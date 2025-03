BDMLR podejmuje odważne wysiłki, aby uratować uwięzionego na mieliźnie grindwala w Kornwalii

at 12: 57 pm

W czwartek 20 marca, Ratownictwo morskie dla nurków brytyjskich (BDMLR) otrzymało wiele telefonów dotyczących wieloryba w surfie na plaży Gwithian Towans, niedaleko Hayle, Kornwalia. Wieloryb, długopłetwy grindwal, został zauważony, jak miotał się, gdy został zrzucony na płytką plażę z odpływem.

Regionalny zespół specjalnie przeszkolonych Marine Mammal Medics BDMLR odpowiedział, a także skontaktowano się z Falmouth Coastguard Operations Centre, a jego zespół Portreath przybył, aby zarządzać bezpieczeństwem publicznym. Warunki były słoneczne i czyste, ale z bardzo silnym wiatrem i stosunkowo spokojnym morzem z niewielkimi falami.

Gdy przybyli medycy BDMLR, wieloryb był całkowicie wyrzucony na brzeg na prawym boku, a przypływ wciąż odpływał. Członkowie społeczeństwa pomogli nalać wody na wieloryba, aby zapobiec jego wyschnięciu, i kopali mały kanał, aby woda z morza mogła do niego dopłynąć. Ważne jest, aby zapobiec wysychaniu skóry wieloryba, co szybko nastąpiło na słońcu i wietrze, a społeczeństwo okazało się dużą pomocą w tym, początkowym etapie akcji ratunkowej.

Mieszkańcy wykopali kanał, aby dostarczyć wodę uwięzionemu na mieliźnie wielorybowi grindwalowi

Wieloryb, zidentyfikowany jako trzyipółmetrowa samica, miał kilka starych, dobrze zagojonych ran na grzbiecie przed płetwą grzbietową oraz niewielki, ale głębszy uraz klatki piersiowej, który wydawał się lekko zainfekowany i miał kilka pasożytów w środku. Częstotliwość oddechów wynosiła około pięciu oddechów na minutę, ale w ciągu pół godziny zaczęła się poprawiać, spadając do trzech oddechów na minutę, gdy ją wyprostowano, a pierwsza pomoc sprawiła, że ​​poczuła się bardziej komfortowo.

Ocena przeprowadzona przez weterynarzy specjalizujących się w ssakach morskich wykazała, że ​​wieloryb był w średnim stanie ciała, a ponieważ nie było innych istotnych problemów, podjęto decyzję o ponownym spławieniu. Oznaczało to czekanie na powrót przypływu, ponieważ nie ma bezpiecznego sposobu na przemieszczenie zwierzęcia tej wielkości i wagi bez wyrządzenia większych szkód i cierpienia. Jednakże grindwale są zazwyczaj gatunkiem bardzo stadnym, a ten wydawał się być sam, bez żadnych obserwacji innych zwierząt w okolicy, co również zostało wzięte pod uwagę.

Zespół użył swojego specjalistycznego systemu pontonów ratunkowych dla wielorybów, aby utrzymać wieloryba w pozycji pionowej. System ten pozwala BDMLR na ponowne wypuszczenie zwierzęcia znacznie szybciej niż czekanie na przypływ, aby całkowicie je wypuścić, oszczędzając w ten sposób czas i stres zwierzęcia. Gdy woda była wystarczająco głęboka, zespół wyprowadził wieloryba na zewnątrz i dał mu czas na odzyskanie sił przed próbą wypuszczenia.

Wieloryba grindwala umieszczono w pontonie ratunkowym dla wielorybów

W końcu zwierzę wydawało się próbować pływać, więc je puszczono i skierowało się do zatoki, skręcając, aby iść równolegle do brzegu w kierunku zachodnim. Gdy już zniknęło z pola widzenia, zespół odbył bardzo długi spacer z powrotem na parking z dużą ilością sprzętu.

Niestety, wieloryb wylądował po przeciwnej stronie zatoki w St Ives około godziny później. Kilku członków zespołu przeniosło się na miejsce zdarzenia wraz z zespołem ratownictwa przybrzeżnego St Ives. Jednak wieloryb swobodnie pływał wśród skał podczas przypływu, co sprawiało, że dotarcie do niego było zbyt ryzykowne. Obserwowano go przez około godzinę, gdy przemieszczał się wzdłuż linii brzegowej. Gdy zrobiło się ciemno, wielorybowi udało się zawrócić i skierować w morze, po czym szybko zniknął z pola widzenia. W tym momencie zespół ponownie się wycofał.

Niestety, o świcie 21 marca wieloryba udało się odnaleźć, lecz zmarł w nocy.

Niestety, mimo bohaterskiej walki, grindwal zginął

BDMLR chciałoby podziękować licznym członkom społeczeństwa za wsparcie i pomoc, a także zespołom Maritime Coastguard Agency, które zapewniły osłonę bezpieczeństwa i kontrolę tłumu. Wielkie podziękowania należą się również wszystkim wolontariuszom Marine Mammal Medics i personelowi za przybycie i koordynację incydentu. Był to przedłużający się i wyczerpujący incydent utrudniony przez dużą odległość od najbliższego punktu dostępu i silne wiatry, jednak przez cały czas panowała doskonała współpraca zespołowa. Zwierzę zostanie teraz poddane sekcji zwłok, aby dowiedzieć się, jaka ukryta i niewykrywalna choroba doprowadziła do wyrzucenia go na brzeg.

Jeśli znajdziesz wyrzuconego na brzeg walenia, zadzwoń na infolinię BDMLR pod numer 01825 765546, gdzie personel udzieli natychmiastowej porady i wyśle ​​na miejsce swojego ratownika, weterynarzy i sprzęt tak szybko, jak to możliwe.

Autor zdjęcia: BDMLR/Gavin Parsons