Zajęcia dla całej rodziny

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

at

at 2: 00 pm

W tym roku na uczestników czeka wiele atrakcji dla całej rodziny Idź pokaz nurkowania, które odbędzie się w ten weekend w NAEC Stoneleigh.

Badanie wraków statków

Czy wyobrażasz sobie siebie jako trochę geodetę wraków lub podwodnego artystę? Cóż, w tym roku po raz pierwszy Nautical Archaeology Society (stoisko 210) przywiezie swój „wrak statku”, zapraszając wszystkich uczestników wystawy do pomocy w jego archeologicznym zmapowaniu.

Historyczny wrak statku pozwoli odwiedzającym dowiedzieć się, na czym polega archeologia podwodna i jak świetną zabawą może być – nawet w czarnej masce!

Każda osoba, która pomoże w mapowaniu wraku NAS, otrzyma kupon zniżkowy na przyszły kurs w 2025 r.

Warsztaty wstrzymywania oddechu

W ciągu 25 lat działalności dydaktycznej NoTanx (stanowisko 143) opracował 30-minutowe sesje oddechowe inspirowane nurkowaniem swobodnym.

Marcus Greatwood i jego zespół przedstawią Ci podstawowe koncepcje mające na celu poprawę oddychania, świadomości i koncentracji umysłu.

Proste zmiany, które możesz wprowadzić do swojej codziennej rutyny, mogą mieć ogromny wpływ na Twoje samopoczucie.

Podczas tej sesji zespół skoncentruje się na następujących kwestiach:

Wykorzystanie przepony

Kontrolowanie oddechu

Skupienie umysłu

Zmniejszenie zużycia O2

Zmniejszenie zużycia tlenu pozwoli na dłuższe przebywanie pod wodą w butli podczas nurkowania z akwalungiem i dłuższe przebywanie pod wodą podczas nurkowania swobodnego, a także wpłynie korzystnie na zdrowie w życiu codziennym.

Laguna Mermaid i basen do nurkowania

Przyjdź i poznaj nasze przyjazne syreny w ich hipnotyzującej lagunie, przywitaj się z nimi i zrób sobie to niezwykle ważne selfie!

A jeśli masz ochotę spróbować nurkowania po raz pierwszy, możesz spróbować nurkowania próbnego na GO Diving Show. A jeśli jesteś już wykwalifikowanym nurkiem, masz szansę spróbować nurkowania próbnego CCR lub sidemount. Liczba miejsc jest ograniczona, więc zarezerwuj wcześniej, aby zapewnić sobie miejsce. Zarezerwuj swoje GO Diving Show trydives tutaji twoje próby nurkowania w konfiguracji bocznej tutaj.

Strefa biologii morskiej

W strefie biologii morskiej Just One Ocean (stoisko 1051) zwiedzający znajdą wiele atrakcji – na kilku interaktywnych wystawach zaprezentowano część prac, jakie na rzecz ochrony oceanów wykonują początkujący badacze z Instytutu Nauk Morskich Uniwersytetu w Portsmouth.

Naukowiec zajmujący się wodorostami Joe Sargent zaprezentuje system kamer BRUV (Baited Remote Underwater Video), próbki nagrań wideo, próbki wodorostów i wyzwanie identyfikacji gatunków. BRUV służy do oceny liczebności i różnorodności ryb w ekosystemach przybrzeżnych i umożliwia naukowcom ocenę funkcji żłobka i znaczenia niezbędnych siedlisk.

Kelsey-Marie Cadd zaprezentuje prototyp jednego ze swoich hoteli Seahorse. Ta degradowalna struktura zostanie wykorzystana jako strategia ochrony w celu zwiększenia populacji brytyjskich koników morskich na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Zabierze ze sobą również model w skali jednego ze swoich miast Seahorse, który zostanie rozmieszczony w pobliżu łąk trawy morskiej, aby zwiększyć naturalną ekspansję trawy morskiej, a jednocześnie zapewnić dom zagrożonym i rzadkim gatunkom.

Georgia Sharpe-Harris zajmie się obsługą mikroskopu, aby odwiedzający mogli zobaczyć dokładnie, co znajduje się w butelkowanej wodzie. Odbędzie się również konkurs polegający na identyfikacji mikroplastiku oraz demonstracja zbiornika falowego, która pokaże, że naturalne mechanizmy obronne skuteczniej chronią linie brzegowe w porównaniu z konstrukcjami betonowymi.

Wyzwanie ekstremalnego nurkowania swobodnego

Marcus Greatwood i zespół NoTanx specjalizują się w eksploracji trudno dostępnych miejsc do nurkowania swobodnego, takich jak podziemne jeziora, co często wymaga wspinania się po pojedynczej linie – jak przy zjeździe na linie, tylko w odwrotnej kolejności!

Podczas targów GO Diving Show, na stoisku nr 143, zespół będzie uczył podstawowych umiejętności relaksacji i wychodzenia po linie – a także da Ci możliwość sprawdzenia tych umiejętności w ramach wyzwania Extreme Location Freediving Challenge!

Wejdź na linę o wysokości 25 metrów (specjalnie zaprojektowana konstrukcja sprawia, że ​​nigdy nie znajdziesz się wyżej niż kilka centymetrów nad ziemią), a następnie obniż tętno na tyle, aby wstrzymać oddech.

Przez oba dni będą przyznawane nagrody za najszybsze czasy!

Nurkowanie w wirtualnej rzeczywistości

Nie musisz nawet moczyć się, aby doświadczyć nurkowania! Dołącz do guru fotogrametrii 3D i instruktora technicznego GUE Johna Kendalla na stanowisku 370, aby przeżyć to całkowicie wciągające doświadczenie – załóż zestaw słuchawkowy i chwyć za sterowanie, a następnie wyrusz na oszałamiająco realistyczną eksplorację 70-metrowego nurkowania technicznego do pozostałości starożytnego wraku statku na Marsie.

Jeśli w sobotę i niedzielę o godz. 962:11.30 i 2.30:XNUMX udasz się do stoiska Bahamas Tourist Board (XNUMX), będziesz mógł wziąć udział w wirtualnym nurkowaniu z rekinami, zorganizowanym dzięki uprzejmości Ministerstwa Turystyki Bahamów we współpracy z organizacją Shark Trust.

Niezależnie od tego, czy jesteś młody czy stary, nurkujesz czy nie, te nurkowania w wirtualnej rzeczywistości zapewnią Ci idealne „nurkowanie”!

Steve Backshall gwiazdą pokazu nurkowania GO Diving Show

Pokaz nurkowania GO

Pokaz nurkowania GO – jedyny konsumpcyjny sklep nurkowy i podróżować show w Wielkiej Brytanii – powraca do NAEC Stoneleigh 1–2 marca 2025 r., tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, i obiecuje weekend pełen interaktywnych, edukacyjnych, inspirujących i zabawnych treści.

Oprócz sceny głównej – tym razem gwiazdą telewizyjną, autorem i podróżnikiem Stevem Backshallem, który powraca na GO Diving Show po kilku latach nieobecności, a także przeszkolonym przez NASA akwanautą NEEMO i szefem badań naukowych w DEEP Dawn Kernagis, innym prezenterem telewizyjnym, autorem i ulubieńcem Montym Hallsem, dr Timmym Gambinem, który opowie o bogatym dziedzictwie morskim i wojennym Malty, a także dynamicznym duecie odkrywców Rannva Joermundsson i Maria Bollerup, które opowiedzą o swojej niedawnej wyprawie Buteng w Indonezji – ponownie odbędą się dedykowane sceny do nurkowania w Wielkiej Brytanii, nurkowania technicznego, fotografia podwodna i inspirujące opowieści. Andy Torbet ponownie poprowadzi główną scenę, a także wygłosi prezentację na temat wyzwań związanych z kręceniem technicznych nurkowań do programów telewizyjnych. Listę wszystkich mówców, w tym godziny, można znaleźć tutaj.

Oprócz scen dostępnych jest wiele interaktywnych elementów – niezmiennie popularna jaskinia, gigantyczny basen do nurkowania, wciągające nurkowanie w wirtualnej rzeczywistości z wrakami, warsztaty wstrzymywania oddechu i ćwiczenia wychodzenia na linię, strefa biologii morskiej, a także nowość na rok 2025 – możliwość wypróbowania swoich sił w mapowaniu wraków z Nautical Archaeology Society i ich „wrakiem statku” – wszystko rozsiane wśród stale rosnącej liczby stoisk od biur podróży, producentów, trening agencje, ośrodki wypoczynkowe, statki mieszkalne, centra nurkowe, sprzedawcy detaliczni i wiele więcej.

W tym roku również Konkurs NoTanx Zero2Hero zajmując centralne miejsce. W tym konkursie, skierowanym do początkujących freediverów, początkowo weźmie udział 12 kandydatów trening z Marcusem Greatwoodem i zespołem NoTanx w Londynie pod koniec lutego. Następnie pięciu wybranych finalistów będzie rywalizować na targach GO Diving Show w weekend marcowy, w tym w sesjach statycznego nurkowania bezdechowego w basenie, aby wyłonić zwycięzcę, który otrzyma tygodniowy wyjazd do Marsa Shagra Eco-Village, dzięki uprzejmości Oonasdivers.

Bilety w przedsprzedaży już dostępne!

Kup już teraz swój bilet całodniowy £17.50 + opłata rezerwacyjna i bądź gotowy na edukacyjne, ekscytujące i inspirujące doświadczenie! Albo z tak wieloma mówcami w ciągu dwóch dni, plus wszystkie interaktywne wystawy i wystawców do odwiedzenia, dlaczego nie zrobić z tego weekendu i nie kupić dwudniowego biletu na £25 + opłata rezerwacyjna?

W weekend, w którym odbywa się pokaz, bilet jednodniowy w kasie biletowej będzie kosztował 25 funtów, więc zarezerwuj go wcześniej i zaoszczędź trochę pieniędzy!!

Ceny biletów grupowych dla 10+ osób są również dostępne, jeśli przyjeżdżasz z członkami swojego ośrodka/klubu.

Zarezerwuj bilety na stronie internetowej Go Diving Show.

I jak zawsze, cena biletu obejmuje bezpłatny parking. A osoby poniżej 16 roku życia wchodzą za darmo, więc zabierzcie dzieci na wspaniały rodzinny dzień!