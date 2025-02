Zanurz się w historii Gallipoli

Na Idź pokaz nurkowania w marcu Riza Birkan – wraz z Murathanem Yildizem – wygłosi na scenie technologicznej porywającą prezentację na temat eksploracji głębokich wraków statków z I wojny światowej w Gallipoli.

Ponieważ region ten był otwarty na nurkowanie dopiero od dwóch lat, Riza i Murathan – współzałożyciele Gallipoli Wrecks Diving Centre – podkreślą wyjątkową, ekskluzywną i głęboko emocjonalną naturę tego niezwykłego nurkowania. Podzielą się również spostrzeżeniami na temat wyzwań związanych z filmowaniem tych historycznych wraków, oferując rzadką perspektywę podwodnego opowiadania historii w tym niezwykłym miejscu..

Riza Birkan jest doświadczonym nurkiem technicznym, instruktorem i fotografem podwodnym. Rozpoczynając karierę nurkową w młodym wieku, Riza przez lata specjalizował się w nurkowaniu technicznym i rebreatherowym, przeprowadzając nurkowania na głębokich wrakach i niezbadanych podwodnych miejscach.

Znany ze swojej pracy nad wrakami statków z I wojny światowej, Riza zamiłował się w historii podwodnej i jego doświadczenie w nurkowaniu technicznym, co doprowadziło do znaczących odkryć. Dzięki rozległej wiedzy na temat zaawansowanych technologii nurkowych zdobył szanowane miejsce w społeczności nurkowej.

Pokaz nurkowania GO – jedyne w Wielkiej Brytanii targi branży nurkowej i podróżniczej dla klientów indywidualnych – powracają do NAEC Stoneleigh w dniach 1–2 marca 2025 r., tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, i zapowiadają weekend pełen interaktywnych, edukacyjnych, inspirujących i zabawnych treści.

Oprócz sceny głównej – tym razem gwiazdą telewizyjną, autorem i podróżnikiem Stevem Backshallem, który powraca na GO Diving Show po kilku latach nieobecności, a także przeszkolonym przez NASA akwanautą NEEMO i szefem badań naukowych w DEEP Dawn Kernagis, innym prezenterem telewizyjnym, autorem i ulubieńcem Montym Hallsem, dr Timmym Gambinem, który opowie o bogatym dziedzictwie morskim i wojennym Malty, a także dynamicznym duecie odkrywców Rannva Joermundsson i Maria Bollerup, które opowiedzą o swojej niedawnej wyprawie Buteng w Indonezji – ponownie odbędą się dedykowane sceny do nurkowania w Wielkiej Brytanii, nurkowania technicznego, fotografia podwodna i inspirujące opowieści. Andy Torbet ponownie poprowadzi główną scenę, a także wygłosi prezentację na temat wyzwań związanych z filmowaniem nurkowania technicznego na potrzeby programów telewizyjnych.

Oprócz scen dostępnych jest wiele interaktywnych elementów – niezmiennie popularna jaskinia, gigantyczny basen do nurkowania, wciągające nurkowanie w wirtualnej rzeczywistości z wrakami, warsztaty wstrzymywania oddechu i ćwiczenia wychodzenia na linię, a także, co jest nowością na rok 2025, możliwość spróbowania swoich sił w mapowaniu wraków z Nautical Archaeology Society i ich „wrakiem statku” – wszystko rozrzucone wśród stale rosnącej liczby stoisk od biur podróży, producentów, trening agencje, ośrodki wypoczynkowe, statki mieszkalne, centra nurkowe, sprzedawcy detaliczni i wiele więcej.

W tym roku również Konkurs NoTanx Zero2Hero zajmując centralne miejsce. W tym konkursie, skierowanym do początkujących freediverów, początkowo weźmie udział 12 kandydatów trening z Marcusem Greatwoodem i zespołem NoTanx w Londynie pod koniec lutego. Następnie pięciu wybranych finalistów będzie rywalizować na targach GO Diving Show w weekend marcowy, w tym w sesjach statycznego nurkowania bezdechowego w basenie, aby wyłonić zwycięzcę, który otrzyma tygodniowy wyjazd do Marsa Shagra Eco-Village, dzięki uprzejmości Oonasdivers. Kliknij tutaj aby zarejestrować się i wziąć udział w konkursie.

Kup już teraz swój bilet całodniowy £17.50 + opłata rezerwacyjna i bądź gotowy na edukacyjne, ekscytujące i inspirujące doświadczenie! Albo z tak wieloma mówcami w ciągu dwóch dni, plus wszystkie interaktywne wystawy i wystawców do odwiedzenia, dlaczego nie zrobić z tego weekendu i nie kupić dwudniowego biletu na £25 + opłata rezerwacyjna? Ceny biletów grupowych dla 10+ osób są również dostępne, jeśli przyjeżdżasz z członkami swojego centrum/klubu. Zarezerwuj bilety na stronie internetowej Go Diving Show.

I jak zawsze, cena biletu obejmuje bezpłatny parking. A osoby poniżej 16 roku życia wchodzą za darmo, więc zabierzcie dzieci na wspaniały rodzinny dzień!