Miłość matki decyduje o Podwodnym Fotografie Roku 2025

Po przejrzeniu 6,750 zdjęć nadesłanych przez fotografów podwodnych z całego świata trzej sędziowie zgodzili się na werdykt: zwycięzcą konkursu Podwodny Fotograf Roku (UPY) 2025 został Alvaro Herrero.

W skład komisji doświadczonych fotografów podwodnych, której powierzono podjęcie decyzji, wchodzili Peter Rowlands, Tobias Friedrich i Alex Mustard, a zwycięzców ogłoszono wczoraj wieczorem (19 lutego) podczas ceremonii wręczenia nagród w centrum Londynu, zorganizowanej przez Crown Estate, która zarządza dnem morskim wokół Anglii, Walii i Irlandii Północnej.

Hiszpański fotograf Herrero zwyciężył w kategorii Szeroki kąt w corocznym konkursie w Wielkiej Brytanii dzięki swojemu zdjęciu Promieniste Więzi, przedstawiający szczególną więź między matką humbakiem i jej nowonarodzonym cielęciem w Polinezji Francuskiej.

David Alpert został ogłoszony Brytyjskim Fotografem Podwodnym Roku 2025 za swoje zdjęcie Ciekawa foka, wzięty z wyspy Lundy.

Inne ważne momenty, które można zobaczyć wśród zwycięzców i wicemistrzów pokazanych poniżej, to Shunsuke Nakano Face Off, przedstawiający pamiętną konfrontację twarzą w twarz dwóch wargaczy azjatyckich oraz portret Abdulaziza Al Saleha Uwodnienie, widok wielbłądów pijących wodę na pustyni, zdjęcie zrobione spod linii wody.

Bryant Turffs wygrał w kategorii Compact z Piękno bagien, zdjęcie prehistorycznego belonowca wykonane przez GoPro, a koreańskiego fotografa Rurukę nazwano PADI Wschodząca gwiazda fotografii podwodnej roku 2025 Podwodna Zorza Polarna, nurek w wielobarwnych wodach meksykańskiego cenota.

Robert Marc Lehmann z Niemiec został Fundacja Save Our Seas Fotograf Ochrony Morza Roku 2025 za swoje 1 w 200,000,000, niepokojący obraz indonezyjskich rybaków wyciągających na brzeg dużego rekina tygrysiego.

Konkurs UPY odbył się po raz pierwszy w 1965 r., kiedy Phil Smith został ogłoszony Podwodnym Fotografem Roku. Obecnie obejmuje 13 kategorii, w tym trzy dla zdjęć wykonanych na wodach brytyjskich. Poniżej przedstawiono dwie najlepsze fotografie w każdej kategorii wraz z komentarzami sędziów, a pełne szczegóły wyników i regulamin konkursu można znaleźć na stronie strona internetowa UPY.

Zwycięzca w kategorii Szeroki kąt i Podwodny Fotograf Roku 2025

Radiant Bond © Alvaro Herrero aka Mekan (Hiszpania) / UPY 2025

„Co roku, w czasie południowej zimy, podróżuję do Polinezji Francuskiej, aby fotografować te majestatyczne zwierzęta” – powiedział Mekan o swoim zwycięskim zdjęciu zrobionym w Mo'orea i pokazanym powyżej. „Moją ulubioną porą dnia jest wczesny poranek, ponieważ światło jest miękkie i kątowe, co pozwala mi znaleźć idealny kąt, aby wyraźnie określić kształt tych zwierząt w kolorze niebieskim.

„Dla mnie to zdjęcie pokazuje miłość matki do jej cielęcia, przekazuje zarówno kruchość, jak i piękno naszych oceanów, a także ukazuje jeden z niesamowitych gatunków, z którymi dzielimy nasz rodzimy świat”.

„Co za ujęcie!” skomentował sędzia Tobias Friedrich. „Zwykle widzimy wiele zdjęć humbaków podczas oceniania konkursów UPY, ale to zdjęcie sprawiło, że natychmiast się zatrzymaliśmy. Naprawdę pokazuje doskonałość fotografa, który dostrzega moment i rozpoznaje właściwy obraz później, przeglądając je na komputer.

„Światło padające z lewego górnego rogu oraz idealny ruch humbaka i jego cielęcia, a także doskonałe kadrowanie i kompozycja sprawiają, że zdjęcie to jest zasłużonym zwycięzcą”.

„Rozgrzewająca serce interakcja między mamą a dzieckiem, w idealnie dobranej pozie obu majestatycznych zwierząt, które wyglądają tak komfortowo w swoim podwodnym domu” – powiedział Alex Mustard. „Zdjęcie zaprasza nas do obserwacji, jednocześnie dając wielorybom przestrzeń, zarówno w kadrze, jak i u fotografa. Światło włóczni jest dramatyczne, a cień, jaki cielę rzuca na matkę, jest subtelny.

„Mekan zdobył tytuł Fotografa Ochrony Morza Roku 2022 za najsmutniejsze zdjęcia humbaków; ten podnoszący na duchu portret rodzinny stanowi doskonały kontrapunkt”.

Peter Rowlands dodał: „Ogólnie rzecz biorąc, zwycięski obraz przedstawia nas jako konkurencję, a naszą społeczność jako hobby/sport/zawód, dla całego świata przez cały rok i czasami bardzo trudno jest wybrać między nimi, ale w tym roku, dla mnie, to delikatne, ale przejmujące studium więzi matki i cielęcia mówi wszystko, co wspaniałe i dobre w naszym świecie.

„To prawda, że ​​stoimy w obliczu wyzwań, ale rosnąca populacja wielorybów na całym świecie pokazuje, co można osiągnąć”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24 mm 2.8 s, obudowa Isotta, światło naturalne. f/8, 1/640, ISO 1100)

Drugie miejsce w kategorii szeroki kąt

Eteryczny krajobraz księżycowy © Alvaro Herrero znany jako Mekan (Hiszpania) / UPY 2025

Na zdjęciu jedna z ulubionych jaskiń fotografa na Półwyspie Jukatan, w Tulum w Meksyku. „Używanie rebreatherów w jaskiniach pozwala nam spędzać znacznie więcej czasu na eksplorowaniu ich głębin i wzbogaca moje zdjęcia, ponieważ daje nam możliwość precyzyjnego oświetlenia sceny” — mówi Mekan.

„Nie emitując bąbelków, pomagamy również chronić cechy jaskini i zakłócać znacznie mniej cząsteczek, co jest szczególnie korzystne podczas fotografowania miejsc rzadziej uczęszczanych. Rebreathery zapewniają również znacznie bardziej efektywne czasy dekompresji. Aby oświetlić to pomieszczenie, użyliśmy 60,000 XNUMX lumenów ciepłego światła z dwóch lamp wideo BigBlue”.

"Cenotes „Można stworzyć jedne z najbardziej spektakularnych krajobrazów podwodnego świata, ale aby do nich dotrzeć, potrzebne jest rozległe szkolenie, specjalistyczny sprzęt do nurkowania i prawdziwe poświęcenie, jeszcze zanim się zrobi zdjęcie” – skomentował Mustard.

„Dostajemy wiele cenote zdjęć, ale to naprawdę wyróżnia się zarówno jakością tego wykwintnego pokoju, jak i fotograficzną jakością oświetlenia i kompozycji.”

(Zrobione aparatem Nikon Z7 II + Nikkor Z 14-24 mm 2.8s, obudowa Isotta, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30, ISO 2000)

Zwycięzca makro

Magiczne podświetlenie © Paolo Bondaschi (Włochy) / UPY 2025

Pod koniec nurkowania w Secret Bay w Anilao na Filipinach Bondaschi zauważył dwóch innych fotografów podwodnych i dał znak swojemu przewodnikowi, aby sprawdził, co fotografują. „Po uświadomieniu sobie, że to jeden z moich ulubionych obiektów, włochata krewetka, cierpliwie czekałem na swoją kolej i wykorzystałem czas na zaplanowanie i przygotowanie się do zdjęcia.

„Postanowiłem zrobić zdjęcie z profilu, podświetlone od tyłu snootem. Mój przewodnik i mój kumpel odegrali fundamentalną rolę w fachowym zarządzaniu światłem snoota. Po kilku próbnych zdjęciach, aby znaleźć odpowiednie ustawienie, w końcu udało mi się zrobić zdjęcie, którego szukałem”.

„Doskonałe wykonanie i obraz!” powiedział Friedrich. „Uwielbiam minimalistyczne podejście do tematu, który jest malutki i niełatwo go uchwycić na ostrym zdjęciu.

„Idealna pozycja krewetki włochatej jest niemal zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa, ale te zwierzęta są bardzo płochliwe i doszliśmy do wniosku, że jest to ich naturalna doskonałość, którą dodatkowo maksymalnie podkreśla bardzo selektywne oświetlenie zastosowane przez fotografa”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + obiektyw mokry AOI UCL-90 PRO, obudowa Marelux MX-R7, rozpraszacz światła MF-1 + rozpraszacz światła OS-1. f/16, 1/200, ISO 100)

Drugie miejsce w kategorii makro

Oszałamiający Donut Doto © Bryan H Blauvelt (USA) / UPY 2025

Blauvelt był na Bali w Indonezji i chciał wyjechać stamtąd z wyjątkowym obrazem Doto greenamyeri„jeden z najbardziej uderzających tematów w Tulamben. Stworzyłem dramatyczny efekt świecenia na nagoskrzelnym za pomocą lampy błyskowej i snoota, a następnie dokończyłem kadr, podświetlając żywiciela hydroidu subtelnym niebieskim światłem, aby zrównoważyć kompozycję.

„Dziękuję mojemu niesamowitemu przewodnikowi Rudolfi Sikome z Alam Batu za trzymanie latarki w odpowiedniej pozycji, aby uzyskać efekt podświetlenia tego zdjęcia, a także za produktywny i pełen zabawy tydzień fotografia! "

„Szczegółowe wzory tego nagoskrzelnego są dorównywane jedynie przez precyzyjną kontrolę światła i kompozycji na tym zdjęciu” – powiedział Mustard. „Ślimak morski siedzi na delikatnym hydroidzie, który porusza się w prądzie. Musiało być to ogromne poświęcenie, aby stworzyć tak idealną ramkę”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Sony A1 + FE 90 mm f/2.8 Macro G OSS, obudową Nauticam NA-A1, rozpraszaczem wstecznym MF-2 z filtrem OS-1 Snoot, latarką z żelem niebieskim. f/22, 1/200, ISO 160)

Zwycięzca wraków

Głęboka katastrofa © Alexa Dawsona (Szwecja) / UPY 2025

Kurs Flota Zatoki Perskiej nr 31 wrak w Shaabruhr Umm Qammar w Egipcie spoczywa na rafie na głębokości około 104 m. Kiedy statek zatonął, zaklinował się między ścianą rafy a małą rafą, więc jest pod nią przejście. „Spędziliśmy 25 minut na dnie i około dwóch i pół godziny na dekompresji, aby uzyskać ten obraz” — powiedział Dawson.

„Bez wątpienia jedno z moich ulubionych zdjęć w całym konkursie” – skomentował Mustard – „a także, jak się teraz dowiaduję, jedno z naszych najgłębszych. To zdjęcie jest przepełnione poczuciem przygody, w misternie wykonanej kompozycji, która przyciąga cię warstwą po warstwie zainteresowania, od koralowców na pierwszym planie po chmury ryb nad wrakiem.

„Zrozumiała jakość, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że zdjęcie wykonał ubiegłoroczny Podwodny Fotograf Roku!”

(Zdjęcie zrobione aparatem NikonZ9 + obiektyw typu rybie oko 8-15, obudowa Nauticam Z9, światło zastane. f/4.5, 1/80, ISO 800)

Wrak - drugie miejsce

Ptaki głębinowe © Wojciech Dopierała (Polska) / UPY 2025

„Akaba jest dobrze znana wśród większości nurków i od lat była wysoko na mojej liście życzeń” – powiedział Dopierala o tym zdjęciu wraku Lockheed L-1011-500 TriStar w Jordanii. „W końcu Carlos Diesel (zwinny freediver, którego widać na zdjęciu) stworzył idealną okazję we współpracy z Diverse Divers Diving Centre.

„Mieliśmy szczęście, że mogliśmy nurkować swobodnie wokół wraków Akaby przez cały tydzień. To zdjęcie zrobiliśmy podczas naszej drugiej wizyty w tym konkretnym miejscu nurkowym.

„Pomysł przyszedł nagle pod sam koniec naszego czasu. Podjęliśmy tylko jedną próbę zrobienia tego zdjęcia. Na szczęście Carlos wykonał niesamowitą robotę. Patrząc na scenę, zanim jeszcze nacisnąłem migawkę, miałem już przeczucie, że to prawdopodobnie najlepsze zdjęcie z wycieczki”.

„Uwielbiam świeże obrazy, które powstają podczas nurkowania swobodnego” fotografia przynosi do fotografia podwodna jako całość”, powiedział Mustard. „Stworzenie tak doskonałej kompozycji i momentu wymaga szczególnie wysokich umiejętności, gdy zarówno fotograf, jak i modelka nurkują na wstrzymanym oddechu”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Sony A1 + 12-24 f4, w obudowie SeaFrogs A1, przy świetle zastanym. f/6.3, 1/125, ISO 250)

Zwycięzca w kategorii Zachowanie

Twarzą w twarz © Shunsuke Nakano (Japonia) / UPY 2025

Te dwa samce wargacza azjatyckiego zostały sfotografowane w Sado, Niigata w Japonii. „Unikalna forma tego gatunku jest charakterystyczna dla samców, które tworzą haremy i roszczą sobie prawa do terytoriów w okresie godowym” – powiedział Nakano.

„Ten po lewej to król haremu, który broni swojego terytorium od ponad 10 lat i szacuje się, że ma ponad 30 lat, natomiast ten po prawej to młody pretendent.

„Chociaż dokładnie zaplanowałem uchwycenie tych obrazów, sezon 2024 był trudniejszy do przewidzenia niż zwykle i pomimo przebywania tam przez tydzień w sezonie lęgowym, udało mi się zaobserwować tę scenę tylko raz, przez zaledwie 10 sekund.

„I to było jedyne zdjęcie, jakie udało mi się zrobić. Widok ich walczących w jaskrawych białych strojach był tak wspaniały, że wciąż pamiętam go żywo”.

„Idealnie wyczute, by uchwycić moment, w którym pretendent rzuca wyzwanie królowi” – ​​powiedział Rowlands. „Walka o hierarchię to najsilniejsza forma zachowania. Dobrze oświetlony, bez rozpraszającego tła, ten obraz od razu się wyróżniał i nadal był tym, który pokonuje pretendentów”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, obudową Nauticam, Inon Z330. f/16, 1/250, ISO 200)

Wicemistrz w kategorii Zachowanie

Chwila © Eduardo Acevedo (Hiszpania) / UPY 2025

Listopad-grudzień w zatoce Magdalena w Baja California, Meksyk to najlepsze miesiące, aby spróbować uzyskać dobre spotkania z marlinami błękitnymi, według Acevedo. „Jednak uzyskanie silnych obrazów tych ryb w naturze jest bardzo trudne, ponieważ atakują sardynki i makrele z bardzo dużą prędkością”.

„To zdjęcie jest o chwili, gdy marlin błękitny rzuca się na nas, a przerażona ławica się rozprasza” – powiedział Mustard. „Podobało nam się, że fotograf był świadomy, że w kompozycji znalazło się tak piękne odbicie, pomimo krótkiej okazji do zrobienia zdjęcia”.

(Zrobione aparatem Canon 5D MK IV + 15 mm, obudowa Seacam. f/9, 1/500, ISO 400)

Zwycięzca portretu

Nawodnienie © Abdulaziz Al Saleh (Kuwejt) / UPY 2025

To zwycięskie zdjęcie zostało zrobione na pustyni Al Wafra w Kuwejcie. „Pomysł na sfotografowanie wielbłądów pijących wodę chodził mi po głowie od około półtora roku” — powiedział Al Saleh, który nigdy wcześniej nie widział takiego zdjęcia.

„Pogoda była krytyczna i zajęło mi kilka tygodni, aby uzyskać najlepsze możliwe zdjęcia. W pierwszym tygodniu wielbłądy były trochę niechętne do picia wody, gdy mój aparat był pod wodą i tylko kilka zebrało się, aby napić się, czego nie chciałem. Ale po kilku dniach wielbłądy już zaakceptowały mnie i mój sprzęt.

„Po pierwszym tygodniu fotografowania wielbłądów zmieniłem lampy błyskowe na elektroniczne kable synchronizacyjne zamiast światłowodów, ponieważ pojawiły się problemy – i w końcu zdjęcia się udały”.

„Tak radosny obraz i portret wielbłądów z pewnością mile nas zaskoczyły” – powiedział Rowlands. „Świetny kontakt wzrokowy, dobrze dobrany kąt i zniekształcenia powierzchni dają mnóstwo do oglądania, a dolne, dziecinne, bezczelne usta dodają rozgrzewającego serce finału do dobrej fotografii, która jest czymś więcej niż tylko przyciągającym wzrok tematem”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Nikon Z8 + obiektyw typu rybie oko Nikkor 8-15 mm, obudową Nauticam NA-Z8, dwoma aparatami Inon Z330. f/18, 1/100, ISO 100)

Portret II stopnia

Sylwetka delfina z rzeki Amazonki © Hussain Aga Khan (Szwajcaria)) / UP 2025

„Spędziłem dwa tygodnie w Manaus w Brazylii, gdzie około 10 operatorów karmi delfiny rzeczne, które są atrakcją dla turystów. Odwiedziliśmy ponton z czterema rezydentami morświny i plaża, na którą przychodzi około siedmiu osób dziennie.

"buty wyglądają bardzo nietypowo w porównaniu do innych delfinów, z niesamowicie długimi dziobami – z resztkowymi włoskami na nich – malutkimi oczami i grubymi ciałami. Pomysłem było uzyskanie nieoczekiwanego widoku zaskakującego zwierzęcia, o którym większość ludzi nigdy nie słyszała. Chciałem również wyraźnie pokazać, że żyją pod koronami drzew w wodzie w kolorze Coca-Coli.

„Codzienne obserwowanie tych delfinów przez dwa tygodnie sprawiło, że robienie im zdjęć stało się o wiele łatwiejsze, ponieważ poznaliśmy ich kształt, ruchy i zachowania, a nawet, w pewnym stopniu, ich indywidualne cechy”.

„Przykuwająca wzrok symetria połączona z minimalistycznymi elementami graficznymi i ograniczoną paletą kolorów tworzy potężną kompozycję, która wyraźnie komunikuje niezwykłą anatomię i siedlisko delfina rzecznego” – zauważył Mustard. „Wszystko to w pięknym świetle”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM, w obudowie Nauticam NA-R5, przy świetle naturalnym. f/9, 1/125, ISO 1250)

Zwycięzca konkursu Coral Reefs

Kalejdoskop kolorów © Katarzyna Holmes (Wielka Brytania) / UPY 2025

Holmes wybrał Gorgonian Passage na wyspie Wayil Batan, Misool w Raja Ampat w Indonezji. „Miałem szczęście, że trafiłem na idealne warunki z czystą wodą i ławicami rybek wirujących wśród kanionów dużego koralowego bommie, ozdobionego zielonymi miękkimi koralami. Chciałem uchwycić rafę tętniącą życiem i kolorami, aby zainspirować nas wszystkich do ochrony tego cennego siedliska”.

„To zdjęcie po prostu krzyczy 'koral'!” powiedział Friedrich. „Rzadko zdarza się też zobaczyć pionowe zdjęcie rafy koralowej, które dobrze się prezentuje. Rozkład światła na zdjęciu jest absolutnie piękny, a rafa pełna kolorów”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D500 + obiektyw typu „rybie oko” 8-15 (3.5-4.5) @12 mm, obudowa Nauticam, lampy błyskowe Retra Pro z dyfuzorami. f/11, 1/160, ISO 320)

Drugie miejsce w kategorii Rafy Koralowe

Ogrody Karaibów Rekin rafowy © Jenny Stock (Wielka Brytania) / UPY 2025

„Wypełniając kadr fioletowymi gorgoniami i porowatymi prętami morskimi, usiadłem nisko na dnie morza, ukrywając siebie i aparat tak bardzo, jak to możliwe, w nadziei na bliskie przejście krążącego karaibskiego rekina rafowego” – powiedział Stock. „Przycupnąłem i czekałem na idealny moment.

„Na koniec to stworzenie zgrabnie wpłynęło w mój kadr, jego dreszcz był widoczny w tle, dodając dramatycznej głębi mojemu obrazowi.

„Jardines de la Reina na Kubie jest od 1996 r. skutecznie chronionym narodowym parkiem morskim. Obecnie połowy i liczba odwiedzających są ograniczone, a 90-milowy archipelag raf słynie z dziewiczych koralowców i bujnego życia morskiego. Karaibskie rekiny rafowe mogą osiągać długość do 3 m i są jednymi z największych drapieżników szczytowych w ekosystemie rafowym”.

„Doskonały przykład tego, jak drapieżniki szczytowe rozkwitają w chronionym parku morskim” – powiedział Rowlands. „Dramaturgia niskiego kąta podkreśla siłę głównego obiektu, a dodatkowe światło zamraża akcję i wydobywa zdrowe kolory”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Canon 5D IV + 16-35 mm, obudową Nauticam, oświetleniem Retra. f/14, 1/125, ISO 800)

Zwycięzca Czarno-Białych

Polowanie na delfiny © Generał Enrica (Hiszpania) / UPY 2025

„To zdjęcie zostało zrobione w północnej części Morza Czerwonego podczas wyprawy nurkowej w poszukiwaniu delfinów butlonosych” – stwierdził Gener. „Moment ten przedstawia intymny rytuał godowy, podczas którego kilka samców – czterech widocznych na zdjęciu, choć inne znajdowały się w pobliżu – żartobliwie goniło samicę.

„Był to dynamiczny i rytualny pokaz, w którym samce angażowały się w przyjacielskie potyczki i okazjonalnie kopulowały z samicami, ich ciała łączyły się na krótko, tylko na kilka sekund. Co ciekawe, samica nie próbowała uciec; aktywnie uczestniczyła, bawiła się i czekała na nich.

„Cała grupa płynęła z gracją, w wolnym, rozważnym tempie, tworząc hipnotyzującą podwodną scenę”.

„Na tym obrazku widać definicję czerni i bieli fotografia; kompozycja ożywa dzięki przemyślanej konwersji na monochromatyczność”, brzmiał werdykt Friedricha. „Fantastyczny obraz”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, w obudowie Seacam, przy świetle naturalnym. f/4, 1/500, ISO 160)

Drugie miejsce w kategorii Czarno-Białe

Wodny Zen © Jakub Rokop (USA) / UPY 2025

Zdjęcie to zostało zrobione podczas imprezy pożegnalnej dla olimpijskiej drużyny artystycznej USA w pływaniu w Los Angeles w LA Expo Centre. „Jako fotograf imprezy mogłem fotografować drużynę zarówno pod wodą, jak i z lądu” – powiedział Rokop.

„Na tym zdjęciu pływak rozgrzewa się przed pokazem układu ćwiczeń na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 r., stojąc na dnie basenu i wykonując ćwiczenia oddechowe.

„Artystyczni pływacy mają niesamowitą pojemność płuc i są w stanie wykonywać te niezwykłe wyczyny, takie jak stanie na dnie basenu bez wysiłku. To była jedyna pływaczka, która w ten sposób wykorzystała dno basenu do rozgrzewki, a niezwykły widok natychmiast przykuł moją uwagę. Obraz wywołał poczucie spokoju i wyciszenia”.

„Punktowa kompozycja, która tak świetnie sprawdza się w czerni i bieli, tworząc piękny obraz wypełniony spokojem podwodnego świata” – powiedział Mustard. „Nie wiedzieliśmy o tym podczas oceniania, ale szczególnie podoba nam się to, że ten obraz został zaobserwowany, a nie pozowany”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Canon R3 + 35 mm, w obudowie Ikelite, przy świetle naturalnym. f/3.2, 1/1000, ISO 125)

Zwycięzca i obiecujący fotograf podwodny roku 2025

Aurora pod wodą © rurka (Korea) / UPY 2025

„Po raz pierwszy pojechałam do Cancun w Meksyku na sesję zdjęciową dwa lata temu i od tamtej pory jestem oczarowana jego urokiem” – powiedziała Ruruka. „Obecnie często odwiedzam Cancun. Z miejsca, w którym mieszkam, to bardzo długa podróż – około 24 godzin samolotem – ale to miejsce idealnie wpisuje się w kierunek mojego fotografia i oferuje różnorodne możliwości strzelania.

„Aby wykonać to szczególne zdjęcie, odwiedziłem to miejsce w porze deszczowego lata i pracowałem z lokalnym koreańskim przewodnikiem w roli mojego modela”.

„Nadzwyczajny obraz o wysokim standardzie technicznym i doskonałej postprodukcji!” powiedział Friedrich. „Nurk jest dobrze ustawiony w złotej proporcji, nie będąc przed niczym. Równowaga światła z zewnątrz, które wpada do jaskini, jest po prostu doskonałym powtórzeniem i pokazuje, o co chodzi w tym obrazie”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1, w obudowie Nauticam, przy świetle naturalnym. f/9, 1/60, ISO ISO 800)

Wschodząca gwiazda i wicemistrz

Bliskie spotkania gigantów © Christian Hut (Singapur)) / UP 2025

„Fotografowanie humbaków Tonga było na mojej liście życzeń od dawna i zdecydowanie mnie nie zawiodło” – powiedział Hut. „Za każdym razem, gdy wchodzisz do wody, jest inaczej, ponieważ każdy wieloryb ma wyjątkową osobowość, a jego stosunek do pływaków często zmienia się w ciągu dnia.

„Najbardziej ekscytujące są oczywiście spotkania, w których ciekawość wielorybów dorównuje twojej własnej, a tak było wyraźnie w przypadku tej pary matki i cielęcia. Mogliśmy spędzić z nimi kilka godzin, gdy żeglowały wokół wysp Vava'u, na przemian podróżując, odpoczywając i bawiąc się.

„To zdjęcie, zrobione, gdy para przepływała przez płytką rafę, pozostaje jednym z moich ulubionych obrazów z tego niesamowitego dnia”.

„Jakie to wymarzone spotkanie matki i cielęcia!” – powiedział Mustard. „Rafa daje wielorybom fantastyczne poczucie skali, naprawdę pokazując ich rozmiar, a jednocześnie dodając kompozycji zainteresowania i głębi wizualnej. Mówiąc o tym, że wszystko się łączy…”

(Zdjęcie zrobione aparatem Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16 mm, w obudowie Nauticam, przy świetle naturalnym. f/11, 1/250 ISO 800)

Zwycięzca kompaktu

Piękno bagien © Turfy Bryanta (USA) / UPY 2025

Turffs zrobił to zdjęcie w jednym ze swoich ulubionych miejsc w Parku Narodowym Everglades, przyciągnięty tamtejszym złowrogim otoczeniem: „czystą wodą, światłem przesączającym się przez drzewa cyprysowe i gatunkami ryb, zarówno rodzimymi, jak i introdukowanymi”.

„Wielokrotnie odwiedzałem to miejsce, próbując uchwycić różne tematy i odpowiednie światło” – powiedział. „Poziomy wody znacznie się różnią, czasami całkowicie wysychając, w różnych porach roku.

„Gatunki ryb są w ciągłym ruchu, a w tym miejscu często dominują gatunki egzotyczne. Ironicznie, tym razem nie poświęciłem temu zbyt wiele uwagi i cieszyłem się krajobrazem, gdy ten gar z Florydy idealnie ustawił się w kadrze mojego GoPro”.

„Oszałamiająca trójwymiarowa kompozycja umieszczająca rzadko widywanego gara z Florydy w jego bagiennym środowisku” – zauważył Mustard. „Szczerze mówiąc, zadziwiające jest to, że to zdjęcie zostało zrobione prostą kamerą GoPro, pokazując, jak wiele osób ma już cały sprzęt, którego potrzebują, aby robić piękne zdjęcia podwodne”.

(Zdjęcie zrobione kamerą GoPro Hero 7 Black z obiektywem ultraszerokokątnym AOI 0.73x, w obudowie GoPro Supersuit, przy świetle naturalnym. f/2.8, 1/180, ISO 791)

Kompaktowy zwycięzca

Olbrzymia żabnica © Enrico Somogyi (Niemcy) / UPY 2025

„Podczas nurkowania w Anilao na Filipinach znaleźliśmy tę piękną olbrzymią żabnicę na głębokości około 15 m” – powiedział Somogyi. „Próbowałem zrobić zdjęcie z kolorowym podświetleniem i tłem małych ryb i słońca. Po kilku klatkach udało mi się zrobić to zdjęcie i byłem bardzo szczęśliwy”.

„Duży obraz z małego kompaktu, idealnie oświetlony z wystarczającą ilością uzupełniających refleksów, nie za jaskrawy” – podsumował Rowlands. „Odrobina rozbłysku słońca i klekot małych rybek tworzą imponującą kombinację, która dopełnia pakiet od naszego panującego mistrza Compact”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Sony RX100vii + obiektywem Nauticam Emwl 160-Wetlens, obudową Fantasea, dwoma lampami błyskowymi Backscatter MF2. f/7.1, 1/1000, ISO 125)

Zwycięzca konkursu British Waters Wide-Angle i Brytyjski Podwodny Fotograf Roku 2025

Ciekawa Foka © Dawid Alpert (Wielka Brytania) / UPY 2025

Alpert uważa, że ​​North Devon „to z pewnością jedno z najpiękniejszych wybrzeży w Wielkiej Brytanii. Wysokie, postrzępione klify uderzane przez bezlitosne morze. Przy drugiej co do wielkości zmianie pływów na świecie, prądy wychodzące uderzają w fale i wiatr wiejący z północnego Atlantyku. Odsuń się i podziwiaj.

„Okna nurkowe są ograniczone, więc w zeszłym roku przez dwa miesiące mieszkałem w tym rejonie, eksplorując różne miejsca. Na tym zdjęciu widać szarą fokę u wybrzeży wyspy Lundy, obszaru chronionego od 1973 r.

„Foki to zachwycająco ciekawe stworzenia, bardziej interaktywne niż jakikolwiek inny gatunek, z którym nurkowałem na całym świecie. Na krótko staję się jednym z nielicznych uprzywilejowanych, przekraczając most do świata świadomego dzikiego zwierzęcia”.

„W konkursie UPY zazwyczaj widzimy wiele zdjęć fok, szczególnie w kategoriach brytyjskich” – powiedział Friedrich. „Kiedyś byłem delikatny w stosunku do tych zdjęć, ale teraz, po zobaczeniu ich tak wielu, moje standardy są bardzo wysokie.

„To zdjęcie jest jednak naprawdę oszałamiające! Tak dobrze ujęte w wodorosty i ze światłem padającym z tyłu na płytkie wody. Kompozycję dopełnia ciekawe spojrzenie foki na fotografa. Doskonały portret.”

(Zdjęcie zrobione aparatem Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM, obudową Nauticam, dwiema lampami Inon Z330. f/8, 1/200, ISO 200)

Drugie miejsce w kategorii „British Waters Wide-Angle”

Ośmiornica zakręcona (Eledone cirrhosa) z miękkim koralem © Świątynia Simona (Wielka Brytania) / UPY 2025

„Moje spotkania z ośmiornicami w Wielkiej Brytanii są zazwyczaj nieplanowane” – powiedział Temple, a to w szkockim Lochcarron nie było wyjątkiem. „Był początek maja, a widoczność była słaba. Wybrałem najszerszy obiektyw i planowałem dryfować wzdłuż rafy z przypływem, uchwycając, co mogłem wśród miękkich koralowców.

„W połowie nurkowania prąd niespodziewanie się wzmógł, zmieniając nasz łagodny dryf w szybką jazdę. Wtedy to zobaczyłem: ośmiornicę siedzącą wysoko na ścianie rafy. Mocno kopnąłem pod prąd, podnosząc aparat, gdy obserwowała mnie spokojnie.

„Pływ był nieubłagany i udało mi się oddać tylko cztery strzały, zanim mnie odciągnął. Gdy dryfowałem, obejrzałem się, by spojrzeć raz jeszcze. Ośmiornica pozostała, pozornie niewzruszona naszym spotkaniem, ale poza zasięgiem”.

„Doskonałe ujęcie kultowego brytyjskiego tematu, który coraz częściej można zobaczyć na naszych brzegach” – skomentował Rowlands. „Łagodne oświetlenie podkreśla pastelowe kolory, a sceneria oddala się od kadru, tworząc głębię dopracowaną dzięki świetnemu kontaktowi wzrokowemu i klasycznej pozie”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D500 + 10.5 mm, w obudowie Aquatica, ze lampą błyskową Inon Z-240 typu 4. f/8, 1/125, ISO 400)

Zwycięzca makro wód brytyjskich

Autostopowicz © Dana Bolta (Wielka Brytania) / UPY 2025

„Czasami spotykam tę meduzę Neoturris pileata in otwarta woda ale nie zrobiłem żadnego przyzwoitego zdjęcia”, powiedział Bolt o tym spotkaniu w Szkocji. „Tym razem jednak mój kumpel i ja celowaliśmy specjalnie w nie i inne podobne stworzenia, aby spróbować zbadać ideę brytyjskich możliwości fotograficznych „blackwater”.

„Spośród wielu, wielu zdjęć, które zrobiłem tego dnia, to pokazało larwę skorupiaka wewnątrz dzwonu meduzy. Klatki po obu stronach tego ujęcia pokazują, że larwa kraba (lub homara) znajduje się na zewnątrz dzwonu, ale w tym momencie była dokładnie po przeciwnej stronie ode mnie – stąd efekt zamknięcia w przezroczystym ciele”.

„To piękna i rzadko widywana meduza, ale moment wow naprawdę nadchodzi, gdy dostrzeżesz krewetkę na gapę przez przezroczysty dzwon” – powiedział Mustard. „Oszałamiające, zaskakujące i nowatorskie”.

(Zdjęcie zrobione aparatem OM Systems OM-1 + obiektywem makro Panasonic 45 mm, obudową AOI, dwoma lampami Sea&Sea YS-D3 Duo. f/13, 1/250, ISO 250)

Wicemistrz British Waters Macro

Fluo Spiny Squat Lobster © James Lynott (Wielka Brytania) / UPY 2025

Zdjęcie zostało zrobione w Inveraray, Loch Fyne w Szkocji. „To miejsce jest znane z tego, że na niewielkich głębokościach można zobaczyć wiele pięknych ukwiałów fajerwerków, ale jest tam też stara rura pokryta betonowymi blokami, w której żyje wiele gatunków zwierząt, w tym kolczasty langusta.

„Te homary kucane są zwykle widoczne, gdy trzymają się do góry nogami głazów/nawisów i znikają natychmiast po naciśnięciu migawki aparatu. Jednak podczas tego nocnego nurkowania wędrowały po otwartej przestrzeni i nie wydawały się przejmować zrobieniem kilku zdjęć.

„Te homary kucane wykazują najjaśniejszą fluorescencję, jaką widziałem u skorupiaków i byłem naprawdę zadowolony, że mogłem uchwycić całe zwierzę w kadrze podczas tego nurkowania. Użyłem filtrów wzbudzających na moich lampach błyskowych, a także żółtego filtra barierowego przed obiektywem, aby uchwycić fluorescencję”.

„Fluorescencyjne eksplorowanie brytyjskich wód przez Jamesa ujawniło kolejny oszałamiający temat, gdy zostało sfotografowane tą techniką” – powiedział Mustard. „Trochę więcej kontrastu w przetwarzaniu, niewielki kadr i obrót w pionie, a to naprawdę niezapomniane ujęcie mogłoby pójść do końca…”

(Zrobione przy użyciu aparatu OM System OM-D E-M1 MkIII + obiektywu M Zuiko Digital ED 14-42 mm F3.5-5.6 EZ, obudowy AOI, dwóch filtrów Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea. f/6.3, 1/50, ISO 500)

Zwycięzca konkursu British Waters Living Together

Rusty Haven © Dana Bolta (Wielka Brytania) / UPY 2025

To zdjęcie zrobione w szkockim Lochcarron „pokazuje, że natura potrafi jak najlepiej wykorzystać złą sytuację”, powiedział Bolt. „Blok żelaza i ciężki łańcuch w rzeczywistości utrzymują małą barkę na powierzchni, gdzie lokalni nurkowie poławiający przegrzebki przechowują swój sprzęt.

„Sama barka jest pływającym systemem rafowym, a bloki kotwiczne również przyciągnęły wiele gatunków.

„Właściwie ćwiczyłem do innego fotografia podwodna konkurs, kiedy zrobiłem to zdjęcie. Przez kilka dni przed konkursem „splash in” odbywającym się w tym samym dniu, ten krab stale znajdował się w tej pozycji lub bardzo blisko. Niestety, w tym dniu nie było go nigdzie widać. Na szczęście dla mnie oznaczało to, że mogłem wykorzystać moje zdjęcia ćwiczebne do UPY!”

„Dobrze dobrany kąt, aby uwzględnić wystarczająco dużo tła, aby połączyć głębię wizualną z lokalizacją” — powiedział Rowlands. „Łańcuchowe ogniwa zaczynają się potężnie na pierwszym planie, a następnie delikatnie wycofują się ze sceny, a na szczycie znajduje się mała ciekawska ryba wchodząca na górę kadru. Godny zwycięzca”.

(Zdjęcie zrobione aparatem OM Systems OM-1 + Olympus 14-42 mm + Nauticam WWL-1, obudową AOI, dwoma lampami Sea&Sea YS-D3 Duo. f/7.1, 1/50, ISO 640)

Drugie miejsce w konkursie British Waters Living Together

Weź głęboki oddech © Drzewa Guy'a (Wielka Brytania) / UPY 2025

„Gdy wodorosty wokół nas dokonują fotosyntezy, szukamy schronienia przed szybkim tempem codziennego życia pod falami, gdzie jest cicho” – powiedział Trees na zdjęciu zrobionym w Balaclava Bay w Portland. „Relaksujemy się, nasze tętno zwalnia; dla wielu ludzi ocean zapewnia miejsce, w którym można znaleźć spokój.

„Bez wcześniejszego przygotowania i tylko z oświetleniem otoczenia, to zdjęcie uchwyciło freediverkę w chwili spokoju, gdy przedziera się przez wodorosty. Zbyt szybko wynurzamy się, by zaczerpnąć powietrza”.

„Piękna sceneria, która kończy się bardzo ładną pozycją modelki” – podsumował Friedrich. „Atmosfera ujęcia i ładne kadrowanie są naprawdę dobrze zrobione, modelka jest uśmiechnięta i tak ładnie ubrana. Tylko płetwy mogłyby być w kadrze, nic więcej do krytyki!”

(Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D850 + 14-24 mm f2.8, w obudowie Nauticam, przy świetle naturalnym. f/2.8, 1/640, ISO 200)

Ratujmy Nasze Morza Fotograf Ochrony Morza Roku

1 / 200,000,000 © Roberta Marca Lehmanna (Niemcy) / UPY 2025

„Ten rekin tygrysi to tylko jeden z około 200 milionów rekinów, które co roku tracą życie z rąk ludzi” – powiedział Lehmann o tym zdjęciu zrobionym w Indonezji. „Od szóstego roku życia (35 lat i więcej) intensywnie badam rekiny. Przez wszystkie te lata niewiele się zmieniło, co jest frustrujące.

„Rekiny chronią swoje siedlisko, morze, poprzez swoją ekologiczną funkcję jako 'policja zdrowia'. Ponad miliard ludzi jest zależnych od morza każdego dnia i wszyscy oddychamy tlenem, który jest w dużej mierze produkowany w morzu. Jeśli nadal będziemy tępić zwierzęta, które strzegą naszego największego i najważniejszego siedliska, pozbawimy się własnego źródła utrzymania.

„I dlatego walczę, aby ludzie zobaczyli i zrozumieli rekiny moimi oczami. Za każdym razem, gdy robię takie zdjęcie, boli, ale poprzez obrazy mogę zainspirować miliony ludzi, aby zrozumieli rekiny i ich sytuację i zrobili różnicę”.

Alex Mustard opisał zdjęcie jako „oszałamiający, opowiadający historię obraz, na którym czterech mężczyzn ciągnie tego ogromnego drapieżnika oceanicznego na ląd. Światło jest piękne, kompozycja wciągająca, a moment uchwycenia gestu rybaka jest idealny.

„Chociaż jest to codzienność i legalne w większości miejsc, mężczyzna wyciągający rękę, aby zatrzymać zdjęcie, ujawnia, co jego sumienie sądzi o tym, co robią. Potężny fotografia".

(Zdjęcie zrobione aparatem Canon CANON R5 + EF 24 mm f/1.4L II USM + EF na mocowaniu RF. f/5.6, 1/6400, ISO 1000)

Wicemistrz konkursu Save Our Seas Marine Conservation Photographer of the Year

Ofiara zderzenia z łodzią © Henley Spiers (Wielka Brytania) / UPY 2025

Zdjęcie to zostało zrobione w Baja w Meksyku California Sur, gdzie ciało żółwia morskiego oferuje okno na życie i śmierć na otwartym oceanie. „Rozcięcia na pancerzu żółwia stanowiły jasny dowód na to, że zginął on w wyniku uderzenia łodzi – nienaturalna śmierć i przejmujące przypomnienie, że te zwierzęta muszą dzielić ocean z ciągle rosnącą obecnością człowieka” – powiedział Spiers.

„Nawet po śmierci żółw stał się jednak naczyniem na życie. Daleko na morzu każdy kawałek szczątków, czy to naturalny, czy sztuczny, staje się formą odwróconej tratwy ratunkowej. Małe ryby wykorzystują każdą strukturę, jaką mogą znaleźć, aby ukryć się przed drapieżnikami. Tutaj rozkładające się ciało żółwia zostało szybko przyjęte jako schronienie przez młode ryby”.

„To surowy temat, który sam w sobie jest przesłaniem, ale kąt skierowany w górę tworzy wizualnie imponujące odbicia, zwieńczone delikatnym ujawnieniem powierzchni” — powiedział Rowlands. „Obraz z tak wieloma szczegółami wizualnymi, ale tylko jednym przesłaniem. Doskonały i okropny w równym stopniu”.

(Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D850 + obiektyw Nikonos 13 mm, obudowa Nauticam, światło naturalne. f/22, 1/500, ISO 800)

