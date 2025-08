Przed i po 2000 r.: Jak zmieniło się bezpieczeństwo nurkowania

10: 52 am

Nurkowanie czasami może wydawać się rozwijać w żółwim tempie, ale chociaż takie czynniki jak lepszy sprzęt i szkolenie z czasem sprawiają, że jesteśmy bezpieczni, to inne, takie jak demografia i charakterystyka nurków, stworzyły zupełnie nowe wyzwania.

W nowym badaniu statystycznym czołowy ekspert medycyny nurkowej dr John Lippmann przeanalizował i porównał śmiertelne wypadki podczas nurkowania, do których doszło w Australii w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku, z tymi z pierwszego ćwierćwiecza XXI wieku, aby określić, co się zmieniło.

Szacuje się, że co roku co najmniej 57,000 1980 Australijczyków nurkuje, podobnie jak wielu turystów zagranicznych, którzy odwiedzają kontynent, aby nurkować, zwłaszcza w Queensland. Według dr Lippmanna, popularność nurkowania wśród Australijczyków nie wzrosła tak dynamicznie, jak w niektórych innych populacjach świata. Liczba certyfikatów dla początkujących osiągnęła szczyt na przełomie lat 90. i XNUMX. XX wieku.

Badania dr. Lippmanna opierają się na informacjach o zgonach związanych z nurkowaniem, pochodzących z bazy danych prowadzonej przez niego australijsko-azjatyckiej fundacji bezpieczeństwa nurkowania oraz Krajowy System Informacji Koronneji bierze pod uwagę policję, świadków i post mortem raporty.

Więcej nurków płci żeńskiej

Rok 1972 przyjęto jako punkt wyjścia do badań, ponieważ wtedy zaczęto formalnie i regularnie zgłaszać śmiertelne wypadki nurkowe w Australii. We wczesnym okresie, od 1972 do 1999 roku, odnotowano 236 zgonów, podczas gdy w krótszym okresie 2000–2021 odnotowano 194 zgony.

Średnia roczna liczba zgonów nieznacznie wzrosła między tymi dwoma okresami, z 8.4 do 8.8. Wśród ofiar śmiertelnych w XXI wieku więcej było nurków płci żeńskiej (wzrost z 21 do 17%), ponieważ w tym czasie nurkowało więcej kobiet.

Agencja szkoleniowa PADI podaje, że w pierwszym okresie 33% certyfikatów przyznano kobietom, podczas gdy w drugim okresie odsetek ten wyniósł 39%. Oznacza to, że statystycznie kobiety są niedoreprezentowane wśród ofiar śmiertelnych – mówi dr Lippmann.

Najistotniejszy jest fakt, że mediana wieku ofiar śmiertelnych nurkowań znacznie wzrosła w tych okresach, z 33 do 47 lat, wraz ze starzeniem się populacji nurków. Odsetek ofiar wśród osób powyżej 45. roku życia wzrósł z 24 do 57%.

Przez całe półwiecze obserwowano stały wzrost wieku ofiar, rosnący o około pięć lat w każdej dekadzie. Było to zgodne ze starzeniem się długoletnich nurków i rosnącą popularnością tej aktywności wśród szerszej, często starszej, populacji – a co za tym idzie, zwiększoną częstością występowania schorzeń związanych z wiekiem, co miało wpływ na bezpieczeństwo nurkowania.

Liczba chorób serca powodujących trwałe uszkodzenie ciała, które doprowadziły do śmiertelnych wypadków, wzrosła ponad dwukrotnie (z 12 do 26%) w późniejszym okresie, ponieważ nurkowie się starzeli i stawali się bardziej otyli, przy czym wśród tych, którzy umierali, odsetek ten był wyższy niż w populacji ogólnej.

Kolejne badanie przeprowadzone przez dr Lippmanna Podawane przez Divernet Badania przeprowadzone wcześniej w tym roku wykazały, że dwie trzecie ofiar ponad 300 zgonów w Australii w tym stuleciu podczas uprawiania snorkelingu i nurkowania swobodnego miało nadwagę lub cierpiało na otyłość, a prawie połowa z nich miała schorzenia, które mogłyby predysponować je do incydentów związanych z arytmią serca.

Lepsze szkolenie

Na początku okresu 1972–99 nurkowie mieli mniej sformalizowane szkolenia. W rezultacie w późniejszym okresie mniej zgonów dotyczyło nurków bez certyfikatu (5%, w porównaniu z 20%) lub będących w trakcie szkolenia (6%, w porównaniu z 8%).

Liczba nurków umierających samotnie pod wodą zmniejszyła się w pewnym stopniu w XXI wieku. Wcześniej 21% ofiar nurkowało solo, a tylko 11% ofiar miało partnera podczas śmiertelnego incydentu. Połowa osób, które wyruszyły z partnerem, rozstała się przed incydentem, a 17% w jego trakcie (pozostałe incydenty nie zostały zgłoszone).

Wśród incydentów z XXI wieku 21% nurków wyruszyło w podróż samotnie, 12% zginęło z partnerem, a 27% oddzieliło się od niego przed, a 40% w trakcie śmiertelnego incydentu.

Liczba incydentów z brakiem gazu spadła w pewnym stopniu między tymi okresami, z 30 do 25%. Prawdopodobnie przyczyniła się do tego poprawa wskaźników ciśnienia, a stopniowe wprowadzanie kamizelek ratunkowych od początku lat 1970. XX wieku przyczyniłoby się do zmniejszenia liczby utonięć (z 47 do 36%).

Zrzucanie wagi

Liczba zgonów związanych z pasami balastowymi i kamizelkami wypornościowymi spadła między tymi okresami – choć nieznacznie. We wcześniejszym okresie 13% ofiar pozbyło się balastu, a 23% napompowało lub częściowo napompowało kamizelkę, chociaż spośród 34 nurków, którzy to zrobili, tylko czterech pozbyło się balastu. Głównie na początku pierwszego okresu 57 ofiar w ogóle nie używało kamizelki.

W późniejszym okresie 17% ofiar śmiertelnych pozbyło się balastu, a 44 nurków (32%) miało nadmuchane lub częściowo nadmuchane kamizelki wypornościowe, z czego 11 również pozbyło się balastu. Wszystkie ofiary, z wyjątkiem trzech, korzystały z kamizelek wypornościowych.

Liczby osób zrzucających balast „pozostają zdecydowanie za niskie i sugerują, że ta potencjalnie ratująca życie czynność wciąż nie jest wystarczająco utrwalona” – mówi dr Lippmann. „Odpowiednie szkolenie i późniejsze okresowe wzmacnianie są niezbędne, aby uczynić takie działania automatycznymi w przypadku, gdy nurek jest zagrożony utratą przytomności pod wodą”.

Czynniki predysponujące

Głównymi czynnikami predysponującymi (PF) do zgonów w okresie wcześniejszym były brak doświadczenia (40%), złe planowanie (33%), sprzęt (30%) i stan zdrowia (24%), mówi dr Lippmann. Największą zmianą w czynnikach predysponujących (PF) między tymi dwoma okresami był wzrost czynników związanych ze zdrowiem, głównie ze względu na wiek nurków, ale również odzwierciedlający dietę i ćwiczenia.

Główne problemy z planowaniem wiązały się z podjęciem decyzji o nurkowaniu w niesprzyjających warunkach, takich jak wzburzone morze, silne prądy lub fale, słaba widoczność i bardzo zimna woda. Decyzja o samodzielnym wypłynięciu lub rozdzieleniu się prawdopodobnie przyczyniła się do 35 zgonów.

Najczęstszym niedociągnięciem sprzętu był brak BC (głównie we wcześniejszych latach) lub użycie wadliwego urządzenia. Inne problemy, w kolejności malejącej, to przeciążenie, regulator lub usterki zaworów butli, brak lub zbyt ciasne pianki, wadliwe lub brakujące manometry i ich utrata płetwy.

Nieprzestrzeganie wytycznych w mulistych jaskiniach lub wrakach doprowadziło do 10 zgonów w okresie wcześniejszym. Usterki sprzętu były najczęstszym powodem utonięć pierwotnych oraz, w mniejszym stopniu, urazu ciśnieniowego płuc / zatorów gazowych tętnic.

W 24% zgonów w latach 1972–99 stwierdzono czynniki związane ze zdrowiem, które prawdopodobnie bezpośrednio przyczyniły się do 18% zgonów. Czynniki związane z sercem stwierdzono w 30 przypadkach, z czego dwie trzecie stanowiła ciężka i często niezdiagnozowana choroba niedokrwienna serca (IHD).

PF-y XXI wieku

W późniejszym okresie najczęściej występowały zaburzenia czynności serca związane ze stanem zdrowia – rozpoznano je u 53% ofiar i prawdopodobnie bezpośrednio przyczyniły się do 40% zgonów, głównie z powodu choroby niedokrwiennej serca i innych problemów kardiologicznych.

Spośród 163 ofiar, u których zmierzono wskaźnik masy ciała, 43% sklasyfikowano jako otyłe lub skrajnie otyłe (wcześniej rzadziej rejestrowano wskaźnik masy ciała BMI).

W późniejszym okresie brak doświadczenia był prawdopodobną przyczyną 30% zgonów, a niedociągnięcia w planowaniu wystąpiły w co najmniej 29% przypadków, głównie związanych z wyruszaniem w niesprzyjających warunkach, nurkowaniem w pojedynkę lub zgodą na rozdzielenie się.

W 21% zgonów w XXI wieku zidentyfikowano problemy z istniejącym już sprzętem. Najgorszymi winowajcami były niedokładne manometry ciśnienia w butlach, a następnie wadliwe regulatory, przeciążenie, wadliwe zbiorniki wyrównawcze, nieszczelne zawory butli, nieprawidłowo skonfigurowana butla/regulator kombinacji, nieprawidłowych mieszanek gazów lub zanieczyszczeń i wadliwych czujników CCR.

Dr Lippmann twierdzi, że obecnie wypadki związane ze sprzętem najczęściej wynikają ze złej konserwacji lub nieznajomości sprzętu.

Czynnik wieku

„Chociaż nie odnotowano znaczącego wzrostu średniej rocznej liczby zgonów między okresami 1972–1999 i 2000–2021, to jednak wiek ofiar i odsetek kobiet znacząco wzrosły” – podsumowuje.

„Wzrost dostępności szkoleń i powszechne stosowanie kamizelek ratunkowych i manometrów do pomiaru ciśnienia w butlach na przestrzeni lat prawdopodobnie odegrały decydującą rolę w zmniejszeniu liczby przypadków utonięć pierwotnych.

„Jednak wzrost wieku uczestników w połączeniu z czynnikami związanymi z dietą i aktywnością fizyczną wiąże się z wyższą częstością występowania chorób serca i otyłości, co prowadzi do wzrostu częstotliwości zgonów z przyczyn kardiologicznych. Lepsza edukacja zdrowotna i nadzór, zwłaszcza nad starszymi nurkami, są niezbędne do zmniejszenia liczby takich zgonów.

„Ponadto lepsze planowanie nurkowania, w tym wybór miejsc nurkowych oraz ocena panujących i potencjalnych warunków, a także ściślejsze systemy partnerskie, stopniowe zdobywanie doświadczenia i zintegrowane protokoły awaryjnego wynurzania, powinny zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych, zwłaszcza wśród mniej doświadczonych nurków”.