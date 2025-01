Nurkowanie społecznościowe: kluby w Kornwalii potrzebują pomocy

Wystosowano apel o wsparcie finansowe dla jedynego w Wielkiej Brytanii ośrodka nurkowego, który oferuje grupowe kluby nurkowania oraz zajęcia z umiejętności wodnych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami.

Nurkowanie z punktu widokowego w Kornwalii znajduje się centrum nurkowe SSI, które oferuje również kursy standardowe i specjalistyczne PADI. Claire Jones, współdyrektor firmy PR z siedzibą w Truro, dołączyła do Viewpoint jako dyrektor i asystentka instruktor w zeszłym roku i mówi, że ona i jej zespół pracują nad zakładaniem i prowadzeniem regularnych klubów dla osób w każdym wieku w okolicach St Austell i Truro.

„Idzie tak dobrze, że to nierealne” – mówi. „Mieliśmy dzieci neuroatypowe, które całkowicie wyszły ze swojej skorupy i przeszły od zera do bohatera, używając nurkowania jako środka do poprawy zdrowia psychicznego. Ma to również pozytywny wpływ na całą rodzinę.

Ćwiczenia podwodne w basenie

„Mamy całą masę fantastycznych instruktorów, którzy posiadają kwalifikacje w zakresie dostępu dla osób niepełnosprawnych, a także wolontariuszy, którzy awansowali wraz z nami na poziom profesjonalny, aby pomagać”.

Obecnie Viewpoint prowadzi grupę pływacką dla dzieci od ósmego roku życia w jeden wieczór w tygodniu oraz główny klub nurkowy w weekendy, z którego mogą korzystać wszyscy, od wykwalifikowanej młodzieży po seniorów.

Młody stażysta

Oba kluby są prowadzone na koszt własny, mówi Jones, a zarówno profesjonaliści, jak i nurkowie rekreacyjni poświęcają swój czas na wolontariat. Zorganizowali ćwiczenia i Lekcje obejmujące takie aspekty, jak nurkowanie w ciemno, scenariusze nurkowania jaskiniowego, ochrona raf koralowych i sesje nurkowania z rurką, „wszystko mające na celu umożliwienie dziecku lub dorosłemu zbudowania pewności siebie w naszych wodach i morzach.

„Bierzemy udział w akcji Dive Against Debris, uczymy ekologii morskiej i pracujemy na rzecz lepszego i czystszego środowiska morskiego” – mówi Jones.

Korzystanie z funkcji black-out maski

Aby umożliwić klubom ekspansję, Viewpoint prowadzi zbiórkę pieniędzy od listopada, licząc na zebranie 8,000 funtów. Większość z nich zostanie przeznaczona na zakup nowego kompresora powietrza. „Od czasu, gdy nasz się zepsuł, mieliśmy problem z napełnieniem osobnego cylindra, aby był gotowy do pracy, i ostatecznie musieliśmy odbyć 24-milową podróż w obie strony, aby je napełnić” — mówi Jones.

Jak mówi, darowizny pokryłyby również niewielką liczbę dodatkowych cylindrów, BC, tabliczek i kart identyfikacyjnych ryb, a także pokryłyby opłaty za basen i elastyczność w zapewnianiu ulgowych członkostw dla rodzin o niższych dochodach. Początkowo fundusz zebrał 1,645 funtów, ale w ostatnich tygodniach ucichł.

„Nasi wykwalifikowani nurkowie zawodowi i niepełnosprawni wolontariusze są gotowi do działania” — mówi Jones. „Każdy może nurkować, a my chcielibyśmy zapewnić im miejsce do nauki”. Strona GoFundMe można znaleźć tutaj.

