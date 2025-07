Fotograf Rekinów Roku: Zwycięzcy

Brytyjska organizacja charytatywna Shark Trust ogłosiła Dzień Świadomości Rekinów (14 lipca) na ogłoszenie zwycięzców konkursu Shark Photographer of the Year 2025.

Zgłoszenia z 34 krajów dotyczyły 76 spośród 1,200 gatunków rekinów, płaszczek, raj i chimer. Wystawę zdjęć finalistów będzie można oglądać przez resztę lipca, czyli przez cały „Miesiąc Rekinów”, w Plymouth, siedzibie Shark Trust.

Tytuł Shark Photographer of the Year 2025 przypadł Julianowi Hebenstreitowi za zdjęcie rekina lamparciego, wykonane w popularnym miejscu do nurkowania u wybrzeży Byron Bay w Nowej Południowej Walii w Australii.

„Pamiętam rażący kontrast między dziką i niespokojną atmosferą na zewnątrz a spokojnym i cichym światem pod wodą” – powiedział o zdjęciu. „Tego dnia nurkowałem na wstrzymanym oddechu i rekin minął mnie na głębokości około 15 metrów. Wtedy postanowiłem spróbować uchwycić piękno tego zwierzęcia najlepiej, jak potrafię.

„Wybrałam to zdjęcie, ponieważ przypomina mi, dlaczego robię to, co robię… Nie chodzi tylko o dokumentowanie dzikiej przyrody; chodzi o przekazanie delikatnego piękna oceanu w sposób, który sprawi, że ludzie się nim zainteresują”.

„Na pierwszy rzut oka to zdjęcie wydaje się dość proste, ale jego głębia wynagradza wielokrotne oglądanie” – skomentował Simon Rogerson, który wraz z Charlesem Hoodem i Nickiem Robertsonem-Brownem był jednym z trzech jurorów.

„Złota sylwetka rekina lamparciego indo-pacyficznego stanowi jaskrawy kontrast z ciemną skałą i białym piaskiem. Umieszczenie go w kadrze, jako małego okazu, tworzy wrażenie dramatyzmu, a nie dystansu. Dla mnie symbolizuje to kruchość życia pozostałych przy życiu rekinów, ten złoty gatunek symbolizuje skarb w mrocznych czasach”.

Hebenstreit wygrał od ministerstwa turystyki wysp i firmy Diverse Travel pakiet obejmujący nurkowanie i pobyt z rekinami na Bahamach, a także trofeum.

Zwycięzca Wysp Brytyjskich

(© Hector Clarke / Shark Trust)

W kategorii Wyspy Brytyjskie zwyciężył Hector Clarke dzięki zdjęciu małego rekina żarłacza plamistego leżącego na masie wężowideł na głębokości 20 m w szkockim jeziorze Loch Carron.

„Wydawało się, że moja obecność bardzo mu odpowiada, pozwalając mi podejść wyjątkowo blisko” – powiedział. „Podoba mi się, jak to zdjęcie ukazuje gęstość i różnorodność życia w tym rejonie, od wielobarwnych wężowideł po rekiny o wyszukanych wzorach”.

Zwężenie jeziora w pobliżu jego ujścia do Atlantyku wymusza przepływ ogromnych ilości bogatej w składniki odżywcze wody przez wąski kanał. „Pomimo silnych prądów pływowych, te cieśniny to moje ulubione miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie można spotkać rekiny plamiste” – powiedział Clarke.

Zwycięzca zagraniczny

(© Martin Broen / Shark Trust)

Clarke i zwycięzca kategorii Overseas Martin Broen wygrali zawody Mares dive-komputery za ich wysiłki. Monochromatyczne ujęcie Broena przedstawia migrację płaszczek mobula w Meksyku.

Każdego roku tysiące płaszczek, znanych ze swojego zsynchronizowanego pływania i skoków w powietrzu, gromadzą się w bogatym w składniki odżywcze Zatoce Kalifornijskiej. Migracja jest uważana za istotne wydarzenie ekologiczne, a w ostatnich latach zintensyfikowano działania na rzecz ochrony przyrody, mające na celu ograniczenie przyłowu, ochronę kluczowych siedlisk i regulację praktyk turystycznych.

„Pod powierzchnią gęsta ławica promieni tworzy świetlisty, geometryczny balet, ich ciała łapią promienie słońca przebijające się przez ocean” – tak Broen opisał swój obraz. „Nad nimi cicho dryfuje mała łódka z obserwatorami, będąc niemym świadkiem jednego z najwspanialszych spektakli natury”.

Zwycięzca programu Oceanics

(© Byron Conroy / Shark Trust)

Organizacja Shark Trust prowadzi na całym świecie działania na rzecz poprawy stanu ochrony rekinów, raj i płaszczek. Dodatkowe wyróżnienia przyznano projektom ściśle związanym z bieżącymi projektami organizacji.

Program Oceanics skupia się na ochronie rekinów i płaszczek oceanicznych. Są one uważane za jedne z najbardziej charakterystycznych i ważnych funkcjonalnie gatunków, a jednocześnie wyjątkowo zagrożone z powodu nadmiernych połowów.

Byron Conway, który wygrał w tej kategorii dzięki zdjęciu jedwabistych rekinów na powierzchni wody w parku narodowym Jardines de la Reina na Kubie, użył długiego czasu otwarcia migawki, aby uzyskać naturalny ruch na zdjęciu.

„Dzięki temu mogłem wykorzystać okno Snella o zachodzie słońca, aby rozświetlić je pięknymi kolorami zachodzącego słońca i pokazać związek tych rekinów z powierzchnią wody” – powiedział. „Niezapomniane przeżycie, jedno z najlepszych spotkań z dużymi zwierzętami, jakie miałem”.

Zwycięzca programu Living With Sharks

(© Gillian Marsh / Shark Trust)

Living With Sharks to nowy, interdyscyplinarny projekt Shark Trust, który, jak twierdzi organizacja, ma na celu identyfikację pojawiających się problemów i współtworzenie sprawiedliwych rozwiązań ze społecznościami dotkniętymi problemem. Projekt ten skupia się na plażowiczach, wędkarzach-amatorach oraz osobach uprawiających ekoturystykę związaną z rekinami i płaszczkami, np. nurkowaniu z akwalungiem lub pływaniu z rurką.

Zwycięskie zdjęcie, autorstwa Gillian Marsh, przedstawiało rekina błękitnego daleko u wybrzeży Kornwalii z fotografem podwodnym. Zdjęcie zostało wykonane w świetle naturalnym podczas nurkowania z rurką.

„Rekiny błękitne były śmiałe i ciekawskie, a my, czwórka nurków, mieliśmy z nimi wiele ciekawych interakcji, ale szczególnie podoba mi się ta na tym zdjęciu” – wyjaśniła. „Kusząca jest myśl, że rekin pyta fotografa: »Czy widziałeś moją najlepszą stronę?«”.

Zwycięzca programu śródziemnomorskiego

(© Linda Mazza / Shark Trust)

Morze Śródziemne jest domem dla prawie 80 gatunków rekinów i płaszczek, z których co najmniej 53% jest zagrożonych wyginięciem, twierdzi Shark Trust. Otoczone przez 22 kraje na trzech kontynentach i z ponad 77,000 XNUMX małych łodzi, Morze Śródziemne jest narażone na szeroki wachlarz różnorodnych presji ze strony rybołówstwa.

Fundacja twierdzi, że jej Program Śródziemnomorski, realizowany za pośrednictwem sieci partnerów regionalnych, obejmuje współpracę polityczną, programy odnowy poszczególnych gatunków i współpracę ze społecznościami.

Zwyciężczyni w swojej kategorii, Linda Mazza, nie uchwyciła w kadrze zdjęcia krytycznie zagrożonego rekina kociego w Morzu Śródziemnym, ponieważ znalezienie go tam stało się bardzo trudne. Słusznie założyła jednak, że zwrócenie na to uwagi może zrobić wrażenie na sędziach.

Znalazła ten okaz na małej wyspie na północ od Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich i miała nadzieję, że jej surowy opis podkreśli zarówno wrażliwość tych zwierząt, jak i ich niezrozumianą naturę.

„Mieszkając na Wyspach Kanaryjskich, widuję rekiny anioły podczas większości moich nurkowań, ale nigdy nie spotkałam się z nimi twarzą w twarz. To był naprawdę wyjątkowy moment” – wyjaśniła.

„To, co mi się w tym podoba, Problem w tym, że nie oddaje klasycznej, anielskiej sylwetki, którą najczęściej widuje się na zdjęciu – zazwyczaj robionej z góry, aby pokazać ich unikalne oznaczenia, kamuflaż i ewolucyjną doskonałość. Zamiast tego, jest to portret z bliska, zrobiony zupełnie przypadkowo.

Obserwowałem kolejnego rekina, gdy nagle stanąłem z nim twarzą w twarz. Na szczęście miałem aparat w pogotowiu. Szybko zrobiłem zbliżenie i uchwyciłem moment, po czym cicho odszedłem, żeby go nie spłoszyć.

Powstały obraz ukazuje nietypową i być może mniej pochlebną perspektywę. Ukazuje spłaszczoną głowę, oczy, lekko otwarte usta, wąsy i fakturę skóry w żywych szczegółach – a nawet rany i niedoskonałości.

„Dla mnie to „Przełamuje typową barierę między widzem a rekinem. Tworzy nieoczekiwaną intymność. W tym momencie poczułem się niesamowicie uprzywilejowany – mogłem wyczuć wrażliwość rekina i jego cichą ekspresję”.

Zwycięzca konkursu „Wielkie Polowanie na Eggcase”

(© Grant Evans / Shark Trust)

Great Eggcase Hunt to sztandarowy projekt obywatelsko-naukowy organizacji Shark Trust, który wzywa do czujności ludzi spacerujących po plażach na całym świecie, a także, co ważniejsze, nurków i osób pływających z rurką, wypatrujących pod wodą żywych, rozwijających się skorup jajowych.

Grant Evans sfotografował to jajo rekina piżamowego owinięte wokół wachlarza morskiego w Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki na wraku HMSAS Pietermaritzburg, okręt wojenny zatopiony w zatoce False Bay w 1994 roku jako sztuczna rafa.

„Zrobiłem to zdjęcie, ponieważ wydało mi się ono ciekawym widokiem, a ważne jest, aby uświadomić sobie etapy życia rekina, zanim stanie się w pełni uformowanym rekinem, którego tak często można zobaczyć, jak sunie przez pobliskie lasy wodorostów” – powiedział.

„Podkreśla to również znaczenie dna morskiego dla tych zwierząt, ponieważ potrzebują one tych gorgoni morskich do bezpiecznego zabezpieczenia swoich jaj. Połowy włokami dennymi zagrażają tym koralowcom i miejscom składania jaj przez rekiny w Afryce Południowej”.

Zwycięzca konkursu Młody Fotograf Rekinów Roku

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)

Wreszcie tytuł Młodego Fotografa Rekinów Roku 2025 przyznano 14-letniemu Panitbhandowi Paribatra Na Ayudhya za zdjęcie rekina wielorybiego żerującego na powierzchni wody na Malediwach, wykonane na początku tego roku.

To było pierwsze spotkanie Panitbhanda z tym gatunkiem: „Byłem bardzo podekscytowany, widząc na własne oczy największą rybę świata, żerującą na jednych z najmniejszych żyjących stworzeń w oceanie. Dla mnie cieszenie się tą chwilą to nie wszystko; musimy podjąć działania, aby pomóc tym niesamowitym, łagodnym olbrzymom morskim przetrwać.

„Wierzę, że razem możemy pomóc rekinom wielorybim żyć i pływać swobodnie w ich oceanicznym domu, dzięki czemu będą mogły dzielić z nami tę planetę przez wiele kolejnych lat”.

Te zwycięskie fotografie, a także prace, które zajęły drugie miejsce i zostały wyróżnione, można zobaczyć Online na Strona Shark Trust, podczas gdy wolny wystawa nadal znajduje się w Ocean Studios w Plymouth Królewski William Yard do 31 lipca.

Jak twierdzi organizacja charytatywna, zdjęcia te „przez wiele lat będą wykorzystywane do wspierania działań na rzecz ochrony rekinów i płaszczek”.

Również w Divernet: WIELKA MIGAWKA Z REKINA SPOTYKA SIĘ Z TYGODNIEM REKINA + SZCZĘKAMI, SHARK TRUST OTWIERA BEZPŁATNY KONKURS ZDJĘCIOWY, RÓŻNORODNE PODRÓŻE STAJĄ SIĘ PATRONEM SHARK TRUST