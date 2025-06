Kolejny dzień z życia instruktora fotografii na uniwersytecie

Jak wygląda praca jako niezależny profesjonalista nurkowania? LISA COLLINS siedzi wygodnie jako go-to fotografia podwodna instruktorka na Grand Cayman, ale jej droga z Wielkiej Brytanii nie zawsze była łatwa, jak wyjaśnia

„Wow! Co robisz? To musi być wymarzona praca!” Słyszę to tak często – niemal co tydzień – że trochę to ignoruję i automatycznie odpowiadam: „Tak, mam dużo szczęścia!”

Ale siedząc tutaj i pisząc to, pod idealnie błękitnym niebem, otoczony tropikalną roślinnością i pięknym, spokojnym, czystym morzem kilkaset metrów dalej, poświęcam czas na zastanowienie się nad moim życiem jako fotografia podwodna instruktor.

Pamiętam, jak prawie 30 lat temu wchodziłem do sklepu Ocean Optics w londyńskim Strand, czując się bardzo zdenerwowany, ale podekscytowany perspektywą zakupu mojego pierwszego podwodnego aparatu. Wtedy nie wiedziałem, jak ważny będzie ten dzień dla mojej przyszłości.

Po zdobyciu certyfikatu PADI Open Water Diver w kamieniołomie Thurrock w hrabstwie Essex postanowiłem, że podczas wakacji pokażę moim dwóm córkom piękno podwodnego świata.

Steve Warren z Optics sprzedał mi mój pierwszy aparat i mnie wciągnął. Nurkowanie i fotografia podwodna bardzo szybko stało się to moim uzależnieniem, a moje wakacje zależało od tego, gdzie mogłem zanurkować w najczystszych, najcieplejszych wodach z mnóstwem życia morskiego.

Lisa zdobyła umiejętności na kursie instruktorskim INON UK

Przesuwamy się o 15 lat do przodu – po tym, jak miałem szczęście podróżować i nurkować na całym świecie, rozwijając swoje umiejętności i wiedzę na temat fotografia podwodna, wziąłem INON UK Fotografia podwodna po ukończeniu kursu ukończyła kurs instruktorski i zaczęła nauczać tego przedmiotu w Wielkiej Brytanii.

Miałem też swój PADI Cyfrowy Fotografia podwodna Ocena instruktorska, ale odkryłem, że na kursie nauczyłem się więcej o nurkowaniu z aparatem niż o robieniu zdjęć pod wodą, a tego właśnie dotyczyły kursy INON UK.

Wielu klientów prosiło o dłuższe kursy i bardziej zaawansowane techniki, więc zacząłem prowadzić warsztaty za granicą, wyjeżdżając do Egiptu, Lanzarote, na Filipiny i do Indonezji – i to wszystko, pracując jednocześnie na „normalnej” pracy na uniwersytecie w Surrey.

Regularnie mówiono mi, że „podwodni fotografowie nigdy nie zarabiają wystarczająco dużo, aby pracować na pełen etat!”. Byłem zdecydowany, że pewnego dnia udowodnię tym niedowiarkom, że się mylą, w taki czy inny sposób.

Wyrwałeś moje życie

Uczyłem fotografia podwodna na pół etatu w Wielkiej Brytanii, ale pragnąłem czegoś więcej, więc kiedy poproszono mnie o przeprowadzkę na Kajmany, aby dołączyć do Cathy Church Zdjęcia Centrum jako jedno ze swoich fotografia podwodna instruktorzy, w ciągu zaledwie jednego dnia podjęliśmy decyzję o wyrwaniu mojego życia i życia mojego partnera i przeprowadzce tam na podstawie trzyletniego kontraktu.

W końcu spełniło się moje marzenie o pracy na pełen etat jako fotografia podwodna instruktor spełnił swoje marzenie!

Miejsce do nurkowania z brzegu na Grand Cayman

W rzeczywistości po zainstalowaniu Zdjęcia Centrum, od lat słynące jako jedno z najlepszych miejsc do nauki na Karaibach fotografia podwodna, Uczyłbym studentów kilka razy w tygodniu, ale większość czasu spędzałbym pracując w sklepie, sprzedając sprzęt.

Zajęcia odbywały się w hotelu Sunset House Hotel na południe od stolicy Kajmanów, George Town. Wszystkie moje zajęcia odbywały się na pięknej rafie koralowej, w godzinach otwarcia sklepu.

Po godzinie lub dwóch zajęć w „sali wykładowej”, mój uczeń i ja nurkowaliśmy z brzegu, podczas których uczyłem ich pod wodą, korzystając z białej tabliczki.

Moje serce śpiewało, gdy patrzyłem na swój codzienny harmonogram i zdawałem sobie sprawę, że tego dnia mam zajęcia. Moja pasja do fotografia podwodna i za dzielenie się tą wiedzą sprawiło mi tyle radości. A robienie tego w czystych, ciepłych wodach Karaibów uczyniło to jeszcze bardziej wyjątkowym.

Lisa (po prawej) uczy w „klasowej” atmosferze

Potem pojawił się Covid. Przeprowadziłem się na Grand Cayman w czerwcu 2019 r., a w marcu 2020 r. wyspa została zamknięta dla odwiedzających. Nastąpiło długie 18 miesięcy zamknięcia.

Na szczęście byłem odpowiedzialny za marketing i mogłem uczyć lokalnych i międzynarodowych klientów za pomocą Zoom. Wiele osób, nie mogąc nurkować, zajęło ląd fotografiai zapisała się u mnie na lekcje fotografowania krajobrazów, ptaków, owadów i kwiatów.

Branża nurkowa została zamknięta na sześć miesięcy, ale po jej ponownym otwarciu udało mi się nauczyć nurkowania wielu lokalnych nurków fotografia podwodna.

Grupa z nich założyła CaySoup (Cayman Society of Underwater Photographers), które nadal działa. Dobrze było móc przekazać im moją wiedzę.

Obecnie w każdy weekend, a czasami także w wieczory dni powszednich, w większości miejsc do nurkowania przy brzegu na Grand Cayman można spotkać podwodnych fotografów, którzy dzielą się swoimi odkryciami dotyczącymi życia morskiego.

Wiele osób nurkuje w grupach po cztery lub sześć osób, przeszukując dno morskie w poszukiwaniu makrostworzeń zamieszkujących kępy alg porastające białe piaszczyste dno niektórych miejsc nurkowych. Zasada jest taka, że ​​„im więcej oczu, tym lepiej”.

Super makro fotografia na plamie glonów

Jestem bardzo przekonany o dobrej wyporności i obserwacji fotografia podwodna etykiety i uczę tego swoich studentów, więc cieszę się, że tak się dzieje podczas nurkowania z „plecakiem”.

Z drugiej strony

Gdy wyspy ponownie otworzyły się dla odwiedzających, wszystko wróciło do względnej normy. Ponieważ mój kontrakt miał wygasnąć, zacząłem myśleć o tym, jak mógłbym uczyć więcej i w lepszy sposób. Na szczęście zwrócił się do mnie pewien Kajmanczyk z prośbą o założenie firmy oferującej wszelkiego rodzaju fotografia.

Głównym celem Capture Cayman Ltd będzie nauczanie fotografia podwodna, ale z ziemią fotografia i sesje zdjęciowe jako zajęcie dodatkowe. Mam partnera do spania, ale w zasadzie pracuję sama, więc mam o wiele większą swobodę nauczania, kiedykolwiek i gdziekolwiek chcę, i zgodnie z życzeniami moich uczniów.

Nie będąc uwięzionym w sklepie lub ograniczonym godzinami otwarcia sklepu i jednym miejscem do nurkowania z brzegu, mogłem swobodnie się rozwijać. Dzięki nurkowaniu w wolnym czasie wiedziałem, że na wyspie są pewne miejsca oferujące inną topografię i tematy, więc mogłem zaoferować klientom o wiele bardziej kompleksowe doświadczenie.

Od pięknych raf koralowych po przejścia i jaskinie, płaszczki, żółwie i orlenie, po ekstremalne makrofotografie, wraki i podwodne posągi – Grand Cayman ma wiele do zaoferowania podwodnym fotografom – w sprzyjających warunkach, dzięki ciepłym i czystym wodom.

Kolorowa rafa koralowa na Wyspach Kajmańskich

Obecnie mam klientów, którzy przyjeżdżają co roku, niektórzy nawet kilka razy w roku, żeby spędzić ze mną tydzień, robiąc ze mną zdjęcia podwodne.

Zawsze jest coś nowego do nauczenia się, techniki do poprawienia, różne tematy do znalezienia i najnowszy sprzęt do opanowania, a czasami może to być po prostu pomoc w oświetleniu i ustawianiu ostrości. Innym częstym żądaniem jest instrukcja postprodukcji, nauka ulepszania zdjęć za pomocą Lightroom lub Photoshop.

Każdej zimy jeden z klientów przyjeżdża z Kanady na trzy miesiące jako „śnieżny ptak”, aby uniknąć ekstremalnego zimna i wygrzewać się w idealnym klimacie Kajmanów. Ponadto zapisuje się na 3–5 zajęć u mnie w tygodniu.

Zaczynał ze mną cztery lata temu od kompaktowego aparatu fotograficznego typu „point-and-shoot”, a następnie przeszedł na najwyższej klasy lustrzankę cyfrową z różnymi obiektywami i lampami błyskowymi.

Ostatniej zimy spędziliśmy wiele nurkowań na poszukiwaniu stworzeń, robiąc zdjęcia makro za pomocą snoota. Mogę się nauczyć niemal tyle samo, co moi uczniowie. Podwodne zdjęcia Jaya Goldmana z tego roku można obejrzeć tutaj.

Brak ciśnienia

Rozumiem, że techniki nauczania są bardzo ważne i staram się nauczać w przyjazny i pouczający sposób, bez przytłaczania uczniów terminami technicznymi. Wielu uczniów, z mojego doświadczenia, chce po prostu robić konsekwentnie dobre zdjęcia, a ja staram się uprościć im ten proces i wyjaśnić w sposób, który mogą zapamiętać i wykorzystać w przyszłości.

Nie ma presji, aby osiągnąć doskonałość kiedy uczę – przecież można mieć technicznie doskonałe to jest straszne, bo kompozycja nie jest dobra. To, czego uczę, to mieć konsekwentnie przyjemne zdjęcia, z którymi moi uczniowie czują się szczęśliwi.

Kluczowe jest zrozumienie poziomu umiejętności i postępów uczniów – ludzie przyswajają umiejętności w różnym tempie i jest to absolutnie w porządku. Bez presji.

Na Kajmanach jest mnóstwo żółwi

Fotografia podwodna chodzi o cieszenie się nurkowaniem w zrelaksowany sposób, tworzenie wspomnień, którymi możesz się dzielić. Nie chodzi tylko o rywalizację i o to, kto ma największy i najlepszy aparat. Każdy student jest inny, ale jeśli wszyscy wychodzą z moich zajęć robiąc zdjęcia, które ich uszczęśliwiają, to ja jestem szczęśliwy.

Zazwyczaj mogę wybrać spośród siedmiu miejsc do nurkowania z brzegu, z których jedno mogę prawie zawsze zanurkować, poza rzadkimi okazjami, gdy północno-zachodnie wiatry przynoszą fale do brzegu. Po omówieniu tego, co moi klienci chcieliby zrobić, zazwyczaj sprawdzam warunki i decyduję o najlepszym miejscu do nurkowania pod względem obiektów, widoczności i prądu.

Możliwość pracy o każdej porze dnia i nocy, od wczesnych godzin porannych do zajęć nocnych, siedem dni w tygodniu, zapewnia elastyczność i pozwala jak najlepiej dopasować zajęcia do planu zajęć studentów.

Jeśli to konieczne, biorę z nimi udział w nurkowaniach łodzią i współpracuję z lokalnymi czarterami nurkowymi, którzy sami są fotografami podwodnymi, aby zapewnić najlepsze możliwe miejsca do tego celu. Pozwala mi to na zanurzenie się w czarnej wodzie fotografia również czesne.

Indywidualny student może zarezerwować u mnie 4-5-godzinne zajęcia dla początkujących, ale większość klientów przyjeżdża na Grand Cayman na tydzień nurkowania i fotografia podwodna ze mną. Są to zarówno nowi użytkownicy GoPro (prowadzę dwugodzinny kurs GoPro), jak i użytkownicy aparatów kompaktowych, a także zaawansowani fotografowie bezlusterkowców i lustrzanek cyfrowych.

Uwielbiam patrzeć na twarze studentów, którzy wcześniej zmagali się z tym, by ich zdjęcia nie były rozmazane, szare lub niebieskie, a teraz nie dość, że mają wyraźne i kolorowe zdjęcia, to jeszcze odkrywają, że są w stanie powtórzyć ten wyczyn – a później wysyłają mi piękne zdjęcia ze swoich późniejszych wypraw nurkowych.

Spędzanie czasu w biurze

Albo żeby klient poczuł się gotowy na kolejny krok w podróży, kupując większy lub bardziej zaawansowany aparat. Większość jest zdenerwowana wydawaniem dużych pieniędzy i onieśmielona wszystkimi „przyciskami i kółkami”, ale obserwowanie, jak dowiadują się o swoich nowych dzieciach i zaczynają robić zdjęcia godne konkursów i publikacji, daje mi ogromną satysfakcję.

Wymarzona praca?

Nauczanie polega na dzieleniu się pięknem podwodnego świata, aby uświadomić innym, jak ważne jest chronienie i dbanie o rafy koralowe i życie morskie.

Więc kiedy następnym razem powiedziano mi, że moja praca jest pracą marzeń, mogę szczerze przyznać, że mam szczęście. Zajęło to wiele lat ciężkiej pracy, nauki, starań i poświęceń, ale było warte każdej chwili.

W chwili obecnej, w związku ze smutnym, trwałym zamknięciem kościoła Cathy Church Zdjęcia Centrum, Jestem jedynym instruktorem fotografii podwodnej na Grand Cayman. Z 15-letnim doświadczeniem, z czego sześć lat spędziłem nurkując tysiące razy w wodach Kajmanów i prowadząc setki zajęć, każdy dzień jest błogosławieństwem, za które jestem naprawdę wdzięczny.

