Wskazówki dotyczące fotografowania mandarynek

Posiadanie najlepszego z najlepszych podwodnych aparatów fotograficznych, jakie można kupić za pieniądze, nie jest kluczem do uzyskania świetnych zdjęć mandarynki (Synchiropus splendidus). Chodzi o wykorzystanie tego, co masz, i wiedzę, jak to wykorzystać.

W przypadku lustrzanki cyfrowej lub bezlusterkowca (pełna klatka lub APSC) preferowanym obiektywem jest makro 50–60 mm. W przypadku Four Thirds wystarczy makro 30–45 mm, ponieważ możesz podejść całkiem blisko. Obiektywy Marco o dłuższej ogniskowej spełnią swoje zadanie, ale nie uzyskasz tak dużej głębi ostrości nawet przy F/32.

W tym scenariuszu moje własne ustawienia aparatu są często następujące:

Prędkość migawki: 1/125 do 1/200 sek.

Przysłona: F/19 do F/22

ISO: Zacznij od 200. Jeśli Twoje lampy błyskowe mają problemy z dopasowaniem się do wybranej wartości F, zwiększ ISO do 400.

Moc stroboskopowa: Moc ¾ jest dobrym ustawieniem docelowym, ponieważ będziesz potrzebować dużej prędkości odświeżania.

Back Focus: jeśli obudowa ma przycisk lub dźwignię back focus, ustaw aparat tak, aby z niej korzystał. W ten sposób, gdy śledzisz rybę przez wizjer, trzymaj palec wskazujący na migawce, a kciuk na przycisku back focus, aby niezależnie śledzić rybę i utrzymać ją w ostrości.

Dwa samce mandarynki (Synchiropus splendidus) stają do walki.

Jeśli autofokus twojego systemu nie ma najlepszej zdolności do szybkiego śledzenia ostrości nawet na wolno poruszających się obiektach przy słabym oświetleniu, ustaw ostrość na czymś wielkości twojego małego palca, co wygodnie mieści się w kadrze. W ten sposób będziesz musiał tylko lekko się poruszać do środka lub na zewnątrz, aby utrzymać ostrość na czymś takim jak mandarynka. Tak, to stara szkoła, ale tak robiono nawet przed pojawieniem się autofokusa.

Przed zachodem słońca powinieneś wybrać najlepsze miejsce do osiedlenia się i zminimalizować ruchy, aby uniknąć wzburzenia dna i/lub przestraszenia ryb. Mandarynki są zazwyczaj nieśmiałe.

Stamtąd wypatruj największych i najgrubszych mandarynek, jakie możesz znaleźć, i podążaj za nimi.

Zdjęcie zrobione aparatem Nauticam Nikon D850 i obiektywem Macro 60 mm. Ustawienia aparatu: 1/180 sek. przy f/22, ISO 200. Światło pochodzi z pary lamp Retra ustawionych na manualne z mocą 25.

W tym momencie oświetlenie jest kluczowe. Podobnie jak większość małych ryb, które są bardzo aktywne w godzinach zmierzchu i ciemności, mandarynki nie lubią, gdy świeci się na nie białe światło. Używanie świateł modelujących z funkcją wyłącznie białego światła najprawdopodobniej utrzyma małe ryby w koralu, tłumiąc ich naturalne zachowanie.

Aby być mniej natarczywym, najlepiej jest użyć światła modelującego z trybem czerwonym lub przynajmniej takiego, które można wyposażyć w czerwony filtr z przodu. Dzięki temu mandarynki nie zwrócą na nie większej uwagi, co pozwoli ci skuteczniej obserwować i śledzić ich ruchy.

Jeśli udało Ci się znaleźć odpowiednie miejsce, zanim dramat się zacznie, nie powinieneś się z niego ruszać, ponieważ zachowania godowe mandarynki będą miały tendencję do działania w kierunku bardziej pionowym. Wiedza o tym z góry pomaga Ci lepiej śledzić rybę przez widza.

Ryby mandarynki składają ikrę rozsiewając ją w postaci rozsiewu; zarówno jaja, jak i plemniki są uwalniane jednocześnie do wody, skąd są roznoszone przez prądy.

Pamiętaj, że gdy mandarynki są gotowe do krycia, wznoszą się ponad koralowce na wysokość stopy lub więcej. Aby uchwycić szczyt akcji, musisz być cierpliwy i czekać, aż osiągną szczyt wznoszenia. W tym momencie są często zbyt połączone, aby się rozdzielić, zanim dojdzie do krycia. To jest moment, aby zacząć robić zdjęcia, ponieważ uwolnienie ich jaj i plemników jednocześnie nie potrwa dłużej niż 2 do 3 sekund. Od tego momentu koniec jest oznaczony ich nagłym wycofaniem się z powrotem do koralowców.

Miłego strzelania.