi Kim, który nie był pewien, jak uchwycić piękno tamtejszych stworzeń morskich, zanim zdecydował się użyć światła jako tła, aby je podkreślić.

„Zrobiłem to zdjęcie w najlepszym sezonie w roku. Aby uchwycić widok z przodu babki hana blue, spędziłem niezliczone godziny na obserwowaniu i zbliżaniu się do nich. Wyobrażając sobie dynamiczną interakcję babki hana blue z efektami bokeh, użyłem narzędzi, które przygotowałem wcześniej, i zmodyfikowanego obiektywu vintage, aby połączyć wielokrotne naświetlenia z efektami bokeh fajerwerków.

„Choć robienie zdjęć fajerwerków nie jest szczególnie trudne, wymaga skrupulatnego przygotowania, wysiłku, praktyki i, co najważniejsze, czasu potrzebnego na nawiązanie kontaktu z obiektami”.

Nagroda: Marelux SOFt Lite Snoot plus stacja dokująca.

Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D850 + obiektyw makro 60 mm / przeróbka Bell & Howell Filmovara w obudowie Nauticam, dwie lampy błyskowe Ikelite DS230, podwodna lampa Sofirn. 1/160, f/11, ISO 100

Zwycięzca w kategorii Black & White + Best In Show:

Eduardo Labat / Tańczące Whitetips

(Eduardo Labat / Sztuka oceanu)

„To było nasze ostatnie nurkowanie tego dnia, po południu, gdy światło słoneczne słabło” – mówi Labat. W Roca Partida [Revillagigedos, Meksyk] większość rekinów białopłetwych gromadzi się w małych grupach na różnych półkach skalnych w całej formacji”.

W pewnej odległości od skały zaczęła formować się duża grupa żółwi białopłetwych. Dziesiątki osobników utworzyły zwartą grupę na głębokości około 8 m, nie polując i nie wykazując agresywnego zachowania.

„Po zobaczeniu tego rzadkiego zdarzenia z peryferii formacji, powoli wzniosłem się, by zawisnąć tuż nad nią. To właśnie tam zrobiłem to zdjęcie. Z góry rekiny wydawały się płynąć synchronicznie w ruchu okrężnym. Było to piękne do oglądania.

„Postanowiłem użyć czerni i bieli w tym zdjęciu, zarówno ze względu na to, jak geometria formacji wyglądała w tym stylu, jak i ze względu na naturalny kontrast, jaki można dostrzec w czerni i bieli, pomiędzy końcówkami rekinów a resztą ich ciała.

Nagroda: Cztery noce dla dwóch osób z 7 nurkowaniami w All 4 Diving / Akaya Bali

Zdjęcie zrobione aparatem Sony A6600 + obiektywem typu rybie oko Tokina 10-17 mm F/3.5-4.5 w obudowie Nauticam, lampami Sea & Sea YS-D3 DUO. 1/160, f4.0, ISO 640

Zwycięzca w kategorii Moda podwodna:

Lucie Drlikova / Niech żyje królowa!

(Lucie Drlikova / Sztuka Oceanu)

Zła Królowa z Królewna Śnieżka Na tym zdjęciu, będącym częścią osobistego projektu Drlikovej „Once Upon a Dream in Waterland“, w bajce tej biorą górę jej demony. Projekt ten jest częścią jej siedmioletniego projektu.

„Ten projekt to powrót do moich dziecięcych marzeń – wszystkie kostiumy, sceny i rekwizyty są robione ręcznie przeze mnie” – mówi. Zdjęcie zostało zrobione w basenie o głębokości 8 m w Aquapalace Praha w Czechach.

Nagroda: Bon podarunkowy Bluewater Photo o wartości 400 dolarów

Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D810 + obiektywem Nikor 17/35 f2/8 w obudowie Nauticam, lampami Subtronic. 1/160, f/8, ISO 500

Zwycięzca w kategorii kompaktowy obiektyw szerokokątny:

Marco Lausdei / Polowanie w nocy

(Marco Lausdei / Sztuka oceanu)

Nurkując w słynnej strefie Maya Thila na Malediwach, Lasdei zauważył rekina rafowego białopłetwego poruszającego się w cyklicznych wzorcach, widocznie przyciąganego przez chmurę rybików rozmieszczonych wzdłuż spadku Thila.

„Używając pobliskiego głazu jako osłony, ostrożnie się ukryłem i zminimalizowałem moje bąbelki, starając się podejść tak blisko, jak to możliwe, nie zakłócając zachowania drapieżnika” – mówi. „Gdy rekin przyzwyczaił się do mojej obecności, czekałem, aż jeden z jego cyklicznych ruchów zbliży go do zasięgu błysku.

„Wybrałem czas wykonania zdjęcia, aby uchwycić nie tylko rekina, ale także ruch ucieczki chmury potencjalnej ofiary. Zdjęcie zostało wykonane z dołu do góry, celowo obejmując powierzchnię morza, aby dodać głębi i wymiaru obrazowi. Zrozumienie nawyków i zachowań obiektu było kluczowe dla sukcesu tego zdjęcia”.

Nagroda: Siedmiodniowy rejs statkiem wycieczkowym Bilikiki na Wyspach Salomona

Zdjęcie zrobione aparatem Sony RX100m5 + kopułka Seafrog w obudowie Seafrog. 1/160, f/10, ISO 200

Zwycięzca w kategorii Kompaktowe Makro:

Naomi Springett / Jastrząb długonosy

(Naomi Springett / Sztuka oceanu)

„Podczas naszego miesiąca miodowego wybraliśmy się na rejs nurkowy na Wielkiej Rafie Koralowej. To zdjęcie zostało zrobione podczas jednego z najprzyjemniejszych nurkowań podczas wyprawy: bujny koralowy bommie z obfitym życiem makro. Dumnie siedzący na czarnym koralu słonecznym, ten długonosy jastrząb nie przejmował się zbytnio moją obecnością i, ku mojej uciesze, siedział nieruchomo wystarczająco długo, abym mógł zrobić kilka zdjęć, zanim odpłynął.

„Ponieważ tak wiele tropikalnych ryb jest nieśmiałych wobec aparatów, to była rzadka gratka. Czarny koral słoneczny należy do moich ulubionych koralowców; bogate zielone kolory stanowiły kontrastowe tło dla tej uderzającej ryby”.

Nagroda: ośmiodniowa wyprawa nurkowa na Galapagos wodny rejs na żywo z Andean Travel Company.

Zdjęcie zrobione aparatem Olympus TG-4 w obudowie PT-056, dwiema lampami Sea i Sea. 1/40, f/8, ISO 200

Zwycięzca w kategorii Kompaktowe zachowanie:

Naomi Springett / Mutualizm

(Naomi Springett / Sztuka oceanu)

Ten wargacz czyszczący bluestreak i pstrokaty jaszczurnik zostały zauważone na Wielkiej Rafie Koralowej w Australii, jako przykład symbiozy mutualistycznej. „Zazwyczaj jaszczurniki są dość płochliwe, nie tolerują zbytniego zbliżania się fotografów, ale ten osobnik był całkiem zadowolony z pozowania do zdjęć podczas czyszczenia” — mówi Springett o swoim drugim zwycięskim zdjęciu.

„Byłem zdumiony, gdy obserwowałem, jak mniejsze ryby rzucały się na rybę jaszczurkowatą, nawet wpadając jej do pyska, co dowodziło niesamowitego zaufania ze strony mniejszej ryby, a ostatecznie siadały tuż na głowie ryby jaszczurkowatej!”

Nagroda: jak wyżej

Zdjęcie zrobione aparatem Olympus TG-7 w obudowie PT-059, dwiema lampami Sea i Sea. 1/80, f/13, ISO 200

Te zdjęcia, a także wszystkie zdjęcia, które zajęły drugie i trzecie miejsce, można zobaczyć wraz z historiami w tle na stronie organizatora Przewodnik po fotografii podwodnej.

