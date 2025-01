Zdjęcia z podwodnych modeli właśnie trafiły do ​​decoupage'u

Fotograf ponownie wpisał się do księgi rekordów ze swoim szczęśliwie odmrożonym modelem po niedawnej sesji zdjęciowej na głębokości 50 m – a STEVE HAINING jeszcze nie skończył. Rozmawia ze Stevem Weinmanem o żarcie o nurkowaniu, który stał się techniczny

To, co zaczęło się jako „mały żart” w czasie pandemii Covid, przerodziło się teraz w pełne techniczne nurkowanie podwodne z udziałem modelki – a dzięki wsparciu zespołu technicznego z Florydy, kanadyjski profesjonalny fotograf Steve Haining i modelka Ciara Antoski ugruntowali swoją pozycję jako rekordziści Guinnessa.

Ich najnowsza sesja zdjęciowa z udziałem modelek w najgłębszej wodzie miała miejsce na pokładzie Hydroatlantycki wraku statku, który miał miejsce 19 grudnia u wybrzeży Pompano Beach na Florydzie, a który został potwierdzony przez GWR w zeszłym tygodniu, 8 stycznia.

Antoski był modelem wstrzymującym oddech w oryginalnym i skromnym statku Haining o głębokości 6.4 m Rekord świata strzelać w 2021 roku. Nie była wystarczająco doświadczoną nurkiem, aby móc się na nim wzorować drugi rekord dwa lata później nurkowała na głębokość 30 m, ale od tego czasu jej nurkowanie, zarówno na wstrzymanym oddechu, jak i z akwalungiem, znacznie się rozwinęło.

Według najnowszego rekordu, amerykański nurek techniczny Wayne Fryman odpowiadał za zapewnienie Antoskiemu bezpieczeństwa i dostarczenie mu powietrza, a jego nazwisko widnieje również na GWR pochwała.

Nowy rekord głębokości wynosi 49.8 m, a całkowity czas nurkowania to 52 min 14 sek. Aby zaliczyć sesję zdjęciową do rekordu świata, GWR obecnie określa minimalny czas przebywania na dnie na poziomie 15 minut przy pełnym wyposażeniu produkcyjnym. Wszystko poniżej tego czasu to tylko fotografia.

Dla Antoskiego nurkowanie w grudniu było znacznie cieplejsze niż poprzednie rekordy. Haining i jego zespół utrudnili modelowi zadanie, wykorzystując chłodne miejsca Wielkich Jezior, ale warunki rekordu nie stanowią, że bicie w kostkach z hipotermią jest wymogiem.

„Nie ma potrzeby zagłębiać się bardziej”

Steve'a Haininga jest nie tylko fotografem podwodnym, ale także czołowym fotografem, operatorem filmowym i reżyserem filmowym. Zaczynał od fotografowania muzyków rockowych, sportowców i innych celebrytów, zanim przeszedł do pracy w reklamie i artystycznej fotografii krajobrazowej.

Steve'a Haininga

Rekord z 2021 r. powstał podczas pandemii COVID, kiedy żartował ze swoim zespołem na temat możliwości wykonywania zadań na powierzchni w sprzęcie do nurkowania, aby spełnić kanadyjskie przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. „Głębokość nigdy nie była pierwotnym zamysłem tego pierwszego rekordu” — mówi. „To było raczej miejsce, które zawsze chciałem zbadać i sfotografować — i tak się złożyło, że znajdowało się na tej głębokości”.

Lokalizacja była WL Wetmore katastrofa na jeziorze Huron, ale historia zyskała popularność dopiero latem 2023 r., w tym na Divernet, która nieustannie monitoruje kolejne próby pobicia tego tajemniczego, ale intrygującego rekordu.

W listopadzie 2023 r. zespół zszedł prawie pięć razy głębiej, na głębokość 30 m, na pół godziny na jeziorze Huron Niagara II wrak, skąpo ubrana modelka była zawodową nurek Mareesha Klups, koordynatorką bezpieczeństwa nurkowania i dawczynią powietrza z pierwszej sesji zdjęciowej. Tym razem Antoski był jej mentorem modelingu.

Później Haining powiedział Divernet że jeśli nie usłyszał o „niesamowitym miejscu do fotografowania na głębokości 120 stóp (36 m) lub większej w znacznie cieplejszych warunkach, to chyba nie muszę schodzić głębiej!”

Jednak inni nurkowie naturalnie zaczęli interesować się podważaniem rekordu i okazało się, że Haining wkrótce po tym postanowił kontynuować bardziej techniczne podejście. Niagara II strzelać.

„Zobaczmy, jak daleko możemy się posunąć” (Steve Haining)

„Ostatecznie było tak: zobaczmy, jak daleko możemy się posunąć” — mówi. „Pierwszy rekord był w pewnym sensie przypadkiem, ale zaczął się od tego, że wszyscy mówili: 'O, ja też mogę to zrobić!' Kiedy zrobiliśmy ten na 100 stóp (30 m), wydawało się, że dla dużej części społeczności nurkowej był to wyścig na dno na 130 stóp (40 m).

„Byli ludzie nurkujący w powietrzu na głębokość 130 stóp (39 m), ale kiedy wylądowali, osiągnęli już limit bezdechowy (NDL), więc strzelali przez sześć lub siedem minut, a potem wracali do góry, żeby tylko zdążyć na czas.

„Pomyślaliśmy sobie, że fajnie, że ludzie chcą tego spróbować, ale podniesiemy poprzeczkę trochę wyżej. Zawsze jesteśmy tak zajęci, wszyscy podróżujemy, ale to była rozmowa, którą przeprowadzimy”.

Rywale

Rekord Guinnessa został faktycznie poprawiony do głębokości 40.2 m w cieplejszych wodach Bahamów miesiąc po skoku Haininga na głębokość 30 m, choć samo nurkowanie budziło kontrowersje.

Kanadyjska nurkująca i freediverka Kim Bruneau połączyła siły z chilijską fotografką Pią Oyarzun, model na wstrzymanym oddechu na Handlarz Morski tanker. The wreck’s maximum depth was around 26m but the bow hung out over a drop-off. Most of their time was spent on the wreck, just dipping to 40m for a time to shoot from below it.

Eventually the record was verified – but Guinness clarified its conditions for any future attempts at the same time.

Kolejna oferta zgłoszono w sierpniu ubiegłego roku Divernet zaangażowana była austriacka freediverka Christin Gerstorfer i belgijski fotograf Filip Blommaert, którzy wybrali jako plan polski zamknięty sztuczny obiekt nurkowy Deepspot – 45.4 m do dna w wodzie o temperaturze 34°C. Twierdzenie to nie zostało potwierdzone przez GWR.

Haining i jego żona Molly mają mieszkanie w Orlando na Florydzie, co pozwala mu dotrzeć na wybrzeże w godzinę, aby zanurkować, chyba że chce skorzystać z możliwości jaskiń i źródeł w głębi lądu. Skontaktował się z lokalną szkołą nurkowania i lokalizacją trimix Nurkowie z wyspy Islai jego zespół chcieli pomóc mu w przełamaniu nowych granic, organizując sesję zdjęciową dla modelek, która wymagałaby dekompresji.

„Miałem więc grupę nurków o wiele bardziej doświadczonych ode mnie, którzy zostali moimi kumplami. Robimy nurkowania z ujemnym wejściem na wraki statków z dużym prądem i tym wszystkim, i zacząłem trenować z nimi do tej sesji zdjęciowej”.

Mniej wymagające termicznie niż jezioro Huron, ale nadal zimne na helu (Steve Haining)

Ciara (wymawiane Piła) Antoski wkrótce dołączyła do tej zmiany na technologię. Zwykle starała się wykonywać nurkowania rekreacyjne, gdziekolwiek podróżowała w ramach swojej pracy modelki i była już bardziej zaawansowaną nurkiem niż w 2021 roku. „Spotkała się z ludźmi z Isla Divers i spędziła z nimi kilka miesięcy, wykonując swój IANTD trimix i rozszerzony zasięg i wszystkie te rzeczy.

„Więc już się przygotowywaliśmy, gdy zobaczyliśmy, że ta dziewczyna z Montrealu [Bruneau] pobiła nasz rekord. Pomyśleliśmy, że moglibyśmy po prostu od razu spróbować i ją wypchnąć, ale damy jej trochę czasu”. Mimo że Haining powiedział wcześniej, że jest zrelaksowany i chętnie przyjmuje wyzwania dla rekordu, jego instynkt rywalizacji wyraźnie się włączył.

Hydroatlantyk

Podczas gdy on i Antoski pracowali nad uzyskaniem certyfikatu IANTD Advanced Recreational Trimix, zespół rozważał kwestię lokalizacji.

„Jest katastrofa statku zwana Arabia w Wielkich Jeziorach, które są dość głębokie, więc pomyśleliśmy, że będzie to fajne, ciemne miejsce na kolejne wyzwanie”, mówi Haining. „Ale potem pomyśleliśmy, że dla nas wszystkich w suchym lub mokrym skafandrze temperatura nie ma znaczenia, dopóki nie wykonamy przystanku dekompresyjnego, ale sprawilibyśmy modelowi jeszcze więcej bólu na dodatek do wszystkiego innego.

„Zacząłem szukać na Florida Keys, ale chciałem wraku, który pozostałby stosunkowo nietknięty – i Hydroatlantycki to prawdziwa katastrofa”. 90-metrowa pogłębiarka, zbudowana w 1905 r., zatonęła podczas holowania w celu wydobycia w 1987 r. i leży daleko na północ od Keys przy Boca Raton.

„Po prostu znalazł się w odpowiednim miejscu. Jest tam kilka innych głębokich, ale umieszczają cię w samym prądzie Zatoki, więc wybraliśmy ten, ponieważ wygląda bardzo ładnie, ale była to również bezpieczniejsza podróż”.

Ray Marciano z Isla Divers miał być nurkiem zabezpieczającym w Haining i był dobrze przygotowany do pomocy w planowaniu, ponieważ znał Hydroatlantycki tak dobrze. „To był pierwszy raz, kiedy robiłem te rekordy, kiedy miałem eksperta od konkretnego miejsca nurkowego, który naprawdę mógł mi pomóc”, mówi Haining.

Marciano would use a rebreather as would another Isla diver Doug Vanderbilt, on stand-by in case Fryman should have to bail out or Haining needed additional support. He would also help set up the assortment of caving torches used as cue lights to bring colour back to Antoski’s skin.

„Kiedy schodzimy na dół, ona ma wszystkie informacje” (Steve Haining)

Mareesha Klups, robiąc sobie przerwę od kaskaderskiej pracy filmowej, tym razem będzie nurkiem ratownikiem, obserwującym z głębokości bezdekompresyjnych na wypadek, gdyby potrzebna była szybka interwencja awaryjna. Będąc zarówno dostawcą powietrza, jak i modelką, nauczyła Frymana wszystkiego, co musiał wiedzieć jako bezpośrednie wsparcie Antoskiego.

„Przez dwa tygodnie poprzedzające próbę wykonaliśmy mnóstwo nurkowań próbnych” – mówi Haining. Niespokojna woda opóźniła sesję zdjęciową o dzień do 19 grudnia, kiedy to on i Marciano wykonali rano półodbijające nurkowanie rozpoznawcze. To był jego pierwszy raz na Hydroatlantyk.

Na wraku

Przywiązali się do wraku i ustawili na lince kilka butli z tlenem. Wokół kręcił się rekin tygrysi, chociaż podczas popołudniowego nurkowania widzieli niewiele więcej niż jedną barakudę.

„Chodziło po prostu o zobaczenie części konstrukcji, które widziałem na wszystkich zdjęciach” — mówi Haining. „Były części wraku, które były moimi pierwszymi wyborami, ale się zawaliły, co musiało się zdarzyć tuż po huraganie”. To był huragan Milton, w październiku ubiegłego roku.

Pierwotny plan zakładał strzelanie w kierunku rufy ze sterówką w tle, ale częściowo zawaliła się na bok, pozostawiając mnóstwo szczątków. „Nie było miejsca, w którym mógłbym ją tam umieścić, więc poszliśmy w kierunku dziobu po lewej stronie i to stało się głównym ujęciem, a część tej konstrukcji pojawiła się za nią”.

Temperatura wody wynosiła 24°C, co byłoby przyjemne dla Antoski po 7°C w jeziorze Huron. „Kiedy znaleźliśmy miejsce podczas nurkowania rozpoznawczego, mogłem jej pokazać na zdjęciu, gdzie będziemy – to jest tło, mój aparat ma takie światło, więc bądźcie czujni, skupcie się na tej stronie ciała, ponieważ będę fotografował w ten sposób.

„Kiedy schodzimy, ona ma wszystkie informacje i wie, jak dobrze pozować, co znacznie ułatwia mi pracę”.

Podczas sesji zdjęciowej Haining korzystał z aparatu Fujifilm X-H2S z szerokokątnym obiektywem – „Zawsze robię zdjęcia szerokokątne pod wodą, aby uzyskać więcej struktury w tle” – z lampami Light & Motion i lampą Ikelite jako zapasem.

Gazy były dość proste. „Pierwotny plan zakładał nitrox 32 do 100 stóp (30 m) i przejście na 21/21 na czas zdjęć, a następnie przejście w drodze powrotnej, aby mieć 100% O 2 na głębokości 20 stóp (6 m), ale ostatecznie zrezygnowaliśmy z nitroxu i cały czas płynęliśmy na 21/21.”

Galaretka mile widziana

The dive started badly for Haining. As he made his negative entry the camband tie on his sidemount broke. As he slung his camera and tried to fix it, a passing jellyfish stung his hand. Vanderbilt saw it all happen and tried to catch up to help, but Haining had everything clipped back together by the time he reached the top of the wreck.

Potem sesja zdjęciowa przebiegła bez zakłóceń. Antoski miała na plecach dwa aluminiowe 80-tki, aby wstawać i siadać, a na ukrytym pasie obciążeniowym miała 7 kg ciężarków. „To była idealna ilość, ponieważ jeśli obejrzysz wideo, są momenty, w których widać, jak unosi się na pełnym oddechu, ale ciężar i tak ją opuszcza. Wygląda to łatwo, ale tak nie jest”.

„Czy nie idziemy w następne miejsce?” (Steve Haining)

Haining planował przenieść się z pierwotnej lokalizacji do drugiej, po drugiej stronie wraku, w której znajdowała się nienaruszona framuga drzwi, ale po zrobieniu potrzebnych zdjęć zrezygnował z tego pomysłu.

„Mieliśmy kamizelkę Ciary naprawdę luźną i bez paska krokowego, ponieważ musiała bardzo szybko się z niej wydostać, więc zastanawialiśmy się, czy musimy ją z powrotem założyć, biorąc pod uwagę, że ona dużo oddycha, i przetransportować na drugą stronę, zanim wrócimy na środek łodzi, gdzie ją przywiązaliśmy?

„Mieliśmy stracić 15 minut na samo dotarcie tam i przygotowanie się, więc pomyślałem: po prostu kręćmy dalej w tym miejscu.

„Zrobiliśmy o wiele więcej niż potrzebowaliśmy, a Ciara świetnie się bawiła. Kiedy kończyliśmy, możesz zobaczyć ją na wideo pytającą: „Czy nie idziemy do następnego miejsca?”

„Kiedy powiedziano jej, że zrobimy jeszcze jeden strzał przed wyjściem na powierzchnię, zapytała: 'Dlaczego odwołaliście nurkowanie?' Nie sądzę, żeby zdawała sobie sprawę, jak długo tam była.

„Ostateczny O 2 deko trwało około 16 minut i czekaliśmy, aż wszyscy się wyniosą, oprócz Ciary, ponieważ była w sukience, a kiedy oddychasz helem, robi ci się zimno. Więc jak tylko się wyczyściła, pozwolili jej wejść na górę.”

Studio w niebie

„Ostatecznie dzień wydawał się łatwy” — mówi Steve Haining. „To był pierwszy raz w historii, kiedy sesja zdjęciowa odbyła się poza limitem bezdekompresyjnym — nie była to fotografia, ale ustawienie świateł i modelka bez akwalungu, więc to naprawdę fajne.

„Tutaj poprzeczka jest ustawiona, a my byliśmy pierwszymi, którzy ją tak wysoko przesunęli, więc wspaniale jest mieć definitywny rekord. Wygląda na to, że rozpoczęliśmy naprawdę fajną rywalizację”.

I to wszystko? Nie ma wahania: „Rozmawiałem z Isla Divers o tym, żebyśmy zakwestionowali nasz własny rekord – nie powiem, w jakim stopniu, ale dość znacząco. Jeśli ktoś inny pobije ten rekord, to wspaniale, bo wiem, ile to dla nas pracy. To były miesiące planowania, jeszcze więcej miesięcy treningów i prób, więc na to zasługują”.

Na razie Hainingowi zależy na rekreacyjnym nurkowaniu w archipelagu Florida Keys z ekipą z Isla, mając przy sobie kamerę nie większą i nie bardziej rozpraszającą niż GoPro.

Wspominał jednak w przeszłości o wyzwaniu „wysokościowym” i kiedy zapytałem, okazało się, że siłą napędową tego wznoszącego się szlaku jest Ciara Antoski.

Jej chłopak lata paralotnią, a ona marzy o karierze modelki, wisząc na niej, z Hainingiem i jego kamerą na paralotni, a ekipą oświetleniową na ich, tworząc „studio w niebie”, aby ustanowić rekord najwyższej sesji zdjęciowej dla modelek.

„Powiedziałem, że jeśli uda im się to rozgryźć, to jestem na tak i zrobimy to” – mówi mi Haining. „Guinness zapytał: 'Czy zamierzasz pobić rekord najwyższy, jak i najniższy?'

„Zawsze chętnie podejmę wyzwanie, ale logistycznie wiem, jak to jest być pod wodą – nie wiem tyle o spadaniu z nieba!”

