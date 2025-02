Odkryj strefę biologii morskiej

W strefie biologii morskiej Just One Ocean w Idź pokaz nurkowania, na zwiedzających czekać będzie wiele atrakcji – na kilku interaktywnych wystawach prezentowanych będzie część prac, jakie włożyli w ochronę oceanów początkujący badacze z Instytutu Nauk Morskich Uniwersytetu w Portsmouth.

Naukowiec zajmujący się wodorostami Joe Sargent zaprezentuje system kamer BRUV (Baited Remote Underwater Video), próbki nagrań wideo, próbki wodorostów i wyzwanie identyfikacji gatunków. BRUV służy do oceny liczebności i różnorodności ryb w ekosystemach przybrzeżnych i umożliwia naukowcom ocenę funkcji żłobka i znaczenia niezbędnych siedlisk.

Kelsey-Marie Cadd zaprezentuje prototyp jednego ze swoich hoteli Seahorse. Ta degradowalna struktura zostanie wykorzystana jako strategia ochrony w celu zwiększenia populacji brytyjskich koników morskich na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Zabierze ze sobą również model w skali jednego ze swoich miast Seahorse, który zostanie rozmieszczony w pobliżu łąk trawy morskiej, aby zwiększyć naturalną ekspansję trawy morskiej, a jednocześnie zapewnić dom zagrożonym i rzadkim gatunkom.

Georgia Sharpe-Harris zajmie się obsługą mikroskopu, aby odwiedzający mogli zobaczyć dokładnie, co znajduje się w butelkowanej wodzie. Odbędzie się również konkurs polegający na identyfikacji mikroplastiku oraz demonstracja zbiornika falowego, która pokaże, że naturalne mechanizmy obronne skuteczniej chronią linie brzegowe w porównaniu z konstrukcjami betonowymi.

Aby dowiedzieć się więcej o biologii morskiej w okolicach naszego wybrzeża, odwiedź stoisko 1051.

Poznaj strefę biologii morskiej 2

Pokaz nurkowania GO

Pokaz nurkowania GO – jedyny konsumpcyjny sklep nurkowy i podróżować show w Wielkiej Brytanii – powraca do NAEC Stoneleigh 1–2 marca 2025 r., tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu, i obiecuje weekend pełen interaktywnych, edukacyjnych, inspirujących i zabawnych treści.

Oprócz sceny głównej – tym razem gwiazdą telewizyjną, autorem i podróżnikiem Stevem Backshallem, który powraca na GO Diving Show po kilku latach nieobecności, a także przeszkolonym przez NASA akwanautą NEEMO i szefem badań naukowych w DEEP Dawn Kernagis, innym prezenterem telewizyjnym, autorem i ulubieńcem Montym Hallsem, dr Timmym Gambinem, który opowie o bogatym dziedzictwie morskim i wojennym Malty, a także dynamicznym duecie odkrywców Rannva Joermundsson i Maria Bollerup, które opowiedzą o swojej niedawnej wyprawie Buteng w Indonezji – ponownie odbędą się dedykowane sceny do nurkowania w Wielkiej Brytanii, nurkowania technicznego, fotografia podwodna i inspirujące opowieści. Andy Torbet ponownie poprowadzi główną scenę, a także wygłosi prezentację na temat wyzwań związanych z kręceniem technicznych nurkowań do programów telewizyjnych. Listę wszystkich mówców, w tym godziny, można znaleźć tutaj.

Oprócz scen dostępnych jest wiele interaktywnych elementów – niezmiennie popularna jaskinia, gigantyczny basen do nurkowania, wciągające nurkowanie w wirtualnej rzeczywistości z wrakami, warsztaty wstrzymywania oddechu i ćwiczenia wychodzenia na linię, strefa biologii morskiej, a także nowość na rok 2025 – możliwość wypróbowania swoich sił w mapowaniu wraków z Nautical Archaeology Society i ich „wrakiem statku” – wszystko rozsiane wśród stale rosnącej liczby stoisk od biur podróży, producentów, trening agencje, ośrodki wypoczynkowe, statki mieszkalne, centra nurkowe, sprzedawcy detaliczni i wiele więcej.

W tym roku również Konkurs NoTanx Zero2Hero zajmując centralne miejsce. W tym konkursie, skierowanym do początkujących freediverów, początkowo weźmie udział 12 kandydatów trening z Marcusem Greatwoodem i zespołem NoTanx w Londynie pod koniec lutego. Następnie pięciu wybranych finalistów będzie rywalizować na targach GO Diving Show w weekend marcowy, w tym w sesjach statycznego nurkowania bezdechowego w basenie, aby wyłonić zwycięzcę, który otrzyma tygodniowy wyjazd do Marsa Shagra Eco-Village, dzięki uprzejmości Oonasdivers. Kliknij tutaj aby zarejestrować się i wziąć udział w konkursie.

Bilety w przedsprzedaży już dostępne!

Kup już teraz swój bilet całodniowy £17.50 + opłata rezerwacyjna i bądź gotowy na edukacyjne, ekscytujące i inspirujące doświadczenie! Albo z tak wieloma mówcami w ciągu dwóch dni, plus wszystkie interaktywne wystawy i wystawców do odwiedzenia, dlaczego nie zrobić z tego weekendu i nie kupić dwudniowego biletu na £25 + opłata rezerwacyjna? Ceny biletów grupowych dla 10+ osób są również dostępne, jeśli przyjeżdżasz z członkami swojego centrum/klubu. Zarezerwuj bilety na stronie internetowej Go Diving Show.

I jak zawsze, cena biletu obejmuje bezpłatny parking. A osoby poniżej 16 roku życia wchodzą za darmo, więc zabierzcie dzieci na wspaniały rodzinny dzień!