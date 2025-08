Australijskie wysiłki na rzecz ochrony środowiska morskiego

Dyrektor generalny Australijskiego Towarzystwa Ochrony Morza Paul Gamblin wystąpi na scenie ANZ/Inspiration w Sydney Idź pokaz nurkowania we wrześniu, gdzie będzie mówił o różnych aspektach ochrony środowiska w Australii.

Zafascynowany wybrzeżem Australii Zachodniej i rafą Ningaloo, będąc nastolatkiem, a następnie w latach 1990. XX wieku pracując jako wolontariusz w badaniach nad żółwiami, Paul został rzecznikiem pierwotnej kampanii na rzecz Ningaloo na początku XXI wieku (w której AMCS odegrało kluczową rolę), która doprowadziła do zwiększenia ochrony i wpisania Ningaloo na listę światowego dziedzictwa.

Następnie Paul kierował działaniami WWF-Australia na rzecz ochrony raf i wysp morskich przed eksploatacją ropy naftowej i gazu, a także częścią wspólnych wysiłków, które doprowadziły do powstania strategii ochrony Kimberley i największego na świecie systemu morskich obszarów chronionych na wodach federalnych Australii (i na Antarktydzie). Współpracując w Europie z WWF International, Paul był architektem kampanii mającej na celu uświadomienie liderom na całym świecie pilnej potrzeby ochrony oceanów i wpływu na klimat.

Zanim objął stanowisko dyrektora generalnego, Paul był dyrektorem WA w AMCS i kierował Chroń Ningaloo kampanię mającą na celu ochronę wspaniałego Zatoki Exmouth i Ningaloo przed industrializacją oraz prace nad szeregiem priorytetów dotyczących oceanów, przyrody i klimatu w Australii Zachodniej i na szczeblu krajowym.

Targi GO Diving Show odbędą się na terenie Sydney Showground w dniach 6-7 września

To coroczne wydarzenie, odbywające się w tym roku na 6-7 września na Wystawa w Sydney w Olympic Park, ma na celu pokazanie tego, co najlepsze w naszym podwodnym świecie każdemu, począwszy od nowicjuszy, którzy rozważają rozpoczęcie nurkowania lub ukończyli kursy na poziomie podstawowym, przez nurków zaawansowanych, aż po nurków technicznych i weteranów CCR nie jeden.

Istnieje szereg scen – Scena Główna, Scena Główna Zdjęcia Stage, Australia/Nowa Zelandia Stage, Inspiration Stage i Tech Stage – gdzie wystąpią dziesiątki mówców z całego świata, a także wiele interaktywnych atrakcji dla młodych i starszych, od wrażeń z nurkowania VR, basenu demonstracyjnego, basenu do próbnego nurkowania i wiele innych.

Wokół scen i obiektów znajdować się będzie szeroka gama wystawców, od izb turystycznych i touroperatorów po kurorty, apartamenty, trening agencje, sprzedawcy detaliczni, producenci i organizacje zajmujące się ochroną przyrody.

Bilety na GO Diving Show ANZ są już w sprzedaży i możesz skorzystać z promocji Oferta earlybird 2 za 1 do 9 września – możesz odwiedzić nas ze swoim kumplem/przyjacielem/partnerem/małżonkiem za jedyne $12, a dzieci do lat 16 wchodzą za darmo, co czyni to miejsce idealnym na rodzinny dzień. Na miejscu jest mnóstwo miejsc parkingowych, a dojazd do obiektu jest łatwy i można skorzystać z wielu opcji transportu, więc zapisz daty w kalendarzu już teraz i przygotuj się na epicki weekend, podczas którego będziesz świętować wszystkie formy nurkowania.