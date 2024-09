GO Diving Show ANZ to obowiązkowy punkt dla fotografów podwodnych

Inauguracyjne GO Pokaz nurkowania ANZ, która odbędzie się na Sydney Showground w dniach 28-29 września – i z wstęp całkowicie BEZPŁATNY – został opisany jako pozycja obowiązkowa dla fotografów podwodnych, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynają swoją przygodę, czy są doświadczonymi fotografami.

Na imprezie pojawi się wielu światowej sławy fotografów podwodnych i edukatorów. Zdjęcie Scena i zwycięzcy prestiżowego Nagrody podwodne Australazja 2024 konkurs zostanie przedstawiony w sobotnie popołudnie. Poniżej znajduje się kilka z nich na scenie w ten weekend:

Nigel Marsh to człowiek stojący za projektem Scuba Diver ANZ Unique Aussie Marine Life

Nigela Marsha

Nigel Marsh, którego książki Unique Aussie Marine Life w Scuba Diver w Australii i Nowej Zelandii są zdecydowanymi ulubieńcami czytelników, będzie na Zdjęcie Scena przy GO Pokaz nurkowania ANZ we wrześniu.

Nigel jest niezależnym fotografem podwodnym i fotoreporterem mieszkającym w Brisbane. Jego prace publikowano w licznych magazynach, gazetach i książkach, zarówno w Australii, jak i za granicą.

Dużo nurkował wokół Australii, zwłaszcza Wielkiej Rafy Koralowej i Morza Koralowego, a podróże zaprowadziły go po Azji, Pacyfiku, Oceanie Indyjskim, Oceanie Atlantyckim i na Karaibach. Jego podwodne fotografie są także laureatami wielu międzynarodowych konkursów fotograficznych.

Pasja Nigela do nurkowania i środowiska morskiego rozwinęła się od najmłodszych lat podczas snorkelingu na plażach jego rodzinnego miasta Sydney w Australii. Nauka nurkowania w 1983 roku zwiększyła jego zainteresowanie życiem morskim, a swoimi doświadczeniami szybko dzielił się z innymi, prezentując pokazy slajdów i pisząc artykuły do ​​czasopism – jego pierwszy artykuł ukazał się w 1983 roku.

Od tego czasu Nigel napisał tysiące artykułów do magazynów o nurkowaniu, podróżach i samolotach na całym świecie, koncentrując się na swoich ulubionych tematach – rybach, nurkowaniu, rekinach, wrakach statków, życiu morskim i podróżach.

Nigel jest także współautorem dwóch przewodników nurkowych wraz z Nevillem Colemanem, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) i Diving Australia (Periplus Editions 1997). Wydał także samodzielnie książkę – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Fotografia 2011).

Przez ostatnie dziesięć lat Nigel był zajęty pracą nad serią książek dla dzieci na tematy związane z morzem (A do Z of Sharks & Rays, Exploring Shipwrecks, Crabs & Crustaceans, Weird and Wacky Fish) oraz serią przewodników nurkowych i morskich książki o życiu (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving With Sharks, Close Encounters With Marine Life) dla New Holland Publishers.

Brett Lobwein podzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat fotografia podwodna Techniki

Bretta Lobweina

Nagradzany fotograf podwodny Brett Lobwein zaprezentuje swoje wspaniałe zdjęcia na Zdjęcie Scena na inauguracji GO Pokaz nurkowania ANZ we wrześniu.

Brett to pasjonat fotografii i miłośnik ochrony środowiska, mieszka i pracuje w Sydney. Dorastał nad rzeką Port Hacking na południowych przedmieściach miasta, a jego miłość do nurkowania zaczęła się rozwijać na początku XXI wieku, gdy pracował w lokalnym sklepie ze sprzętem do nurkowania.

W 2010 roku zaczął się żywo interesować fotografia podwodna i kupił swoją pierwszą obudowę do lustrzanki.

Od pierwszej wyprawy, podczas której pływał z humbakami w Tonga, był tym zwierzęciem całkowicie pochłonięty.

Jego pasja do fotografia dorównuje mu jedynie zamiłowanie do egzotycznych podróży.

Niezależnie od tego, czy fotografuje jedwabiste rekiny w Ogrodach Królowej na Kubie, pingwiny na Antarktydzie, niedźwiedzie polarne w Arktyce, orki w Norwegii czy foki w Naroomie, Brett zawsze stara się przedstawić życie morskie w jego naturalnym środowisku, nie demonizując ani nie sensacyjnie nie przedstawiając zwierzęcia, aby przyciągnąć uwagę do obrazu z niewłaściwych powodów.

Oprócz miłości do oceanu i jego mieszkańców Brett aktywnie działa na rzecz ochrony oceanów i środowiska, podnosząc świadomość na temat nadmiernego zużycia i zapotrzebowania na jednorazowe plastiki.

Brett jest dumnym pracownikiem Sony Cyfrowy Rzecznik ds. obrazowania, ambasador marki Isotta Underwater Housings, członek Explorers Club, członek Ocean Artist Society i były fotograf współpracujący/rezydent w Ocean Geographic.

Brett jest również właścicielem UW Images, dystrybutora fotografia podwodna sprzęt.

Jego zdjęcia zdobyły wiele międzynarodowych nagród fotografia nagrody i zostały opublikowane na całym świecie.

Don Silcock opowie o spotkaniach z dużymi zwierzętami

Dona Silcocka

Scuba Diver Australia i starszy redaktor ds. podróży w Nowej Zelandii Dona Silcocka zabiorę do Zdjęcie Scena na inauguracji GO Pokaz nurkowania ANZ we wrześniu, aby porozmawiać o swojej fascynacji dużymi zwierzętami.

Don jest australijskim fotografem podwodnym i fotoreporterem mieszkającym na wyspie Bali w Indonezji. Do zespołu Scuba Diver ANZ dołączył w 2020 roku jako starszy redaktor działu podróży.

Don pochodzi z Wielkiej Brytanii, zaczął nurkować na początku lat 1980., mieszkając i pracując w Bahrajnie, w Zatoce Perskiej, gdzie uzyskał stopień BSAC Advanced Instruktor i oficer nurkowy.

W 1991 roku wraz z młodą rodziną przeprowadził się do Australii, gdzie rozwinął swoją nieprzemijającą pasję do fotografia podwodna i podróże nurkowe.

Don nurkował intensywnie w Papui-Nowej Gwinei i Indonezji przez ostatnie 25 lat i uważa, że ​​oba te kraje mają najlepsze tropikalne nurkowanie na świecie. Scuba Diver ANZ niedawno opublikował 13th artykuł z serii o nurkowaniu w PNG i następny problem będzie miał 5th w podobnej serii Don pisze o nurkowaniu w Indonezji.

Około 15 lat temu Don zaraził się tym, co sam określa mianem „wielkiego bakcyla zwierząt”, gdy po raz pierwszy pojechał do Australii Południowej, aby fotografować białe rekiny, a w zeszłym roku udało mu się zrobić 15 zdjęćth wycieczka tam…

W międzyczasie fotografował i pisał o rekinach tygrysich, młotach i żarłaczach białopłetwych na Bahamach; mantach oceanicznych, rekinach błękitnych, rekinach wielorybich, krokodylach amerykańskich i marlinach pręgowanych w Meksyku; wielorybach południowych w Argentynie, południowych humbakach w Tonga i kaszalotach na Azorach.

Podczas pandemii Don zajął się nurkowaniem technicznym i niedawno uzyskał certyfikat TDI Extended Range, który pozwolił mu na nurkowanie na głębokości 55 m. To przygotowanie do specjalistycznych wypraw technicznych, podczas których miał fotografować wraki na Wyspach Salomona i atolu Bikini. Zdjęcia te zostaną opublikowane w kolejnych wydaniach magazynu Scuba Diver ANZ.

Mike Scotland będzie opowiadał o australijskim życiu morskim

Mike'a Szkocji

Redaktor naczelny Dive Log Australasia i fotograf podwodny Mike Scotland skupi się na biologii morskiej „na wolności” Zdjęcie Scena na inauguracji GO Pokaz nurkowania ANZ we wrześniu.

Mike zaczął nurkować w 1976 roku i z sukcesem zdobył PADI instruktor stopień w 1982 r. Poza tym przeszkolił ponad 1,000 nurków. Mike wykonał 7,000 nurkowań i zdobył nagrody za swoje zdjęcia z U/W.

Jego dwie główne pasje to fotografia podwodna i biologii morskiej. Pisze o celebrowaniu życia morskiego w połączeniu z nurkowaniem przygodowym. Mike opublikował swoją książkę Marine Biology in the Wild jako usługę dla nurków, którzy chcą dowiedzieć się więcej o morzu. Zawiera standardowe zdjęcia pocztówkowe z dogłębnymi badaniami. Obecnie pisze serię o biologii ryb i rekinów, którą w przyszłym roku zamieści w nowej książce.

Biologia morska w środowisku naturalnym

Najlepszym sposobem na rozbudzenie pasji do nurkowania jest dowiedzenie się więcej o cudownym życiu morskim, które napotykamy. Podczas jego pobytu na Zdjęcie Na scenie Mike podzieli się wieloma niesamowitymi spostrzeżeniami, które poczynił w ciągu 48 lat aktywnego nurkowania i które zmotywują Cię do nurkowania.

Mike jest profesjonalnym edukatorem i jednym z najczęściej publikowanych fotografów U/W w Australii. Wykład będzie uzupełniony jego najwspanialszymi zdjęciami zebranymi z ponad 100 wypraw na Wielką Rafę Koralową i Pacyfik.

Talia Greis będzie mówić o abstrakcji fotografia podwodna

Talia Greis

Samouk, ciesząca się międzynarodowym uznaniem fotografka podwodna Talia Greis będzie obecna na Zdjęcie Scena przy GO Pokaz nurkowania ANZ rozmawiamy o abstrakcyjnych obrazach podwodnych.

Urodziła się i wychowała w nadmorskich rejonach wschodnich przedmieść Sydney, a jej fascynacja życiem oceanicznym eksplodowała podczas nurkowania w Ningaloo Reef w stanie Waszyngton.

„Zrozumienie bogactwa i różnorodności podwodnego świata naszego kraju sprawiło, że poczułam potrzebę jak najszybszego zabrania aparatu fotograficznego pod powierzchnię wody” – powiedziała.

„Nie tylko po to, by móc odtworzyć niektóre z pięknych momentów, jakie oferuje natura, ale także po to, by móc w pełni zrozumieć prawdziwe kolory i złożoność tego, czego byłem świadkiem”.

Talia, która zawsze stara się uchwycić ulotne chwile, zdała sobie sprawę, że jej rola w nurkowaniu uległa zmianie i obecnie nie jest możliwe nurkowanie bez spoglądania przez obiektyw.

Talia wygrała Ocean Art 2019 w kategorii Kompakt, a także zdobyła tytuł Wschodzącego Fotografa Roku 2023 za zdjęcia z cyklu Ocean Geographic Head On Zdjęcie Festiwal, Kategoria Krajobraz 2023, Northern Beaches Underwater Zdjęcie Konkurs 2023 i tytuł Podwodnego Fotografa Roku (UPY) w kategorii Makro w 2024 r.

Abstrakcyjna fotografia podwodna

Talia będzie mówić o abstrakcji fotografia podwodna – krótko wyjaśniając, dlaczego jako nurek w Sydney uwielbia eksperymentować z tym rzemiosłem i omawiając różne metody i techniki, których używa, aby zgłębiać tajniki tego rzemiosła.

Przedstawi kilka przykładów zdjęć wykonanych różnymi technikami oraz omówi ustawienia i wymagania sprzętowe potrzebne do ich wykonania.

Nicolas Remy będzie udzielał porad na temat Techniki

Nicolas Remy

Francusko-australijski fotograf podwodny Nicolas Remy, który obecnie mieszka w Sydney, zabierze nas do Zdjęcie Scena na targach GO Diving Show ANZ w wrzesień.

Zdjęcia Nicolasa zdobyły ponad 40 międzynarodowych nagród, w tym nagrody w prestiżowej kategorii Ocean Fotografia Nagrody, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of The Year i World Nature Fotografia Nagród.

Jego zdjęcia pojawiały się w głównych mediach, takich jak BBC, CNN, Forbes, a także w najważniejszych mediach niszowych i fotografia głoska bezdźwięczna.

Jest założycielem Klub podwodny, Online fotografia szkoła i społeczność, która obecnie liczy członków w 12 krajach. Członkowie klubu mają dostęp do kursów we własnym tempie, forów wsparcia i comiesięcznych webinariów, na których uczą Nicolas i inni znani fotografowie fotografia Kursy mistrzowskie.

Motywowany pasją do nauczania fotografia, Nicolas jest doświadczonym mówcą publicznym. Oprócz miesięcznych webinariów dla The Underwater Club, jest regularnie zapraszany do wystąpień na pokazach nurkowania, fotografia podwodna stowarzyszeń i klubów nurkowych.

Spełniony -dziennikarz, Nicolas jest autorem dziesiątek artykułów opublikowanych w międzynarodowych mediach nurkowych. Jest redaktorem terenowym Strona głównai stały współpracownik Plongez! Magazyn (Francja) i nurek Magazyn (Wielka Brytania i Australia/Nowa Zelandia), gdzie pisze o życiu morskim, podróżach, technice i sprzęcie fotograficznym.

Nicolas współpracuje ze sprzętem nurkowym i fotografia marek do testowania produktów i recenzji terenowych. Jest znany ze szczegółowych, wnikliwych artykułów, które napisał, współpracując z markami takimi jak Nauticam, Mares, Nikon Australia i Retra UWT, żeby wymienić tylko kilka.

Nicolas jest ambasadorem Nauticam. Obecnie fotografuje Nikonem Z9 w obudowie Nauticam NA-Z9, a jego ulubioną optyką jest system Nauticam EMWL i Nauticam FCP-1, choć używa również WWL-C, gdy rozmiar i waga mają kluczowe znaczenie.

Rebreathery stanowią kolejną istotną część wyposażenia nurkowego Nicolasa: spędził ponad 1,300 godzin, robiąc zdjęcia podczas nurkowania z rEvo CCR lub Mares Horizon SCR, pozostając pod wodą przez trzy do czterech godzin. Nicolas jest pasjonatem tych maszyn, które jego zdaniem zajmują coraz większą przestrzeń w branży nurkowej.

GO Diving Show ANZ to obowiązkowy punkt dla fotografów podwodnych 8

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 28-29 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcie Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, próbnych nurkowań, basenu demonstracyjnego, syren i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Targi GO Diving Show UK 2024, odbywające się już piąty rok, przyciągnęły w weekend ponad 10,000 10,000 uczestników i zajmowały powierzchnię wystawienniczą o powierzchni XNUMX XNUMX mXNUMX, a wariant australijski i nowozelandzki ma aspiracje osiągnąć ten poziom w nadchodzących latach.

Wstęp na inauguracyjne GO Diving Show ANZ jest całkowicie bezpłatny – zarejestruj się tutaj aby zdobyć bilety na niewątpliwie największe wydarzenie nurkowe 2024 roku w Australii. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a do miejsca imprezy łatwo dotrzeć, korzystając z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.