Terapia adaptacyjna w akwalungu zajmuje centralne miejsce

Lyndi Leggett jest pionierką w dziedzinie adaptacyjnej terapii nurkowej i założycielką The Scuba Gym Australia, organizacji non-profit, której celem jest zmiana życia poprzez uzdrawiającą moc wody. Będzie ona obecna na głównej scenie podczas GO Pokaz nurkowania ANZ we wrześniu podzielimy się poruszającymi historiami transformacji, omówimy naukowe podstawy terapii nurkowej i podkreślimy głęboki wpływ połączenia rehabilitacji z aktywizmem ekologicznym.

Działając głównie na środkowym wybrzeżu Nowej Południowej Walii, Lyndi i jej zespół zapewniają specjalistyczną terapię nurkową osobom z niepełnosprawnościami, w tym ze stwardnieniem rozsianym, porażeniem mózgowym, autyzmem i urazami kręgosłupa. Jej innowacyjne podejście wykorzystuje nieważkie środowisko podwodne, aby ułatwić poruszanie się, zmniejszyć ból i poprawić samopoczucie psychiczne pacjentów, u których tradycyjne terapie często zawodzą.

Zainspirowana sukcesem The Scuba Gym USA, Lyndi wprowadziła tę rewolucyjną terapię w Australii w 2018 roku. Jej zaangażowanie wykracza poza rehabilitację fizyczną; jest głęboko zaangażowana we wspieranie weteranów i ratowników w ramach programu Scuba Warrior.

Inicjatywa ta oferuje terapeutyczne doświadczenia nurkowe osobom zmagającym się ze stresem pourazowym, dając im poczucie celu i wspólnoty. Uczestnicy biorą udział w „nurkowaniach misyjnych”, przyczyniając się do ochrony środowiska poprzez usuwanie zanieczyszczeń z lokalnych cieków wodnych. Do tej pory program z powodzeniem usunął z akwenów wodnych ponad sześć ton śmieci, w tym motocykle i odpady plastikowe.

Wieloaspektowe doświadczenie Lyndi obejmuje certyfikaty instruktora nurkowania NAUI, RAID, SSI i PADI, a także kwalifikacje z zakresu programowania neurolingwistycznego i pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego. Jej holistyczne podejście do terapii kładzie nacisk nie tylko na zdrowie fizyczne, ale także na odporność psychiczną i dbałość o środowisko.

Dzięki swojej pracy Lyndi stworzyła wspierającą społeczność, w której ludzie odzyskują pewność siebie, niezależność i nową radość życia.

Targi GO Diving Show odbędą się na terenie Sydney Showground w dniach 6-7 września

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i innych atrakcji zgromadzi się szeroka gama wystawców – od biur podróży i organizatorów wycieczek, po ośrodki wypoczynkowe, łodzie mieszkalne, agencje szkoleniowe, sprzedawców detalicznych, producentów i organizacje zajmujące się ochroną środowiska.

Zdobądź bilety już teraz!

Bilety na GO Diving Show ANZ są już w sprzedaży i możesz skorzystać z promocji Oferta earlybird 2 za 1 do 9 września – możesz odwiedzić nas ze swoim kumplem/przyjacielem/partnerem/małżonkiem za jedyne $12, a dzieci do lat 16 wchodzą za darmo, co czyni to miejsce idealnym na rodzinny dzień. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a dojazd do obiektu jest łatwy i można skorzystać z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.