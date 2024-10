Rój kijanek uchwycony na Fotografie Dzikiej Przyrody Roku

Tytuł Fotografa Dzikiej Przyrody Roku ponownie przypadł fotografowi podwodnemu – Kanadyjczykowi Shane’owi Grossowi, którego Rój życia wygrał kategorię Wetlands: The Bigger Picture i nagrodę ogólną na tegorocznym prestiżowym wydarzeniu. Zwycięzcy zostali ogłoszeni na żywo w londyńskim Natural History Museum wczoraj wieczorem (8 września).

Fotoreporter zajmujący się ochroną środowiska morskiego, który wcześniej odniósł sukces w konkursie, nurkował z rurką w jeziorze Cedar na wyspie Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej przez kilka godzin, pośród dywanów grzybieni, patrząc pod nimi, jak przepływa masa kijanek ropuch zachodnich. Musiał uważać, aby nie naruszyć cienkich warstw mułu i glonów pokrywających dno jeziora.

Kijanki ropuchy zachodniej, gatunek bliski zagrożenia z powodu niszczenia siedlisk i drapieżnictwa, wypływają z bezpieczniejszych głębin jeziora, unikając drapieżników w próbie dotarcia do płycizny, aby się pożywić. Rośnie w ropuchy w ciągu 4-12 tygodni po wykluciu, ale szacuje się, że tylko 1% z nich przeżywa do dorosłości.

(Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D500 z obiektywem typu rybie oko Tokina 10-17 mm f/3.5–4.5 przy 11 mm, w obudowie Aquatica, z dwiema lampami błyskowymi Sea & Sea. 1/200 sek. przy f/13, ISO 640)

Rój życia został wybrany spośród rekordowej liczby 59,228 117 zgłoszeń ze XNUMX krajów i terytoriów do zwycięzcy konkursu Wildlife Photographer of the Year, którego organizatorem jest Muzeum Historii Naturalnej (NHM).

„Jury było oczarowane połączeniem światła, energii i łączności między środowiskiem a kijankami” – powiedziała przewodnicząca jury i redaktorka Kathy Moran o zwycięskim zdjęciu. „Byliśmy równie podekscytowani dodaniem nowego gatunku do archiwum Wildlife Photographer of the Year.

„Przez ostatnie kilka lat konkurs ten promował środowiska i gatunki, które są często pomijane, a jednak budzą takie samo zdziwienie i zachwyt, gdy się nimi dzielimy, co typowo fotografowaną przyrodę i dzikie miejsca”.

Zdjęcia podwodne

Spośród 18 zwycięzców kategorii, czterech można by uznać za zdjęcia podwodne. Każde zgłoszenie zostało ocenione anonimowo przez międzynarodowy panel ekspertów pod kątem oryginalności, narracji, doskonałości technicznej i etycznych praktyk.

W kategorii zdjęć podwodnych zwyciężył fotograf z Wielkiej Brytanii i Australii Matthew Smith Pod linią wodną, na którym widać dociekliwego młodego lamparta morskiego pod antarktycznym lodem w Paradise Harbour.

Pod linią wody autorstwa Matthew Smitha / Fotografa Dzikiej Przyrody Roku

Aby uzyskać podzielony obraz, Smith użył specjalnie zaprojektowanego przez siebie przedłużenia przedniej części obudowy podwodnej.

Podczas pierwszego spotkania z lampartem morskim obserwował, jak kilka razy przelatuje w pobliżu. „Kiedy spojrzał prosto w obiektyw, wiedziałem, że mam coś dobrego” – powiedział. Na razie lamparty morskie są nadal szeroko rozpowszechnione i liczne, ale nadmierne połowy, cofający się lód morski i ocieplające się wody oznaczają, że ich główne źródła pożywienia – kryl i pingwiny – są w zaniku.

(Zdjęcie zrobione aparatem Nikon Z 7 II + obiektyw 14–30 mm f/4, filtrem gradientowym o neutralnej gęstości, obudową Aquatica AZ6/7 + portem kopułkowym Matty Smith 12 cali typu split-shot, lampami błyskowymi Sea & Sea YS-D3 MKII. 1/200 sek. przy f/11, ISO 640)

Delfiny Lasu autorstwa Thomasa Peschaka / Fotografa Dzikiej Przyrody Roku

Delfiny Lasu autorstwa Thomasa Peschaka (Niemcy / RPA) zdobyło nagrodę Photojournalist Story. Przedstawia delfina amazońskiego, jednego z dwóch gatunków delfinów słodkowodnych żyjących w dorzeczach Amazonki i Orinoko, a także jedynego, który ewoluował, aby eksplorować sezonowo zalewane siedlisko leśne.

Walenie zagrożone wyginięciem, znane również jako morświny lub różowe delfiny rzeczne, mają skomplikowaną relację z ludźmi, mówi Peschak. Zgodnie z tradycyjnymi wierzeniami Amazonii mogą przybierać ludzką postać i są zarówno czczone, jak i obawiane, jednak inni widzą w nich złodziei ryb z sieci, które zasługują na zabicie.

Peschak zrobił zdjęcia w regionach Brazylii i Kolumbii, gdzie lokalne społeczności stwarzają turystom okazje do spotkań z delfinami. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że karmione przez ludzi delfiny mają tendencję do zapadania na zdrowiu, a młodsze osobniki nie uczą się samodzielnie polować.

(Zdjęcie zrobione aparatem Nikon Z 9 + obiektyw 14–30 mm f/4 przy ogniskowej 16 mm. 1/320 przy f/6.3, ISO 1250)

Serengeti Morza autorstwa Sage Ono / Fotograf Dzikiej Przyrody Roku

Serengeti Morza autorstwa amerykańskiego fotografa Sage Ono zdobyło nagrodę Rising Star Portfolio Award. Zdjęcie zostało zrobione w gigantycznych lasach wodorostów w Monterey Bay National Marine Sanctuary w California.

Jaja ryb rurkowatych będą blaknąć w miarę rozwoju zarodków, ale Ono uchwycił je błyszczące jak rubiny obok złotych, świecących, wypełnionych gazem pomocy wypornościowych wodorostów. Zielone ząbkowane krawędzie liści wodorostów dopełniały prostą kompozycję.

(Zdjęcie zrobione aparatem Nikon D850 + obiektyw 60 mm f/2.8, obudową Nauticam NA-D850, dwiema lampami błyskowymi Sea & Sea YS-D2J. 1/160 sekundy przy f/14, ISO 250)

Wetland Wrestle autorstwa Karine Aigner / Fotografa Dzikiej Przyrody Roku

Piąty obraz wody, choć zrobiony ponad powierzchnią, został Zapasy na mokradłach autorstwa amerykańskiej fotografki Karine Aigner i triumfowała w kategorii Zachowanie: Płazy i Gady. Prowadząc grupę turystyczną na Transpantaneira Highway, Mato Grosso w Brazylii, zatrzymała się, aby sfotografować kilka jeleni bagiennych, gdy zauważyła dziwny kształt unoszący się w wodzie.

Przez lornetkę zauważyła, że ​​żółta anakonda owinęła się wokół pyska kajmana yacaré, i obserwowała, jak te dwa zwierzęta się zmagają, choć przyznała, że ​​trudno było stwierdzić, który z nich jest agresorem.

Kajmany jedzą węże, a gdy anakondy stają się większe, włączają do swojej diety inne gady. Na grzbiecie węża są dwa tabanidy, krwiopijne bąki, które polują na gady.

(Zrobione aparatem Sony α1 + obiektyw 200-600mm f/5.6–6.3. 1/400 przy f/16, ISO 800)

„Orędownicy naszej planety”

„Długowieczność tytułu Fotografa Dzikiej Przyrody Roku jest dowodem na ogromne znaczenie i rosnące uznanie dla naszego świata przyrody” – powiedział dyrektor NHM dr Doug Gurr.

„Jesteśmy zachwyceni, że możemy zaprezentować tak inspirujące obrazy w tegorocznym portfolio – są to fotografie, które nie tylko zachęcają do dalszych wysiłków na rzecz ochrony przyrody, ale także inspirują do tworzenia prawdziwych obrońców naszej planety na skalę globalną”.

Z okazji 60. rocznicy istnienia muzeum pod koniec tego tygodnia (piątek, 100 października) zostanie otwarta sztandarowa wystawa WPotY prezentująca 11 nagrodzonych zdjęć

Na cześć rocznicy wystawa przedstawia zwycięzców Grand Title z historii konkursu i obejmuje fotografie, trofea i najważniejsze informacje o technologii aparatów. Obejmuje również filmy pokazujący wpływ dzikiej przyrody fotografia mogą korzystać z wiedzy globalnej, a także opinii jurorów, fotografów i naukowców NHM.

Muzeum Historii Naturalnej w Londynie

Wystawa pozostanie w NHM do 29 czerwca przyszłego roku i będzie można ją oglądać także w Wielkiej Brytanii, a także za granicą: w Australii, Kanadzie, Danii, Francji, Niemczech, Włoszech i Szwajcarii. Wkrótce zostaną ogłoszone kolejne miejsca.

Park jest czynny codziennie od 10:5.50 do 18:11. Bilety dla dorosłych kosztują 15.50 funtów, dla dzieci 9.25 funtów (poza godzinami szczytu odpowiednio XNUMX i XNUMX funta). Rezerwacji można dokonać tutaj.

Opona Portfolio Fotografa Roku Przyrody 34 Książka pod redakcją Keitha Wilsona ukaże się dzisiaj (9 października) w cenie 28 funtów.

Weź udział w 61. konkursie Wildlife Photographer of the Year 61. konkurs WPotY otwiera się na wpisy 14 października i kończy się o 11.30:5 GMT 25 grudnia. Fotografowie mogą zgłosić do 30 zdjęć za opłatą 35 funtów, która wzrośnie do 28 funtów w ostatnim tygodniu od XNUMX listopada. Opłata jest zwolniona dla dorosłych mieszkających w Afryce, Azji Południowo-Wschodniej oraz Ameryce Środkowej i Południowej. Uczestnicy w wieku 18-26 lat mogą zgłosić do 25 zdjęć za darmo, a osoby w wieku 17 lat i młodsze mogą zgłosić do 10 zdjęć za darmo.

Również w Divernet: BALLESTA PONOWNIE NAZWANA FOTOGRAFEM PRZYRODY ROKU, NURKOWSKA BALLESTA ZNOWU ATAKUJE W WPOTY '22, MAGIA MANATÓW W ZWIASTUNACH FOTOGRAFA DZIKIEJ PRZYRODY, NIEDŹWIEDŹ POLARNY PODBIJA SERCA LUDZI