Ekspedycja Buteng – systemy jaskiń, bioróżnorodność i aspiracje geoparkowe

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

Zapisz się do naszego cotygodniowego biuletynu

at

at 10: 00 am

Instruktorka i nurek techniczny Rannva Joermundsson wraz z Marią Bollerup będą gościć na głównej scenie Idź pokaz nurkowania w marcu, aby zaprezentować pionierską wyprawę Buteng.

Pierwsza tego typu wyprawa w Indonezji, Expedition Buteng, zgromadziła zróżnicowany zespół międzynarodowych i indonezyjskich nurków, grotołazów, naukowców, przedstawicieli mediów i badaczy dziedzictwa kulturowego w celu zbadania i zachowania unikalnych i zachwycających systemów jaskiń oraz krajobrazów i formacji geologicznych wyspy Muna.

Kierowniczki projektu Rannva i Maria opowiedzą historię wyprawy Buteng, szczegółowo opisując podróż, która odbyła się zarówno w indonezyjskiej dżungli, jak i pod nią, rzucając światło na niesamowity wodonośnik regionu, bioróżnorodność i jego potencjał w zakresie przyszłych działań na rzecz ochrony środowiska.

Rannva Joermundsson pochodzi z Wysp Owczych, a obecnie mieszka w Kornwalii. Jest dyrektorem ds. sprzedaży w firmie Fourth Element.

Nurkuje od 2008 roku i z pasją zachęca młodych ludzi, szczególnie kobiety, do nurkowania technicznego i jaskiniowego.

Rannva założyła Nixie Expeditions wraz z Marią Bollerup i wspólnie kierowały projektem udanej ekspedycji Buteng w południowo-wschodnim Sulawesi w Indonezji w październiku 2024 r.

Inne projekty Rannvy obejmują pełnienie funkcji Expedition Divemaster podczas prywatnej wyprawy na Antarktydę, która obejmowała operacje podwodne i śmigłowcowe. Wzięła również udział w wyprawie Xunaan-Ha w Meksyku w 2021 r., wspieranej przez inicjatywę Perpetual Planet firmy Rolex.

Niedawno Rannva dołączyła do projektu Darwin200, kończąc transatlantycką podróż na wysokim statku i rozwijając projekt transektu koralowego w Brazylii. Na koniec pełniła funkcję Expedition Divemaster, organizując logistykę nurkowania dla 30 osób podczas prywatnej wyprawy na Wyspy Kokosowe i Galapagos w styczniu 2025 r.

Rannva jest mówcą publicznym, członkiem Explorers Club i zasiada w komitecie obserwacyjnym Explorers Club, a także jest przewodniczącą WINGS Women in Discovery.

Ekspedycja Buteng - systemy jaskiń, bioróżnorodność i aspiracje geoparkowe 3

Maria Bollerup jest nurkiem technicznym instruktor, nurka jaskiniowego z rebreatherem i odkrywcy, który przemierza świat jako zawodowy nurek od 18. roku życia.

Jako Dunka rozpoczęła karierę nurkową w Danii, gdzie zainteresowała się archeologią podwodną i już w wieku 16 lat zaczęła nurkować na stanowiskach archeologicznych, mapować i zbierać artefakty w wioskach z epoki kamienia łupanego we współpracy z lokalnymi muzeami.

Jej pasja do nauki w połączeniu z oddaną karierą w branży nurkowej sprawiły, że zaangażowała się w szereg naukowych projektów nurkowych, w tym projekt eksploracji jaskiń Wyprawa Xunaan-Ha w Meksyku w listopadzie 2021 r.; projekt ten był wspierany przez firmę Rolex w ramach inicjatywy Perpetual Planet oraz udana wyprawa Expedition Buteng w południowo-wschodnim Sulawesi w Indonezji w październiku 2024 r.

W nadziei na pozytywne oddziaływanie na przyszłych podwodnych ambasadorów Maria założyła i prowadzi Nurkowanie Blue Venture; hurtownia podróże nurkowe agencja skupiająca się na młodych backpackerach z Europy. Zapewniając bezpieczne nurkowanie i wysokie trening standardów w inspirujących centrach nurkowych, a także wśród młodych i niedoświadczonych nurków, zarówno na utartych szlakach, jak i poza nimi, stara się szerzyć zainteresowanie naszymi oceanami i ich ochroną.

Jako kobieta-nurek techniczny i zwolenniczka nurkowania eksploracyjnego została wybrana na ambasadorkę globalnej społeczności Girls That Scuba, która jest obecna w rebreatherach PADI trening materiałów, wybrany na członka Team Diver dla Fourth Element i wybrany na członka The Explorers Club.

Ekspedycja Buteng - systemy jaskiń, bioróżnorodność i aspiracje geoparkowe 4

Pokaz nurkowania GO

Pokaz nurkowania GO – jedyne w Wielkiej Brytanii targi branży nurkowej i podróżniczej dla klientów indywidualnych – powracają do NAEC Stoneleigh w dniach 1–2 marca 2025 r., tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, i zapowiadają weekend pełen interaktywnych, edukacyjnych, inspirujących i zabawnych treści.

Oprócz sceny głównej – tym razem gwiazdą telewizyjną, autorem i podróżnikiem Stevem Backshallem, który powraca na GO Diving Show po kilku latach nieobecności, a także przeszkolonym przez NASA akwanautą NEEMO i szefem badań naukowych w DEEP Dawn Kernagis, innym prezenterem telewizyjnym, autorem i ulubieńcem Montym Hallsem, dr Timmym Gambinem, który opowie o bogatym dziedzictwie morskim i wojennym Malty, a także dynamicznym duecie odkrywców Rannva Joermundsson i Maria Bollerup, które opowiedzą o swojej niedawnej wyprawie Buteng w Indonezji – ponownie odbędą się dedykowane sceny do nurkowania w Wielkiej Brytanii, nurkowania technicznego, fotografia podwodna i inspirujące opowieści. Andy Torbet ponownie poprowadzi główną scenę, a także wygłosi prezentację na temat wyzwań związanych z filmowaniem nurkowania technicznego na potrzeby programów telewizyjnych.

Oprócz scen dostępnych jest wiele interaktywnych elementów – niezmiennie popularna jaskinia, gigantyczny basen do nurkowania, wciągające nurkowanie w wirtualnej rzeczywistości z wrakami, warsztaty wstrzymywania oddechu i ćwiczenia wychodzenia na linię, strefa biologii morskiej, a także nowość na rok 2025 – możliwość wypróbowania swoich sił w mapowaniu wraków z Nautical Archaeology Society i ich „wrakiem statku” – wszystko rozsiane wśród stale rosnącej liczby stoisk od biur podróży, producentów, trening agencje, ośrodki wypoczynkowe, statki mieszkalne, centra nurkowe, sprzedawcy detaliczni i wiele więcej.

W tym roku również Konkurs NoTanx Zero2Hero zajmując centralne miejsce. W tym konkursie, skierowanym do początkujących freediverów, początkowo weźmie udział 12 kandydatów trening z Marcusem Greatwoodem i zespołem NoTanx w Londynie pod koniec lutego. Następnie pięciu wybranych finalistów będzie rywalizować na targach GO Diving Show w weekend marcowy, w tym w sesjach statycznego nurkowania bezdechowego w basenie, aby wyłonić zwycięzcę, który otrzyma tygodniowy wyjazd do Marsa Shagra Eco-Village, dzięki uprzejmości Oonasdivers. Kliknij tutaj aby zarejestrować się i wziąć udział w konkursie.

Bilety w przedsprzedaży już dostępne!

Kup już teraz swój bilet całodniowy £17.50 + opłata rezerwacyjna i bądź gotowy na edukacyjne, ekscytujące i inspirujące doświadczenie! Albo z tak wieloma mówcami w ciągu dwóch dni, plus wszystkie interaktywne wystawy i wystawców do odwiedzenia, dlaczego nie zrobić z tego weekendu i nie kupić dwudniowego biletu na £25 + opłata rezerwacyjna? Ceny biletów grupowych dla 10+ osób są również dostępne, jeśli przyjeżdżasz z członkami swojego centrum/klubu. Zarezerwuj bilety na stronie internetowej Go Diving Show.

I jak zawsze, cena biletu obejmuje bezpłatny parking. A osoby poniżej 16 roku życia wchodzą za darmo, więc zabierzcie dzieci na wspaniały rodzinny dzień!