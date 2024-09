Archeologia w ciemnościach i nowy CCR

Archeologia w ciemnościach zalanych jaskiń i nowy Halcyon Symbios CCR będą tematami dyskusji ekspertów fotogrametrii i nurkowania technicznego instruktor ewaluator John Kendall wkracza na scenę techniczną GO Pokaz nurkowania ANZ w dniach 28-29 września.

John jest odkrywcą specjalizującym się w podwodnym modelowaniu 3D stanowisk archeologicznych i geologicznych. Brał udział w dziesiątkach badań miejsc nurkowych przy użyciu technik fotogrametrycznych, w tym wraku statku Mars (1564), MS Estonia (1994), wraku Panarea III (~300 p.n.e.) i Cave of Bones w Brazylii (~11,000 XNUMX lat).

On jest również Instruktor Ewaluator Global Underwater Explorers i członek ich zespołu Szkolenia Rada.

Jego prelekcje na scenie technologicznej będą następujące:

Archeologia w ciemnościach

ja Instruktor and photogrammetry expert John Kendall will be talking about using photogrammetry to document archaeological sites inside flooded caves. With projects in Europe and South America, John will be talking about the challenges, as well as the awesome results, of these projects.

Symbioza Halcyon

Halcyon Manufacturing are about to launch their new range of komputery, stand-alone HUDs and their new chest-mount CCR. With wireless communication across the range, come and hear John Kendall give an overview of the new toys, as well as getting a sneak preview of the CCR.

Pokaz nurkowania GO ANZ

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 28-29 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcie Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR po basen demonstracyjny i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Targi GO Diving Show UK 2024, odbywające się już piąty rok, przyciągnęły w weekend ponad 10,000 10,000 uczestników i zajmowały powierzchnię wystawienniczą o powierzchni XNUMX XNUMX mXNUMX, a wariant australijski i nowozelandzki ma aspiracje osiągnąć ten poziom w nadchodzących latach.

Wstęp na inauguracyjne GO Diving Show ANZ jest całkowicie bezpłatny – zarejestruj się tutaj aby zdobyć bilety na niewątpliwie największe wydarzenie nurkowe 2024 roku w Australii. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a do miejsca imprezy łatwo dotrzeć, korzystając z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.