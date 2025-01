Rozpoczął się konkurs Głos Oceanu

ADEX Głos Oceanu to , konkurs wideo i sztuki związany z coroczną imprezą Asia Dive Expo (ADEX) w Singapurze, uważaną za największe i najdłużej trwające targi nurkowe w Azji.

Odbywający się od 4 do 6 kwietnia ADEX Ocean Festival 2025 kończy się wyborem przez jury zwycięzców i wicemistrzów w różnych kategoriach konkursowych na żywo na scenie. Wybierają również zwycięzcę Best of Show.

Tegoroczny festiwal poświęcony jest głowonogom, co określa się mianem „święta zachowań zwierząt morskich”, podczas gdy ADEX Voice of the Ocean 2025 obejmuje w swoich kategoriach zarówno głowonogi, jak i zachowania zwierząt – pozostałe to krajobrazy wodne, dzieła sztuki i filmy krótkometrażowe.

W jury zasiadają Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield i William Tan, a także biolog morski Chloe Harvey, dyrektor wykonawczy Reef-World Foundation, pełniąca funkcję specjalnego doradcy ds. zachowań zwierząt.

Nagrodą główną jest podwodna obudowa Seacam o wartości do 10,000 10 USD. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć tutaj, a zgłoszenia, których koszt wynosi XNUMX USD za zgłoszenie, można przesyłać za pośrednictwem Przewodnik po zdjęciach nurkowych do 1 marca br.

