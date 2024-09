Sunbursts zdobywają pierwsze punkty na Underwater Awards Australasia

The inaugural edition of the Underwater Awards Australasia (UWAA) 2024 competition has been judged, and the winning entries were revealed on stage today (28 September) at the Idź na pokaz nurkowania ANZ w Sydney.

Nowy konkurs fotografii podwodnej organizowany jest przez Przewodnik po zdjęciach nurkowych (DPG), Podwodna Australazja i Obrazy UW, który na początku czerwca wezwał Divernet i gdzie indziej, gdzie fotografowie podwodni z całego świata mogą przesyłać swoje najlepsze zdjęcia urzekające i przekonujące obrazy i filmy z regionu Australazji.

W skład jury wchodzili eksperci: Tobias Friedrich, Jayne Jenkins, Brett Lobwein, Ross Long, Matty Smith i William Tan.

Entrants competed in eight categories for prizes of resort and liveaboard diving holidays and i wideo gear valued at more than Aus $50,000 (c £37,400).

Portfolio

Zwycięzcą konkursu ogólnego – „Best of Show” – został Gabriel Guzman, który za swoją kolekcję zdjęć rozbłysków słonecznych zajął pierwsze miejsce w kategorii Portfolio.

“Sunburst fotografia is a technique that utilises the sun as a focal element to enhance the visual impact of underwater images,” says Guzman. “By positioning the subject in front of the sun, the resulting rays create a natural halo effect, adding depth and drama to the scene. This approach emphasises the interaction between light and the marine environment, making the subject stand out in a striking manner.

„To portfolio zawiera sześć zdjęć: płaszczkę, rybę skorpenę, mantę, żółwia, wargacza garbogłowego i rybę spustową tytanową. Gatunki te zostały uchwycone dzięki połączeniu zaplanowanych ujęć i spontanicznych okazji.

“While most images feature the classic sunburst effect, the of the sting ray (powyżej) jest wyjątkowe. Zrobione w czasie złotej godziny, uchwyca promienie słoneczne przenikające wodę ciepłym, złotym odcieniem, tworząc inną, ale równie urzekającą atmosferę. Ta technika fascynuje mnie od lat i poświęciłem sporo czasu na jej ćwiczenie.

ZŁOTO: Słońce i morskie stworzenia (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Lionfish, Coral Bay, Australia Zachodnia (1/200, f/16, ISO 200, Canon EOS 5DSR, obudowa Aquatica, 2x lampy błyskowe Ikelite DS160). To zdjęcie również zdobyło srebro w kategorii Australia

GOLD: Słońce i morskie stworzenia (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Manty, Nusa Penida, Indonezja (1/200, f/9, ISO 320, Canon EOS 5DSR, obudowa Aquatica, 2x lampa błyskowa Inon Z-330)

ZŁOTO: Słońce i morskie stworzenia (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Zielony żółw morski, rafa Saxon, Wielka Rafa Koralowa (1/200, f/14, ISO 250, Nikon D500, obudowa Aquatica, 2x lampa błyskowa Ikelite DS160)

ZŁOTO: Słońce i morskie stworzenia (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Garbogłowy wargacz, Norman Reef, Wielka Rafa Koralowa (1/250, f/14, ISO 250, Canon EOS 5DSR,

Obudowa Aquatica, 2 lampy błyskowe Ikelite DS161)

ZŁOTO: Słońce i morskie stworzenia (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Tytanowa ryba spustowa, Moore Reef, Wielka Rafa Koralowa (1/200, f/13, ISO 250, Canon EOS 5DSR, obudowa Aquatica, 2x lampa błyskowa Inon Z-330)

„Osiągnięcie idealnego zdjęcia rozbłysku słońca nie jest łatwe. Wymaga idealnych warunków, w tym spokojnej wody, aby promienie słoneczne mogły wyraźnie przeniknąć, pełnego światła słonecznego i obiektu umieszczonego tak blisko powierzchni, jak to możliwe. Stworzenie musi znajdować się dokładnie w odpowiednim miejscu, a aparat i lampy błyskowe muszą być ustawione idealnie, aby uchwycić ten moment.

„Proces ten obejmuje wiele nieudanych prób, ponieważ rzadko udaje się dopasować wszystkie te czynniki. To portfolio reprezentuje najlepsze z tych wysiłków – zbiór obrazów, w których wszystko w końcu się połączyło”.

W pozostałych kategoriach zwyciężyli Talia Greis (Sydney), Jenny Stock (Over-Under), Selanie Waddilove (Smartphone), Emma Turner (Environmental), Lewis Burnet (Australian), Luc Rooman (International Waters) i Ste Everington (Reels Showcase). Poniżej przedstawiono wpisy ze złotymi i srebrnymi miejscami:

Sydnej

ZŁOTO: Ptyś (Talia Greis, Australia). Clifton Gardens. “This unusual, undocumented behaviour cannot be explained by even the most skilled of scientists, specialising in frogfish / anglerfish behaviour. I was experimenting with wide-aperture fotografia at a local dive-site when this striated anglerfish (clearly having devoured a huge meal) regurgitated a smoke-like substance. Never having witnessed such an occurrence, I sat and observed the behaviour for over an hour. Experts can only speculate that the angler had cannibalised an egg sac (intentionally or non-intentionally). This likely would have led to swelling of the stomach, causing the individual to cough up chunks of it at a time. Nature at its best.” (1/250, f/5, ISO 320, Sony A1, obudowa Isotta, lampa błyskowa Inon Z-330, rozpraszacz światła)

SREBRO: Postrzeganie głębi (Rowan Dear, Wielka Brytania). Rezerwat wodny Cabbage Tree Bay. „Te meduzy były widziane w setkach każdego z trzech ostatnich lat, gromadząc się w zatoce na jednej z popularnych plaż Sydney. W tym roku było ich więcej niż kiedykolwiek widziałem, a niektóre sekcje miały kilka metrów głębokości i były gęsto zaludnione. Płynąc do smack i strzelając w dół do najgłębszego skupiska meduz, miałem nadzieję stworzyć ten nieziemski obraz z dużą głębią, pokazujący, jak wiele ich było”. (1/200, f/14, ISO 320, Sony A7 Mark IV, obudowa Ikelite, 2x lampa błyskowa Inon Z-330)

Nad-pod

GOLD: Calm Tongan Nursery (Jenny Stock, Wielka Brytania). „Oto matka humbak i jej nowe młode cielę odpoczywają tuż pod powierzchnią w spokojnych, ciepłych wodach Vava'u. Ciężarne samice humbaków przybywają co roku w lipcu. Po porodzie pozostają w tym środowisku żłobka, dopóki cielęta nie będą wystarczająco duże, aby odbyć pierwszą podróż na Antarktydę. Podczas robienia zdjęć rozdzielonych często rozsądnie jest użyć rurki do nurkowania, a nie nurkować z akwalungiem, ponieważ tworzy się mniej bąbelków na powierzchni, które mogą rozpraszać uwagę na zdjęciu”. (1/125, f/14, ISO 320, Canon EOS 5D Mark II, obudowa Nauticam, 2x lampa błyskowa Inon Z-240)

SREBRO: Mały żółw (Gabriel Guzman, Chile / Australia). Queensland. „Zrobione na wyspie Heron, ważnym miejscu lęgowym żółwi morskich, to podzielone ujęcie ukazuje moment pierwszego pływania małego żółwia po wykluciu. Obraz łagodnie przechodzi między płytkimi wodami a rozległym horyzontem, ukazując podróż żółwia z miejsca narodzin do rozległego oceanu. Starałem się unikać używania lamp błyskowych lub sztucznego światła, szanując delikatną naturę tych noworodków. Po zrobieniu kilku zdjęć pozwoliłem młodemu kontynuować podróż bez dodatkowego stresu”. (1/250, f/7.1, ISO 320, Canon EOS 5DSR,

Obudowa Aquatica)

smartphone

ZŁOTO: Czy mogę pomóc? (Selanie Waddilove, Australia). “Sometimes a is asking to be taken… The playful pose of this pup in contrast with the abandoned rope was both confronting and beautiful. Often the New Zealand fur seal pups at Baranguba will play tug-of-war and chase with drifting seaweed, letting it go to dive and spin around you and then picking it back up again before another pup can steal it. This early April morning, instead of seaweed, the pups were playing with some rope and other plastic debris that had been washed in by the swell and winds of the previous week. I snapped a few photos to capture their fun and gently tugged on the end of the rope, hoping to distract them with a game so that I could eventually collect it. As the seals played, I gradually rolled it up in my hand and hid it in my kombinezon to be disposed of properly when we returned to shore.” (1/120, f/1.5, ISO 50, Apple iPhone 13 Pro, obudowa Aquatech, uchwyt migawki Bluetooth AxisGO)

SREBRO: Stojąca żabnica (Selanie Waddilove, Australia). „Podczas letniego nurkowania z rurką w zatoce Wagonga Inlet, Narooma, zauważono tę czarną prążkowaną żabnicę, która powoli poruszała się wśród trawy morskiej. Popołudniowe słońce zapewniło idealne oświetlenie, aby podkreślić niesamowite faktury i szczegóły tego dziwnego małego stworzenia. Od dużych, skierowanych w dół ust po fascynującą „przynętę” i płetwy piersiowe, których używa się do „chodzenia” po dnie oceanu, te ryby są tak interesujące do oglądania i fotografowania.” (1/100, f/1.8, ISO 32, Apple iPhone 13 Pro, obudowa Aquatech, uchwyt migawki Bluetooth AxisGO)

Środowiskowy

ZŁOTO: Autostopowicz (Emma Turner, Australia). Anilao, Philippines. “Blackwater diving is my happy place. This female argonaut, actually an ośmiornica with an eggcase ‘shell’, emerged out of the blackness and zoomed past me. This was my opportunity. Was it riding a jellyfish like I’d hoped? As my eyes and camera focus, I wondered what it was actually riding. Metallic? Plastic? Both? A condom wrapper? Oh my gosh, a yoghurt lid! How sad for us both. Was this argonaut surfing humans’ litter right back out of its open ocean home or was it becoming so ‘normal’ to see pollution that it mistook as organic?” (1/250, f/22, ISO 320, Nikon D850, obudowa Seacam, lampy błyskowe Seacam 160D)

SREBRO: Zabawka dla psa czy plastikowa pułapka (Andrii Slonchak, Australia). Queensland. „Podczas nurkowania na wyspie North Stradbroke nagle zauważyłem wobbegonga, który z pełną prędkością pędził w moją stronę z chmury uniesionego osadu. Jak się później okazało, nasz przewodnik zauważył rekina uwięzionego w plastikowym frisbee dla psów i próbował wyciągnąć zabawkę, ale przestraszony wobbegong rzucił się do ucieczki. Miałem mniej niż sekundę, aby zrobić to zdjęcie, zanim rekin zniknął. Nigdy więcej nie widziałem tego wobbegonga i cały czas zastanawiałem się, czy udało mu się wyciągnąć zabawkę, czy też spotkał go ponury los. Wobbegongi polegają na wtapianiu się w otoczenie podczas polowania, a jasny frisbee mógłby osłabić tę zdolność”. (1/125, f/8, ISO 200, Canon EOS M50 Mark II, obudowa Ikelite, Ikelite DS160 II z dyfuzorami kopułkowymi)

australijski

ZŁOTO: Podłużny (Lewis Burnett, Australia). Darling Range Escarpment, Australia Zachodnia. „Fotografowanie dziwacznego i cudownego żółwia wężoszyjego pod wodą zawsze było na mojej liście marzeń do nurkowania na południowym zachodzie. Te fascynujące gady występują w zbiornikach słodkowodnych, które rozrzucają ten region, i najczęściej można je zobaczyć na lądzie w sezonie lęgowym, gdy szukają partnera. Znalazłem tego osobnika podczas mojego pierwszego nurkowania w słodkiej wodzie w tym regionie i nie mogłem być szczęśliwszy, mając tak uprzejmy obiekt do fotografowania”. (1/320, f/13, ISO 500, Sony A1, obudowa Ikelite, 2x lampa błyskowa Inon Z-330)

Międzynarodowe wody

ZŁOTO: Salamandra (Luc Rooman, Belgia). „Co roku nurkuję w jednym z moich ukochanych jezior słodkowodnych, mianowicie w De Melle niedaleko Antwerpii, aby fotografować traszki alpejskie wśród lilii wodnych. W lipcu tego roku znowu poszedłem szukać. Po próbie sfotografowania kilku okazów odkryłem jednego siedzącego na lilii wodnej, którego ciało tworzyło interesującą sylwetkę przez liść. Po zrobieniu serii zdjęć zostawiłem stworzenie w spokoju i ostrożnie ruszyłem dalej”. (1/125, f/22, ISO 100, Nikon Z7II, obudowa Isotta, lampa błyskowa Backscatter Mini MF-2, lampa błyskowa Backscatter Optical Snoot OS-1)

SREBRO: Drzewo płazów (Massimo Zannini, Włochy). Bolonia. „Wiosną w górach północnych Włoch ropuchy łączą się w pary w małych zbiornikach wodnych, podobnie jak wiele innych płazów. Robiłem zdjęcia tego zachowania godowego, gdy na kilka sekund żaba skakała im na grzbietach, prawdopodobnie myląc je ze skałą. Zaskoczony i rozbawiony, miałem akurat tyle czasu, żeby zrobić trzy zdjęcia, zanim samiec wyrzucił żabę na samicę”. (1/50, f/14, ISO 320, Nikon D850, obudowa Nauticam, lampa błyskowa Backscatter Mini MF-1, lampa błyskowa Backscatter Optical Snoot OS-1)

Pokaz rolek

Opona wideo section was won by Australian Ste Everington with Promienie na byłym HMAS Brisbane na Sunshine Coast, gdzie można zobaczyć orła plamistego, łopatonosa i płaszczkę marmurkową. „Absolutnie uwielbiam ten wrak jako miejsce do nurkowania – to moje szczęśliwe miejsce.

"Dla tego wideo, I wanted to spotlight a single specific dive – one where the rays spent an above average amount of time with us at the stern of the ship. But I also couldn’t resist including some stunning ray encounters from other dives at this location as well.”

Metalowe odbitki zwycięzców i zdobywców drugiego miejsca zostały wystawione i udostępnione do kupienia na targach Go Diving, a połowa dochodu zostanie przekazana partnerowi konkursu zajmującemu się ochroną środowiska Weź 3 na morze.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konkursu i wszystkich zwycięzców, w tym z brązowymi medalami i wyróżnieniami, odwiedź stronę Underwater Awards Australazja (UWAA) 2024 strona.

