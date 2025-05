Obudź swoje zmysły w Anthony's Key Resort

Wszyscy wiemy, że nurkowanie ma właściwości zen, ponieważ zapewnia poczucie spokoju i relaksu, ale dlaczego nie przenieść tego na wyższy poziom i nie wziąć udziału w kompleksowym odosobnieniu łączącym nurkowanie z akwalungiem i snorkeling z praktyką jogi, obejmującym także wyjątkową sesję podwodną?

Położony na skraju Mezoamerykańskiej Rafy Koralowej, od dawna istniejący Kluczowy kurort Anthony'ego od dziesięcioleci jest ulubionym miejscem nurków poszukujących idealnego połączenia piękna natury i ciekawych aktywności.

Rodzinny i zarządzany przez rodzinę ośrodek o powierzchni dziewięciu akrów oferuje szereg wyjątkowych zakwaterowań, od bungalowów nad wodą oferujących widok na Karaiby, po odosobnione schronienia na zboczach wzgórz, które obiecują spokojną prywatność. Wszystkie wyposażone są w klimatyzację, wentylator sufitowy, mini lodówkę i ekspres do kawy. W pokojach nie znajdziesz telefonów ani telewizorów, co oznacza, że ​​naprawdę możesz oderwać się od stresu codziennego życia.

Widok z lotu ptaka na ośrodek Anthony's Key

Czujesz głód? Możesz delektować się smakami wysp w renomowanej restauracji Ankor Seafood Grill, która serwuje trzy pyszne dania a la carte dziennie, w tym przepyszne dania, w tym świeżo złowionego homara, lucjana i popisową antrykotową wołowinę szefa kuchni, wszystkie zlokalizowane tuż przy brzegu.

Spragniony? Rozpocznij poranek z baristami Coast Coffee, w głównym lobby AKR, którzy oferują wybór najwyższej jakości, lokalnych ziaren kawy i mogą przygotować idealną filiżankę, a także herbaty i smaczne mrożone napoje. To także świetna popołudniowa ucieczka.

Bar przy basenie AKR to idealne miejsce, aby ochłodzić się orzeźwiającym koktajlem – a jeśli chcesz popływać, nie musisz nawet wychodzić z basenu!

Przytulny Pool Bar jest jednym z trzech barów w ośrodku Anthony's Key Resort

Przez cały dzień i wieczór goście mają do wyboru dwa inne kuszące bary – Frangipani Bar and Lounge oraz Ankor Bar. Dostępna jest szeroka gama napojów, od piw, win i alkoholi, po niektóre z autorskich koktajli ośrodka. Idealne miejsca na zakończenie całego dnia, ciesząc się wszystkim, co AKR ma do zaoferowania.

Mamy już zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i napoje, ale niezależnie od tego, czy chcesz wykorzystać Anthony's Key Resort jako bazę wypadową do odkrywania podwodnych cudów wyspy Roatan, zwiedzić niektóre z głównych atrakcji tej karaibskiej wyspy, czy po prostu odpocząć i zrelaksować się z dala od stresu i napięcia dnia codziennego, w tym ośrodku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Idź i odkrywaj…

Wody w lagunie ośrodka są spokojne i ciche przez większość dni w roku, a kajakarstwo lub paddleboarding to fantastyczny sposób na spędzenie poranka lub popołudnia. Możesz wybrać się na leniwe wiosłowanie po ośrodku lub udać się do Bailey's Key, aby znaleźć spokojną plażę na sjestę.

Jeśli masz już dość słonej wody, możesz się odświeżyć, zanurzając się w 30-stopowym na 60-stopowym zagłębionym basenie słodkowodnym Anthony's Key. Głębokość 4 stóp sprawia, że ​​jest on idealny do pływania lub po prostu relaksu po dniu pełnym przygód.

Spędź trochę czasu na Maya Key

Możesz również udać się do prywatnej wyspy Maya Key. Tutaj możesz spacerować po pięknych i profesjonalnie utrzymanych ogrodach wyspy lub zwiedzić sanktuarium zwierząt, w którym znajdziesz przyjazne kapucynki, egzotyczne ptaki i koty dżunglowe, które są rodzime dla tego obszaru, podczas gdy turkusowe wody przy prywatnych plażach i molo stanowią nieodpartą przynętę do nurkowania z rurką. Gdy będziesz gotowy, aby położyć nogi na podłodze, możesz zrelaksować się na tarasie o powierzchni 5,000 stóp kwadratowych, na którym znajduje się również zachęcający basen o pojemności 70,000 XNUMX galonów.

Idź nurkować

Ośrodek Anthony’s Key Resort od ponad 50 lat uznawany jest za jeden z najlepszych ośrodków nurkowych, więc niezależnie od tego, czy wybierasz się tam po raz pierwszy, płetwa kroki do świata nurkowania – AKR to świetne miejsce, aby uzyskać certyfikat podstawowy – lub rozwinąć swoje umiejętności nurkowe, albo po prostu chcesz odkrywać wody u wybrzeży Roatan, Anthony's Key Resort Dive Shop jest Twoim portem docelowym.

Centrum obsługuje flotę nowoczesnych łodzi nurkowych Pro 42 i Pro 48 (największych na wyspie), a w odległości pięciu do 35 minut rejsu łodzią znajduje się nie mniej niż 30 różnych miejsc nurkowych. Oferowane są trzy nurkowania dziennie z łodzi, a także dwa nurkowania nocne w tygodniu, a także regularnie zaplanowane wycieczki z nurkowaniem z rurką przez cały dzień na dedykowanej 51-stopowej łodzi z rurką.

Ośrodek Anthony's Key Resort dysponuje flotą łodzi nurkowych

Wody Roatan mają średnią temperaturę około 80 stopni Fahrenheita przez cały rok, a wraz z doskonałą widocznością sprawia to, że jest to wzniosłe miejsce dla nurków. Niektóre z najpopularniejszych miejsc to 230-stopowy wrak El Aguila, który po zatonięciu w 1989 roku został wydobyty i przywieziony do Roatan przez AKR w 1997 roku i zatopiony na głębokości 100 stóp jako sztuczna rafa – nadal świetnie się nurkuje pomimo huraganu Mitch; wrak Odyssey, kolejny z programów sztucznej rafy AKR, który ma 300 stóp długości i jest jednym z największych wraków statków na wyspie i obecnie spoczywa 120 stóp od północnego wybrzeża; i oczywiście słynne nurkowanie z rekinami w Anthony's Key Resort, gdzie goście mogą zbliżyć się do kilku karaibskich rekinów rafowych.

W Dive Shop dostępny jest szeroki wybór sprzętu do wypożyczenia, więc nie musisz martwić się o transport własnego sprzętu, jeśli nie masz na to ochoty. AKR to także siedziba Cornerstone Medical Services i komory hiperbarycznej, co zapewnia jeszcze większy spokój ducha gościom pragnącym nurkować.

Albo zrelaksuj się…

Jeśli podczas urlopu zależy Ci na relaksie, Ixora Spa oferuje dwa pokoje masażu, gabinet zabiegów na twarz i salon pielęgnacji paznokci, gdzie możesz skorzystać z szerokiej gamy masaży, zabiegów na całe ciało, zabiegów na twarz oraz pedicure/manucure.

A nic nie odpręża umysłu bardziej niż odrobina terapii zakupowej, a na miejscu można przejrzeć oferty Seaside Gifts i Zdjęcia na ręcznie robioną biżuterię, koszulki, pocztówki, okulary przeciwsłoneczne i wiele więcej.

Paddleboarding w ośrodku Anthony's Key Resort

Nurkować lub się relaksować – a może zrobić jedno i drugie?

W sierpniu możesz oddać się nurkowaniu i zrelaksować podczas tygodniowego wyjazdu na jogę.

Odosobnienie jogi (23-30 sierpnia 2025) obejmuje siedem nocy zakwaterowania w bungalowie położonym na zboczu wzgórza lub nad wodą, trzy posiłki dziennie, nurkowanie lub pływanie z rurką, spotkanie z delfinami, różne zajęcia grupowe (kręgi powitalne i zamykające, grupowe kolacje i wieczorne spotkania), wycieczkę do Maya Key oraz szereg sesji jogi, w tym jogę o wschodzie słońca, jogę na desce z wiosłem i wyjątkowe doświadczenie jogi podwodnej.

Pakiet obejmuje również transfer lotniskowy w obie strony, powitalny koktajl i spotkanie orientacyjne, bezpłatne kajaki i deski do pływania na stojąco oraz bezpłatne Wi-Fi w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Ceny wahają się od 1,282 USD za Hill Superior Bungalow i 1,457 USD za Key Superior Bungalow. Ceny są podane za osobę, przy zajęciu przez jedną lub dwie osoby, i nie obejmują podatków.

Wyjazd na jogę do Anthony's Key Resort

Linda Sue Dingel

Linda jest dyrektorem kursu PADI i DAN Instruktor Trenerka z ponad 45-letnim doświadczeniem w podróżowaniu i nurkowaniu po całym świecie oraz ponad 3,500 zalogowanych nurkowań, która wykorzysta swoją wiedzę i pasję do eksploracji na wyspie, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i inspiracjami z innymi nurkami.

Linda została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa za dwa wydarzenia organizowane przez Dixie Divers w Deerfield Beach na Florydzie – najdłuższy podwodny łańcuch ludzki (2018) i największą akcję sprzątania pod wodą (2019).

Była dyrektorem ds. operacji nurkowych w pierwszym amerykańskim centrum nurkowym Dive N Surf w Redondo Beach, California.

Terri i Linda Sue wspólnie nurkują w ośrodku Anthony’s Key Resort

Terri Zimmerman

Terri jest certyfikowaną joginką instruktori będzie ona dzielić się swoją wiedzą specjalistyczną z holistycznym podejściem, które integruje pozycje fizyczne, pracę z oddechem i uważność. Spersonalizowane zajęcia Terri poprawiają ogólne samopoczucie i integrują nasze połączenia z naturą, zarówno nad, jak i pod linią wody.

Jest znana z pełnych życia, dynamicznych zajęć vinyasa flow, przeplatanych przerwami na ruchy wzmacniające, dzięki którym uczniowie czują się zainspirowani i beztroscy.

Terri prowadzi również zajęcia jogi Yin i jogi dla początkujących, co oznacza, że ​​wszyscy uczniowie dobrze się bawią na macie, jednocześnie czując się wyzwani. Dzięki temu osoby na każdym poziomie zaawansowania mogą nawiązać kontakt z praktyką jogi.

Zdjęcia Walta Stearnsa i AKR Zdjęcia Roatan